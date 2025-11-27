Понад 5 мільйонів гривень збитків: на Полтавщині викрито схему привласнення коштів під час закупівлі для військових

Повідомлено про підозру трьом посадовцям міської ради та директору приватного товариства.

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону підозрюють їх у зловживанні службовим становищем і підробленні документів під час закупівлі супутникових телефонів для військових, передає Цензор.НЕТ.

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За даними слідства, у 2023 році посадовці департаменту спільно з директором товариства організували закупівлю 70 супутникових телефонів за завищеною ціною, щоб отримати неправомірну вигоду.

Закупівлю провели без конкуренції, одразу визначивши "потрібного" постачальника.

Для маскування завищеної вартості один зі спеціалістів провів фіктивний "ринковий аналіз" із завідомо завищеними ціновими пропозиціями.

Директор товариства склав накладну з неправдивими даними про повну поставку телефонів, якої не було.

Працівник департаменту підтвердив "отримання" неіснуючої партії.

На підставі цих документів департамент перерахував на рахунок товариства понад 13 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Отримавши гроші, директор товариства закупив телефони в іншого постачальника значно дешевше, а різницю між реальною та завищеною ціною учасники схеми привласнили.

Збитки місцевому бюджету становлять понад 5 мільйонів гривень. Підозрюваним обрано запобіжні заходи.

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