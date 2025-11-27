Будут судить женщину, которая продавала наркотики, используя для прикрытия свою 5-летнюю дочь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Прокуроры Галицкой окружной прокуратуры Львова направили в суд обвинительный акт в отношении 22-летней женщины, которая продавала амфетамин, мефедрон и каннабис - и при этом использовала собственную 5-летнюю дочь для маскировки преступной деятельности.
По данным следствия, в сентябре этого года она организовала схему сбыта наркотиков через Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Товар" заказывала оптом в том же мессенджере - по почте или в виде так называемых "мастер-кладов". Далее делала "закладки" или отправляла посылки клиентам.
Ориентировочный месячный доход - около 100 тысяч гривен
Чтобы не привлекать внимания, женщина постоянно меняла места жительства и брала с собой дочь. Ребенок, не понимая, что происходит, загружал посылки с наркотиками в почтоматы, ходил с матерью во время "закладок" в парках, лесополосах и даже возле детских площадок.
Во время одной из таких "прогулок" женщину задержали сразу после размещения очередной закладки.
Ей инкриминируют приобретение, хранение с целью сбыта и незаконный сбыт наркотических и психотропных веществ.
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ну коноплі вже давно треба було легалізувати й продавати ліцензії на вирощування
мають бути обмеження на продаж: вікові, до 25 років, і повна заборона для вагітних жінок. Усі інші можуть вживати коноплі хоч 24/7, без великого ризику для здоров'я.