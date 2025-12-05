С военным ТЦК Юрием Бондаренко, убитым во время проверки документов, простились во Львове. ФОТОрепортаж

Во Львове 5 декабря провели церемонию прощания с 37-летним Юрием Бондаренко - ветераном АТО и военнослужащим РТЦК, который был смертельно ранен во время проверки документов у мужчины 3 декабря.

Об этом сообщает hromadske, передает Цензор.НЕТ.

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Прощание состоялось на площади Рынок одновременно с церемониями в честь Луиса Фелипе Виейры Толедо Порто из Бразилии и львовянина Андрея Криницкого. Юрий Бондаренко был одним из трех погибших, которых чествовали в этот день.

По данным Львовского горсовета, Бондаренко получил образование в Харьковской государственной зооветеринарной академии, работал в сфере ресторанного бизнеса и участвовал в антитеррористической операции в составе 16-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Он был награжден знаком отличия Начальника Генштаба ВСУ "Учасник АТО", медалями "Захисник Вітчизни" и "Ветеран війни".

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"Друзья Юрия рассказали, что после фронта, с его диагнозом, он мог уволиться. Но остался. Хотел быть полезным Украине. Делал свою работу честно и ответственно - так, как от него ждало государство", - сказал городской голова Львова Андрей Садовый.





Главный редактор канала "Исландия" Сергей Гришин рассказал, что познакомился с Бондаренко в 2023 году, когда тот предложил отдать свой пикап: "Юра - ветеран АТО, комиссованный по ранению, который 24.02.22 прыгнул в тачку и сорвался из Львова в Харьков к своим пацанам. Где-то через месяц, при встрече Юра передал 5000 долларов, сказал, что мы знаем, что с ними делать. Так мы стали дружить, встречались во Львове каждые 2-3 месяца. Как-то однажды Юра сказал, что не может сидеть в стороне и решил снова мобилизоваться, на этот раз в ПВО. Затем он перевелся в ТЦК".

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В горсовете добавили, что Бондаренко увлекался коллекционированием ножей, интересовался историей, любил животных и искусство татуировки. У него остались мать, дедушка и жена.

Похороны состоялись в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, после чего военного похоронили на Лычаковском кладбище.

Что предшествовало?

Вечером 3 декабря во Львове во время проверки документов смертельно ранили военнослужащего Галицко-Франковского РТЦК и СП.

Гражданин, который отказался представиться и вел себя агрессивно, нанес ножевой удар военнослужащему Юрию Бондаренко, повредив аорту. Пострадавший был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия медиков, от критической кровопотери умер. Еще один солдат получил удар в голову.

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