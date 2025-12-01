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Новости Фото Закупки одежды для ВСУ
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За поставку некачественной военной формы на 1,7 миллиона гривен директору предприятия сообщено о подозрении

Поставка некачественной военной формы в Киевской области

Белоцерковский городской совет заключил договор с частным предприятием на пошив форменной одежды для добровольческого формирования территориальной громады. В процессе производства формы использовали ткань, не соответствующую установленным стандартам, а швейные работы выполнены с многочисленными нарушениями технологии.

Несмотря на это, директор предприятия поставил товар как полностью соответствующий требованиям и присвоил почти 1,7 миллиона гривен бюджетных средств, перечисленных по договору, передает Цензор.НЕТ.

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Получив форму, военные обратились с жалобами на низкое качество изделий

Прокуратура начала досудебное расследование. Результаты проведенных экспертиз подтвердили: поставленные 830 комплектов не соответствуют техническим условиям договора.

Прокуроры Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили директору о подозрении - присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах.

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

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Автор: 

Киевская область (4671) Офис Генпрокурора (3149)
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А підозру на Мальдіви відправлять, поштовим голубом?
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01.12.2025 15:10 Ответить
І цю падлу ще 12 років кормить?????????????
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01.12.2025 15:12 Ответить
А розкрадені мільярди за часів Рєзнікова "пробачено"? Сцуки.
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01.12.2025 15:25 Ответить
Доречі, що там з неякісними бронежилетами від Міндіча (камінь в огород Умєрова).
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01.12.2025 15:27 Ответить
Вона постачається вже 4 роки неякісною, через місяць розлазиться вщент
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01.12.2025 15:41 Ответить
«Двушечку», треба тепер повернути, в бек-офіс міндіча-єрмака-татарова!?!? Свириденко сувора, як стаття з ККУ!!
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01.12.2025 15:42 Ответить
 
 