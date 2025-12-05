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С военным ТЦК Юрием Бондаренко, убитым во время проверки документов, простились во Львове. ФОТОрепортаж

Во Львове 5 декабря провели церемонию прощания с 37-летним Юрием Бондаренко - ветераном АТО и военнослужащим РТЦК, который был смертельно ранен во время проверки документов у мужчины 3 декабря.

Об этом сообщает hromadske, передает Цензор.НЕТ.

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Во Львове прощаются с военным Юрием Бондаренко

Прощание состоялось на площади Рынок одновременно с церемониями в честь Луиса Фелипе Виейры Толедо Порто из Бразилии и львовянина Андрея Криницкого. Юрий Бондаренко был одним из трех погибших, которых чествовали в этот день.

По данным Львовского горсовета, Бондаренко получил образование в Харьковской государственной зооветеринарной академии, работал в сфере ресторанного бизнеса и участвовал в антитеррористической операции в составе 16-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Он был награжден знаком отличия Начальника Генштаба ВСУ "Учасник АТО", медалями "Захисник Вітчизни" и "Ветеран війни".

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"Друзья Юрия рассказали, что после фронта, с его диагнозом, он мог уволиться. Но остался. Хотел быть полезным Украине. Делал свою работу честно и ответственно - так, как от него ждало государство", - сказал городской голова Львова Андрей Садовый.

львов
львов

Главный редактор канала "Исландия" Сергей Гришин рассказал, что познакомился с Бондаренко в 2023 году, когда тот предложил отдать свой пикап: "Юра - ветеран АТО, комиссованный по ранению, который 24.02.22 прыгнул в тачку и сорвался из Львова в Харьков к своим пацанам. Где-то через месяц, при встрече Юра передал 5000 долларов, сказал, что мы знаем, что с ними делать. Так мы стали дружить, встречались во Львове каждые 2-3 месяца. Как-то однажды Юра сказал, что не может сидеть в стороне и решил снова мобилизоваться, на этот раз в ПВО. Затем он перевелся в ТЦК".

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В горсовете добавили, что Бондаренко увлекался коллекционированием ножей, интересовался историей, любил животных и искусство татуировки. У него остались мать, дедушка и жена.

Похороны состоялись в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, после чего военного похоронили на Лычаковском кладбище.

Что предшествовало?

Вечером 3 декабря во Львове во время проверки документов смертельно ранили военнослужащего Галицко-Франковского РТЦК и СП.

Гражданин, который отказался представиться и вел себя агрессивно, нанес ножевой удар военнослужащему Юрию Бондаренко, повредив аорту. Пострадавший был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия медиков, от критической кровопотери умер. Еще один солдат получил удар в голову.

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Автор: 

Львов (4670) нападение (2297) смерть (9130) ТЦК (1162) Львовская область (3207) Львовский район (256)
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Топ комментарии
+23
В його смерті винний ЗЕ. Саме він перетворив мобілізацію в АБСУРД

Нема справедливості, одні здорові і не армії, інші хворі і в ній, одні воюють, інші по клубам і ресторанам та подорожам, одні гребуть міліардами, інші бідніють

