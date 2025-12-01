Погрожувала підірвати гранатою управління поліції: у Києві затримано жінку, - Нацполіція. ФОТО

У Києві правоохоронці затримали 52-річну місцеву жительку, яка на спецлінію "102" і заявила про намір підірвати гранатою будівлю одного зі столичних управлінь поліції.

Про це повідомило Головне управління Нацполіції у Києві, передає Цензор.НЕТ.

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Після отримання дзвінка відповідні служби одразу були направлені за вказаною адресою. Поліцейські встановили, що жінка перебувала вдома. Під час обстеження її помешкання вибухонебезпечних предметів не виявили.

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Мотив та підозра

Причини свого вчинку киянка пояснити не змогла. Її затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 259 ККУ - завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, якщо об’єктом є будівля органів державної влади.

Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

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