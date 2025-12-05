Суд избирает меру пресечения подозреваемому в убийстве военнослужащего ТЦК Бондаренко во Львове. ВИДЕО
Франковский районный суд Львова рассматривает меру пресечения для 30-летнего Григория Кедрука, которого подозревают в убийстве военнослужащего РТЦК и СП Юрия Бондаренко.
Об этом из зала суда сообщила корреспондент hromadske, передает Цензор.НЕТ.
Подозреваемый заявил журналистам, что в день инцидента он, по его словам, предоставил все документы и не находился в розыске, а представители ТЦК якобы применили силу.
"Меня остановили для проверки документов, я предоставил документы. Говорю: проверяйте по базе. Вызвал адвоката, жду. Приехал автобус, открыли дверь, сразу я получил по лицу. Меня опрыскали баллончиком. Следующее, что я помню - меня 3-4 сотрудника в форме бьют. Полиция ничего не делает. Следующее, что я помню, как открываю дверь дома и пытаюсь смыть слезоточивый газ с лица", - сказал Кедрук.
Подозреваемый подтвердил, что нож, найденный на месте инцидента, принадлежит ему. На вопрос, именно ли он нанес ранение военному ТЦК, ответил: "Судя по всему, да".
Кедруку объявили подозрения по ч. 2 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 3 ст. 350 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное в связи с выполнением служебных обязанностей, повлекшее смерть потерпевшего).
Что предшествовало?
Вечером 3 декабря во Львове во время проверки документов был смертельно ранен военнослужащего Галицко-Франковского РТЦК и СП.
Гражданин, который отказался представиться и вел себя агрессивно, нанес ножевой удар военнослужащему Юрию Бондаренко, повредив аорту. Пострадавший был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия медиков, от критической кровопотери умер. Еще один солдат получил удар по голове.
Пожалуйста, подождите...
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Продовжуй в тому ж дусі!
Був учасником Антитерористичної операції у складі 16‑ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України.
Нагороджений відзнакою Начальника Генерального Штабу Збройних Сил України «Учасник АТО», медалями «Захисникам вітчизни» та «Ветеран війни».
Так - старий ветеран. Вік не має різниці. До речі - я теж старий ветеран.
А ти чмо диванне. "Schmuck vulgaris"
по всьому заходу України тепер там таких "ветеранів" сидять ВАГОНАМИ по райцентрах! тільки і шукають, якого би "селюка" зловити і відправити на забій кацапам....
ну і "ветерани" воювати, звичайно ж, не будуть! на війні і вбити можуть....
для чого воювати проти озброєних кацапів, які переважають українську армію буквально у всьому, якщо в рази легше зловити десь на заході України безправного селюка і відправити замість себе на забій!!!!
Зараз прибіжить адмін видаляти правду)
Зніміть бронь, вмовте лікарів на "придатність" та на Покровськ на "нуль"! Що, афедрон жим-жим?! Так отож, товариш політрук!
Сидіть та не пи...лікайте!
Могли б просто написати як ЧОЛОВІК: так у мене бронь і я не у війську.
Але ви легко можете звільнитися і тоді побачите всю вашу велич і як вас швидко загребуть.
Не треба тут кидати, що я краще в тилу, податки і т.д. В першу чергу ви не на фронті, бо бронь и працюєте ви виключно заради БРОНІ - ВСЕ. Інші хоч не прикриваються, а так і пишуть ПРАВДУ, що пішов на роботу з бронею, щоб не забрали.
Люди бувають різні, армія то зріз суспільства. Всяке буває особливо, коли попадаєш на колишніх правоохоронців вечером.
Але у даному випадку поліцейський мав бути з бодікамерою, вже як мінімум службова недбалість, а обвинувачений уже мав мотив тому що носив з собою саморобний ніж, тобто це вже не афект, який намір маєш при виготовленні такого ножа і носінню з собою.
А вам вже теж орден дали, як Кошовому?
Особливо смішно чути таке від тих хто закордон втік, або відкупили своїх дітей чи самі відкупились.
Якщо у группі оповіщення не було поліцейського, і процес на бодікамеру не записувався, то було не оповіщення, а злочинна діяльність групи осіб. А оскільки учасники інциденту були знайомі ще до інциденту, підозрюю, що то було просто зведення якихось власних рахунків під приводом оповіщення.
Цікаво, чи був обвинувачений знайомий з дружинами когось із групи тцк, і чи мав з котроюсь із них статеві стосунки.
Какаяразніца.
Не ясно, навіщо ніж діставав і застосовував.
Якщо була загроза життю, то де сліди побоїв? Від того, що "3-4 працівників у формі б'ють", слідів мало б бути дасить багато!
"Хочеться вірити, що Верховний Головнокомандувач у вечірньому зверненні прокоментує трагедію, яка сталася у Львові.
Бо те, що у Львові зарізали військовослужбовця, ветерана АТО, - абсолютно не те саме, що «смертельно поранили працівника ТЦК», як це подала більшість медіа.
До журналістів і редакторів у мене претензій немає - їхня робота підбирати точні формулювання. Але не всі вміють бути професіоналами. Чомусь ніхто прямо не написав: у Львові зарізали військового.
А от до Президента в мене є конкретний запит. Саме він має пояснити своїм виборцям і всім, кому з цим вибором довелося змиритися, що це не просто особиста трагедія родини загиблого. Це трагедія державного масштабу.
УХИЛЯНТ ВБИВ ВІЙСЬКОВОГО.
І про цей розкол у суспільстві потрібно говорити вголос, а не робити вигляд, що міжусобиці.
Пане Президенте, ви маєте пояснити народу України просту річ:
вбивати свою армію, аби тільки самому не бути вбитим ворогом на фронті - означає допомагати ворогу прийти й убити всю вашу сім'ю, перед тим зґвалтувавши і старих, і дітей. Звірствам ворога немає межі. Все, що вони роблять з нашими бранцями у підвалах, вони принесуть у кожну українську хату.
Хто, як не Президент, має пояснити суспільству, хто такі ТЦК у країні, яка тримається за свою державність останніми силами?
Володимире Олександровичу, ви маєте висловити не лише співчуття родині загиблого, а й запевнити все військо, що їм безпечно повертатися в тил. Ви маєте запевнити кожного, хто носить із собою перцевий балончик «на випадок зустрічі з ТЦК», що на нього чекає найсуворіше покарання."
а по-друге навряд чи ветеран встиг представитись, тож вбивали його не як ветерана, для Григорія Кедрука він був одним із невідомих людей, які спричиняли проти нього протиправні дії (зі слів самого Кедрука)