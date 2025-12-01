За постачання неякісної військової форми на 1,7 мільйона гривень директору підприємства повідомлено про підозру. ФОТО

Білоцерківська міська рада уклала договір із приватним підприємством на пошиття форменого одягу для добровольчого формування територіальної громади. У процесі виробництва форми використали тканину, що не відповідала встановленим стандартам, а швейні роботи виконано з численними порушеннями технології.

Попри це, директор підприємства поставив товар як такий, що повністю відповідає вимогам, та привласнив майже 1,7 мільйона гривень бюджетних коштів, перерахованих за договором, передає Цензор.НЕТ.

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Прокуратура розпочала досудове розслідування. Результати проведених експертиз підтвердили: поставлені 830 комплектів не відповідають технічним умовам договору.

Прокурори Білоцерківської окружної прокуратури повідомили директору про підозру - привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

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