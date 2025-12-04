Киеве 7-летний мальчик умер в стоматологии: врачу-анестезиологу сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж
Ювенальные прокуроры Святошинской окружной прокуратуры сообщили о подозрении 39-летней врачу-анестезиологу в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть ребенка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Детали трагедии
По данным следствия, в марте 2025 года в частной стоматологии 7-летнему мальчику проводили лечение под общей анестезией. Во время введения препарата у ребенка остановилось сердце. Реанимационные меры не дали результата - мальчик умер.
Экспертизы подтвердили: смерть наступила от острой сердечной недостаточности, вызванной введением препарата, который был противопоказан из-за имеющегося заболевания.
Следствием установлено, что женщина была осведомлена о противопоказаниях, однако, несмотря на это, применила указанный медикамент.
Минздрав аннулировал лицензию медицинского учреждения, где произошла трагедия.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Реанімації у них немає. Приладів щоб стежити за станом теж. Інформації про здоров'я пацієнта, повної карти теж .
Тому не дивно що люди помирають. Це дуже серйозна річ.
Кого ти тут захищаєш?
для лікування зубів - ви бачете шо це
Один раз такая пломба выпала, год из дырки зуба сплевывал гной, раз -два десна вздувалась и сама расходилась, и потом похоже гной пошел в кровеносную систему, температура была без пары копеек 42 градуса.
что за хрень? местный наркоз, и то не всегда
да. причем вы не найдете стоматолога, который захочет применить общий наркоз. это делается в крайних случаях и только в практиках стоматологической хирургии, где есть анестезиолог и реаниматор
в этом и проблема. приватные или государственные, все должны работать по установленным министерством здравоохранения правилам. а приватные тем более, так как несут за всё личную ответственность. допускаю, что в самом министерстве здравоохранения тоже не всё в порядке
откуда вы это всё берете? стоматология относится к сфере медицины и включена в обязательное медстрахование. единственное, это то, что медстраховка не перенимает полное протезирование зубов, если это не касается несчастных случаев. перенимает только передние, остальные частично. считается, что вы должны следить за зубами и вовремя ходить к врачу. не уследили - платите протезирование боковых зубов со своего кармана. но даже в этом случае если вы регулярно посещали врача, страховка может перенять до 30%. пломбирование, удаление и т.д. покрывается страховкой. чистка зубов за свой счет
так там для всего есть отделные страховки, речь о стоматологии вобщем как о медицинской услуге
под наркозом не значит под общим, и совсем не означает, что вам его сделают даже если предлагают
вы меня не просвещайте всякими определениями, я здесь давно живу, ну и лечусь соответственно здесь давно. посещаю стоматолога, прошел протезирование с имплантацией и т.д. и пишу то, что есть на самом деле. а вы как хотите, хотите верьте, хотите нет, ваше право. но я уже писал: наркоз в практиках где есть анестезиолог и реаниматор, и в крайних случаях
я вам тоже открою: Реаниматолог - это специалист, который в короткие сроки восстанавливает угасающие функции организма. и он совсем может не быть анестезиологом, так как в медицине существует целый раздел - реаниматология, и в реанимационных отделениях больниц анестезию не делают, а совсем наоборот. так что это могут быть совсем разные люди. по крайней мере то, что я встречал здесь. вот еще: в некоторых странах функции анестезиолога и реаниматолога разделены - это два разных специалиста с разной сферой деятельности.
да, дискуссия пошла уже в несколько другом направлении. но факт остается фактом: боится ребенок или нет, ставить пломбу или удалять зуб под общим наркозом это перебор, а если не было никаких подтверждений об отсутствии алергических реакций на анестезию, то вообще не имели право делать
если ребенок в 7 лет не понимает необходимости лечения да еще и репетує, то вы как родитель делаете что-то не так
у меня уже внуки есть
откуда такой вывод? если ваш ребенок не понимает важности проведения каких-либо необходимых мероприятий и при этом еще репетує, то это значит я не видел как растут мои дети? прям железная логика
я вам больше скажу: я сам их боялся до усрачки, пока сюда не приехал. но мы говорим о понимании необходимости действий и содействия в преодолении страха, и 7-летний ребенок должен быть научен это понимать. школу же он посещает, значит его когнитивные способности позволяют воспринимать и анализировать информацию. а если врач хороший спец и анестезия правильная, то достаточно одного раза, чтобы этот страх перебороть
я не про страх как таковой, я про умение "объяснить и убедить"