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Новости Фото Изготовление и сбыт наркотиков
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Будут судить женщину, которая продавала наркотики, используя для прикрытия свою 5-летнюю дочь. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуроры Галицкой окружной прокуратуры Львова направили в суд обвинительный акт в отношении 22-летней женщины, которая продавала амфетамин, мефедрон и каннабис - и при этом использовала собственную 5-летнюю дочь для маскировки преступной деятельности.

По данным следствия, в сентябре этого года она организовала схему сбыта наркотиков через Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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"Товар" заказывала оптом в том же мессенджере - по почте или в виде так называемых "мастер-кладов". Далее делала "закладки" или отправляла посылки клиентам.

Ориентировочный месячный доход - около 100 тысяч гривен

Чтобы не привлекать внимания, женщина постоянно меняла места жительства и брала с собой дочь. Ребенок, не понимая, что происходит, загружал посылки с наркотиками в почтоматы, ходил с матерью во время "закладок" в парках, лесополосах и даже возле детских площадок.

Во время одной из таких "прогулок" женщину задержали сразу после размещения очередной закладки.

Ей инкриминируют приобретение, хранение с целью сбыта и незаконный сбыт наркотических и психотропных веществ.

наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики

Читайте: Пограничники разоблачили правонарушителей, которые изготавливали наркотики. ФОТОрепортаж

Автор: 

Львов (4669) наркотики (2166) Нацполиция (16973) Офис Генпрокурора (3140) Львовская область (3205) Львовский район (255)
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Мабуть добра мати, якщо дочки вину взяла на себе.
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27.11.2025 14:49 Ответить
>продавала амфетамін, мефедрон і канабіс

ну коноплі вже давно треба було легалізувати й продавати ліцензії на вирощування
мають бути обмеження на продаж: вікові, до 25 років, і повна заборона для вагітних жінок. Усі інші можуть вживати коноплі хоч 24/7, без великого ризику для здоров'я.
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27.11.2025 14:53 Ответить
Ви чьо, абарзєлі? Атвалітє, у міня рібьонак!
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27.11.2025 15:38 Ответить
 
 