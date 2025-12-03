Раскрыта масштабная схема продажи автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для ВСУ, - Офис генпрокурора. ФОТО

Прокуроры Львовской областной прокуратуры совместно с правоохранителями раскрыли масштабную схему перепродажи легковых автомобилей, которые ввозились из ЕС в качестве гуманитарной помощи для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

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Что установило следствие?

По данным прокуроров:

35-летний житель Черкасской области организовал системный ввоз подержанных автомобилей из Литвы и Польши;

чтобы избежать таможенных платежей, в документах указывали, что машины предназначены для ВСУ - использовали реквизиты как минимум трех благотворительных организаций;

в схему привлекли водителей из разных областей, а также руководителя благотворительного фонда во Львовской области, который знал, что автомобили к военным не попадут.

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Как отмечается, автомобили с пометкой "Гуманитарная помощь. Продажа запрещена" хранили на площадке в Умани, где организатор продавал их за наличные. Часть авто разбирали на запчасти, за это отвечал 34-летний сообщник.

Противоправная деятельность была раскрыта после фиксации очередной продажи машины за 9 500 долларов США.

Во время обысков изъято

четыре автомобиля KIA;

почти 3 млн грн наличными;

другие доказательства.

Стоимость изъятого транспорта - более 1,3 млн грн. Следственные действия продолжаются, устанавливают всех причастных.

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