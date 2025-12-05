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Новини Напад на ТЦК
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Убивство військовослужбовця ТЦК Бондаренка: підозрюваного Кедрука відправили під варту на 60 діб

Підозрюваного у вбивстві військового ТЦК Бондаренка взято під варту

Франківський райсуд Львова обрав запобіжний захід для підозрюваного у смертельному пораненні військовослужбовця територіального центру комплектування та ветерана АТО Юрія Бондаренка - Григорія Кедрука. Його взято під варту на 60 діб без права на заставу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

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Так, зазначається, що прокуратура подала клопотання, щоб обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Адвокатка підозрюваного просила для нього цілодобовий домашній арешт або тримання під вартою із мінімальною заставою. За її словами, 30-річний чоловік - раніше не судимий, має офіційне місце проживання (орендує квартиру), освіту, але працює неофіційно. Також до справи додали документ, що бабуся підозрюваного має тяжкі хвороби, і він її матеріально забезпечує.

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Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу на 60 діб - до 30 січня 2026 року.

Що передувало?

Увечері 3 грудня у Львові під час перевірки документів смертельно поранили військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП.

Громадянин, який відмовився представитися та поводився агресивно, завдав ножового удару військовослужбовцю Юрію Бондаренку, пошкодивши аорту. Потерпілий був доставлений до лікарні, де, попри зусилля медиків, від критичної крововтрати помер. Ще один солдат отримав удар у голову.

Автор: 

Львів (3290) суд (11943) вбивство (3278) запобіжний захід (678) ТЦК та СП (1220) Львівська область (2801) Львівський район (279)
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Топ коментарі
+22
Вбивця ветерана війни повинен сісти пожиттєво.
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05.12.2025 13:53 Відповісти
+22
Відсутність відео з бодікамер ТЦКашників і поліції дає всі підстави вважати,що проти потерпілого були вчинені протиправні дії.
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05.12.2025 14:33 Відповісти
+19
Кожного ухилянта слід розглядати як потенційного вбивцю з відповідними для нього наслідками кримінального характеру.
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05.12.2025 13:50 Відповісти
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Ти диви який спецназівець, як ножем вправно володіє, може деверсант?
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05.12.2025 19:25 Відповісти
Ага ніде не працює і бронь є?Кому він чеше? Хоч урка, або деверсант!
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05.12.2025 19:27 Відповісти
Не знав, що програмісти це безробітні, не підкажете блогера який оповіщає таких розумово здібних?
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07.12.2025 23:29 Відповісти
ну вбили і вбили того цкуна. у нас кожен день гинуть люди. такоє
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06.12.2025 07:17 Відповісти
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