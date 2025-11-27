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Новини Шахрайські схеми
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Жінка у Києві віддала шахраям майже 6 кг золота та пакет готівки: вона думала, що це СБУ

У Києві жінка віддала золото довірившись незнайомцям нібито з СБУ

Святошинський районний суд Києва застосував запобіжні заходи до трьох громадян, яких підозрюють у шахрайстві. Вони виманили у жінки золоті злитки.

Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на ухвали суду, передає Цензор.НЕТ.

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Довірилась шахраям

Згідно з матеріалами справи, 13 листопада близько 17 години жінка зустрілася біля супермаркету із раніше незнайомим чоловіком і віддала йому пакет із 140 тисяч доларів США, 2260 євро і 5,7 кг золота в злитках.

Співрозмовник "створював враження курʼєра", який мав передати цінності Службі безпеки України.

Аферист назвав жінці код-пароль "1236", чим нібито підтвердив свою участь у вилученні спецслужбами її майна, а також записав її номер мобільного телефону. Забравши пакет, чоловік сів у машину, за кермом якого був його спільник, і зник із місця події.

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Шахраїв арештували

  • Збитки потерпілої оцінюються у 37,5 млн гривень.

Через кілька днів затримали трьох підозрюваних. Чоловіка, який був курʼєром, потерпіла впізнала — він високого зросту, має руду бороду та вуса.

Суд застосував до підозрюваних запобіжні заходи — двох відправили від варту з можливістю звільнення під заставу у 2,4 мільйона і пів мільйона гривень. Третьому підозрюваному обрали нічний домашній арешт.

Читайте також: Аферисти з Одещини збирали донати від імені Героя України: сума збитків сягає близько 1 млн грн. ФОТО

Автор: 

золото (521) Київ (20855) шахрайство (1273) СБУ (13944)
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Топ коментарі
+22
Сподіваюсь відповідні служби перевірять, звідки у такої дури такі заощадження?
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27.11.2025 22:47 Відповісти
+21
якщо такі "заощадження" - то вже не дура, чи не так? у вас же ж нема, і у мене нема. А ми ж впевнені, що ми розумні.
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27.11.2025 22:50 Відповісти
+20
За 6 років партія міндіча так збагатилася..
Ви думаєте у них мало діточок ЗЕлупеняток, і притрушених коханок, утриманок, дружин і ескортниць..
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27.11.2025 22:55 Відповісти
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Сподіваюсь відповідні служби перевірять, звідки у такої дури такі заощадження?
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27.11.2025 22:47 Відповісти
якщо такі "заощадження" - то вже не дура, чи не так? у вас же ж нема, і у мене нема. А ми ж впевнені, що ми розумні.
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27.11.2025 22:50 Відповісти
Ви що не розумієте.що такі гроші не були зароблені чесним трудом..У нас нема-тому що розумні та не беремо хабарі.не крадемо.Так.так ,розумні,бо думаємо про наслідки для себе та для держави.Совесть маємо.А всяке .....,що гребе грощі-не визиває заздрість.Потім втрачає їх-Бог віднімає то розум,то щастя у житті,то спокій,то здоров'я.За все треба платити,про це мало думають.Ця жінка віддала гроші,сама...бо Бог відняв розум.
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28.11.2025 08:45 Відповісти
Не дура а хабарниця аферістка і просто крадійка у чесної людини за все життя не назбирається стільки коштів і до будького не прийшли аферісти
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28.11.2025 10:48 Відповісти
За 6 років партія міндіча так збагатилася..
Ви думаєте у них мало діточок ЗЕлупеняток, і притрушених коханок, утриманок, дружин і ескортниць..
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27.11.2025 22:55 Відповісти
"всьйо нажіто непасільнім трудом!" (С)
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27.11.2025 23:23 Відповісти
сподіваюсь, що Громадянам України варто задуматись:

