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Новини Фото Виготовлення та збут наркотиків
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Судитимуть жінку, яка продавала наркотики, використовуючи для прикриття свою 5-річну доньку. ФОТОрепортаж

Прокурори Галицької окружної прокуратури Львова скерували до суду обвинувальний акт щодо 22-річної жінки, яка продавала амфетамін, мефедрон і канабіс - і при цьому використовувала власну 5-річну доньку для маскування злочинної діяльності.

За даними слідства, у вересні цього року вона організувала схему збуту наркотиків через Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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"Товар" замовляла оптом у тому ж месенджері - поштою або у вигляді так званих "мастер-кладів". Далі робила "закладки" або відправляла посилки клієнтам.

Орієнтовний місячний дохід - близько 100 тисяч гривень

Щоб не привертати уваги, жінка постійно змінювала місця проживання й брала із собою доньку. Дитина, не розуміючи, що відбувається, завантажувала посилки з наркотиками в поштомати, ходила з матір’ю під час "закладок" у парках, лісосмугах і навіть біля дитячих майданчиків.

Під час однієї з таких "прогулянок" жінку затримали одразу після розміщення чергової закладки.

Їй інкримінують придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних і психотропних речовин.

наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики

Читайте: Прикордонники викрили правопорушників, які виготовляли наркотики. ФОТОрепортаж

Автор: 

Львів (3288) наркотики (1495) Нацполіція (15751) Офіс Генпрокурора (3919) Львівська область (2799) Львівський район (277)
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Мабуть добра мати, якщо дочки вину взяла на себе.
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27.11.2025 14:49 Відповісти
>продавала амфетамін, мефедрон і канабіс

ну коноплі вже давно треба було легалізувати й продавати ліцензії на вирощування
мають бути обмеження на продаж: вікові, до 25 років, і повна заборона для вагітних жінок. Усі інші можуть вживати коноплі хоч 24/7, без великого ризику для здоров'я.
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27.11.2025 14:53 Відповісти
Ви чьо, абарзєлі? Атвалітє, у міня рібьонак!
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27.11.2025 15:38 Відповісти
 
 