Двох медиків підозрюють у привласненні 1,6 мільйона гривень за ненадані послуги для важкохворих пацієнтів. ФОТОрепортаж
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом службовим особам одного з комунальних закладів охорони здоров’я столиці.
Їх підозрюють у тому, що вони отримували бюджетні кошти за медичні послуги, яких фактично не надавали пацієнтам, передає Цензор.НЕТ.
Деталі розслідування
Йдеться про мобільну паліативну допомогу - це виїзна медична підтримка людей із важкими, невиліковними хворобами, коли лікарі приїжджають додому, полегшують біль і контролюють стан пацієнтів. Саме ці послуги заклад охорони здоров’я мав надавати у 2024 році за умовами договору з Національною службою здоров’я.
За даними слідства, колишній директор медзакладу та лікар вносили до електронної системи охорони здоров’я неправдиві відомості про нібито надану паліативну допомогу дорослим і дітям. Насправді виїзди, огляди та медичні процедури у заявлених обсягах не проводилися.
На підставі цих даних заклад отримав із державного бюджету понад 1,6 мільйона гривень за послуги, яких не було надано.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України. Оперативний супровід вказаного кримінального провадження здійснюється працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
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Не думайте, що там "цінності" справді мають вагу. Лише тоді, коли треба сказати "ні" Україні.
- Будете, голубчик, тільки під себе.
- Хворий, не зациклюйтесь на цьому, сходіть тоді в музей чи на виставку.
Дивно, бо там тільки двоє серед всіх можуть не обдирати людей. Хоча я впевнена обдирають всі лікарі всіх пацієнтів, особливо впжклхворих і їх сум'ї.
1. 4 тис на тиждень, щоб до тебе в палату не підселяли.
2. Перелік вслякої фігні - типу канцтоварів, паперу для принтеру, господарчих товарів. На кілька тисяч.
3. І всі ліки купуй сам.