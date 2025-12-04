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Киеве 7-летний мальчик умер в стоматологии: врачу-анестезиологу сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж

Ювенальные прокуроры Святошинской окружной прокуратуры сообщили о подозрении 39-летней врачу-анестезиологу в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

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Детали трагедии

По данным следствия, в марте 2025 года в частной стоматологии 7-летнему мальчику проводили лечение под общей анестезией. Во время введения препарата у ребенка остановилось сердце. Реанимационные меры не дали результата - мальчик умер.

Экспертизы подтвердили: смерть наступила от острой сердечной недостаточности, вызванной введением препарата, который был противопоказан из-за имеющегося заболевания.

Следствием установлено, что женщина была осведомлена о противопоказаниях, однако, несмотря на это, применила указанный медикамент.

Минздрав аннулировал лицензию медицинского учреждения, где произошла трагедия.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

подозрение
подозрение
подозрение

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Автор: 

больница (1452) дети (6890) Киев (26493) Минздрав (4794) смерть (9130) Офис Генпрокурора (3154)
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Топ комментарии
+17
Медикаментозний сон який рекламують в стоматологіях це повноцінна анестезія.
Реанімації у них немає. Приладів щоб стежити за станом теж. Інформації про здоров'я пацієнта, повної карти теж .
Тому не дивно що люди помирають. Це дуже серйозна річ.
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04.12.2025 10:19 Ответить
+10
Сказано ж, що смерть настала від введення препарату, який був протипоказаний!

Кого ти тут захищаєш?
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04.12.2025 10:36 Ответить
+7
Не каються, ідіоти... Вже ж не перший подібний випадок!
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04.12.2025 10:16 Ответить
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Не каються, ідіоти... Вже ж не перший подібний випадок!
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04.12.2025 10:16 Ответить
Медикаментозний сон який рекламують в стоматологіях це повноцінна анестезія.
Реанімації у них немає. Приладів щоб стежити за станом теж. Інформації про здоров'я пацієнта, повної карти теж .
Тому не дивно що люди помирають. Це дуже серйозна річ.
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04.12.2025 10:19 Ответить
В тому то і справа. Це стосується і крапельниць. Це стаціонарна процедура, реанімація повинна за стіною бути. А люди думають, що то чарівна річ, яку можна і дома робити
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04.12.2025 10:27 Ответить
Діти помирають в стоматології і від ледокаіну. Це нещасний випадок.
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04.12.2025 10:24 Ответить
Сказано ж, що смерть настала від введення препарату, який був протипоказаний!

