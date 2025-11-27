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Запорізькі поліцейські викрили схему привласнення понад 17 мільйонів гривень гуманітарних коштів. ФОТОрепортаж

Працівники поліції задокументували незаконні фінансові операції групи осіб, які через фіктивні ФОПи організували привласнення благодійних коштів, виділених для реалізації дитячих програм. 

Фігуранти під "маскою" благодійних намірів звернулися до відомої міжнародної організації та отримали понад 17 000 000 гривень для закупівлі техніки, канцелярського приладдя та організації заходів для дітей, передає Цензор.НЕТ.

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Проте зловмисники використали кошти не за призначенням

Гроші перераховувалися на рахунки новостворених ФОПів сумами по 200 000 гривень. Жодних товарів чи послуг фактично не надавали. Отримані кошти знімали готівкою та розподіляли між учасниками.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігурантам про підозру.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної схеми та про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

поліція
поліція
поліція
поліція

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Автор: 

гроші (1025) шахрайство (1273) Нацполіція (15751) Офіс Генпрокурора (3919)
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Дитячі гроші теж можна *******? - де в нас не крадуть?
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27.11.2025 16:06 Відповісти
у прокуратурі
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27.11.2025 16:43 Відповісти
Перевірте Стерненко.....та по списку....
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27.11.2025 16:22 Відповісти
Ха, як же його бовдури обожнювали, разом з Притулою...
Хлам втридорога, супутники . . . А в результаті всі будуть в Канаді.
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27.11.2025 16:46 Відповісти
А що там зі Стерненко?
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28.11.2025 08:45 Відповісти
А гуманітарку, що вагонами комуниздили друзі голобородька, Старух з Некрасовою, ці "правоохоронці" не помітили? Таке чомусь бачать лише деякі журналісти, а ці заброньовані дармоїди у формі завжди сліпі.
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27.11.2025 16:34 Відповісти
Якщо орли Клименка берутся за корупцію, та справу можна важати похороненою, а кошельок міністра стає вагітним
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27.11.2025 16:59 Відповісти
 
 