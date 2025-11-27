Жінка у Києві віддала шахраям майже 6 кг золота та пакет готівки: вона думала, що це СБУ

Святошинський районний суд Києва застосував запобіжні заходи до трьох громадян, яких підозрюють у шахрайстві. Вони виманили у жінки золоті злитки.

Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на ухвали суду, передає Цензор.НЕТ.

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Довірилась шахраям

Згідно з матеріалами справи, 13 листопада близько 17 години жінка зустрілася біля супермаркету із раніше незнайомим чоловіком і віддала йому пакет із 140 тисяч доларів США, 2260 євро і 5,7 кг золота в злитках.

Співрозмовник "створював враження курʼєра", який мав передати цінності Службі безпеки України.

Аферист назвав жінці код-пароль "1236", чим нібито підтвердив свою участь у вилученні спецслужбами її майна, а також записав її номер мобільного телефону. Забравши пакет, чоловік сів у машину, за кермом якого був його спільник, і зник із місця події.

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Шахраїв арештували

Збитки потерпілої оцінюються у 37,5 млн гривень.

Через кілька днів затримали трьох підозрюваних. Чоловіка, який був курʼєром, потерпіла впізнала — він високого зросту, має руду бороду та вуса.

Суд застосував до підозрюваних запобіжні заходи — двох відправили від варту з можливістю звільнення під заставу у 2,4 мільйона і пів мільйона гривень. Третьому підозрюваному обрали нічний домашній арешт.

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