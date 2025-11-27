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Понад 5 мільйонів гривень збитків: на Полтавщині викрито схему привласнення коштів під час закупівлі для військових

На Полтавщині викрито схему привласнення коштів

Повідомлено про підозру трьом посадовцям міської ради та директору приватного товариства.

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону підозрюють їх у зловживанні службовим становищем і підробленні документів під час закупівлі супутникових телефонів для військових, передає Цензор.НЕТ.

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За даними слідства, у 2023 році посадовці департаменту спільно з директором товариства організували закупівлю 70 супутникових телефонів за завищеною ціною, щоб отримати неправомірну вигоду.

  • Закупівлю провели без конкуренції, одразу визначивши "потрібного" постачальника.
  • Для маскування завищеної вартості один зі спеціалістів провів фіктивний "ринковий аналіз" із завідомо завищеними ціновими пропозиціями.
  • Директор товариства склав накладну з неправдивими даними про повну поставку телефонів, якої не було.
  • Працівник департаменту підтвердив "отримання" неіснуючої партії.
  • На підставі цих документів департамент перерахував на рахунок товариства понад 13 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Отримавши гроші, директор товариства закупив телефони в іншого постачальника значно дешевше, а різницю між реальною та завищеною ціною учасники схеми привласнили.

Збитки місцевому бюджету становлять понад 5 мільйонів гривень. Підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Читайте: Запорізькі поліцейські викрили схему привласнення понад 17 мільйонів гривень гуманітарних коштів. ФОТОрепортаж

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А з таких покидьків можна створити багаточисельний штрафбат, втратити який було б невеликою бідою!
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27.11.2025 16:12 Відповісти
коли прибрали Полтаву , замістили якоюсь сосною в пікселі, вся допомога почала розповзатись по кишенях
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27.11.2025 16:13 Відповісти
"корупційне корито" для ненажерливих "зелених свиней".які жеруть і ніколи не нажеруться ,
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27.11.2025 16:14 Відповісти
«Никогда такого не было, и вот опять!»©
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27.11.2025 16:17 Відповісти
Пясля полтавького проніна , фігуранта Міндічгейта та зеленої ************ ямщикової, яка обманом по суті захватила владу в місті Полтава, і вже підозрюється в грошових махіхаціях на закупівлях дронів для армії та др. ,чому дивуватися? Там де "керують" зелені зрадники, злодії та шалави - там всюди підлість, ницість, крадіжки в особо великих розмірах, зрада та потоки дерьма в СМІ та ТВ. А, забув, ще є в них потужне та незламне залізування очка у грінпоца та дерьмака. Бо від корита відлучать хозяйва .
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27.11.2025 16:18 Відповісти
Якби влада України не була причетна до цих крадіжок,схематозів то найкоротший час прийняли такі поправки до законів то не одна ...лядь не з місцевих рад,не з військових,не з центральної влади і не подумали б обікрасти захисників Санкції - до пожиттєвих строків наказання,конфіскація всього майна.
Ці ЗЕлені ушльопки,якщо приймуть таке то на себе обов'язково вийдуть.
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27.11.2025 16:19 Відповісти
А в Саудівській Аравії спочатку руки крадунам відрубають, а деяким і голову.
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27.11.2025 18:59 Відповісти
 
 