Убивство військовослужбовця ТЦК Бондаренка: підозрюваного Кедрука відправили під варту на 60 діб

Франківський райсуд Львова обрав запобіжний захід для підозрюваного у смертельному пораненні військовослужбовця територіального центру комплектування та ветерана АТО Юрія Бондаренка - Григорія Кедрука. Його взято під варту на 60 діб без права на заставу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

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Так, зазначається, що прокуратура подала клопотання, щоб обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Адвокатка підозрюваного просила для нього цілодобовий домашній арешт або тримання під вартою із мінімальною заставою. За її словами, 30-річний чоловік - раніше не судимий, має офіційне місце проживання (орендує квартиру), освіту, але працює неофіційно. Також до справи додали документ, що бабуся підозрюваного має тяжкі хвороби, і він її матеріально забезпечує.

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Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу на 60 діб - до 30 січня 2026 року.

Що передувало?

Увечері 3 грудня у Львові під час перевірки документів смертельно поранили військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП.

Громадянин, який відмовився представитися та поводився агресивно, завдав ножового удару військовослужбовцю Юрію Бондаренку, пошкодивши аорту. Потерпілий був доставлений до лікарні, де, попри зусилля медиків, від критичної крововтрати помер. Ще один солдат отримав удар у голову.