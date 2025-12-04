У Києві 7-річний хлопчик помер у стоматології: лікарці-анестезіологу повідомлено про підозру. ФОТОрепортаж

Ювенальні прокурори Святошинської окружної прокуратури повідомили про підозру 39-річній лікарці-анестезіологу у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть дитини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Деталі трагедії

За даними слідства, у березні 2025 року в приватній стоматології 7-річному хлопчику проводили лікування під загальною анестезією. Під час введення препарату у дитини зупинилося серце. Реанімаційні заходи не дали результату - хлопчик помер.

Експертизи підтвердили: смерть настала від гострої серцевої недостатності, спричиненої введенням препарату, який був протипоказаний через наявне захворювання.

Слідством встановлено, що жінка була обізнана щодо протипоказань, однак попри це застосувала зазначений медикамент.

МОЗ анулював ліцензію медичного закладу, де сталося трагедія.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.







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