Кого ти тут захищаєш?
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04.12.2025 10:36 Ответить
Тому!Як шо Ви вирішили йти до лікаря під !загальний наркоз ! 100 разів передивіться ліцензії ,обладнання,фаховість й договір про надання ціеї послуги!!!!
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04.12.2025 10:26 Ответить
Всі ці перелічені папірці вони легко купують, бо медична мафія у нас ще покруче юридичної! Треба питати по людях хорошу клініку чи не було в неї зашкварів. А взагалі, не треба вестися на всі ці агітації лікарів приватних клінік, бо вони кожного місяця мають закрити доведений керівництвом план. І тому знаходять будь-яку незначну болячку як привід для операції. Тобто наживаються на людському здоров'ї! Особливо цим грішать дитячі приватні стоматполіклініки! Тому водіть свою дитину у державну стоматологію!
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04.12.2025 10:43 Ответить
Я лікар приватної клініки. Немає в мене, ніякого плану і не може бути в принципі. Не треба придумувати та розповсюджувати маячню
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04.12.2025 10:47 Ответить
Аааа прийшли тут робити з себе білого і пухнастого?! Може офіційного плану дійсно немає, але за які гроші тоді існує клініка? Всі лікарі в приватній клініці піддаються фінансовому тиску з боку керівництва - мені люди жалілися! Як заставляють здавати аналізи пацієнтів саме в їхній клініці (треба вони чи не дуже). Якщо клініка не буде заробляти гроші, вона збанкрутує, а конкуренція досить висока - все нові й нові відкриваються!
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04.12.2025 11:11 Ответить
НІякого тиску, ми не відчуваємо. У нас чудова репутація в місті, дуже давно працюємо. Не збанкрутували та не плануємо))) Керівництво адекватне та грамотне. Все добре
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04.12.2025 11:44 Ответить
Чудова самореклама!
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04.12.2025 12:03 Ответить
назвіть, будь ласка, вашу "чудову клініку", завітаю
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04.12.2025 16:35 Ответить
Мене забанять за рекламу
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04.12.2025 18:51 Ответить
Ну бо це повноцінна анестезія. Тут і перевірки мають бути і реанімація. Ну і да - сіки б ви не любили дітей, але робити повну анестезію
для лікування зубів - ви бачете шо це
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04.12.2025 10:40 Ответить
Так, це звичайне заробляння на дитячому здоров'ї - треба того молочного зуба пломбувати чи ні дитині - ідіть в державну стоматологію там вам точно скажуть. Не ходіть у приватні, бо там лише би гроші здерти з вас!
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04.12.2025 10:46 Ответить
Там теж "здеруть" гроші. Чи ви хочете щоб дитину лікували тим шлаком, який "забезпечує" держава?
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04.12.2025 10:53 Ответить
Там, пропонують нормальні матеріали тим, хто може заплатити - ті ж фотопломби, що і в приватних. А от робота лікаря в державних безкоштовна і лікарі там дуже досвідчені!
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04.12.2025 11:02 Ответить
что можно делать 7-летнему ребенку под общим наркозом в частной стоматологии?
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04.12.2025 10:52 Ответить
Зубы лечить. Что делают обычно в стоматологии?
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04.12.2025 10:57 Ответить
Ну так расскажите нам как часто вы даёте общий наркоз семилетним детям и какие у них зубные проблемы что бы проводить такие операции.
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04.12.2025 11:01 Ответить
Всім дітям - до 5-6 років здається - пломбування зубів навіть молочних роблять під загальним наркозом.
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04.12.2025 11:04 Ответить
Во дела .. Я помню к нам в школу стоматолог приходил 2 раза в год ( кресло и буровая машина круглый год стояла кстати) и пломбировиал зубы цементом без всякого наркоза. Ну, молочные я так понимаю..
Один раз такая пломба выпала, год из дырки зуба сплевывал гной, раз -два десна вздувалась и сама расходилась, и потом похоже гной пошел в кровеносную систему, температура была без пары копеек 42 градуса.
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04.12.2025 11:42 Ответить
Вы хотите, чтоб наши дети, тоже такой опыт имели?
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04.12.2025 11:45 Ответить
Цей коментар прийшов мені, а не Desar
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04.12.2025 12:05 Ответить
Вы хотите сказать что если бы мне под общим наркозом цементом дырку замазали, результат был бы другой чем без наркоза? Или что бы композитными смесями дырку замазать нужен общий наркоз? Какой смысл вообще сверлить зуб с начинающимся кариесом если он выпадет сам через год-два? Для пациента я имею ввиду, для вас понятно.
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04.12.2025 12:11 Ответить
Зуб выпадет, а кариозная инфекция останется. И поразит уже постоянные зубы. Как то так. Я не стоматолог
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04.12.2025 13:43 Ответить
Вы точно врач? И как пломбирование зуба может изменить наличие кариозной инфекции во рту?
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05.12.2025 09:14 Ответить
Спросите у своего стоматолога
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05.12.2025 10:23 Ответить
И откуда он может знать врач вы или нет?
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05.12.2025 16:13 Ответить
Не солидно паясничать
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05.12.2025 16:55 Ответить
Мне просто интересно как можно стать врачём не имея элементарных представлений о жизни бактерий.Ну да ладно, не удивлюсь уже если это нормально среди многих врачей.
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05.12.2025 23:29 Ответить
Мудрый царь Соломон сказал: "Не отвечай глупому, по глупости его" Последую его совету
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05.12.2025 23:39 Ответить
Ничего не спрашивал в последнем коменте. Желаю железного здоровья и большой удачи вашим пациентам, без этого им никак нельзя.
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06.12.2025 00:43 Ответить
"пломбування зубів навіть молочних роблять під загальним наркозом"

что за хрень? местный наркоз, и то не всегда
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04.12.2025 11:47 Ответить
Це в Німеччині так, звідки ви пишете?
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04.12.2025 11:59 Ответить
"Це в Німеччині так"

да. причем вы не найдете стоматолога, который захочет применить общий наркоз. это делается в крайних случаях и только в практиках стоматологической хирургии, где есть анестезиолог и реаниматор
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04.12.2025 12:12 Ответить
Тут теж все так в державних закладах. А приватні стоматклініки - невідомо як.
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04.12.2025 12:24 Ответить
"А приватні стоматклініки - невідомо як"

