Во Львове мужчина смертельно ранил ножом военнослужащего ТЦК и скрылся: он задержан. ФОТОрепортаж
Вечером 3 декабря во Львове во время проверки документов смертельно ранили военнослужащего Галицко-Франковского РТЦК и СП.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Около 20:00 на перекрестке улиц Ефремова и Японская 30-летний местный житель нанес военному ножевое ранение, после чего применил газовый баллончик и скрылся. По предварительным данным следствия, нападение произошло именно в момент проверки документов.
Пострадавший военный - ветеран АТО - был госпитализирован с критическим повреждением бедренной артерии. Врачи пытались спасти ему жизнь, однако ранение оказалось смертельным.
Правоохранители оперативно установили и задержали подозреваемого. На месте инцидента обнаружили и изъяли нож.
Уголовное производство
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 и ч. 3 ст. 350 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное в связи с выполнением служебных обязанностей, повлекшее смерть потерпевшего.
В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанного о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
1. а де поліцейські, які перевіряли документи? Вбивця що, одною рукою поліцейським показував ксіву, а другою пером махав а ногами балончик душив???
2. 20 - 00 ?
але
Dura lex, sed lex
і ножик такий собі. невеличкий...
З 2010 по 2017 роки хлопця звинувачували в перевищенні меж необхідної оборони, а потім повністю виправдали. Сім років...
"/2020 рік/ Державі доведеться сплатити 2 млн грн як компенсацію моральної шкоди, яку заподіяли незаконні дії правоохоронців, а також відшкодувати 4 тисячі гривень судових витрат".
Так звані "правоохоронці" поклали болт на правосуддя, а виплату здійснено з податків громадян...
Це тільки один з багатьох випадків смертей та каліцтв - який виплив назовні . А скільки їх замовчується ?
Я попереджав "патріотів на всю голову" - що безпрєдельна бусифікація - приведе до розвалу ЗСУ ( вже зараз кількість СЗЧ - перевищує кількість людей на передку) і до збройних сутичок всередині країни.
Замість соціальної справедливості та рівних умов для всіх ,влада і далі йде шляхом відкупу та насилля . І значну частка відповідальності лягає не тільки на владу - а й на "турбопатріотів" - це через їх толерастію "безпрєдєла" -ситуація катастрофічна ...
Чи тільки в інтернетиках можете захоплюватися вбивцею Ветерана?
2. Мобилизация необходима
3. С середины 2022 года с мобилизацией начинаются проблемы
4. Вместо того чтобы анализировать проблемы и их решать - власть идет по самому плохому но самому простому пути - насилие.
5. Если бы ТЦК категорически отказались участвовать в постановках ИПСО снятых на Мосфильме - власти вынуждены были бы искать нормальное решение проблемы. Но уже в 24 году с улиц исчезли группы оповещения, которые выписывали повестки , и в которых действительно были люди которые по состоянию здоровья уже не могли воевать. И вместо них начали появляться видео манипулятивного характера, в которых крепкие люди без следов непригодности к воинской службе применяют силу к гражданским. Это безусловно ИПСО, на самом деле ничего такого нет, но подобные вещи сильно роняют моральный дух в тылу и могут быть использованы противником в пропагандистских целях.
Можу підсумувати ваш допис словами Айзека Азімова з книги "Фундація" :
Насилля - останній прихисток некомпетентності .
Може і справді більшість жителів України з кацапами не такі вже й різні?
Варто продивитись телефон гниди.