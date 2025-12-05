РУС
Убийство военнослужащего ТЦК Бондаренко: подозреваемого Кедрука отправили под стражу на 60 суток

Подозреваемый в убийстве военного ТЦК Бондаренко взят под стражу.

Франковский райсуд Львова избрал меру пресечения для подозреваемого в смертельном ранении военнослужащего территориального центра комплектования и ветерана АТО Юрия Бондаренко - Григория Кедрука. Он взят под стражу на 60 суток без права на залог.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

Так, отмечается, что прокуратура подала ходатайство, чтобы избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Адвокат подозреваемого просила для него круглосуточный домашний арест или содержание под стражей с минимальным залогом. По ее словам, 30-летний мужчина - ранее не судимый, имеет официальное место жительства (арендует квартиру), образование, но работает неофициально. Также к делу добавили документ, что бабушка подозреваемого имеет тяжелые болезни, и он ее материально обеспечивает.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог на 60 суток - до 30 января 2026 года.

Что предшествовало?

Вечером 3 декабря во Львове во время проверки документов смертельно ранили военнослужащего Галицко-Франковского РТЦК и СП.

Гражданин, который отказался представиться и вел себя агрессивно, нанес ножевой удар военнослужащему Юрию Бондаренко, повредив аорту. Пострадавший был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия медиков, от критической кровопотери скончался. Еще один солдат получил удар в голову.

Вбивця ветерана війни повинен сісти пожиттєво.
05.12.2025 13:53 Ответить
Бабусю утримує, квартиру орендує, але не працює. За що ? З ножем ходить, навіщо? Не похожий на котика
05.12.2025 13:58 Ответить
А записи з бодікамер так і не оприлюднили?
І не пояснили чому ніж лежав всередині буса?
05.12.2025 13:49 Ответить
А записи з бодікамер так і не оприлюднили?
І не пояснили чому ніж лежав всередині буса?
05.12.2025 13:49 Ответить
На першому судовому засіданні не оприлюднюють відеодокази, бо ще не розглядають справу по суті
05.12.2025 13:51 Ответить
Ніхто нічого не оприлюднить ні по суті ні без суті.
05.12.2025 13:59 Ответить
Більше нічого не хочеш щоб тобі оприлюднили?
05.12.2025 14:15 Ответить
Кожного ухилянта слід розглядати як потенційного вбивцю з відповідними для нього наслідками кримінального характеру.
05.12.2025 13:50 Ответить
суши сухарі
05.12.2025 13:54 Ответить
Створіть загородзагони, інакше про....еремо країну. Іншого шляху немає.
05.12.2025 13:55 Ответить
А кожного тцкуна і полюціанта військово озброєною кримінальною бандою, яка викрадає калічить, вбиває людей і займається здирництвом. Строк має бути пожиттевий.
05.12.2025 13:58 Ответить
Вбивця ветерана війни повинен сісти пожиттєво.
05.12.2025 13:53 Ответить
Пряма мова Кедрука: "Мене зупинили для перевірки документів, я надав документи. Кажу: "Перевіряйте по базі". Я не хотів лізти в "Резерв+". Викликав адвоката, чекав на адвоката. Приїхав бус, відчинили двері, одразу я отримав в обличчя. Мене забризкали балончиком. Наступне, що я пам'ятаю, - мене четверо чи троє працівники у формі б'ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що пам'ятаю, - як відкриваю двері додому й намагаюся змити сльозогінний газ… Це все, що я пам'ятаю з того вечора".
05.12.2025 13:56 Ответить
"Те, що сталося так як сталося, звичайно дуже погано. Чи зробив би я по іншому в такій же ситуації, коли мене четверо забивають, вбивають просто, мабуть ні. Мені шкода, що так сталося".
05.12.2025 13:58 Ответить
Відчувається праця адвоката. На афект косить.
05.12.2025 14:01 Ответить
Бабусю утримує, квартиру орендує, але не працює. За що ? З ножем ходить, навіщо? Не похожий на котика
05.12.2025 13:58 Ответить
в мене теж ніж в кишені , бездомним собакам ковбасу нарізати
05.12.2025 14:00 Ответить
в мене теж, але ж не такий.
05.12.2025 14:05 Ответить
у мене по розмірам такий тільки складний
05.12.2025 14:08 Ответить
та ну, ви що з собою еспаду тягаєте?
05.12.2025 14:10 Ответить
А що не так з тим ножем??Там гарда під палець декоративна!!
05.12.2025 14:10 Ответить
я ж не про його приналежність чи неприналежність до хз.
05.12.2025 14:11 Ответить
Теж ношу ніж з собою.
05.12.2025 14:11 Ответить
перевищення самооборони
05.12.2025 14:01 Ответить
Якщо напад групи ліц, то нема перевищення самооборони, так само як при проникненні зі зломом та озбраєному нападі. В парня всі шанси вийти.
показать весь комментарий
05.12.2025 14:09 Ответить
Тварина з модельною зачіскою "а-ля козак" ...орендує квартиру...працює без налогів...ухилянт - вбивця... Звісно треба відправити під домашній арешт!! Щоб він втік і ще когось вбив...або перейшов до кацапів і отримав медаль!! На жаль не говорять про батьків цього виродка...можливо не хочуть чергового "слугу народу" турбувати....
05.12.2025 14:01 Ответить
Перший коментар Кедрука - https://streamable.com/jgwe59

05.12.2025 14:06 Ответить
Ніяк не виправдовую те, що загинув військовий. Але потрібно знати, що ТЦК не мають права на вулиці перевіряти документи, а тим більше затримувати людей.
05.12.2025 14:08 Ответить
В країні військовий стан. Вони мають право зупиняти кого завгодно.
показать весь комментарий
05.12.2025 14:10 Ответить
Куїв тачку!!!Для цього є броньована поліція!
05.12.2025 14:12 Ответить
Де відео з бодікамер? з 1 вересня всі групи оповіщення мають носити бодікамери!
05.12.2025 14:11 Ответить
З якого 1 вересня?Вони повинні ходити більше року!!
05.12.2025 14:13 Ответить
 
 