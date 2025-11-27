Запорізькі поліцейські викрили схему привласнення понад 17 мільйонів гривень гуманітарних коштів. ФОТОрепортаж

Працівники поліції задокументували незаконні фінансові операції групи осіб, які через фіктивні ФОПи організували привласнення благодійних коштів, виділених для реалізації дитячих програм.

Фігуранти під "маскою" благодійних намірів звернулися до відомої міжнародної організації та отримали понад 17 000 000 гривень для закупівлі техніки, канцелярського приладдя та організації заходів для дітей, передає Цензор.НЕТ.

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Проте зловмисники використали кошти не за призначенням

Гроші перераховувалися на рахунки новостворених ФОПів сумами по 200 000 гривень. Жодних товарів чи послуг фактично не надавали. Отримані кошти знімали готівкою та розподіляли між учасниками.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігурантам про підозру.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної схеми та про обрання підозрюваним запобіжних заходів.









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