Суд обирає запобіжний захід підозрюваному у вбивстві військовослужбовця ТЦК Бондаренка у Львові. ВIДЕО

Франківський районний суд Львова розглядає запобіжний захід для 30-річного Григорія Кедрука, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця РТЦК та СП Юрія Бондаренка.

Про це із зали суду повідомила кореспондентка hromadske, передає Цензор.НЕТ.

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Підозрюваний заявив журналістам, що у день інциденту він, за його словами, надав усі документи та не перебував у розшуку, а представники ТЦК нібито застосували силу.

"Мене зупинили для перевірки документів, я надав документи. Кажу: перевіряйте по базі. Викликав адвоката, чекаю. Приїхав бус, відкрили двері, одразу я отримав в обличчя. Мене запшикали балончиком. Наступне, що я пам’ятаю - мене 3-4 працівників у формі б’ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що я пам’ятаю, як відкриваю двері додому і намагаюся змити сльозогінний газ з обличчя", - сказав Кедрук.

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Підозрюваний підтвердив, що ніж, знайдений на місці інциденту, належить йому. На запитання, чи саме він завдав поранення військовому ТЦК, відповів: "Судячи з усього, так".

Кедруку оголосили підозри за ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 3 ст. 350 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у зв’язку з виконанням службових обов’язків, що спричинило смерть потерпілого).

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Що передувало?

Увечері 3 грудня у Львові під час перевірки документів смертельно поранили військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП.

Громадянин, який відмовився представитися та поводився агресивно, завдав ножового удару військовослужбовцю Юрію Бондаренку, пошкодивши аорту. Потерпілий був доставлений до лікарні, де, попри зусилля медиків, від критичної крововтрати помер. Ще один солдат отримав удар у голову.

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