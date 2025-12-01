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Новини Фото Закупівлі одягу для ЗСУ
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За постачання неякісної військової форми на 1,7 мільйона гривень директору підприємства повідомлено про підозру. ФОТО

Білоцерківська міська рада уклала договір із приватним підприємством на пошиття форменого одягу для добровольчого формування територіальної громади. У процесі виробництва форми використали тканину, що не відповідала встановленим стандартам, а швейні роботи виконано з численними порушеннями технології.

Попри це, директор підприємства поставив товар як такий, що повністю відповідає вимогам, та привласнив майже 1,7 мільйона гривень бюджетних коштів, перерахованих за договором, передає Цензор.НЕТ.

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Отримавши форму, військові звернулися зі скаргами на низьку якість виробів

Прокуратура розпочала досудове розслідування. Результати проведених експертиз підтвердили: поставлені 830 комплектів не відповідають технічним умовам договору.

Прокурори Білоцерківської окружної прокуратури повідомили директору про підозру - привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

поліція

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Автор: 

Київська область (4631) одяг (236) Нацполіція (15762) ЗСУ (8826) Офіс Генпрокурора (3928)
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А підозру на Мальдіви відправлять, поштовим голубом?
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01.12.2025 15:10 Відповісти
І цю падлу ще 12 років кормить?????????????
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01.12.2025 15:12 Відповісти
А розкрадені мільярди за часів Рєзнікова "пробачено"? Сцуки.
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01.12.2025 15:25 Відповісти
Доречі, що там з неякісними бронежилетами від Міндіча (камінь в огород Умєрова).
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01.12.2025 15:27 Відповісти
Вона постачається вже 4 роки неякісною, через місяць розлазиться вщент
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01.12.2025 15:41 Відповісти
«Двушечку», треба тепер повернути, в бек-офіс міндіча-єрмака-татарова!?!? Свириденко сувора, як стаття з ККУ!!
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01.12.2025 15:42 Відповісти
 
 