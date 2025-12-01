Двух медиков подозревают в присвоении 1,6 миллиона гривен за не оказанные услуги для тяжелобольных пациентов. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении двум должностным лицам одного из коммунальных учреждений здравоохранения столицы.

Их подозревают в том, что они получали бюджетные средства за медицинские услуги, которые фактически не предоставляли пациентам, передает Цензор.НЕТ.

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Детали расследования

Речь идет о мобильной паллиативной помощи - это выездная медицинская поддержка людей с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями, когда врачи приезжают на дом, облегчают боль и контролируют состояние пациентов. Именно эти услуги учреждение здравоохранения должно было предоставлять в 2024 году по условиям договора с Национальной службой здоровья.

По данным следствия, бывший директор медучреждения и врач вносили в электронную систему здравоохранения ложные сведения о якобы оказанной паллиативной помощи взрослым и детям. На самом деле выезды, осмотры и медицинские процедуры в заявленных объемах не проводились.

На основании этих данных учреждение получило из государственного бюджета более 1,6 миллиона гривен за услуги, которые не были предоставлены.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины. Оперативное сопровождение указанного уголовного производства осуществляется сотрудниками Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.





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