в этом и проблема. приватные или государственные, все должны работать по установленным министерством здравоохранения правилам. а приватные тем более, так как несут за всё личную ответственность. допускаю, что в самом министерстве здравоохранения тоже не всё в порядке
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04.12.2025 12:36 Ответить
У нас в будь-якому міністерстві не все гаразд і це ще м'яко сказано.
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04.12.2025 13:06 Ответить
В Германии, стоматология относится к сфере косметологии. И министерству здравоохранения не подчиняется, насколько я знаю. Еще веселее
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04.12.2025 13:46 Ответить
"В Германии, стоматология относится к сфере косметологии. И министерству здравоохранения не подчиняется"

откуда вы это всё берете? стоматология относится к сфере медицины и включена в обязательное медстрахование. единственное, это то, что медстраховка не перенимает полное протезирование зубов, если это не касается несчастных случаев. перенимает только передние, остальные частично. считается, что вы должны следить за зубами и вовремя ходить к врачу. не уследили - платите протезирование боковых зубов со своего кармана. но даже в этом случае если вы регулярно посещали врача, страховка может перенять до 30%. пломбирование, удаление и т.д. покрывается страховкой. чистка зубов за свой счет
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04.12.2025 14:10 Ответить
Для протезирования есть в Германии отдельная,дополнительная страховка
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04.12.2025 16:59 Ответить
"Для протезирования есть в Германии отдельная,дополнительная страховка"

так там для всего есть отделные страховки, речь о стоматологии вобщем как о медицинской услуге
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04.12.2025 17:25 Ответить
Окрім державних і приватних стоматполіклінік у нас ще є комунальні. Але по вихідним вони чомусь не працюють... Принаймні у Києві.
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04.12.2025 12:55 Ответить
Посмотрел. Огромное количество стоматологических клиник Германии, предлагает услугу лечения под наркозом
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04.12.2025 18:34 Ответить
"предлагает услугу лечения под наркозом"

под наркозом не значит под общим, и совсем не означает, что вам его сделают даже если предлагают
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04.12.2025 18:50 Ответить
"Наркоз - это состояние искусственного сна, которое достигается с помощью общей анестезии и характеризуется потерей сознания и болевой чувствительности. Он используется в медицине для проведения хирургических операций и других процедур, позволяя избежать боли и дискомфорта, а также угнетая рефлекторные реакции и снижая мышечный тонус" Наркоз, он и есть наркоз. Различие только в периоде времени, когда человек в отключке
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04.12.2025 18:57 Ответить
"Наркоз - это состояние искусственного сна"

вы меня не просвещайте всякими определениями, я здесь давно живу, ну и лечусь соответственно здесь давно. посещаю стоматолога, прошел протезирование с имплантацией и т.д. и пишу то, что есть на самом деле. а вы как хотите, хотите верьте, хотите нет, ваше право. но я уже писал: наркоз в практиках где есть анестезиолог и реаниматор, и в крайних случаях
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04.12.2025 19:10 Ответить
Открою вам маленький секрет, специальность анестезиолога, полностью звучит так: "анестезиолог-реаниматолог" То есть, это один и тот же человек. По крайней мере, так в Украине
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04.12.2025 19:38 Ответить
"Открою вам маленький секрет"

я вам тоже открою: Реаниматолог - это специалист, который в короткие сроки восстанавливает угасающие функции организма. и он совсем может не быть анестезиологом, так как в медицине существует целый раздел - реаниматология, и в реанимационных отделениях больниц анестезию не делают, а совсем наоборот. так что это могут быть совсем разные люди. по крайней мере то, что я встречал здесь. вот еще: в некоторых странах функции анестезиолога и реаниматолога разделены - это два разных специалиста с разной сферой деятельности.
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04.12.2025 19:52 Ответить
Я вам про Украину говорю, а не "некоторые страны". Он все проходят одну программу обучения. Функции, могут действительно отличатся, в зависимости от занимаемой конкретной должности
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04.12.2025 20:06 Ответить
"Я вам про Украину говорю"

