У Києві 7-річний хлопчик помер у стоматології: лікарці-анестезіологу повідомлено про підозру. ФОТОрепортаж
Ювенальні прокурори Святошинської окружної прокуратури повідомили про підозру 39-річній лікарці-анестезіологу у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть дитини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Деталі трагедії
За даними слідства, у березні 2025 року в приватній стоматології 7-річному хлопчику проводили лікування під загальною анестезією. Під час введення препарату у дитини зупинилося серце. Реанімаційні заходи не дали результату - хлопчик помер.
Експертизи підтвердили: смерть настала від гострої серцевої недостатності, спричиненої введенням препарату, який був протипоказаний через наявне захворювання.
Слідством встановлено, що жінка була обізнана щодо протипоказань, однак попри це застосувала зазначений медикамент.
МОЗ анулював ліцензію медичного закладу, де сталося трагедія.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Реанімації у них немає. Приладів щоб стежити за станом теж. Інформації про здоров'я пацієнта, повної карти теж .
Тому не дивно що люди помирають. Це дуже серйозна річ.
Кого ти тут захищаєш?
для лікування зубів - ви бачете шо це
Один раз такая пломба выпала, год из дырки зуба сплевывал гной, раз -два десна вздувалась и сама расходилась, и потом похоже гной пошел в кровеносную систему, температура была без пары копеек 42 градуса.
что за хрень? местный наркоз, и то не всегда
да. причем вы не найдете стоматолога, который захочет применить общий наркоз. это делается в крайних случаях и только в практиках стоматологической хирургии, где есть анестезиолог и реаниматор
в этом и проблема. приватные или государственные, все должны работать по установленным министерством здравоохранения правилам. а приватные тем более, так как несут за всё личную ответственность. допускаю, что в самом министерстве здравоохранения тоже не всё в порядке
откуда вы это всё берете? стоматология относится к сфере медицины и включена в обязательное медстрахование. единственное, это то, что медстраховка не перенимает полное протезирование зубов, если это не касается несчастных случаев. перенимает только передние, остальные частично. считается, что вы должны следить за зубами и вовремя ходить к врачу. не уследили - платите протезирование боковых зубов со своего кармана. но даже в этом случае если вы регулярно посещали врача, страховка может перенять до 30%. пломбирование, удаление и т.д. покрывается страховкой. чистка зубов за свой счет
так там для всего есть отделные страховки, речь о стоматологии вобщем как о медицинской услуге
под наркозом не значит под общим, и совсем не означает, что вам его сделают даже если предлагают
вы меня не просвещайте всякими определениями, я здесь давно живу, ну и лечусь соответственно здесь давно. посещаю стоматолога, прошел протезирование с имплантацией и т.д. и пишу то, что есть на самом деле. а вы как хотите, хотите верьте, хотите нет, ваше право. но я уже писал: наркоз в практиках где есть анестезиолог и реаниматор, и в крайних случаях
я вам тоже открою: Реаниматолог - это специалист, который в короткие сроки восстанавливает угасающие функции организма. и он совсем может не быть анестезиологом, так как в медицине существует целый раздел - реаниматология, и в реанимационных отделениях больниц анестезию не делают, а совсем наоборот. так что это могут быть совсем разные люди. по крайней мере то, что я встречал здесь. вот еще: в некоторых странах функции анестезиолога и реаниматолога разделены - это два разных специалиста с разной сферой деятельности.
да, дискуссия пошла уже в несколько другом направлении. но факт остается фактом: боится ребенок или нет, ставить пломбу или удалять зуб под общим наркозом это перебор, а если не было никаких подтверждений об отсутствии алергических реакций на анестезию, то вообще не имели право делать
если ребенок в 7 лет не понимает необходимости лечения да еще и репетує, то вы как родитель делаете что-то не так
у меня уже внуки есть
откуда такой вывод? если ваш ребенок не понимает важности проведения каких-либо необходимых мероприятий и при этом еще репетує, то это значит я не видел как растут мои дети? прям железная логика
я вам больше скажу: я сам их боялся до усрачки, пока сюда не приехал. но мы говорим о понимании необходимости действий и содействия в преодолении страха, и 7-летний ребенок должен быть научен это понимать. школу же он посещает, значит его когнитивные способности позволяют воспринимать и анализировать информацию. а если врач хороший спец и анестезия правильная, то достаточно одного раза, чтобы этот страх перебороть
я не про страх как таковой, я про умение "объяснить и убедить"