СПРАВЕДЛИВОСТІ 0. Ніхто не бачить логіки мобілізації і це перетворилось в страх і саботаж
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05.12.2025 11:32 Ответить
+14
Та вже воно почалося.
У населення на руках зброї - непомірно, кожен хизується своїми "здобутками", як він послав, облаяв, погнав копняком військового.
А при наявності нарізної зброї, ще й кулю не проти всадити, або гранату жбурнути.
Ось, результат розколу в суспільстві України, до якого, до речі, привела чинна влада z-еленої шобли-й*бли!
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05.12.2025 11:36 Ответить
+11
Заткни пельку мразота.
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05.12.2025 11:37 Ответить
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Зараз почнеться.
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05.12.2025 11:31 Ответить
Та вже воно почалося.
У населення на руках зброї - непомірно, кожен хизується своїми "здобутками", як він послав, облаяв, погнав копняком військового.
А при наявності нарізної зброї, ще й кулю не проти всадити, або гранату жбурнути.
Ось, результат розколу в суспільстві України, до якого, до речі, привела чинна влада z-еленої шобли-й*бли!
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05.12.2025 11:36 Ответить
Кожен? Та невже? Щось не бачив жодного разу наживо, щоб військових по вулицях ганяли. А військових я бачив чимало, всяких.
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05.12.2025 11:37 Ответить
Повноваження співробітників ТЦК і СП на час військового стану повинні бути розширені до права затримувати при непред'явленні на їх вимогу військово-облікових документів. При спробі опору повинні мати право затримувати. Патрулі ТЦК повинні бути мінімум парні і мати зброю, навіть автоматичну. Тоді побачимо що заспівають ухилянти.
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05.12.2025 11:51 Ответить
Не мають вони повноважень затримувати. Але вже давно більшість патрулів має у складі поліціянта, він може затримати.
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05.12.2025 11:53 Ответить
і військові ветерани були серед тцк і поліціянти, всі навчені, але чомусь не зупинили кров до прибуття медиків...
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05.12.2025 13:59 Ответить
Ви знаєте, куди саме він його вдарив?
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05.12.2025 14:02 Ответить
Та ні до"... розколу в суспільстві України,..." намагається привести російська пропаганда і допомагають їй ганебні якщо не просто дурні свідомо чи ще гірше несвідомо такі як ти розповсюджувачі .
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05.12.2025 11:46 Ответить
Що почнеться?Що ТЦКашники будуть застосовувати зброю проти всякої ухилянтської сволоти і бидла,що ту сволоту захищає?Давно пора.Маятник зараз хитнеться в другу сторону і я єдино що боюсь що військові тепер стріляти будуть без міри і причини...
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05.12.2025 11:43 Ответить
Я про коментарі нижче.
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05.12.2025 11:44 Ответить
Ви хочете тут рашку будувати? З приводу маятника спірне твердження, де була його початкова точка і куди він хитається. Зброя то страшна річ і застосування її то завжди процес в обидва боки. Ще громадянської нам до всіх радощів не вистачає тільки.
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05.12.2025 13:18 Ответить
Шкода, сумно, гірко бачити, як Українці вбивають Українців!
Кому було потрібно зтравити одних з іншими?
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05.12.2025 11:32 Ответить
Ти звичайний провокатор. Та ще й боягуз.
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05.12.2025 11:39 Ответить
це вірно але про тебе.....ти сам тричівагітний інвалід пенсіонер???на яких фронтах??
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05.12.2025 11:47 Ответить
В його смерті винний ЗЕ. Саме він перетворив мобілізацію в АБСУРД

Нема справедливості, одні здорові і не армії, інші хворі і в ній, одні воюють, інші по клубам і ресторанам та подорожам, одні гребуть міліардами, інші бідніють

СПРАВЕДЛИВОСТІ 0. Ніхто не бачить логіки мобілізації і це перетворилось в страх і саботаж
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05.12.2025 11:32 Ответить
Будь людиною. Тут про смерть воїна а ти смердиш.
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05.12.2025 11:38 Ответить
Ти не народ точно. Народ це той хто вже давно воює і захищає свій же народ і свою землю.
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05.12.2025 11:58 Ответить

