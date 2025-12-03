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Новини Фото Шахрайські схеми
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Викрито масштабну схему продажу авто, ввезених як гуманітарна допомога для ЗСУ, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Прокурори Львівської обласної прокуратури спільно з правоохоронцями викрили масштабну схему перепродажу легкових авто, які ввозилися з ЄС як гуманітарна допомога для Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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конфісковані авто

Що встановило слідство?

За даними прокурорів:

  • 35-річний житель Черкащини організував системне ввезення вживаних авто з Литви та Польщі;
  • щоб уникнути митних платежів, у документах зазначали, що машини призначені для ЗСУ - використовували реквізити щонайменше трьох благодійних організацій;
  • до схеми залучили водіїв з різних областей, а також керівника благодійного фонду на Львівщині, який знав, що авто до військових не потраплять.

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Як зазначається, автомобілі з позначкою "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено" зберігали на майданчику в Умані, де організатор продавав їх за готівку. Частину авто розбирали на запчастини, за це відповідав 34-річний спільник.

Протиправну діяльність викрито після фіксації чергового продажу машини за 9 500 доларів США.

Під час обшуків вилучено

  • чотири авто "KIA";
  • майже 3 млн грн готівки;
  • інші докази.

Вартість вилученого транспорту понад 1,3 млн грн. Слідчі дії тривають, встановлюють усіх причетних.

Також читайте: Аферисти з Одещини збирали донати від імені Героя України: сума збитків сягає близько 1 млн грн. ФОТО

Автор: 

авто (6588) махінації (442) гуманітарна допомога (1019) Офіс Генпрокурора (3929) Львівська область (2799)
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Топ коментарі
+4
Чому усі плокулори живуть у житлі , на яке їм треба робити років 70 ?
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03.12.2025 11:47 Відповісти
+3
Нет не Ермак. Тот ****** сотнями миллионов долларов.
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03.12.2025 11:24 Відповісти
+3
Україна не виробляє легкових авто для потреб громадян, тож єдиний спосіб отримати запчастини та авто це їх завезення. Враховуючи, що ціна розмитнення є неадекватною з огляду на ціни на вживані авто і битки тож нічого поганого у діях цих людей не вбачаю
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03.12.2025 11:30 Відповісти
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Це теж Єрмак за спиноє Зєпіздєнта робив?
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03.12.2025 11:22 Відповісти
Та ні, це ті ж самі "євробляхєри" тільки вже більш "продвинуті" та обнаглівші.
Я з такими перетинався ще перед виборами - вони готові були до чого завгодно, аби тільки не по закону і не платити податки.
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03.12.2025 11:41 Відповісти
Нет не Ермак. Тот ****** сотнями миллионов долларов.
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03.12.2025 11:24 Відповісти
В "викрили" це відкрили Гугл і подивилися на ТИСЯЧИ пропозицій по гуманітарним авто?? Феєрична оперативна діяльність!! Прокурору - Героя України!! І,що надо зазначити - жодного слова про арешт фігурантів ....Хоча б про нікчемну підозру....
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03.12.2025 11:28 Відповісти
Україна не виробляє легкових авто для потреб громадян, тож єдиний спосіб отримати запчастини та авто це їх завезення. Враховуючи, що ціна розмитнення є неадекватною з огляду на ціни на вживані авто і битки тож нічого поганого у діях цих людей не вбачаю
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03.12.2025 11:30 Відповісти
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03.12.2025 11:34 Відповісти
Прикриватись ЗСУ, перепродаючи ці авто-це "нічого поганого у діях цих людей не вбачаю" ?
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03.12.2025 11:45 Відповісти
Значить конкретно вам не в Європу, в назад в совок. Будете отримувати в конверті, крутити схеми і сміятись з лохів, котрі не крадуть.
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03.12.2025 13:50 Відповісти
Псевдо-волонтери розпоясалися.Їх ніхто не перевіряє,а вони збагачуються.Тому люди і перестають донатити.
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03.12.2025 11:40 Відповісти
Було б бажання, можна донатити тим, кому довіряєте, особисто я Донбасу знайомим, які воюють і я їх особисто знаю
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03.12.2025 11:43 Відповісти
Донатьте в/ч , людям яким довіряєте; спецрахунки НБ; відомі фонди.
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03.12.2025 12:24 Відповісти
Чому усі плокулори живуть у житлі , на яке їм треба робити років 70 ?
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03.12.2025 11:47 Відповісти
Бо тещі і бабусі бахаті і заможні, сорі за моветон.
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03.12.2025 12:25 Відповісти
 
 