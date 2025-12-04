РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12862 посетителя онлайн
Новости Конфликт с ТЦК Нападение на ТЦК
3 992 93

Во Львове мужчина смертельно ранил ножом военнослужащего ТЦК и скрылся: он задержан. ФОТОрепортаж

Вечером 3 декабря во Львове во время проверки документов смертельно ранили военнослужащего Галицко-Франковского РТЦК и СП.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Во Львове во время проверки документов смертельно ранили военного ТЦК

Около 20:00 на перекрестке улиц Ефремова и Японская 30-летний местный житель нанес военному ножевое ранение, после чего применил газовый баллончик и скрылся. По предварительным данным следствия, нападение произошло именно в момент проверки документов.

Пострадавший военный - ветеран АТО - был госпитализирован с критическим повреждением бедренной артерии. Врачи пытались спасти ему жизнь, однако ранение оказалось смертельным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шабунин показал условия содержания в камере СИЗО детектива НАБУ Магамедрасулова. ФОТО

львов
львов

Правоохранители оперативно установили и задержали подозреваемого. На месте инцидента обнаружили и изъяли нож.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве 7-летний мальчик умер в стоматологии: врачу-анестезиологу сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж

Во Львове во время проверки документов смертельно ранили военного ТЦК

Уголовное производство

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 и ч. 3 ст. 350 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное в связи с выполнением служебных обязанностей, повлекшее смерть потерпевшего.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанного о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разоблачена масштабная схема продажи автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для ВСУ, - Офис генпрокурора. ФОТО

Автор: 

