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Новини Відео Напад на ТЦК
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Суд обирає запобіжний захід підозрюваному у вбивстві військовослужбовця ТЦК Бондаренка у Львові. ВIДЕО

Франківський районний суд Львова розглядає запобіжний захід для 30-річного Григорія Кедрука, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця РТЦК та СП Юрія Бондаренка.

Про це із зали суду повідомила кореспондентка hromadske, передає Цензор.НЕТ.

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Підозрюваний заявив журналістам, що у день інциденту він, за його словами, надав усі документи та не перебував у розшуку, а представники ТЦК нібито застосували силу.

"Мене зупинили для перевірки документів, я надав документи. Кажу: перевіряйте по базі. Викликав адвоката, чекаю. Приїхав бус, відкрили двері, одразу я отримав в обличчя. Мене запшикали балончиком. Наступне, що я пам’ятаю - мене 3-4 працівників у формі б’ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що я пам’ятаю, як відкриваю двері додому і намагаюся змити сльозогінний газ з обличчя", - сказав Кедрук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із військовим ТЦК Юрієм Бондаренком, убитим під час перевірки документів, попрощались у Львові. ФОТОрепортаж

Підозрюваний підтвердив, що ніж, знайдений на місці інциденту, належить йому. На запитання, чи саме він завдав поранення військовому ТЦК, відповів: "Судячи з усього, так".

Кедруку оголосили підозри за ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 3 ст. 350 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у зв’язку з виконанням службових обов’язків, що спричинило смерть потерпілого).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тимчасове бронювання працівників з розшуком від ТЦК: Закон набув чинності

Що передувало?

Увечері 3 грудня у Львові під час перевірки документів смертельно поранили військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП.

Громадянин, який відмовився представитися та поводився агресивно, завдав ножового удару військовослужбовцю Юрію Бондаренку, пошкодивши аорту. Потерпілий був доставлений до лікарні, де, попри зусилля медиків, від критичної крововтрати помер. Ще один солдат отримав удар у голову.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прокуратура викрила незаконні механізми уникнення мобілізації у двох регіонах. ФОТОрепортаж

Автор: 

Львів (3290) суд (11943) запобіжний захід (678) ТЦК та СП (1220) Львівська область (2801) Львівський район (279)
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Топ коментарі
+42
от тільки він вбив захисника України, а не москаля. Гірше за кацапських вошей тільки такі гніди, як він і ти
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05.12.2025 11:53 Відповісти
+32
Боді - камери вже відмінили?
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05.12.2025 11:50 Відповісти
+24
Ось і цікаві підробиці починаються, чекаємо на записи з бодікамер
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05.12.2025 11:52 Відповісти
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Ну-ну...
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05.12.2025 12:34 Відповісти
Вам ніхто не заважає вийти з таким плакатом, будете першим.
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05.12.2025 12:17 Відповісти
Я не з таких.
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05.12.2025 12:20 Відповісти
+
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05.12.2025 12:31 Відповісти
Історія мутна,в дивлячись на тцкашників,нічого дивного.Через це що в Україні немає державного підходу до мобілізації,в усьому винні чиновники,але вони ні перед ким нічого не винні,тому армія і відступає
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05.12.2025 12:13 Відповісти
Не потрібно винаходити велосипед. Все придумано, тільки виконувати потрібно. ЗАПИСИ. Закон зобов'язує. Якщо хлопець нападник - пожиттєве. Якщо підтвердиться груповий напад - но вибачте.
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05.12.2025 12:14 Відповісти
Умышленное убийство при отягчающих остоятельствах. Это на высшую меру наказания тянет.
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05.12.2025 12:14 Відповісти
Цього поки ще не скажуть вголос (а дехто взагалі то й скаже), але в свідомості багатьох українців люди вже поділені на людей (до яких можна застосовувати закони, правила моралі і смерть яких є трагедією й злочином) і на недолюдків, смерть чи каліцтво яких взагалі не є великою проблемою і не варто на цьому зосереджуватися. Все це в цілому дуже нагадує одну ідеологію однієї європейської країни у ХХ сторіччі.
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05.12.2025 12:33 Відповісти
Не той випадок. Зовсім не той. Не ту людину цей вилупок вирішив вбити.
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05.12.2025 13:07 Відповісти
Бреше, як зєля!
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05.12.2025 12:15 Відповісти
Так наче ж бодікамери уже обовʼязкові, нє?
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05.12.2025 12:17 Відповісти
Сумно що у всіх бідах в тебе винні ухилянти. Якщо є чим - подумай кому вигідно щоб військові ненавиділи своїх цивільних???
Звісно спалили склади з ракетами - винні ухилянти
Чонгар розмінували, мости не підірвали - винні ухилянти
Не підготували країну за 11 місяців до вторгнення - винні ухилянти
Продовжуй в тому ж дусі!
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05.12.2025 12:28 Відповісти
Влада держави саботує виробництво зброї(мільйон дронів,3000 балістики)розкрадає гроші,наживаяється а потім тікає до Ізраїлю.Але от громадянин має бути жертовним.Я все розумію дуже прекрасно,для РФ наявність корупції в Україні дуже важливий чинник що послаблює обороноздатність країни.Але вибачте,громадяни не мають засобів побороти корупцію,бо держава забрала в громадян засоби силового примусу в обмін на те що їм буде гарантована безпека.Але як завжди-податки збираються і розкрадаються,а відповідальність за безпеку як завжди перекладається на плечі громадян.Бо це най нижча ланка в державному харчовому ланцюгу.
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05.12.2025 17:11 Відповісти
Треба змусити захід ввести війська. За 4 роки це можна було зробити а не терпіти єрмака і зебіла.
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05.12.2025 12:28 Відповісти
Ви хоч почитайте, скіко років загиблому.... "Старого воїна-ветерана...." Фляга свистить добряче
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05.12.2025 12:29 Відповісти
Юрій Бондаренко (23.09.1988 - 04.12.2025). Уродженець міста Харків

