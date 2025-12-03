Викрито масштабну схему продажу авто, ввезених як гуманітарна допомога для ЗСУ, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Прокурори Львівської обласної прокуратури спільно з правоохоронцями викрили масштабну схему перепродажу легкових авто, які ввозилися з ЄС як гуманітарна допомога для Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Що встановило слідство?

За даними прокурорів:

35-річний житель Черкащини організував системне ввезення вживаних авто з Литви та Польщі;

щоб уникнути митних платежів, у документах зазначали, що машини призначені для ЗСУ - використовували реквізити щонайменше трьох благодійних організацій;

до схеми залучили водіїв з різних областей, а також керівника благодійного фонду на Львівщині, який знав, що авто до військових не потраплять.

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Як зазначається, автомобілі з позначкою "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено" зберігали на майданчику в Умані, де організатор продавав їх за готівку. Частину авто розбирали на запчастини, за це відповідав 34-річний спільник.

Протиправну діяльність викрито після фіксації чергового продажу машини за 9 500 доларів США.

Під час обшуків вилучено

чотири авто "KIA";

майже 3 млн грн готівки;

інші докази.

Вартість вилученого транспорту понад 1,3 млн грн. Слідчі дії тривають, встановлюють усіх причетних.

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