Львов (4678) нападение (2274) смерть (9324) Офис Генпрокурора (2820) ТЦК (826) Львовская область (3103) Львовский район (144)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Цікаво було б побачити цю перевірку документів із бодікамер, які всі працівники ТЦК мають носити. Бо якщо все було цивілізовано - питань нема і чоловіка треба судити, а якщо це було щось типу операції СБУ, де рекси з буса вискакують і починають крутити без попередження - це можна частково трактувати як самооборону.
показать весь комментарий
04.12.2025 12:41 Ответить
+12
хм...
1. а де поліцейські, які перевіряли документи? Вбивця що, одною рукою поліцейським показував ксіву, а другою пером махав а ногами балончик душив???
2. 20 - 00 ?
показать весь комментарий
04.12.2025 12:40 Ответить
+10
бусярили без стесніння,яка поліція,по справах і нагорода,мужик красень з яйцями,бо інші задумаються...
показать весь комментарий
04.12.2025 12:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хм...
1. а де поліцейські, які перевіряли документи? Вбивця що, одною рукою поліцейським показував ксіву, а другою пером махав а ногами балончик душив???
2. 20 - 00 ?
показать весь комментарий
04.12.2025 12:40 Ответить
тебе тільки це непокоїть?
показать весь комментарий
04.12.2025 12:43 Ответить
ні
але
Dura lex, sed lex
показать весь комментарий
04.12.2025 12:45 Ответить
так закон для обох боків? Чи тільки для ТЦКашників?
показать весь комментарий
04.12.2025 12:53 Ответить
В Донецьку точно не перевіряють. Ти такого хочеш?
показать весь комментарий
04.12.2025 13:24 Ответить
в тому самому, де написано, що можна в 30 років не мати при собі облікових документів, а замість них тримати в кишені і виймати та застосовувати ніж до війсбкового у формі...
показать весь комментарий
04.12.2025 13:26 Ответить
і ще- вмазати в стегнову артерію можна або якщо ти низенька мавпа з довгими руками або лижиш чи сидиш на землі
і ножик такий собі. невеличкий...
показать весь комментарий
04.12.2025 12:44 Ответить
Агітуєш, сєпарло?
показать весь комментарий
04.12.2025 12:48 Ответить
Влад! Ти простий підар у насцяних памперсах! Але виникає питання. Чому військові ,менти не змогли надати допомогу? Чому не зупинили кровотечу? От головне ! Як їх вчать?
показать весь комментарий
04.12.2025 13:06 Ответить
Якщо бив в пах- там мало що зробиш. Два роки тому на сусідній позиції боєць так стік кров'ю- медик був поряд, затампонувати не вийшло.
показать весь комментарий
04.12.2025 13:08 Ответить
Вам же цілий міністр МВС пояснив - вони ненавчені. Вони здатні лише псувати життя громадянам і отримувати за це зарплату з податків цих самих громадян.
показать весь комментарий
04.12.2025 13:26 Ответить
Ти звичайна мразота,просто дегенерат!
показать весь комментарий
04.12.2025 13:13 Ответить
Якраз ти ссиклива чмоня, грьобаний ухилянт, який сидить під спідницею і вже засмердівся тиздятиною, бо боїться вийти на вулицю, а інші "лохи" нехай гинуть на фронті, а такі підари як ти з ножами та зброєю іноді з під спідниці висовують свої смердючі пики!
показать весь комментарий
04.12.2025 13:21 Ответить
Цікаво було б побачити цю перевірку документів із бодікамер, які всі працівники ТЦК мають носити. Бо якщо все було цивілізовано - питань нема і чоловіка треба судити, а якщо це було щось типу операції СБУ, де рекси з буса вискакують і починають крутити без попередження - це можна частково трактувати як самооборону.
показать весь комментарий
04.12.2025 12:41 Ответить
Самооборона буде з під@рами за пару місяців у всіх містах України, хто не втече. Під@ри прийдуть в кожну хату гвалтувати, вбивати, грабувати, хто з того народу, який не бажає захищати свою країну, вижеве, то впевнено буде мати справи вже з рік к@цапів, в там в дупу 10 разів палицю запхають і підправлять штурмувати Берлін, і саме цікаво без адвокатів... Готуйся наріт без розума, смерть вона вже близько ...
показать весь комментарий
04.12.2025 12:47 Ответить
А можна виграшну комбінацію на наступний розіграш національної лотеретеї від такого видатного екстрасенса? ґарантую відкат від виграшу в 20 %
показать весь комментарий
04.12.2025 12:52 Ответить
Звичайно, за місяць у вікно подивись...
показать весь комментарий
04.12.2025 12:54 Ответить
Я так розумію, ви через все це вже пройшли, враховуючи в яких подробицях все описано.
показать весь комментарий
04.12.2025 13:00 Ответить
Нє, може і харошіє рускіє до тебе в хату прийдуть, не такі як були на окупованих територіях, з такою мобілізацією скоро впізнаємо
показать весь комментарий
04.12.2025 13:07 Ответить
Може мужик ;русскіх освободітєлєй; чекав, щоб до своїх приєднатися. Мені один тип нещодавно так і сказав- ;Ти не думай що я сцикун, я дочекаюся своїх і сам піду, з європід...ми воювати;.
показать весь комментарий
04.12.2025 12:42 Ответить
А потім ти прокинувся?
показать весь комментарий
04.12.2025 12:44 Ответить
Плюнув і пішов. Аби до війни- я б його там і закопав би. А так, зараз поки що здоров'я не те. Дуже повільно відновлююся.
показать весь комментарий
04.12.2025 12:45 Ответить
Ого, який "закопувач", аж страшно писати цей коментар.
показать весь комментарий
04.12.2025 12:49 Ответить
