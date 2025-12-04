Во Львове мужчина смертельно ранил ножом военнослужащего ТЦК и скрылся: он задержан. ФОТОрепортаж

Вечером 3 декабря во Львове во время проверки документов смертельно ранили военнослужащего Галицко-Франковского РТЦК и СП.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Около 20:00 на перекрестке улиц Ефремова и Японская 30-летний местный житель нанес военному ножевое ранение, после чего применил газовый баллончик и скрылся. По предварительным данным следствия, нападение произошло именно в момент проверки документов.

Пострадавший военный - ветеран АТО - был госпитализирован с критическим повреждением бедренной артерии. Врачи пытались спасти ему жизнь, однако ранение оказалось смертельным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шабунин показал условия содержания в камере СИЗО детектива НАБУ Магамедрасулова. ФОТО





Правоохранители оперативно установили и задержали подозреваемого. На месте инцидента обнаружили и изъяли нож.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве 7-летний мальчик умер в стоматологии: врачу-анестезиологу сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж

Уголовное производство

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 и ч. 3 ст. 350 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное в связи с выполнением служебных обязанностей, повлекшее смерть потерпевшего.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанного о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разоблачена масштабная схема продажи автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для ВСУ, - Офис генпрокурора. ФОТО