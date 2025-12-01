Пытал мирного жителя: следователи полиции Херсонской области сообщили о подозрении представителю спецслужбы РФ

Следователи полиции Херсонской области заочно сообщили о подозрении еще одному представителю российской спецслужбы, причастному к пыткам мирного жителя Скадовского района во время оккупации.

Фигурантом является 45-летний сотрудник ФСБ РФ, работающий в 9-м управлении департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ, передает Цензор.НЕТ.

Детали расследования

По данным следствия, 10 апреля 2022 года группа российских военных ворвалась в дом 41-летнего жителя села Михайловка. После обыска мужчину вывезли в захваченный оккупантами санаторий в Лазурном, где начали пытать, пытаясь узнать информацию о волонтерах, сборе средств на нужды ВСУ и местах хранения оружия.

В подвальном помещении санатория сотрудник ФСБ приказал приковать задержанного наручниками к трубе и начал допрос. Не получив желаемых ответов, он приказал военнослужащему РФ издеваться над мужчиной: бить, угрожать увечьем полового органа, имитировать казнь и производить выстрелы возле головы.

По его команде потерпевшему дважды надевали мешок на голову и перекрывали доступ воздуха, от чего тот терял сознание. Также ему нанесли контактное огнестрельное ранение ноги.

В течение всего допроса мужчина находился без нижнего белья. Только вечером оккупанты отпустили его домой.

Действия сотрудника ФСБ квалифицированы как жестокое обращение с гражданским населением и нарушение законов и обычаев войны, совершенные группой лиц. Санкция статьи предусматривает от восьми до двенадцати лет лишения свободы.

Правоохранители отметили, что это не первое преступление, в котором фигурирует российский "силовик": в 2023 году в отношении него уже направлено в суд обвинительный акт по другому эпизоду.