да, дискуссия пошла уже в несколько другом направлении. но факт остается фактом: боится ребенок или нет, ставить пломбу или удалять зуб под общим наркозом это перебор, а если не было никаких подтверждений об отсутствии алергических реакций на анестезию, то вообще не имели право делать
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04.12.2025 20:15 Ответить
Если ребенок боится, он не даст ничего сделать. К нам приводили ребенка, на забор крови из вены. Орал так, что стены тряслись. Как его не уговаривали родители и медсестра, ничего не получилось. В отношении, анестезии, действительно должна проводиться проба на препарат. Но мало кто, это делает. Ну и реанимация за стеной, однозначно. Не первая смерть в стоматологии, к сожалению. Нашему Минздраву нужно шевелиться, чтобы чтобы это не повторялось
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04.12.2025 21:18 Ответить
Так. Тому що для дитини, візит до стоматолога та маніпуляції в роті, це жах. Дитина репетує та пручається. Як стоматолог, повинен в таких умовах працювати?
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04.12.2025 11:48 Ответить
Питання не в загальному наркозі, а в тому чи потрібно ці молочні зуби пломбувати, коли такий високий ризик померти від наркозу?
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04.12.2025 12:01 Ответить
"Дитина репетує та пручається"

если ребенок в 7 лет не понимает необходимости лечения да еще и репетує, то вы как родитель делаете что-то не так
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04.12.2025 12:16 Ответить
Да ладно. У вас дети вообще есть?
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04.12.2025 13:44 Ответить
"У вас дети вообще есть?"

у меня уже внуки есть
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04.12.2025 14:11 Ответить
Такое впечатление, что вы не видели, как росли ваши дети
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04.12.2025 18:31 Ответить
"Такое впечатление, что вы не видели, как росли ваши дети"

откуда такой вывод? если ваш ребенок не понимает важности проведения каких-либо необходимых мероприятий и при этом еще репетує, то это значит я не видел как растут мои дети? прям железная логика
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04.12.2025 18:59 Ответить
Большинство детей, боится стоматологов, до усрачки. Также, как и инъекций. Странно, что кто то этого не знает. Даже если его собственные дети, не такие
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04.12.2025 19:41 Ответить
"Большинство детей, боится стоматологов, до усрачки"

я вам больше скажу: я сам их боялся до усрачки, пока сюда не приехал. но мы говорим о понимании необходимости действий и содействия в преодолении страха, и 7-летний ребенок должен быть научен это понимать. школу же он посещает, значит его когнитивные способности позволяют воспринимать и анализировать информацию. а если врач хороший спец и анестезия правильная, то достаточно одного раза, чтобы этот страх перебороть
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04.12.2025 20:02 Ответить
Вот видите, вы, будучи взрослым человеком, боялись. И я боюсь))) Страх, это не совсем сфера когнитивных способностей. Он часто иррационален
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04.12.2025 20:09 Ответить
"это не совсем сфера когнитивных способностей"

я не про страх как таковой, я про умение "объяснить и убедить"
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04.12.2025 20:18 Ответить
Приведу пример-мы с сыном,когда был маленький,7лет,посетили стоматолога.Лечили зуб,другой зуб сказали-удалить.Я работаю,не могу придти с ним ещё.Сын сказал-я сам .Поехал сам.Дала деньги на наркоз(местный).Сын потратил на мороженое,в больнице сказали-удаляйте без наркоза.Врачи в шоке.От просьбы и от того,что сам пришел.Сделали наркоз бесплатно.
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04.12.2025 17:05 Ответить
Не все такие, как ваш сын
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04.12.2025 18:32 Ответить
Мужик ты что совсем упоролся.Какой общий наркоз эта процедура называется седация медикаментозный сон в вену вводят пропофол.Ничего общего с общим наркозом эта процедура не имеет.
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04.12.2025 22:24 Ответить
Не обзивайся, кацапе! Сам ти упоротий! Бидло рускогаварящєє! Задовбали своїми припижженими коментами! Грамотєй сраний! Прийшло повипендрюватися, яке ти розумне?!
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04.12.2025 23:52 Ответить
Только что хотел это же написать. Совсем сдурели. Ну ладно родители божий одуванчики, биологию/анатомию в школе не учили, но врачи то.
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04.12.2025 10:58 Ответить
Абсолютна більшість громадян не розуміє небезпеки наркозу і важливості високої кваліфікації анестезіолога, від якого часто більше залежить життя пацієнта, а не від хірурга.
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04.12.2025 10:59 Ответить
И эта небезпека с возрастом только растет.
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04.12.2025 11:02 Ответить
Страшна трагедія....для обох сторін
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04.12.2025 11:12 Ответить
Тільки вчора читав,яка в нас класна стоматологія.Але це зовсім не так.Дешева,в порівнянні мпожливо і то не всюди.
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04.12.2025 11:15 Ответить
 
 