Був учасником Антитерористичної операції у складі 16‑ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України.

Нагороджений відзнакою Начальника Генерального Штабу Збройних Сил України «Учасник АТО», медалями «Захисникам вітчизни» та «Ветеран війни».

Так - старий ветеран. Вік не має різниці. До речі - я теж старий ветеран.
А ти чмо диванне. "Schmuck vulgaris"
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05.12.2025 12:39 Відповісти
Хамло, воно й в Африці хамло...
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05.12.2025 13:04 Відповісти
а в якому це всесвіті 37 років вважається "старим"?

по всьому заходу України тепер там таких "ветеранів" сидять ВАГОНАМИ по райцентрах! тільки і шукають, якого би "селюка" зловити і відправити на забій кацапам....
ну і "ветерани" воювати, звичайно ж, не будуть! на війні і вбити можуть....
для чого воювати проти озброєних кацапів, які переважають українську армію буквально у всьому, якщо в рази легше зловити десь на заході України безправного селюка і відправити замість себе на забій!!!!
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06.12.2025 00:43 Відповісти
16-та окрема механізована бригада розформована в 2006 році. Доброго ранку, пропагандисти))

Зараз прибіжить адмін видаляти правду)
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07.12.2025 05:12 Відповісти
Не знаю, як кому, особисто зі свого досвіду, скажу з 2022 року їжджу іноді по Україні, по різних містах ну і звісно натрапляю на ТЦКшників чи спільні блокпости та патрулі з поліцаями і жодного разу мені не нахамили. Завжди чемно представлялися і чемно просили документи і бажали щасливої дороги ( побачивши бронь) і знаю історії купи ідіотів, які ховаються як звірі і сидять у дома, на таке кажу, в як же далі, якщо війна буде йти років двадцять і більше
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05.12.2025 12:24 Відповісти
Усякі бувають. Мене одного разу у місті зупинив патруль, поліцейський і 2 тцк, усі троє накурені в гівно. Втікли, навіть документи не перевіривши, як тільки я телефон дістав, щоб зафільмувати таке чудо.
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05.12.2025 12:36 Відповісти
То зніми з себе бронь і сам йди. Там все сам зрозумієш.
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05.12.2025 12:56 Відповісти
Бачиш є багато але, по перше мені бронь дали не за красиві очі і не за хабар, по друге мені 50+ років, по третє я є обмежено придатними чи вірніше сказати придатним з обмеженнями, по четверте він мене як від фахівця користі більше у тилу, по п'яте плачу чималі податки з білої зарплати з яких утримують зокрема і військових. А ти мабуть з окопу пишеш, чи ховаєшся вдома чекаючи кацапів?
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05.12.2025 13:19 Відповісти
А Ви добровільно, на контракт до ЗСУ пійдіть!
Зніміть бронь, вмовте лікарів на "придатність" та на Покровськ на "нуль"! Що, афедрон жим-жим?! Так отож, товариш політрук!
Сидіть та не пи...лікайте!
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05.12.2025 21:05 Відповісти
