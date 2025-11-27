Судитимуть жінку, яка продавала наркотики, використовуючи для прикриття свою 5-річну доньку. ФОТОрепортаж

Прокурори Галицької окружної прокуратури Львова скерували до суду обвинувальний акт щодо 22-річної жінки, яка продавала амфетамін, мефедрон і канабіс - і при цьому використовувала власну 5-річну доньку для маскування злочинної діяльності.

За даними слідства, у вересні цього року вона організувала схему збуту наркотиків через Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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"Товар" замовляла оптом у тому ж месенджері - поштою або у вигляді так званих "мастер-кладів". Далі робила "закладки" або відправляла посилки клієнтам.

Орієнтовний місячний дохід - близько 100 тисяч гривень

Щоб не привертати уваги, жінка постійно змінювала місця проживання й брала із собою доньку. Дитина, не розуміючи, що відбувається, завантажувала посилки з наркотиками в поштомати, ходила з матір’ю під час "закладок" у парках, лісосмугах і навіть біля дитячих майданчиків.

Під час однієї з таких "прогулянок" жінку затримали одразу після розміщення чергової закладки.

Їй інкримінують придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних і психотропних речовин.



















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