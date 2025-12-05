Убийство военнослужащего ТЦК Бондаренко: подозреваемого Кедрука отправили под стражу на 60 суток
Франковский райсуд Львова избрал меру пресечения для подозреваемого в смертельном ранении военнослужащего территориального центра комплектования и ветерана АТО Юрия Бондаренко - Григория Кедрука. Он взят под стражу на 60 суток без права на залог.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.
Так, отмечается, что прокуратура подала ходатайство, чтобы избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.
Адвокат подозреваемого просила для него круглосуточный домашний арест или содержание под стражей с минимальным залогом. По ее словам, 30-летний мужчина - ранее не судимый, имеет официальное место жительства (арендует квартиру), образование, но работает неофициально. Также к делу добавили документ, что бабушка подозреваемого имеет тяжелые болезни, и он ее материально обеспечивает.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог на 60 суток - до 30 января 2026 года.
Что предшествовало?
Вечером 3 декабря во Львове во время проверки документов смертельно ранили военнослужащего Галицко-Франковского РТЦК и СП.
Гражданин, который отказался представиться и вел себя агрессивно, нанес ножевой удар военнослужащему Юрию Бондаренко, повредив аорту. Пострадавший был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия медиков, от критической кровопотери скончался. Еще один солдат получил удар в голову.
