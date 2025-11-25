Пограничники разоблачили правонарушителей, которые изготавливали наркотики. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности 11-го пограничного отряда совместно с другими правоохранителями задержали двух человек, причастных к изготовлению и сбыту наркотиков.

Следствие установило: женщина отправляла метамфетамин по почте, а ее сообщник изготавливал психотропные вещества в лаборатории и сбывал их как почтовыми отправлениями, так и лично, передает Цензор.НЕТ.

Их схема работала по всей Украине

По предварительным оценкам, стоимость изъятых наркотических веществ и прекурсоров составляет около 350 тысяч гривен.

Оба злоумышленника задержаны. Им уже сообщено о подозрении.









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