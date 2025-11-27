Женщина в Киеве отдала мошенникам почти 6 кг золота и пакет наличных: она думала, что это СБУ
Святошинский районный суд Киева применил меры пресечения к трем гражданам, подозреваемым в мошенничестве. Они выманили у женщины золотые слитки.
Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановления суда, передает Цензор.НЕТ.
Доверилась мошенникам
Согласно материалам дела, 13 ноября около 17 часов женщина встретилась возле супермаркета с ранее незнакомым мужчиной и отдала ему пакет с 140 тысячами долларов США, 2260 евро и 5,7 кг золота в слитках.
Собеседник "создавал впечатление курьера", который должен был передать ценности Службе безопасности Украины.
Аферист назвал женщине код-пароль "1236", чем якобы подтвердил свое участие в изъятии спецслужбами ее имущества, а также записал ее номер мобильного телефона. Забрав пакет, мужчина сел в машину, за рулем которой был его сообщник, и скрылся с места происшествия.
Мошенников арестовали
- Ущерб потерпевшей оценивается в 37,5 млн гривен.
Через несколько дней задержали трех подозреваемых. Мужчину, который был курьером, потерпевшая опознала — он высокого роста, имеет рыжую бороду и усы.
Суд применил к подозреваемым меры пресечения — двоих отправили под стражу с возможностью освобождения под залог в 2,4 миллиона и полмиллиона гривен. Третьему подозреваемому избрали ночной домашний арест.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ви думаєте у них мало діточок ЗЕлупеняток, і притрушених коханок, утриманок, дружин і ескортниць..
чому люди одразу віддають трудові заощадження тим, хто каже, що він з СБУ
.
- Оттуда! (с)
Люди у яких є такі гроші дома,не можуть бути такими тупими, полюбе мають впливових знайомих і на телефоні завжди. Знають процедуру вилучення доказів.
P.S. але ж жінка могла мати власний бізнес, чи просто заощаджувати, та й якщо кошти не легальні то наврядчи вона зверталася до поліції. Але ж у нас ВЕЛИКА 🐸.