Сиди у Латвії і не варнякай, щур і сцикун. На відміну від тебе, я не втік, а чесно працюю у важкий час у своїй країні, лінія фронту за 20 кілометрів біля мого міста. Приїжджай в Україну і йди на фронт ухилянт
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06.12.2025 08:19 Відповісти
Про "віпіен" не знаву? "Запарожець -966" Ви наш, задньомоторний-задньоприводний!
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06.12.2025 17:17 Відповісти
На хіба через віпіен сидиш на українському сайті, вивод очевидний, ти та гнида, яка на окупованій території працює на ворога гадячи у коментах на українських сайтах, мразоти ти.. бо у інших випадках віпіеном користуватись сенсу жодного немає
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07.12.2025 12:43 Відповісти
Ахаха. Багато таких бронованих тут хейтили інших, а потім випадково втрачали бронювання і самі залягали. У вас просто "папірець" є і ви за ним просто ховаєтесь, як і прокурори-інваліди, депутати, судді, поліція і т.д.

Могли б просто написати як ЧОЛОВІК: так у мене бронь і я не у війську.

Але ви легко можете звільнитися і тоді побачите всю вашу велич і як вас швидко загребуть.

Не треба тут кидати, що я краще в тилу, податки і т.д. В першу чергу ви не на фронті, бо бронь и працюєте ви виключно заради БРОНІ - ВСЕ. Інші хоч не прикриваються, а так і пишуть ПРАВДУ, що пішов на роботу з бронею, щоб не забрали.
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06.12.2025 12:40 Відповісти
А чим ти кращий від ухилянтів те що бронь маєш? так само ухилянт тільки узаконений))) Як мене це вимахує, ти морального права не маєш когось засуджувати, мають тільки ті хто пройшов ЛБЗ.

Люди бувають різні, армія то зріз суспільства. Всяке буває особливо, коли попадаєш на колишніх правоохоронців вечером.

Але у даному випадку поліцейський мав бути з бодікамерою, вже як мінімум службова недбалість, а обвинувачений уже мав мотив тому що носив з собою саморобний ніж, тобто це вже не афект, який намір маєш при виготовленні такого ножа і носінню з собою.
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05.12.2025 13:18 Відповісти
Краще тим, що я не ховаюсь і ніколи ні від кого не ховався, працюю і плачу податки, зокрема на армію..вище у коменті я все написав, в ухилятися ховаються і якщо воювати їм сцикотно, так вони і працювати не йдуть, вакансій офіційних з бронею повно
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05.12.2025 13:33 Відповісти
Євген Кошовий також не ховається (мабуть бронь) та платить податки.
А вам вже теж орден дали, як Кошовому?
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05.12.2025 13:54 Відповісти
До скоморохів жодного відношення не мав і не маю, на відміну від Кошового працюю у стратегічній галузі і на відміну від Кошового лінія фронту проходить у двадцяти кілометрах від мого Запоріжжя.. так що порівняння не коректне
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05.12.2025 14:14 Відповісти
Тоді вибачаюсь. Не втримався, щоб не згадати того "орденоносця".
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05.12.2025 14:39 Відповісти
Ти такий же ухилянт як і всі решта, просто ховаєшся за законом, от коли підеш у військо то тоді будеш мати якесь моральне право.

