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Раскрыта масштабная схема продажи автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для ВСУ, - Офис генпрокурора. ФОТО

Прокуроры Львовской областной прокуратуры совместно с правоохранителями раскрыли масштабную схему перепродажи легковых автомобилей, которые ввозились из ЕС в качестве гуманитарной помощи для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

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конфискованные автомобили

Что установило следствие?

По данным прокуроров:

  • 35-летний житель Черкасской области организовал системный ввоз подержанных автомобилей из Литвы и Польши;
  • чтобы избежать таможенных платежей, в документах указывали, что машины предназначены для ВСУ - использовали реквизиты как минимум трех благотворительных организаций;
  • в схему привлекли водителей из разных областей, а также руководителя благотворительного фонда во Львовской области, который знал, что автомобили к военным не попадут.

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Как отмечается, автомобили с пометкой "Гуманитарная помощь. Продажа запрещена" хранили на площадке в Умани, где организатор продавал их за наличные. Часть авто разбирали на запчасти, за это отвечал 34-летний сообщник.

Противоправная деятельность была раскрыта после фиксации очередной продажи машины за 9 500 долларов США.

Во время обысков изъято

  • четыре автомобиля KIA;
  • почти 3 млн грн наличными;
  • другие доказательства.

Стоимость изъятого транспорта - более 1,3 млн грн. Следственные действия продолжаются, устанавливают всех причастных.

Читайте также: Мошенники из Одесской области собирали пожертвования от имени Героя Украины: сумма ущерба достигает около 1 млн грн. ФОТО

Автор: 

авто (4225) махинации (604) гуманитарная помощь (1261) Офис Генпрокурора (3150) Львовская область (3206)
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Топ комментарии
+4
Чому усі плокулори живуть у житлі , на яке їм треба робити років 70 ?
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03.12.2025 11:47 Ответить
+3
Нет не Ермак. Тот ****** сотнями миллионов долларов.
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03.12.2025 11:24 Ответить
+3
Україна не виробляє легкових авто для потреб громадян, тож єдиний спосіб отримати запчастини та авто це їх завезення. Враховуючи, що ціна розмитнення є неадекватною з огляду на ціни на вживані авто і битки тож нічого поганого у діях цих людей не вбачаю
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03.12.2025 11:30 Ответить
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Це теж Єрмак за спиноє Зєпіздєнта робив?
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03.12.2025 11:22 Ответить
Та ні, це ті ж самі "євробляхєри" тільки вже більш "продвинуті" та обнаглівші.
Я з такими перетинався ще перед виборами - вони готові були до чого завгодно, аби тільки не по закону і не платити податки.
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03.12.2025 11:41 Ответить
Нет не Ермак. Тот ****** сотнями миллионов долларов.
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03.12.2025 11:24 Ответить
В "викрили" це відкрили Гугл і подивилися на ТИСЯЧИ пропозицій по гуманітарним авто?? Феєрична оперативна діяльність!! Прокурору - Героя України!! І,що надо зазначити - жодного слова про арешт фігурантів ....Хоча б про нікчемну підозру....
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03.12.2025 11:28 Ответить
Україна не виробляє легкових авто для потреб громадян, тож єдиний спосіб отримати запчастини та авто це їх завезення. Враховуючи, що ціна розмитнення є неадекватною з огляду на ціни на вживані авто і битки тож нічого поганого у діях цих людей не вбачаю
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03.12.2025 11:30 Ответить
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03.12.2025 11:34 Ответить
Прикриватись ЗСУ, перепродаючи ці авто-це "нічого поганого у діях цих людей не вбачаю" ?
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03.12.2025 11:45 Ответить
Значить конкретно вам не в Європу, в назад в совок. Будете отримувати в конверті, крутити схеми і сміятись з лохів, котрі не крадуть.
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03.12.2025 13:50 Ответить
Псевдо-волонтери розпоясалися.Їх ніхто не перевіряє,а вони збагачуються.Тому люди і перестають донатити.
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03.12.2025 11:40 Ответить
Було б бажання, можна донатити тим, кому довіряєте, особисто я Донбасу знайомим, які воюють і я їх особисто знаю
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03.12.2025 11:43 Ответить
Донатьте в/ч , людям яким довіряєте; спецрахунки НБ; відомі фонди.
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03.12.2025 12:24 Ответить
Чому усі плокулори живуть у житлі , на яке їм треба робити років 70 ?
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03.12.2025 11:47 Ответить
Бо тещі і бабусі бахаті і заможні, сорі за моветон.
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03.12.2025 12:25 Ответить
 
 