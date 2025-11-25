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Новини Фото Виготовлення та збут наркотиків
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Прикордонники викрили правопорушників, які виготовляли наркотики. ФОТОрепортаж

Працівники відділу внутрішньої та власної безпеки по 11-му прикордонному загону спільно з іншими правоохоронцями затримали двох осіб, причетних до виготовлення та збуту наркотиків.

Слідство встановило: жінка відправляла метамфетамін поштою, а її спільник виготовляв психотропні речовини в лабораторії та збував їх як поштовими відправленнями, так і особисто, передає Цензор.НЕТ.

Їхня схема працювала по всій Україні

За попередніми оцінками, вартість вилучених наркотичних речовин і прекурсорів становить близько 350 тисяч гривень.

Обох зловмисників затримано. Їм уже повідомлено про підозру.

наркотики
наркотики
наркотики
наркотики

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Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6747) наркотики (1495)
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у прикордонників є право розшуку та слідчих дій?
а тим більше незаконний обіг наркоти?
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25.11.2025 15:53 Відповісти
Погранці скоро почнуть штрафи на ПДД виписувати.
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25.11.2025 16:14 Відповісти
Закон про ОРД, та КПК України в поміч, а ще прочитай ЗУ про розвідувальні органи та КРД - дико здивуешся! А якщо те ж в країнах ЄС, то й взагалі. В МВС НІмеччини ГСГ-9 підрозділ антитерору - прикордонний. В польских прикордонних навчальних закладах навчаються, військові сапери, маршали та інші. До речі Кримінальний Аналіз (міжнародна система, в тому числі є і у ФБР) у прикордонників на 5 років раніше з'явилась від поліції (да і НПУ ще не було).
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25.11.2025 16:49 Відповісти
Є таке право.
Сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности 11-го пограничного отряда Источник: https://censor.net/ru/p3586919
Это те кто оборотней маленьких оборотней в погонах ловит.
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25.11.2025 17:36 Відповісти
Ще таке право мають підрозділи ГОРВ 11 ПРИКЗ. і ВБ це ті що кришують разом з СБУ, і відловлюють тіх на кого вкажуть, і кого можна.
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25.11.2025 17:56 Відповісти
Замкніть її, щоб запобігти її втечі.
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26.11.2025 08:20 Відповісти
 
 