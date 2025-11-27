Будут судить женщину, которая продавала наркотики, используя для прикрытия свою 5-летнюю дочь. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуроры Галицкой окружной прокуратуры Львова направили в суд обвинительный акт в отношении 22-летней женщины, которая продавала амфетамин, мефедрон и каннабис - и при этом использовала собственную 5-летнюю дочь для маскировки преступной деятельности.

По данным следствия, в сентябре этого года она организовала схему сбыта наркотиков через Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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"Товар" заказывала оптом в том же мессенджере - по почте или в виде так называемых "мастер-кладов". Далее делала "закладки" или отправляла посылки клиентам.

Ориентировочный месячный доход - около 100 тысяч гривен

Чтобы не привлекать внимания, женщина постоянно меняла места жительства и брала с собой дочь. Ребенок, не понимая, что происходит, загружал посылки с наркотиками в почтоматы, ходил с матерью во время "закладок" в парках, лесополосах и даже возле детских площадок.

Во время одной из таких "прогулок" женщину задержали сразу после размещения очередной закладки.

Ей инкриминируют приобретение, хранение с целью сбыта и незаконный сбыт наркотических и психотропных веществ.



















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