Суд избирает меру пресечения подозреваемому в убийстве военнослужащего ТЦК Бондаренко во Львове. ВИДЕО

Франковский районный суд Львова рассматривает меру пресечения для 30-летнего Григория Кедрука, которого подозревают в убийстве военнослужащего РТЦК и СП Юрия Бондаренко.

Об этом из зала суда сообщила корреспондент hromadske, передает Цензор.НЕТ.

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Подозреваемый заявил журналистам, что в день инцидента он, по его словам, предоставил все документы и не находился в розыске, а представители ТЦК якобы применили силу.

"Меня остановили для проверки документов, я предоставил документы. Говорю: проверяйте по базе. Вызвал адвоката, жду. Приехал автобус, открыли дверь, сразу я получил по лицу. Меня опрыскали баллончиком. Следующее, что я помню - меня 3-4 сотрудника в форме бьют. Полиция ничего не делает. Следующее, что я помню, как открываю дверь дома и пытаюсь смыть слезоточивый газ с лица", - сказал Кедрук.

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Подозреваемый подтвердил, что нож, найденный на месте инцидента, принадлежит ему. На вопрос, именно ли он нанес ранение военному ТЦК, ответил: "Судя по всему, да".

Кедруку объявили подозрения по ч. 2 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 3 ст. 350 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное в связи с выполнением служебных обязанностей, повлекшее смерть потерпевшего).

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Что предшествовало?

Вечером 3 декабря во Львове во время проверки документов был смертельно ранен военнослужащего Галицко-Франковского РТЦК и СП.

Гражданин, который отказался представиться и вел себя агрессивно, нанес ножевой удар военнослужащему Юрию Бондаренко, повредив аорту. Пострадавший был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия медиков, от критической кровопотери умер. Еще один солдат получил удар по голове.

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