Ти не народ точно - тобто, якщо я офіційно працюю і плачу усі податки, які йдуть воїнам то я не народ? Тобто мені перестати усе платити і тоді я буду народом?
Народ це той хто вже давно воює і захищає свій же народ і свою землю
Наскільки ви боти тупі, що даже не можете красиво "обісрати" іншого - стільки суперечності в одному речені, що ніхто не може зрозуміти... Виходить що ЗСУ захищає народ, АЛЕ, якщо ти не в ЗСУ то ти не народ
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05.12.2025 12:08 Ответить
Якщо все що ти тут про себе пишеш правда і крім того ти став на військовий облік і тебе ще не призвали на військову службу, то тебе і твою сім'ю ЗСУ як народ захищає. І про "...Народ це той хто вже давно воює і захищає свій же народ і свою землю...". Варто розуміти що ті хто зараз в ЗСУ це теж народ. І от коли ти пишеш гидоту про тих хто тебе захищає то хто ж ти тоді. Те що ти в своєму першому дописі написав і є гидота, бо навіть адміністратор той допис видалив. А ти бот, бот... Як би я був бот то навіть не звернув би уваги на те що ти пишеш.
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05.12.2025 12:47 Ответить
Ти як кацап бо тобі "...ваші доказатєльства нє доказатєльства..." Та скоріш за все ти і є кацап Егор Кузнецов бо якби ти був українцем ти був би Єгор. Стосовно співробітників ТЦК то почитай про структуру ТЦК і кому це ТЦК підпорядковується і зрозумієш що вбили саме військового. А якщо поцікавишся більше, то взнаєш що вбили не просто Воїна а і Добру і чесну Людину. І про "...що зграя підозрілих осіб не напала на людину...." - нормальна людина з ножом не ходить.
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05.12.2025 12:12 Ответить
Одні воюють, а інші "вчаться" у коледжах, університетах, ліцеях на так звані 2, 3, 5,10 освіти, а по суті - платять кеш-бек керівництву закладів освіти, та за кардонами працюють! Іх в Україні ви не знайдете, і на ті уроки вони ніколи не показуються.
Ось правда та "справедливість" всього цього шобла-й*бла!
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05.12.2025 11:39 Ответить
А "гівняш_іляш" тут як тут. Чума на твоє ухилянтське рило!
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05.12.2025 13:49 Ответить
Заткни пельку мразота.
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05.12.2025 11:37 Ответить
Фронт у кацапів кацапчику.
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05.12.2025 12:14 Ответить
А ти мудолов і мудозвон .
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05.12.2025 11:44 Ответить
Ну не муч муму Алєксандр.
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05.12.2025 12:15 Ответить
Не людолов, а ухилянтолов
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05.12.2025 12:00 Ответить
Сумно. Дуже сумно. Честь маю Воїне.
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05.12.2025 11:35 Ответить
"...Хватить робити з нас рабів..." сказав прокацапський раб, бо дуже хоче воювати рабом в кацапських ЗС в Європі. Ідіот!!!
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05.12.2025 12:18 Ответить
Богдан Свереденко - кремлівський холуй. Фу яка гидота.
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05.12.2025 12:19 Ответить
Зеленський! ДЕ, на четвертому році війни ВІЙСЬКОВІ ПАТРУЛІ З ЗБРОЄЮ? ДЕ покарання за порушення "комендантської години"? Де штрафні батальйони для тисяч дезертирів? ДЕ оголошення "поза законом" ухилянтів?
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05.12.2025 12:02 Ответить
Царство Небесне!
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05.12.2025 12:17 Ответить
армію ізраїльського зразка - де не має людоловів
Так, для інформації.
https://www.isralife.co.il/esli-sazhat-uklonistov-v-tyurmah-ne-hvatit-mest/ Если сажать уклонистов - в тюрьмах не хватит мест
Якщо що, це Ауслендер https://t.me/voinasordoy/5052 перепостив. У проруснявих поглядах його звинуватити важко.
Там у нього про повістки ще цікаво.
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05.12.2025 12:27 Ответить
******* не лантухи тягати. А тим більше що про армію совка ти нічого не знаєш від слова взагалі. А була вона та недоармія ще гіршою ніж сьогоднішня російська. Єдиною її перевагою було те що її було багато і на це йшла левова частка бюджету, що багато армії в ******** війні не є сильною перевагою. Піди і зроби зараз армію ізраїльського зразка. Ну і ще порадься чи спитай у ізраїльтян про їх "ідеальну" армію. От вони з тебе посміються. Ну і стосовно того хто іде там служити в армію а хто не хоче теж поцікався. Почуєш багато цікавого.
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05.12.2025 12:29 Ответить
Той що зарізав,надав показання,в яких сказано,що на нього налетіли і бити почали.

«Мене зупинили для перевірки документів, я надав документи. Кажу: перевіряйте по базі. Викликав адвоката, чекаю. Приїхав бус, відкрили двері, одразу я отримав в обличчя. Мене запшикали балончиком. Наступне, що я пам'ятаю мене 3-4 працівників

у формі б'ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що я пам'ятаю, як відкриваю двері додому і намагаюся змити сльозогінний газ з обличчя»

Тепер нехай нададуть відео з боді камер.Поліція то точно має мати відео з таких камер.

https://x.com/life_love_24/status/1996886776276046207/analytics

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05.12.2025 12:23 Ответить
На морді вбивці слідів побоїв нема. Нема!
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05.12.2025 12:25 Ответить
А по тілі?І нехай відео з бодікамер покажуть.
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05.12.2025 12:52 Ответить
Зумисне вбивство війскового під час війни повинно каратись пожиттєвим ув'язненням.
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05.12.2025 12:24 Ответить
Країна тотальної брехні - піксельних політруків та медіашльондр не заслуговує на перемогу. Брехнею не можна виграти війну . Бо гниле не має майбутнього
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05.12.2025 12:31 Ответить
Бо гниле не має майбутнього
А по русні й не скажеш.
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05.12.2025 14:06 Ответить
Яке там майбутнє?)
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05.12.2025 15:27 Ответить
Зараз у них нічого так справи йдуть. Зємлямі прірастают.
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05.12.2025 15:29 Ответить
Дивіться в історичній перспективі . З 1917 року - Московська імперія - тільки втрачає. Зараз черговий цикл розпаду . 1991 - 202... - втрата республік ....
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05.12.2025 15:48 Ответить
це була провокація зеленого підара і його шобли - спеціально відправили Воїна в ТЦК і підіслали вбивцю...
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05.12.2025 13:48 Ответить
 
 