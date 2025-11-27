Запорожские полицейские раскрыли схему присвоения более 17 миллионов гривен гуманитарных средств. ФОТОрепортаж
Сотрудники полиции задокументировали незаконные финансовые операции группы лиц, которые через фиктивные ФЛП организовали присвоение благотворительных средств, выделенных для реализации детских программ.
Фигуранты под "маской" благотворительных намерений обратились к известной международной организации и получили более 17 000 000 гривен для закупки техники, канцелярских принадлежностей и организации мероприятий для детей, передает Цензор.НЕТ.
Однако злоумышленники использовали средства не по назначению
Деньги перечислялись на счета вновь созданных ФЛП суммами по 200 000 гривен. Никаких товаров или услуг фактически не предоставляли. Полученные средства снимали наличными и распределяли между участниками.
На основании собранных доказательств следователи сообщили фигурантам о подозрении.
Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении другим участникам преступной схемы и об избрании подозреваемым меры пресечения.
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