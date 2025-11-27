Женщина в Киеве отдала мошенникам почти 6 кг золота и пакет наличных: она думала, что это СБУ

Святошинский районный суд Киева применил меры пресечения к трем гражданам, подозреваемым в мошенничестве. Они выманили у женщины золотые слитки.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановления суда, передает Цензор.НЕТ.

Доверилась мошенникам

Согласно материалам дела, 13 ноября около 17 часов женщина встретилась возле супермаркета с ранее незнакомым мужчиной и отдала ему пакет с 140 тысячами долларов США, 2260 евро и 5,7 кг золота в слитках.

Собеседник "создавал впечатление курьера", который должен был передать ценности Службе безопасности Украины.

Аферист назвал женщине код-пароль "1236", чем якобы подтвердил свое участие в изъятии спецслужбами ее имущества, а также записал ее номер мобильного телефона. Забрав пакет, мужчина сел в машину, за рулем которой был его сообщник, и скрылся с места происшествия.

Мошенников арестовали

Ущерб потерпевшей оценивается в 37,5 млн гривен.

Через несколько дней задержали трех подозреваемых. Мужчину, который был курьером, потерпевшая опознала — он высокого роста, имеет рыжую бороду и усы.

Суд применил к подозреваемым меры пресечения — двоих отправили под стражу с возможностью освобождения под залог в 2,4 миллиона и полмиллиона гривен. Третьему подозреваемому избрали ночной домашний арест.

