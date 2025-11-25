Прикордонники викрили правопорушників, які виготовляли наркотики. ФОТОрепортаж

Працівники відділу внутрішньої та власної безпеки по 11-му прикордонному загону спільно з іншими правоохоронцями затримали двох осіб, причетних до виготовлення та збуту наркотиків.

Слідство встановило: жінка відправляла метамфетамін поштою, а її спільник виготовляв психотропні речовини в лабораторії та збував їх як поштовими відправленнями, так і особисто, передає Цензор.НЕТ.

Їхня схема працювала по всій Україні

За попередніми оцінками, вартість вилучених наркотичних речовин і прекурсорів становить близько 350 тисяч гривень.

Обох зловмисників затримано. Їм уже повідомлено про підозру.









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