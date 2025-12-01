За поставку некачественной военной формы на 1,7 миллиона гривен директору предприятия сообщено о подозрении

Белоцерковский городской совет заключил договор с частным предприятием на пошив форменной одежды для добровольческого формирования территориальной громады. В процессе производства формы использовали ткань, не соответствующую установленным стандартам, а швейные работы выполнены с многочисленными нарушениями технологии.

Несмотря на это, директор предприятия поставил товар как полностью соответствующий требованиям и присвоил почти 1,7 миллиона гривен бюджетных средств, перечисленных по договору, передает Цензор.НЕТ.

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Прокуратура начала досудебное расследование. Результаты проведенных экспертиз подтвердили: поставленные 830 комплектов не соответствуют техническим условиям договора.

Прокуроры Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили директору о подозрении - присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах.

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

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