Кілька мальчіков в трусіках відправив на концерт Кобзона, поки ти в жінки під спідницею бздо нюхав.
показать весь комментарий
04.12.2025 12:52 Ответить
Те що ти не вихований це давно ясно, але я підозрюю, що ти ще й брехун.
показать весь комментарий
04.12.2025 12:53 Ответить
чепушила дирява ти.....
показать весь комментарий
04.12.2025 13:13 Ответить
ККУ Стаття 36. 5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
показать весь комментарий
04.12.2025 12:43 Ответить
ти дебіл? риторичне питання.
показать весь комментарий
04.12.2025 13:04 Ответить
А ти вже знаєш що там було? Чи може ти був свідком подій?
показать весь комментарий
04.12.2025 13:09 Ответить
Поцікавтеся https://dumskaya.net/news/gratciotov_-123725/ справою одесита В'ячеслава Грациотова.
З 2010 по 2017 роки хлопця звинувачували в перевищенні меж необхідної оборони, а потім повністю виправдали. Сім років...
"/2020 рік/ Державі доведеться сплатити 2 млн грн як компенсацію моральної шкоди, яку заподіяли незаконні дії правоохоронців, а також відшкодувати 4 тисячі гривень судових витрат".
Так звані "правоохоронці" поклали болт на правосуддя, а виплату здійснено з податків громадян...
показать весь комментарий
04.12.2025 13:09 Ответить
Пожиттєве, з наступною утилізацією в буцигарні.
показать весь комментарий
04.12.2025 12:44 Ответить
Для єрмака, гетьманцева, смілянського.
показать весь комментарий
04.12.2025 13:27 Ответить
Рукоятка ножа по-моему из гильзы КПВТ
показать весь комментарий
04.12.2025 12:45 Ответить
на что рассчитывал працівник тцк? на квіточки?
показать весь комментарий
04.12.2025 12:45 Ответить
На сраних паліцаєв що рядом стояли і які відповідають також за мобілізацію ..
показать весь комментарий
04.12.2025 12:49 Ответить
на безмовного лоха....а виявився з яйцями
показать весь комментарий
04.12.2025 12:50 Ответить
Ну, тепер на зоні вони йому тільки заважатимуть.
показать весь комментарий
04.12.2025 12:53 Ответить
за поранення чорта??яке ти смішне...
показать весь комментарий
04.12.2025 13:00 Ответить
З власного досвіду знаєш?))))))))))
показать весь комментарий
04.12.2025 13:10 Ответить
Влад #584963 - бидло наголосувало за клоунів. Втягнуло країну в страшну війну. Наголосовав поприколу- іди випрвляй ситуацію в ТЦК. Хто за нього буде це робити?
показать весь комментарий
04.12.2025 12:57 Ответить
чому ти тут а не на нулі??ухилянт,ссикло,провокктор,жіноча прокладка що сховалася???
показать весь комментарий
04.12.2025 13:02 Ответить
В природі зазвичай хижаки перемагають травоїдних, але інколи трапляються виключення. Аномалія.
показать весь комментарий
04.12.2025 12:46 Ответить
Застосовані в Україні методи бусифікації в будь-якій демократичній країні трактувалися б як викрадення людини, що автоматично передбачає право громадянина на самозахист від злочинних дій по відношенню до нього. Так що ще велике питання, чи були правомірними дії людоловів, та чи кримінальна справа не розвалиться в суді.
показать весь комментарий
04.12.2025 12:49 Ответить
Найблищими днями ці казки про права людини будеш к@цапам розповідати, коли вони будут гвалтувати твою дружину і вбивати твоїх дітей...
показать весь комментарий
04.12.2025 12:51 Ответить
Подібні пропагандонські казочки від падальяка вже давно ні на кого не діють, міняйте методички, хлопці.
показать весь комментарий
04.12.2025 12:57 Ответить
Казочки? А той мільйон, що воює вже 4 роки без замин і ротацій зобов'язаний всяке бидло з іх сім'ями захищати? Військові теж висновки роблять, Польща і Німеччина не гумові, всіх юрчиків не впустять, а там і рвк кацапів підтягнеться...
показать весь комментарий
04.12.2025 13:03 Ответить
Військовим давно пора зробити правильні висновки і навести нарешті в державі лад, розвісивши на стовпах зелених покидьків-мародерів, які їх щоденно обкрадають. Оскільки це не робиться, то, очевидно, військових влаштовує все, що відбувається в країні.
показать весь комментарий
04.12.2025 13:07 Ответить
Військові воюючи ще і таке повинні за той наріт вирішувати? Незабагато на купку людей задач навішали? Десятки мільйонів в тилу не бажають нічого рішати, а під@ри-ухилянти працюють як дрг
показать весь комментарий
04.12.2025 13:11 Ответить
В простого народу немає зброї, немає відповідних навичок, немає організаційної структури, яка забезпечує досягнення поставленої мети. Все це є у військових, які живуть за рахунок тих самих під@рів-ухилянтів, які вкалують в тилу під ракетами, без світла та тепла і своїми коштами утримують ЗСУ
показать весь комментарий
04.12.2025 13:18 Ответить
Чекай, якщо ти підор вважаєш це казочками, то кацапи не прийдуть, чи де твоя логіка?
показать весь комментарий
04.12.2025 13:07 Ответить
після війни все може круто змінитися в цьому напрямку....бо це не поодинокі випадки....
показать весь комментарий
04.12.2025 12:51 Ответить
Цікаво ,коли затримають головних організаторів цього злочинного угрупування - Зеленського і ко - як головних винуватців цієї та інших трагедій? Що повністю розвалили та дискредитували систему мобілізації - перетворивши її в своєрідну "гру кальмара " для всіх.
Це тільки один з багатьох випадків смертей та каліцтв - який виплив назовні . А скільки їх замовчується ?

