Катував мирного жителя: слідчі поліції Херсонщини повідомили про підозру представнику спецслужби РФ

Слідчі поліції Херсонщини заочно повідомили про підозру ще одному представнику російської спецслужби, причетному до катування мирного жителя Скадовського району під час окупації.

Фігурантом є 45-річний співробітник ФСБ РФ, який працює в 9-му управлінні департаменту оперативної інформації 5-ої служби ФСБ, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі розслідування

За даними слідства, 10 квітня 2022 року група російських військових увірвалася до будинку 41-річного мешканця села Михайлівка. Після обшуку чоловіка вивезли до захопленого окупантами санаторію в Лазурному, де почали катувати, намагаючись дізнатися інформацію про волонтерів, збір коштів на потреби ЗСУ та місця зберігання зброї.

У підвальному приміщенні санаторію працівник фсб наказав прикувати затриманого кайданками до труби й розпочав допит. Не отримавши бажаних відповідей, він наказував військовослужбовцю РФ знущатися над чоловіком: бити, погрожувати каліцтвом статевого органу, імітувати страту та здійснювати постріли біля голови.

За його командою потерпілому двічі надягали мішок на голову та перекривали доступ повітря, від чого той втрачав свідомість. Також йому завдали дотикового вогнепального поранення ноги.

Протягом усього допиту чоловік перебував без спідньої білизни. Лише ввечері окупанти відпустили його додому.

Дії співробітника ФСБ кваліфіковано як жорстоке поводження з цивільним населенням та порушення законів і звичаїв війни, вчинені групою осіб. Санкція статті передбачає від восьми до дванадцяти років позбавлення волі.

Правоохоронці зазначили, що це не перший злочин, у якому фігурує російський "силовик": у 2023 році щодо нього вже скеровано до суду обвинувальний акт за інший епізод.

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