Судитимуть жінку, яка продавала наркотики, використовуючи для прикриття свою 5-річну доньку. ФОТОрепортаж
Прокурори Галицької окружної прокуратури Львова скерували до суду обвинувальний акт щодо 22-річної жінки, яка продавала амфетамін, мефедрон і канабіс - і при цьому використовувала власну 5-річну доньку для маскування злочинної діяльності.
За даними слідства, у вересні цього року вона організувала схему збуту наркотиків через Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Товар" замовляла оптом у тому ж месенджері - поштою або у вигляді так званих "мастер-кладів". Далі робила "закладки" або відправляла посилки клієнтам.
Орієнтовний місячний дохід - близько 100 тисяч гривень
Щоб не привертати уваги, жінка постійно змінювала місця проживання й брала із собою доньку. Дитина, не розуміючи, що відбувається, завантажувала посилки з наркотиками в поштомати, ходила з матір’ю під час "закладок" у парках, лісосмугах і навіть біля дитячих майданчиків.
Під час однієї з таких "прогулянок" жінку затримали одразу після розміщення чергової закладки.
Їй інкримінують придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних і психотропних речовин.
Будь ласка, зачекайте...
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ну коноплі вже давно треба було легалізувати й продавати ліцензії на вирощування
мають бути обмеження на продаж: вікові, до 25 років, і повна заборона для вагітних жінок. Усі інші можуть вживати коноплі хоч 24/7, без великого ризику для здоров'я.