Особливо смішно чути таке від тих хто закордон втік, або відкупили своїх дітей чи самі відкупились.
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05.12.2025 14:04 Відповісти
З огляду на твої недолугі порівняння не сумніваюсь що у 2019 ти голуоосував за гнусавого блазня
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05.12.2025 14:16 Відповісти
Які недолугі ухилянт, сам сциш у військо піти добровільно, сховався за бронню. І вважаєш себе героєм що платиш податків які навіть на день не вистачає для забезпечення одного військового на ЛБЗ. Герой...
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05.12.2025 14:43 Відповісти
З окопу пишеш"херою"?
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05.12.2025 14:46 Відповісти
О полилось гівн... іди дальше диван протирай платник податків, яких навіть на форму не вистачить.
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05.12.2025 14:58 Відповісти
Гімно у тебе замість мізків , недолуге зелене сцикло
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05.12.2025 15:02 Відповісти
Слухай щур вилізи уже нарешті з під спідниці і докажи свої слова на ділі.
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05.12.2025 15:07 Відповісти
Приїжджай у Запоріжжя і ти у мене вдавишся щелепою зелена гнида
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05.12.2025 15:15 Відповісти
Щур повір що для тебе буде все сумно, ****...ти в інтернеті то одне про свій героїзм, а реальність під спідницю швидко сховаєшся.
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05.12.2025 15:46 Відповісти
Ти виродок- сцикливий мабуть з окопу пишеш гнида
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06.12.2025 08:21 Відповісти
Ти навіть не осознаєш, який ти мудило. В твоїй області вже вороги, ти б мав перший брати автомат і захищати своє місто, а ти скциш сховався за бронню і ще втираєш тут якесь лайно.
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05.12.2025 16:00 Відповісти
Гімно малолітнє вчи економіку, на одного воюйочого мають п'ять тиловиків працювати. Інакше це не працює, краще гнида напиши чим ти займаєшся під час війни, напевно у мамки під юбкою сидиш
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06.12.2025 08:25 Відповісти
Я не був свідком події, не знаю чи працювали боді камери у тцкашників і поліцейського, який має право перевіряти документи, а не зграя невідомих людей в камуфляжі та балаклавах. Тому все з'ясує слідство. Якби я був на місці подіх, то коли з під'їхавшого бусика вискакує організована злочинна группа і без пояснень вчиняє проти мене насильницькі діх, то згідно Закону я маю праву на самозахист, всіми можливими способами. Тому хто прав, а зто винен тільки запис з бодикамер, а не свідчення присутніх тцкашників і поліціянтів, які є заінтересованими особами в данному випадку!
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05.12.2025 12:37 Відповісти
Довічне підарасу!!!!!
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05.12.2025 12:53 Відповісти
Це було би справедливо.
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05.12.2025 13:11 Відповісти
******* як дише. Їго забивали?! А де побої?!
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05.12.2025 13:13 Відповісти
Як на мене - все просто. Представники тцк не мають права затримувати буть кого, тому у группі оповіщення обов'язково пристуній поліцейський. Процес оповіщення обов1язково записується на бодікамеру.

Якщо у группі оповіщення не було поліцейського, і процес на бодікамеру не записувався, то було не оповіщення, а злочинна діяльність групи осіб. А оскільки учасники інциденту були знайомі ще до інциденту, підозрюю, що то було просто зведення якихось власних рахунків під приводом оповіщення.
Цікаво, чи був обвинувачений знайомий з дружинами когось із групи тцк, і чи мав з котроюсь із них статеві стосунки.
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05.12.2025 13:38 Відповісти
А вже пояснили як під час "перевірки документів" ніж опинився всередині буса?
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05.12.2025 13:40 Відповісти
Та то вже такі дрібниці...
Какаяразніца.
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05.12.2025 13:57 Відповісти
Було так. тіпа тащили за руки за ноги в бусік. В попихах він випадково дістав ніж і випадково пирнув цкуна в пах. Я от наприклад не розумію як можна поранити людину в пах. це виключно случайно може тіко таке проізойти. а значіт нє віновєн
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06.12.2025 07:33 Відповісти
Рафік нє вінауат вапше!
Не ясно, навіщо ніж діставав і застосовував.
Якщо була загроза життю, то де сліди побоїв? Від того, що "3-4 працівників у формі б'ють", слідів мало б бути дасить багато!
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05.12.2025 13:56 Відповісти
Яна Зінкевич (Yana Zinkevych)https://www.facebook.com/yana.hospitallers
"Хочеться вірити, що Верховний Головнокомандувач у вечірньому зверненні прокоментує трагедію, яка сталася у Львові.