чому люди одразу віддають трудові заощадження тим, хто каже, що він з СБУ

.
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28.11.2025 00:28 Відповісти
Всяке буває. Може вони додали "а якшо не віриш, шо ми з СБУ, то ми тобі паяльника в сраку засунемо". Та і взагалі багато буває ситуацій, коли віриш наслово і не намагаєшся питати документи
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28.11.2025 01:20 Відповісти
Бо крадене а сідать за грати не хоче
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28.11.2025 10:51 Відповісти
молодці пацани, от чесно, не іронізую. Як ше передадуть з того по совісті на ЗСУ - я особисто відпущу ім взагалі всі гріхи.
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27.11.2025 22:48 Відповісти
- Откуда?
- Оттуда! (с)
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27.11.2025 22:49 Відповісти
Кума зеленського, татарова..................................................................
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27.11.2025 22:55 Відповісти
Це називається :,, В дурдомі день відкритих дверей" .
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27.11.2025 22:50 Відповісти
Це блокбастер світового рівня!! Якби нами цікавилися голівудці, вже б інвестицій тут було хоч греблю гати!! Прекрасний нескорений нарід!
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27.11.2025 22:54 Відповісти
А ви впевнені що то були не СБУ на нічних подработках вільними детективами , в свабоднає от МІНДІЧофісу врємя. А загребли саме у сучки з МІНДІЧМАФІЇ? Благо мали наводки
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28.11.2025 01:53 Відповісти
мати такі явні ознаки, як руді вуса і бороду, і не позбутись їх...очевидно, що діяли не криючись...адже по слідах цих справ ідуть різні конкуруючі служби, борються між собою...могли б і перестрєлку влаштувати
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28.11.2025 09:31 Відповісти
У мене вчора шахрайським методом виманили сигарету....
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27.11.2025 22:57 Відповісти
І теж "СБУ"?)
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27.11.2025 22:59 Відповісти
Ні БОМЖ,цей раз пронесло
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28.11.2025 10:56 Відповісти
Кидай палити, краще займися накопичуванням золота.
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27.11.2025 23:04 Відповісти
ви з страни советов? - це бачно...
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28.11.2025 07:43 Відповісти
а в мене бичок і то була моя жінка!
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28.11.2025 07:42 Відповісти
Цікаво, вона хоч інколи якусь копійку на ЗСУ донатила? Питання риторичне.
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27.11.2025 22:59 Відповісти
Їй просто ще раз потрібно назвати код-пароль й вона відразу задонатить.
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27.11.2025 23:10 Відповісти
Фантастика! - сильно її перемкнуло
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27.11.2025 23:04 Відповісти
Кто все эти бедные, обездоленные и обманутые старушки, которые отдают мошенникам сумки с валютой и золотыми слитками)))
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27.11.2025 23:05 Відповісти
Де б мені таку жінку знайти))
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27.11.2025 23:09 Відповісти
Яка здасть ваші заощадження шахраям?
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28.11.2025 01:21 Відповісти
Ахахх,тупа відмазка,на випадок як що щось піде не так) Полюбе в пакеті несе на "стрєлу" або хабар,або відкат. Але щось пішло не так, тому така тупа версія
Люди у яких є такі гроші дома,не можуть бути такими тупими, полюбе мають впливових знайомих і на телефоні завжди. Знають процедуру вилучення доказів.
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27.11.2025 23:18 Відповісти
Срочно освободить и ... на переговоры с Виткофом и Трампом.
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27.11.2025 23:21 Відповісти
Як в коментарях 1917 повіяло, :" розкулачити... звідки гроші??..., барига... І ТД" радянське минуле глибоко вкорінилося. Взяти щас би парабелум, шкіряний плащ/ пальто.. ну щоб ніхто не *бав😸😸😸. З папіроскою в зубах та й по " буржуям". Ще й можна перед дзеркалом *исратися...
P.S. але ж жінка могла мати власний бізнес, чи просто заощаджувати, та й якщо кошти не легальні то наврядчи вона зверталася до поліції. Але ж у нас ВЕЛИКА 🐸.
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27.11.2025 23:31 Відповісти
Я тоже так говорил когда Миндичи с Цукерманами слиняли)) а то все украл, коррупционер. А я так и сказал, жаба вас давит. Комуняки вы, вам лишь бы отобрать и поделить. А вот непосильным трудом как Миндич, так нет. Не хотят бездельники.
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28.11.2025 00:12 Відповісти
Йуля?
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27.11.2025 23:42 Відповісти
Це прибиральниця в ОПі. Сміття виносила, що валялось після роботи офісних. Щось і собі вибрала.
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27.11.2025 23:47 Відповісти
Якщо вона так легко від усього цього відмовилася, можна лише уявити, скільки ще залишилося 😂
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27.11.2025 23:48 Відповісти
А шо, СБУ не можуть бути шахраями?!
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28.11.2025 00:20 Відповісти
А ця лохушка часом не Бережна? Памʼятаю, як у цієї рашистки під час обшуку знайшли дофіга золотих злитків, які її люба доця при бандюковичу назбирала.
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28.11.2025 00:29 Відповісти
Я СБУ давай гроші. Йес господiн. СБУ навчили народ смиренності та щедрості.
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28.11.2025 02:35 Відповісти
Яка багата українка, і який добрий суддя.
Виманили 37,5 лямів, а суддя дозволив гуляти коли віддадуть 3,9 ляма.
Лише 10 процентів запросив. Певне на церкву.
Чудова математика)))
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28.11.2025 03:17 Відповісти
Ну якщо ця дамочка думала що це СБУ..То уявимо скільки ще у неї бабла
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28.11.2025 05:50 Відповісти
Продовження - Швидко спіймали "опришків"...Яка ж винагорода їм була обіцяна...А головне що на таких "Золотих" людей є досьє десь, а можливо і в СБУ
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28.11.2025 05:59 Відповісти
живут же люді
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28.11.2025 07:05 Відповісти
це самe ті яких напоржати декотрі вибрали
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28.11.2025 07:51 Відповісти
Шахрайка віддала шахраям . Во сюжет )))))
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28.11.2025 07:20 Відповісти
а перекладіть двушечку з папера на метал?
*** донесеш.
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28.11.2025 07:49 Відповісти
Як прийшло, так і пішло.
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28.11.2025 08:03 Відповісти
а якби вони сказали шо вони її чоловіки то вона б дала?
я не вірю цьому брєду ...

до речі... детективи набу шо фотографували як якесь чмо несе півтора ляма - терпіли
я б забрав....
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28.11.2025 08:09 Відповісти
Дурнів не потрібно вчити, вони не навчаються. Але платоспроможні.
У цьому суть тренінгів.
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28.11.2025 08:16 Відповісти
Оце так насмоктала! Це ж які губи треба мати!
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28.11.2025 09:33 Відповісти
классика, украл 37 млн заплатил залог 2,4 млн и наступил на тапок))) 34,5 млн хватит для жизни. все системы в Украине деградировали, только вранье,обман, воровство
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28.11.2025 17:07 Відповісти
 
 