Двух медиков подозревают в присвоении 1,6 миллиона гривен за не оказанные услуги для тяжелобольных пациентов. ФОТОрепортаж
Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении двум должностным лицам одного из коммунальных учреждений здравоохранения столицы.
Их подозревают в том, что они получали бюджетные средства за медицинские услуги, которые фактически не предоставляли пациентам, передает Цензор.НЕТ.
Детали расследования
Речь идет о мобильной паллиативной помощи - это выездная медицинская поддержка людей с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями, когда врачи приезжают на дом, облегчают боль и контролируют состояние пациентов. Именно эти услуги учреждение здравоохранения должно было предоставлять в 2024 году по условиям договора с Национальной службой здоровья.
По данным следствия, бывший директор медучреждения и врач вносили в электронную систему здравоохранения ложные сведения о якобы оказанной паллиативной помощи взрослым и детям. На самом деле выезды, осмотры и медицинские процедуры в заявленных объемах не проводились.
На основании этих данных учреждение получило из государственного бюджета более 1,6 миллиона гривен за услуги, которые не были предоставлены.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины. Оперативное сопровождение указанного уголовного производства осуществляется сотрудниками Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.
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Не думайте, що там "цінності" справді мають вагу. Лише тоді, коли треба сказати "ні" Україні.
- Будете, голубчик, тільки під себе.
- Хворий, не зациклюйтесь на цьому, сходіть тоді в музей чи на виставку.
Дивно, бо там тільки двоє серед всіх можуть не обдирати людей. Хоча я впевнена обдирають всі лікарі всіх пацієнтів, особливо впжклхворих і їх сум'ї.
1. 4 тис на тиждень, щоб до тебе в палату не підселяли.
2. Перелік вслякої фігні - типу канцтоварів, паперу для принтеру, господарчих товарів. На кілька тисяч.
3. І всі ліки купуй сам.