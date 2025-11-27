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Запорожские полицейские раскрыли схему присвоения более 17 миллионов гривен гуманитарных средств. ФОТОрепортаж

Сотрудники полиции задокументировали незаконные финансовые операции группы лиц, которые через фиктивные ФЛП организовали присвоение благотворительных средств, выделенных для реализации детских программ. 

Фигуранты под "маской" благотворительных намерений обратились к известной международной организации и получили более 17 000 000 гривен для закупки техники, канцелярских принадлежностей и организации мероприятий для детей, передает Цензор.НЕТ.

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Однако злоумышленники использовали средства не по назначению

Деньги перечислялись на счета вновь созданных ФЛП суммами по 200 000 гривен. Никаких товаров или услуг фактически не предоставляли. Полученные средства снимали наличными и распределяли между участниками.

На основании собранных доказательств следователи сообщили фигурантам о подозрении.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении другим участникам преступной схемы и об избрании подозреваемым меры пресечения.

полиция
полиция
полиция
полиция

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Автор: 

деньги (945) мошенничество (1360) Нацполиция (16973) Офис Генпрокурора (3140)
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Дитячі гроші теж можна *******? - де в нас не крадуть?
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27.11.2025 16:06 Ответить
у прокуратурі
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27.11.2025 16:43 Ответить
Перевірте Стерненко.....та по списку....
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27.11.2025 16:22 Ответить
Ха, як же його бовдури обожнювали, разом з Притулою...
Хлам втридорога, супутники . . . А в результаті всі будуть в Канаді.
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27.11.2025 16:46 Ответить
А що там зі Стерненко?
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28.11.2025 08:45 Ответить
А гуманітарку, що вагонами комуниздили друзі голобородька, Старух з Некрасовою, ці "правоохоронці" не помітили? Таке чомусь бачать лише деякі журналісти, а ці заброньовані дармоїди у формі завжди сліпі.
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27.11.2025 16:34 Ответить
Якщо орли Клименка берутся за корупцію, та справу можна важати похороненою, а кошельок міністра стає вагітним
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27.11.2025 16:59 Ответить
 
 