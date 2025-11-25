Прикордонники викрили правопорушників, які виготовляли наркотики. ФОТОрепортаж
Працівники відділу внутрішньої та власної безпеки по 11-му прикордонному загону спільно з іншими правоохоронцями затримали двох осіб, причетних до виготовлення та збуту наркотиків.
Слідство встановило: жінка відправляла метамфетамін поштою, а її спільник виготовляв психотропні речовини в лабораторії та збував їх як поштовими відправленнями, так і особисто, передає Цензор.НЕТ.
Їхня схема працювала по всій Україні
За попередніми оцінками, вартість вилучених наркотичних речовин і прекурсорів становить близько 350 тисяч гривень.
Обох зловмисників затримано. Їм уже повідомлено про підозру.
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а тим більше незаконний обіг наркоти?
Сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности 11-го пограничного отряда Источник: https://censor.net/ru/p3586919
Это те кто
оборотнеймаленьких оборотней в погонах ловит.