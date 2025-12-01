Погрожувала підірвати гранатою управління поліції: у Києві затримано жінку, - Нацполіція. ФОТО
У Києві правоохоронці затримали 52-річну місцеву жительку, яка на спецлінію "102" і заявила про намір підірвати гранатою будівлю одного зі столичних управлінь поліції.
Про це повідомило Головне управління Нацполіції у Києві, передає Цензор.НЕТ.
Після отримання дзвінка відповідні служби одразу були направлені за вказаною адресою. Поліцейські встановили, що жінка перебувала вдома. Під час обстеження її помешкання вибухонебезпечних предметів не виявили.
Мотив та підозра
Причини свого вчинку киянка пояснити не змогла. Її затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 259 ККУ - завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, якщо об’єктом є будівля органів державної влади.
Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.
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