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Новини Фото Тіньова економіка
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Двох медиків підозрюють у привласненні 1,6 мільйона гривень за ненадані послуги для важкохворих пацієнтів. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом службовим особам одного з комунальних закладів охорони здоров’я столиці.

Їх підозрюють у тому, що вони отримували бюджетні кошти за медичні послуги, яких фактично не надавали пацієнтам, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі розслідування

Йдеться про мобільну паліативну допомогу - це виїзна медична підтримка людей із важкими, невиліковними хворобами, коли лікарі приїжджають додому, полегшують біль і контролюють стан пацієнтів. Саме ці послуги заклад охорони здоров’я мав надавати у 2024 році за умовами договору з Національною службою здоров’я.

За даними слідства, колишній директор медзакладу та лікар вносили до електронної системи охорони здоров’я неправдиві відомості про нібито надану паліативну допомогу дорослим і дітям. Насправді виїзди, огляди та медичні процедури у заявлених обсягах не проводилися.

На підставі цих даних заклад отримав із державного бюджету понад 1,6 мільйона гривень за послуги, яких не було надано.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України. Оперативний супровід вказаного кримінального провадження здійснюється працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

поліцейські викрили службовців
поліцейські викрили службовців

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Автор: 

медицина (2213) Нацслужба здоров’я (35) Бюро економічної безпеки (840) Офіс Генпрокурора (3928)
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Топ коментарі
+7
Ні. Просто теперішнє НАТО -- збіговисько боягузів і гнид_орбанів. А до НАТО взяли колись відвертого диктатора Салазара.

Не думайте, що там "цінності" справді мають вагу. Лише тоді, коли треба сказати "ні" Україні.
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01.12.2025 11:40 Відповісти
+3
В застосунку HELSI часто деякі лікарі приписують процедури, яких не було. І немає функціоналу, щоб оперативно поскаржитися.
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01.12.2025 11:32 Відповісти
+3
- Лікарю, я буду ходити?
- Будете, голубчик, тільки під себе.
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01.12.2025 11:46 Відповісти
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Оце із за них ми не в НАТО )
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01.12.2025 11:31 Відповісти
Ні. Просто теперішнє НАТО -- збіговисько боягузів і гнид_орбанів. А до НАТО взяли колись відвертого диктатора Салазара.

Не думайте, що там "цінності" справді мають вагу. Лише тоді, коли треба сказати "ні" Україні.
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01.12.2025 11:40 Відповісти
Нічого дивного - брали авансом
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01.12.2025 11:32 Відповісти
- Лікарю, я буду ходити?
- Будете, голубчик, тільки під себе.
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01.12.2025 11:46 Відповісти
На взутті зекономить - завжди є +
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01.12.2025 11:51 Відповісти
Жоско
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01.12.2025 11:53 Відповісти
Жесть! - не ми такі - життя таке
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01.12.2025 11:56 Відповісти
Такі да
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01.12.2025 11:56 Відповісти
В застосунку HELSI часто деякі лікарі приписують процедури, яких не було. І немає функціоналу, щоб оперативно поскаржитися.
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01.12.2025 11:32 Відповісти
В мене такого не виникало с Хелсі..мб просто дільнічий чесний. А от на десяток лікарів, які з мене інваліда зробили - я б скарг накатала..
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01.12.2025 11:39 Відповісти
Не ту ногу відрізали?
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01.12.2025 11:43 Відповісти
То тобі пальці не всі ввдрізали. Треба було всі 21. І язик, щоб фігню не ніс.
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01.12.2025 14:25 Відповісти
Із сімейними лікарями такого не було. Виявив приписки кілька років тому, після того, як апендицит вирізали. Мабуть, в тих хирургів така схема заробітку для свого кола.
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01.12.2025 11:51 Відповісти
Може. А я виявила в Хелсі вірні аналізи, які діагноз спростовували)))
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01.12.2025 14:26 Відповісти
- Лікарю, я не можу сходити в туалет.
- Хворий, не зациклюйтесь на цьому, сходіть тоді в музей чи на виставку.
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01.12.2025 12:02 Відповісти
Тільки двох???
Дивно, бо там тільки двоє серед всіх можуть не обдирати людей. Хоча я впевнена обдирають всі лікарі всіх пацієнтів, особливо впжклхворих і їх сум'ї.
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01.12.2025 12:41 Відповісти
Можуть. Ще й як.
1. 4 тис на тиждень, щоб до тебе в палату не підселяли.
2. Перелік вслякої фігні - типу канцтоварів, паперу для принтеру, господарчих товарів. На кілька тисяч.
3. І всі ліки купуй сам.
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02.12.2025 08:55 Відповісти
Ну, що, лікувати будемо, або хай живе ?
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01.12.2025 13:52 Відповісти
Ні. Дохтур сказав - у морг. Значить у морг.
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02.12.2025 08:52 Відповісти
Забрали свою доляку від зеленського...
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03.12.2025 08:14 Відповісти
 
 