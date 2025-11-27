Жінка у Києві віддала шахраям майже 6 кг золота та пакет готівки: вона думала, що це СБУ
Святошинський районний суд Києва застосував запобіжні заходи до трьох громадян, яких підозрюють у шахрайстві. Вони виманили у жінки золоті злитки.
Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на ухвали суду, передає Цензор.НЕТ.
Довірилась шахраям
Згідно з матеріалами справи, 13 листопада близько 17 години жінка зустрілася біля супермаркету із раніше незнайомим чоловіком і віддала йому пакет із 140 тисяч доларів США, 2260 євро і 5,7 кг золота в злитках.
Співрозмовник "створював враження курʼєра", який мав передати цінності Службі безпеки України.
Аферист назвав жінці код-пароль "1236", чим нібито підтвердив свою участь у вилученні спецслужбами її майна, а також записав її номер мобільного телефону. Забравши пакет, чоловік сів у машину, за кермом якого був його спільник, і зник із місця події.
Шахраїв арештували
- Збитки потерпілої оцінюються у 37,5 млн гривень.
Через кілька днів затримали трьох підозрюваних. Чоловіка, який був курʼєром, потерпіла впізнала — він високого зросту, має руду бороду та вуса.
Суд застосував до підозрюваних запобіжні заходи — двох відправили від варту з можливістю звільнення під заставу у 2,4 мільйона і пів мільйона гривень. Третьому підозрюваному обрали нічний домашній арешт.
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Ви думаєте у них мало діточок ЗЕлупеняток, і притрушених коханок, утриманок, дружин і ескортниць..
чому люди одразу віддають трудові заощадження тим, хто каже, що він з СБУ
.
- Оттуда! (с)
Люди у яких є такі гроші дома,не можуть бути такими тупими, полюбе мають впливових знайомих і на телефоні завжди. Знають процедуру вилучення доказів.
P.S. але ж жінка могла мати власний бізнес, чи просто заощаджувати, та й якщо кошти не легальні то наврядчи вона зверталася до поліції. Але ж у нас ВЕЛИКА 🐸.
Виманили 37,5 лямів, а суддя дозволив гуляти коли віддадуть 3,9 ляма.
Лише 10 процентів запросив. Певне на церкву.
Чудова математика)))
*** донесеш.
я не вірю цьому брєду ...
до речі... детективи набу шо фотографували як якесь чмо несе півтора ляма - терпіли
я б забрав....
У цьому суть тренінгів.