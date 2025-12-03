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Викрито масштабну схему продажу авто, ввезених як гуманітарна допомога для ЗСУ, - Офіс генпрокурора. ФОТО
Прокурори Львівської обласної прокуратури спільно з правоохоронцями викрили масштабну схему перепродажу легкових авто, які ввозилися з ЄС як гуманітарна допомога для Збройних Сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Що встановило слідство?
За даними прокурорів:
- 35-річний житель Черкащини організував системне ввезення вживаних авто з Литви та Польщі;
- щоб уникнути митних платежів, у документах зазначали, що машини призначені для ЗСУ - використовували реквізити щонайменше трьох благодійних організацій;
- до схеми залучили водіїв з різних областей, а також керівника благодійного фонду на Львівщині, який знав, що авто до військових не потраплять.
Як зазначається, автомобілі з позначкою "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено" зберігали на майданчику в Умані, де організатор продавав їх за готівку. Частину авто розбирали на запчастини, за це відповідав 34-річний спільник.
Протиправну діяльність викрито після фіксації чергового продажу машини за 9 500 доларів США.
Під час обшуків вилучено
- чотири авто "KIA";
- майже 3 млн грн готівки;
- інші докази.
Вартість вилученого транспорту понад 1,3 млн грн. Слідчі дії тривають, встановлюють усіх причетних.
Топ коментарі
+4 GICKO_ BANAN
показати весь коментар03.12.2025 11:47 Відповісти Посилання
+3 фома фоммич #577697
показати весь коментар03.12.2025 11:24 Відповісти Посилання
+3 Oleg Zaporogec
показати весь коментар03.12.2025 11:30 Відповісти Посилання
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Я з такими перетинався ще перед виборами - вони готові були до чого завгодно, аби тільки не по закону і не платити податки.