Пограничники разоблачили правонарушителей, которые изготавливали наркотики. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности 11-го пограничного отряда совместно с другими правоохранителями задержали двух человек, причастных к изготовлению и сбыту наркотиков.
Следствие установило: женщина отправляла метамфетамин по почте, а ее сообщник изготавливал психотропные вещества в лаборатории и сбывал их как почтовыми отправлениями, так и лично, передает Цензор.НЕТ.
Их схема работала по всей Украине
По предварительным оценкам, стоимость изъятых наркотических веществ и прекурсоров составляет около 350 тысяч гривен.
Оба злоумышленника задержаны. Им уже сообщено о подозрении.
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а тим більше незаконний обіг наркоти?
Сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности 11-го пограничного отряда Источник: https://censor.net/ru/p3586919
Это те кто
оборотнеймаленьких оборотней в погонах ловит.