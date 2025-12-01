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Двух медиков подозревают в присвоении 1,6 миллиона гривен за не оказанные услуги для тяжелобольных пациентов. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении двум должностным лицам одного из коммунальных учреждений здравоохранения столицы.

Их подозревают в том, что они получали бюджетные средства за медицинские услуги, которые фактически не предоставляли пациентам, передает Цензор.НЕТ.

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Детали расследования

Речь идет о мобильной паллиативной помощи - это выездная медицинская поддержка людей с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями, когда врачи приезжают на дом, облегчают боль и контролируют состояние пациентов. Именно эти услуги учреждение здравоохранения должно было предоставлять в 2024 году по условиям договора с Национальной службой здоровья.

По данным следствия, бывший директор медучреждения и врач вносили в электронную систему здравоохранения ложные сведения о якобы оказанной паллиативной помощи взрослым и детям. На самом деле выезды, осмотры и медицинские процедуры в заявленных объемах не проводились.

На основании этих данных учреждение получило из государственного бюджета более 1,6 миллиона гривен за услуги, которые не были предоставлены.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины. Оперативное сопровождение указанного уголовного производства осуществляется сотрудниками Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

полицейские разоблачили служащих
полицейские разоблачили служащих

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Автор: 

медицина (2526) Нацслужба здоровья (29) Бюро экономической безопасности (290) Офис Генпрокурора (3149)
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Топ комментарии
+7
Ні. Просто теперішнє НАТО -- збіговисько боягузів і гнид_орбанів. А до НАТО взяли колись відвертого диктатора Салазара.

Не думайте, що там "цінності" справді мають вагу. Лише тоді, коли треба сказати "ні" Україні.
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01.12.2025 11:40 Ответить
+3
В застосунку HELSI часто деякі лікарі приписують процедури, яких не було. І немає функціоналу, щоб оперативно поскаржитися.
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01.12.2025 11:32 Ответить
+3
- Лікарю, я буду ходити?
- Будете, голубчик, тільки під себе.
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01.12.2025 11:46 Ответить
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Оце із за них ми не в НАТО )
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01.12.2025 11:31 Ответить
Ні. Просто теперішнє НАТО -- збіговисько боягузів і гнид_орбанів. А до НАТО взяли колись відвертого диктатора Салазара.

Не думайте, що там "цінності" справді мають вагу. Лише тоді, коли треба сказати "ні" Україні.
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01.12.2025 11:40 Ответить
Нічого дивного - брали авансом
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01.12.2025 11:32 Ответить
- Лікарю, я буду ходити?
- Будете, голубчик, тільки під себе.
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01.12.2025 11:46 Ответить
На взутті зекономить - завжди є +
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01.12.2025 11:51 Ответить
Жоско
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01.12.2025 11:53 Ответить
Жесть! - не ми такі - життя таке
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01.12.2025 11:56 Ответить
Такі да
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01.12.2025 11:56 Ответить
В застосунку HELSI часто деякі лікарі приписують процедури, яких не було. І немає функціоналу, щоб оперативно поскаржитися.
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01.12.2025 11:32 Ответить
В мене такого не виникало с Хелсі..мб просто дільнічий чесний. А от на десяток лікарів, які з мене інваліда зробили - я б скарг накатала..
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01.12.2025 11:39 Ответить
Не ту ногу відрізали?
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01.12.2025 11:43 Ответить
То тобі пальці не всі ввдрізали. Треба було всі 21. І язик, щоб фігню не ніс.
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01.12.2025 14:25 Ответить
Із сімейними лікарями такого не було. Виявив приписки кілька років тому, після того, як апендицит вирізали. Мабуть, в тих хирургів така схема заробітку для свого кола.
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01.12.2025 11:51 Ответить
Може. А я виявила в Хелсі вірні аналізи, які діагноз спростовували)))
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01.12.2025 14:26 Ответить
- Лікарю, я не можу сходити в туалет.
- Хворий, не зациклюйтесь на цьому, сходіть тоді в музей чи на виставку.
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01.12.2025 12:02 Ответить
Тільки двох???
Дивно, бо там тільки двоє серед всіх можуть не обдирати людей. Хоча я впевнена обдирають всі лікарі всіх пацієнтів, особливо впжклхворих і їх сум'ї.
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01.12.2025 12:41 Ответить
Можуть. Ще й як.
1. 4 тис на тиждень, щоб до тебе в палату не підселяли.
2. Перелік вслякої фігні - типу канцтоварів, паперу для принтеру, господарчих товарів. На кілька тисяч.
3. І всі ліки купуй сам.
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02.12.2025 08:55 Ответить
Ну, що, лікувати будемо, або хай живе ?
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01.12.2025 13:52 Ответить
Ні. Дохтур сказав - у морг. Значить у морг.
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02.12.2025 08:52 Ответить
Забрали свою доляку від зеленського...
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03.12.2025 08:14 Ответить
 
 