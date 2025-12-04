Киеве 7-летний мальчик умер в стоматологии: врачу-анестезиологу сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж

Ювенальные прокуроры Святошинской окружной прокуратуры сообщили о подозрении 39-летней врачу-анестезиологу в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

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Детали трагедии

По данным следствия, в марте 2025 года в частной стоматологии 7-летнему мальчику проводили лечение под общей анестезией. Во время введения препарата у ребенка остановилось сердце. Реанимационные меры не дали результата - мальчик умер.

Экспертизы подтвердили: смерть наступила от острой сердечной недостаточности, вызванной введением препарата, который был противопоказан из-за имеющегося заболевания.

Следствием установлено, что женщина была осведомлена о противопоказаниях, однако, несмотря на это, применила указанный медикамент.

Минздрав аннулировал лицензию медицинского учреждения, где произошла трагедия.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.







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