Я попереджав "патріотів на всю голову" - що безпрєдельна бусифікація - приведе до розвалу ЗСУ ( вже зараз кількість СЗЧ - перевищує кількість людей на передку) і до збройних сутичок всередині країни.

Замість соціальної справедливості та рівних умов для всіх ,влада і далі йде шляхом відкупу та насилля . І значну частка відповідальності лягає не тільки на владу - а й на "турбопатріотів" - це через їх толерастію "безпрєдєла" -ситуація катастрофічна ...
показать весь комментарий
04.12.2025 12:49 Ответить
Ухилянтики, виходьте на вулиці з транспарантами ;Свабоду нашєму Гєрою!;
Чи тільки в інтернетиках можете захоплюватися вбивцею Ветерана?
показать весь комментарий
04.12.2025 12:49 Ответить
Чого ухилянтикам виходити ? В них мєнтовські , прокурорські та депутатські ксіви. А якщо зовсім припече - то Каракаїв копнями на передок виштовхають ....
показать весь комментарий
04.12.2025 12:51 Ответить
ця гнида отримає свою карму...
показать весь комментарий
04.12.2025 12:53 Ответить
Дочекаєшся ;СВОїх; і підеш показувати квартири українців?
показать весь комментарий
04.12.2025 12:56 Ответить
йди вже чмоня на свій стручок....
показать весь комментарий
04.12.2025 12:57 Ответить
Не каркай тут.
показать весь комментарий
04.12.2025 12:52 Ответить
Якщо під ухилянтиками ти маєш на увазі заброньованих поліцаїв, держчиновників, прокурорів, митників, депутатів всіх рівнів, позитивних блохерів-пропагандонів, та й всіх інших вигодонабувачів від продовження війни, то вони навряд чи вийдуть кудись.
показать весь комментарий
04.12.2025 13:01 Ответить
Львів не обирав зевиродка. У Львові не буде жодного тцк-шника. Хай бусярять 73 відсотки виборців.
показать весь комментарий
04.12.2025 12:53 Ответить
1. В стране война
2. Мобилизация необходима
3. С середины 2022 года с мобилизацией начинаются проблемы
4. Вместо того чтобы анализировать проблемы и их решать - власть идет по самому плохому но самому простому пути - насилие.
5. Если бы ТЦК категорически отказались участвовать в постановках ИПСО снятых на Мосфильме - власти вынуждены были бы искать нормальное решение проблемы. Но уже в 24 году с улиц исчезли группы оповещения, которые выписывали повестки , и в которых действительно были люди которые по состоянию здоровья уже не могли воевать. И вместо них начали появляться видео манипулятивного характера, в которых крепкие люди без следов непригодности к воинской службе применяют силу к гражданским. Это безусловно ИПСО, на самом деле ничего такого нет, но подобные вещи сильно роняют моральный дух в тылу и могут быть использованы противником в пропагандистских целях.
показать весь комментарий
04.12.2025 12:55 Ответить
Все ви абсолютно правильно описали . Дякую.