Бо те, що у Львові зарізали військовослужбовця, ветерана АТО, - абсолютно не те саме, що «смертельно поранили працівника ТЦК», як це подала більшість медіа.

До журналістів і редакторів у мене претензій немає - їхня робота підбирати точні формулювання. Але не всі вміють бути професіоналами. Чомусь ніхто прямо не написав: у Львові зарізали військового.

А от до Президента в мене є конкретний запит. Саме він має пояснити своїм виборцям і всім, кому з цим вибором довелося змиритися, що це не просто особиста трагедія родини загиблого. Це трагедія державного масштабу.

УХИЛЯНТ ВБИВ ВІЙСЬКОВОГО.

І про цей розкол у суспільстві потрібно говорити вголос, а не робити вигляд, що міжусобиці.

Пане Президенте, ви маєте пояснити народу України просту річ:

вбивати свою армію, аби тільки самому не бути вбитим ворогом на фронті - означає допомагати ворогу прийти й убити всю вашу сім'ю, перед тим зґвалтувавши і старих, і дітей. Звірствам ворога немає межі. Все, що вони роблять з нашими бранцями у підвалах, вони принесуть у кожну українську хату.

Хто, як не Президент, має пояснити суспільству, хто такі ТЦК у країні, яка тримається за свою державність останніми силами?

Володимире Олександровичу, ви маєте висловити не лише співчуття родині загиблого, а й запевнити все військо, що їм безпечно повертатися в тил. Ви маєте запевнити кожного, хто носить із собою перцевий балончик «на випадок зустрічі з ТЦК», що на нього чекає найсуворіше покарання."
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05.12.2025 15:04 Відповісти
ну по-перше від героя до покидька дорога досить коротка, згадайте надю савченко,
а по-друге навряд чи ветеран встиг представитись, тож вбивали його не як ветерана, для Григорія Кедрука він був одним із невідомих людей, які спричиняли проти нього протиправні дії (зі слів самого Кедрука)
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06.12.2025 12:40 Відповісти
От ще одна інформація з культурної столиці України-https://censor.net/ua/news/3588888/u-lvovi-viyiskovomu-ttsk-povidomyly-pidozru-za-pobyttya-cholovika
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05.12.2025 17:03 Відповісти
Військові не мають права обмежувати права громадян (сатття17 Конституціїї) . Якщо це були військові , то вони вони -злочинці, якщо якийсь не військові - то це ряжені аферисти , яки теж -злочинці. Хлопець рятував своє життя від нападу , він має на це повне право - стаття 27 Конституції, стаття 36 Крим.Кодексу України. Нехаай ці "військові" не порушують права громадян.
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05.12.2025 20:00 Відповісти
і ще дати підозру поліцейським за бездіяльність
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06.12.2025 12:42 Відповісти
Тількі поверненя смертної кари таким вилупкам та мародерам від влади може щось змінити..А ця мерзота неповинна ходити поземлі..
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05.12.2025 21:43 Відповісти
Ніхто нікого не захищає. Почитай фейсбук і зрозумієш на чийому боці правда
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06.12.2025 07:30 Відповісти
До вчорашнього на власні очі не бачив як пакують в бус. увімкають аварійку і пакують. за одно на всяк випадок запакували хлопця аутиста з района який просто дебіл і рішив пройти через тцкунов: між їх бусом і парканом. далі я його вже не побачив. тобто зразу + 2 надіюсь випустять. Я хоч і броньований в ту ****** лізти не став - пішов обхідними шляхами. через провулок. да і мені було важко. всетаки пятниця. тяжолі сумки з їдлом на вихідні
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06.12.2025 07:28 Відповісти
дивуе кількість підорів які в коментах виправдовуют вбивцю. особливо які пишут під іноземними прапорами
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06.12.2025 10:59 Відповісти
Про це попереджали-https://www.youtube.com/watch?v=qFfgxNzAngo
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08.12.2025 18:29 Відповісти
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