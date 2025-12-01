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Новини Фото Погрози правоохоронцям
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Погрожувала підірвати гранатою управління поліції: у Києві затримано жінку, - Нацполіція. ФОТО

У Києві правоохоронці затримали 52-річну місцеву жительку, яка на спецлінію "102" і заявила про намір підірвати гранатою будівлю одного зі столичних управлінь поліції.

Про це повідомило Головне управління Нацполіції у Києві, передає Цензор.НЕТ.

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У Києві затримали жінку, яка погрожувала підірвати управління поліції

Після отримання дзвінка відповідні служби одразу були направлені за вказаною адресою. Поліцейські встановили, що жінка перебувала вдома. Під час обстеження її помешкання вибухонебезпечних предметів не виявили.

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Мотив та підозра

Причини свого вчинку киянка пояснити не змогла. Її затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 259 ККУ - завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, якщо об’єктом є будівля органів державної влади.

Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

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Київ (20874) Нацполіція (15762) погрози (535)
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Топ коментарі
+10
Та ну...морда заблюрена..на вигляд кг 90 важить..мб стріха просто поїхала, та алкогольний синдром на фоні стресу.
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01.12.2025 15:43 Відповісти
+5
Вона ж не вкрала мільйон доларів,напевне посадять
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01.12.2025 15:49 Відповісти
+4
Довели поліцаї бідну жіночку ... От і не втрималася від погроз!
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01.12.2025 15:40 Відповісти
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Довели поліцаї бідну жіночку ... От і не втрималася від погроз!
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01.12.2025 15:40 Відповісти
Та ну...морда заблюрена..на вигляд кг 90 важить..мб стріха просто поїхала, та алкогольний синдром на фоні стресу.
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01.12.2025 15:43 Відповісти
...а ще її ТЦК-ашники бусифікували в штурмовики.

.
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01.12.2025 15:45 Відповісти
Тепер років 10 впаяють
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01.12.2025 15:42 Відповісти
Вона ж не вкрала мільйон доларів,напевне посадять
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01.12.2025 15:49 Відповісти
Коломойський мільярди вкрав, і посадили.
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01.12.2025 16:13 Відповісти
Шоб ти так сидів. Хавка з кабака, сауна з дівчатами і далі по списку. Ти на волі так не живеш як він там.
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01.12.2025 16:28 Відповісти
Ні, я сидіти ніяк не хочу. До речі, як він сидить, ти не знаєш. Але, як там не було, посадка Коломойського повністю спростовує твоє твердження.
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01.12.2025 16:44 Відповісти
Перебувати в СІЗО і сидіти - різні речі. Умови різні, від звичайних до ВІП з оплатою, які введені офіційно. І перебувати під охороною СБУ від екстрадиції до США або Британії багатого вартує.
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01.12.2025 20:16 Відповісти
1. Про охорону СБУ від видачі до США, це маячня. Українське законодавство не дозволяє видачу своїх громадян іншим країнам без їхньої згоди. Тобто, Коломойський міг спокійно жити на волі, не боючись екстрадиції у США. 2. Я не знаю, як сидить Коломойський, але зазвичай умови в СІЗО набагато гірші, ніж у колонії. 3. Ще раз повторюю, що посадка Коломойського спростовує тезу про те крадіжка мільйонів захищає від посадки.
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01.12.2025 22:42 Відповісти
 
 