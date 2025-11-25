РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8893 посетителя онлайн
Новости Фото Изготовление и сбыт наркотиков
755 7

Пограничники разоблачили правонарушителей, которые изготавливали наркотики. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности 11-го пограничного отряда совместно с другими правоохранителями задержали двух человек, причастных к изготовлению и сбыту наркотиков.

Следствие установило: женщина отправляла метамфетамин по почте, а ее сообщник изготавливал психотропные вещества в лаборатории и сбывал их как почтовыми отправлениями, так и лично, передает Цензор.НЕТ.

Их схема работала по всей Украине

По предварительным оценкам, стоимость изъятых наркотических веществ и прекурсоров составляет около 350 тысяч гривен.

Оба злоумышленника задержаны. Им уже сообщено о подозрении.

наркотики
наркотики
наркотики
наркотики

Смотрите также: Пограничники "Феникса" остановили штурм врага: минус 20 оккупантов и БМП-2. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (7158) наркотики (2166)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
у прикордонників є право розшуку та слідчих дій?
а тим більше незаконний обіг наркоти?
показать весь комментарий
25.11.2025 15:53 Ответить
Погранці скоро почнуть штрафи на ПДД виписувати.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:14 Ответить
Закон про ОРД, та КПК України в поміч, а ще прочитай ЗУ про розвідувальні органи та КРД - дико здивуешся! А якщо те ж в країнах ЄС, то й взагалі. В МВС НІмеччини ГСГ-9 підрозділ антитерору - прикордонний. В польских прикордонних навчальних закладах навчаються, військові сапери, маршали та інші. До речі Кримінальний Аналіз (міжнародна система, в тому числі є і у ФБР) у прикордонників на 5 років раніше з'явилась від поліції (да і НПУ ще не було).
показать весь комментарий
25.11.2025 16:49 Ответить
Є таке право.
Сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности 11-го пограничного отряда Источник: https://censor.net/ru/p3586919
Это те кто оборотней маленьких оборотней в погонах ловит.
показать весь комментарий
25.11.2025 17:36 Ответить
Ще таке право мають підрозділи ГОРВ 11 ПРИКЗ. і ВБ це ті що кришують разом з СБУ, і відловлюють тіх на кого вкажуть, і кого можна.
показать весь комментарий
25.11.2025 17:56 Ответить
Замкніть її, щоб запобігти її втечі.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:20 Ответить
 
 