За поставку некачественной военной формы на 1,7 миллиона гривен директору предприятия сообщено о подозрении
Белоцерковский городской совет заключил договор с частным предприятием на пошив форменной одежды для добровольческого формирования территориальной громады. В процессе производства формы использовали ткань, не соответствующую установленным стандартам, а швейные работы выполнены с многочисленными нарушениями технологии.
Несмотря на это, директор предприятия поставил товар как полностью соответствующий требованиям и присвоил почти 1,7 миллиона гривен бюджетных средств, перечисленных по договору, передает Цензор.НЕТ.
Получив форму, военные обратились с жалобами на низкое качество изделий
Прокуратура начала досудебное расследование. Результаты проведенных экспертиз подтвердили: поставленные 830 комплектов не соответствуют техническим условиям договора.
Прокуроры Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили директору о подозрении - присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах.
Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.
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