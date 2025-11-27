РУС
Новости
2 991 28

Женщина в Киеве отдала мошенникам почти 6 кг золота и пакет наличных: она думала, что это СБУ

В Киеве женщина отдала золото, доверившись незнакомцам якобы из СБУ

Святошинский районный суд Киева применил меры пресечения к трем гражданам, подозреваемым в мошенничестве. Они выманили у женщины золотые слитки.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановления суда, передает Цензор.НЕТ.

Доверилась мошенникам

Согласно материалам дела, 13 ноября около 17 часов женщина встретилась возле супермаркета с ранее незнакомым мужчиной и отдала ему пакет с 140 тысячами долларов США, 2260 евро и 5,7 кг золота в слитках.

Собеседник "создавал впечатление курьера", который должен был передать ценности Службе безопасности Украины.

Аферист назвал женщине код-пароль "1236", чем якобы подтвердил свое участие в изъятии спецслужбами ее имущества, а также записал ее номер мобильного телефона. Забрав пакет, мужчина сел в машину, за рулем которой был его сообщник, и скрылся с места происшествия.

Мошенников арестовали

  • Ущерб потерпевшей оценивается в 37,5 млн гривен.

Через несколько дней задержали трех подозреваемых. Мужчину, который был курьером, потерпевшая опознала — он высокого роста, имеет рыжую бороду и усы.

Суд применил к подозреваемым меры пресечения — двоих отправили под стражу с возможностью освобождения под залог в 2,4 миллиона и полмиллиона гривен. Третьему подозреваемому избрали ночной домашний арест.

золото (227) Киев (26403) мошенничество (1307) СБУ (20644)
Топ комментарии
+13
Сподіваюсь відповідні служби перевірять, звідки у такої дури такі заощадження?
27.11.2025 22:47 Ответить
+10
За 6 років партія міндіча так збагатилася..
Ви думаєте у них мало діточок ЗЕлупеняток, і притрушених коханок, утриманок, дружин і ескортниць..
27.11.2025 22:55 Ответить
+9
якщо такі "заощадження" - то вже не дура, чи не так? у вас же ж нема, і у мене нема. А ми ж впевнені, що ми розумні.
27.11.2025 22:50 Ответить
"всьйо нажіто непасільнім трудом!" (С)
27.11.2025 23:23 Ответить
сподіваюсь, що Громадянам України варто задуматись:

чому люди одразу віддають трудові заощадження тим, хто каже, що він з СБУ

.
28.11.2025 00:28 Ответить
молодці пацани, от чесно, не іронізую. Як ше передадуть з того по совісті на ЗСУ - я особисто відпущу ім взагалі всі гріхи.
27.11.2025 22:48 Ответить
- Откуда?
- Оттуда! (с)
27.11.2025 22:49 Ответить
Кума зеленського, татарова..................................................................
27.11.2025 22:55 Ответить
Це називається :,, В дурдомі день відкритих дверей" .
27.11.2025 22:50 Ответить
Це блокбастер світового рівня!! Якби нами цікавилися голівудці, вже б інвестицій тут було хоч греблю гати!! Прекрасний нескорений нарід!
27.11.2025 22:54 Ответить
У мене вчора шахрайським методом виманили сигарету....
27.11.2025 22:57 Ответить
І теж "СБУ"?)
27.11.2025 22:59 Ответить
Кидай палити, краще займися накопичуванням золота.
27.11.2025 23:04 Ответить
Цікаво, вона хоч інколи якусь копійку на ЗСУ донатила? Питання риторичне.
27.11.2025 22:59 Ответить
Їй просто ще раз потрібно назвати код-пароль й вона відразу задонатить.
27.11.2025 23:10 Ответить
Фантастика! - сильно її перемкнуло
27.11.2025 23:04 Ответить
Кто все эти бедные, обездоленные и обманутые старушки, которые отдают мошенникам сумки с валютой и золотыми слитками)))
27.11.2025 23:05 Ответить
Де б мені таку жінку знайти))
27.11.2025 23:09 Ответить
Ахахх,тупа відмазка,на випадок як що щось піде не так) Полюбе в пакеті несе на "стрєлу" або хабар,або відкат. Але щось пішло не так, тому така тупа версія
Люди у яких є такі гроші дома,не можуть бути такими тупими, полюбе мають впливових знайомих і на телефоні завжди. Знають процедуру вилучення доказів.
27.11.2025 23:18 Ответить
Срочно освободить и ... на переговоры с Виткофом и Трампом.
27.11.2025 23:21 Ответить
Як в коментарях 1917 повіяло, :" розкулачити... звідки гроші??..., барига... І ТД" радянське минуле глибоко вкорінилося. Взяти щас би парабелум, шкіряний плащ/ пальто.. ну щоб ніхто не *бав😸😸😸. З папіроскою в зубах та й по " буржуям". Ще й можна перед дзеркалом *исратися...
P.S. але ж жінка могла мати власний бізнес, чи просто заощаджувати, та й якщо кошти не легальні то наврядчи вона зверталася до поліції. Але ж у нас ВЕЛИКА 🐸.
27.11.2025 23:31 Ответить
Я тоже так говорил когда Миндичи с Цукерманами слиняли)) а то все украл, коррупционер. А я так и сказал, жаба вас давит. Комуняки вы, вам лишь бы отобрать и поделить. А вот непосильным трудом как Миндич, так нет. Не хотят бездельники.
28.11.2025 00:12 Ответить
Йуля?
27.11.2025 23:42 Ответить
Це прибиральниця в ОПі. Сміття виносила, що валялось після роботи офісних. Щось і собі вибрала.
27.11.2025 23:47 Ответить
Якщо вона так легко від усього цього відмовилася, можна лише уявити, скільки ще залишилося 😂
27.11.2025 23:48 Ответить
А шо, СБУ не можуть бути шахраями?!
28.11.2025 00:20 Ответить
А ця лохушка часом не Бережна? Памʼятаю, як у цієї рашистки під час обшуку знайшли дофіга золотих злитків, які її люба доця при бандюковичу назбирала.
28.11.2025 00:29 Ответить
 
 