С военным ТЦК Юрием Бондаренко, убитым во время проверки документов, простились во Львове. ФОТОрепортаж
Во Львове 5 декабря провели церемонию прощания с 37-летним Юрием Бондаренко - ветераном АТО и военнослужащим РТЦК, который был смертельно ранен во время проверки документов у мужчины 3 декабря.
Об этом сообщает hromadske, передает Цензор.НЕТ.
Прощание состоялось на площади Рынок одновременно с церемониями в честь Луиса Фелипе Виейры Толедо Порто из Бразилии и львовянина Андрея Криницкого. Юрий Бондаренко был одним из трех погибших, которых чествовали в этот день.
По данным Львовского горсовета, Бондаренко получил образование в Харьковской государственной зооветеринарной академии, работал в сфере ресторанного бизнеса и участвовал в антитеррористической операции в составе 16-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Он был награжден знаком отличия Начальника Генштаба ВСУ "Учасник АТО", медалями "Захисник Вітчизни" и "Ветеран війни".
"Друзья Юрия рассказали, что после фронта, с его диагнозом, он мог уволиться. Но остался. Хотел быть полезным Украине. Делал свою работу честно и ответственно - так, как от него ждало государство", - сказал городской голова Львова Андрей Садовый.
Главный редактор канала "Исландия" Сергей Гришин рассказал, что познакомился с Бондаренко в 2023 году, когда тот предложил отдать свой пикап: "Юра - ветеран АТО, комиссованный по ранению, который 24.02.22 прыгнул в тачку и сорвался из Львова в Харьков к своим пацанам. Где-то через месяц, при встрече Юра передал 5000 долларов, сказал, что мы знаем, что с ними делать. Так мы стали дружить, встречались во Львове каждые 2-3 месяца. Как-то однажды Юра сказал, что не может сидеть в стороне и решил снова мобилизоваться, на этот раз в ПВО. Затем он перевелся в ТЦК".
В горсовете добавили, что Бондаренко увлекался коллекционированием ножей, интересовался историей, любил животных и искусство татуировки. У него остались мать, дедушка и жена.
Похороны состоялись в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, после чего военного похоронили на Лычаковском кладбище.
Что предшествовало?
Вечером 3 декабря во Львове во время проверки документов смертельно ранили военнослужащего Галицко-Франковского РТЦК и СП.
Гражданин, который отказался представиться и вел себя агрессивно, нанес ножевой удар военнослужащему Юрию Бондаренко, повредив аорту. Пострадавший был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия медиков, от критической кровопотери умер. Еще один солдат получил удар в голову.
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У населення на руках зброї - непомірно, кожен хизується своїми "здобутками", як він послав, облаяв, погнав копняком військового.
А при наявності нарізної зброї, ще й кулю не проти всадити, або гранату жбурнути.
Ось, результат розколу в суспільстві України, до якого, до речі, привела чинна влада z-еленої шобли-й*бли!
Кому було потрібно зтравити одних з іншими?
Нема справедливості, одні здорові і не армії, інші хворі і в ній, одні воюють, інші по клубам і ресторанам та подорожам, одні гребуть міліардами, інші бідніють
СПРАВЕДЛИВОСТІ 0. Ніхто не бачить логіки мобілізації і це перетворилось в страх і саботаж
Ти не народ точно - тобто, якщо я офіційно працюю і плачу усі податки, які йдуть воїнам то я не народ? Тобто мені перестати усе платити і тоді я буду народом?
Народ це той хто вже давно воює і захищає свій же народ і свою землю
Наскільки ви боти тупі, що даже не можете красиво "обісрати" іншого - стільки суперечності в одному речені, що ніхто не може зрозуміти... Виходить що ЗСУ захищає народ, АЛЕ, якщо ти не в ЗСУ то ти не народ
Ось правда та "справедливість" всього цього шобла-й*бла!
Так, для інформації.
https://www.isralife.co.il/esli-sazhat-uklonistov-v-tyurmah-ne-hvatit-mest/ Если сажать уклонистов - в тюрьмах не хватит мест
Якщо що, це Ауслендер https://t.me/voinasordoy/5052 перепостив. У проруснявих поглядах його звинуватити важко.
Там у нього про повістки ще цікаво.
«Мене зупинили для перевірки документів, я надав документи. Кажу: перевіряйте по базі. Викликав адвоката, чекаю. Приїхав бус, відкрили двері, одразу я отримав в обличчя. Мене запшикали балончиком. Наступне, що я пам'ятаю мене 3-4 працівників
у формі б'ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що я пам'ятаю, як відкриваю двері додому і намагаюся змити сльозогінний газ з обличчя»
Тепер нехай нададуть відео з боді камер.Поліція то точно має мати відео з таких камер.
https://x.com/life_love_24/status/1996886776276046207/analytics
А по русні й не скажеш.