Можу підсумувати ваш допис словами Айзека Азімова з книги "Фундація" :

Насилля - останній прихисток некомпетентності .
показать весь комментарий
04.12.2025 13:00 Ответить
Шкода, що взяли живим....
показать весь комментарий
04.12.2025 12:55 Ответить
Велика радість сьогодні в ухилянтів та ждунів.
показать весь комментарий
04.12.2025 12:57 Ответить
Тцк у Львові спеціально зменшує кількість виборців що не обирали зелень.
показать весь комментарий
04.12.2025 13:00 Ответить
Дивися там обережно, не зловживай алкоголем, чи що там ти на свята вживаєш.
показать весь комментарий
04.12.2025 13:13 Ответить
Зараз, напевно, несе хрінь, розмазуючи соплі: "Я не хотів, я не зав, я не подумав. Я готовий іти на фронт." Якби слідчі розкрутили його не на 121, а на 115.
показать весь комментарий
04.12.2025 13:03 Ответить
Ні слова про присутність поліції, відчинені двері в бусику, поранення стегнової артерії, відсутність записів бодікамер - я вже бачу приблизну картину цього "оповіщення з перевіркою документів"
показать весь комментарий
04.12.2025 13:03 Ответить
І яка ця картина? Військові і поліція заважали тому під@ру-ухилянту добровільно дійти до ТЦК і мобілізуватись для захисту своєї сім'ї?
показать весь комментарий
04.12.2025 13:15 Ответить
Картина приблизно така. В схожому положенні і в стенгову артерію влучити легше.
показать весь комментарий
04.12.2025 13:20 Ответить
Надо прекращать порочную практику езды ТЦК по дворам и отлова людей, минусов и вреда от этих действий гораздо больше чем пользы, если та польза вообще от этого есть.
показать весь комментарий
04.12.2025 13:04 Ответить
Іди захищатисвою країну,то ніхто не буде тнбе ловити Ти чи ворог,чи просто сцикун.?
показать весь комментарий
04.12.2025 13:14 Ответить
Коменти достойні сайту ;рус-весна;.
Може і справді більшість жителів України з кацапами не такі вже й різні?
показать весь комментарий
04.12.2025 13:05 Ответить
Навіщо тцк у Львові, якщо вчора військові з ГУР у Києві санаторій не поділили?
показать весь комментарий
04.12.2025 13:25 Ответить
Звертаюсь до модерів сайта. Ви ухилянти чи ждуни? Яка ще може бути причина, що ви тут не баните мерзоту, яка радується смерті?
показать весь комментарий
04.12.2025 13:10 Ответить
Хто тут радіє зі смерті? Люди хочуть адекватного розслідування, а не суду на місці події.
показать весь комментарий
04.12.2025 13:15 Ответить
Смерть військовозобов'язаного у приміщенні ТЦК на Рівненщині: прокуратура почала розслідування Джерело: https://censor.net/ua/n3570666
показать весь комментарий
04.12.2025 13:20 Ответить
Таких уродів ,під час війни,---розстрілювати на місці злочину..
показать весь комментарий
04.12.2025 13:15 Ответить
Варто з міндічей почати.
показать весь комментарий
04.12.2025 13:24 Ответить
Мало хто знає де стегнова артерія і куди потрібно бити.
Варто продивитись телефон гниди.
показать весь комментарий
04.12.2025 13:17 Ответить
Давно попереджували що це буде, і це не все, будуть напади групами.
показать весь комментарий
04.12.2025 13:25 Ответить
 
 