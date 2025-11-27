Понад 5 мільйонів гривень збитків: на Полтавщині викрито схему привласнення коштів під час закупівлі для військових
Повідомлено про підозру трьом посадовцям міської ради та директору приватного товариства.
Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону підозрюють їх у зловживанні службовим становищем і підробленні документів під час закупівлі супутникових телефонів для військових, передає Цензор.НЕТ.
Поліцейські викрили службових осіб Полтавської міськради
За даними слідства, у 2023 році посадовці департаменту спільно з директором товариства організували закупівлю 70 супутникових телефонів за завищеною ціною, щоб отримати неправомірну вигоду.
- Закупівлю провели без конкуренції, одразу визначивши "потрібного" постачальника.
- Для маскування завищеної вартості один зі спеціалістів провів фіктивний "ринковий аналіз" із завідомо завищеними ціновими пропозиціями.
- Директор товариства склав накладну з неправдивими даними про повну поставку телефонів, якої не було.
- Працівник департаменту підтвердив "отримання" неіснуючої партії.
- На підставі цих документів департамент перерахував на рахунок товариства понад 13 мільйонів гривень бюджетних коштів.
Отримавши гроші, директор товариства закупив телефони в іншого постачальника значно дешевше, а різницю між реальною та завищеною ціною учасники схеми привласнили.
Збитки місцевому бюджету становлять понад 5 мільйонів гривень. Підозрюваним обрано запобіжні заходи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ці ЗЕлені ушльопки,якщо приймуть таке то на себе обов'язково вийдуть.