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Суд избирает меру пресечения подозреваемому в убийстве военнослужащего ТЦК Бондаренко во Львове. ВИДЕО

Франковский районный суд Львова рассматривает меру пресечения для 30-летнего Григория Кедрука, которого подозревают в убийстве военнослужащего РТЦК и СП Юрия Бондаренко.

Об этом из зала суда сообщила корреспондент hromadske, передает Цензор.НЕТ.

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Подозреваемый заявил журналистам, что в день инцидента он, по его словам, предоставил все документы и не находился в розыске, а представители ТЦК якобы применили силу.

"Меня остановили для проверки документов, я предоставил документы. Говорю: проверяйте по базе. Вызвал адвоката, жду. Приехал автобус, открыли дверь, сразу я получил по лицу. Меня опрыскали баллончиком. Следующее, что я помню - меня 3-4 сотрудника в форме бьют. Полиция ничего не делает. Следующее, что я помню, как открываю дверь дома и пытаюсь смыть слезоточивый газ с лица", - сказал Кедрук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С военным ТЦК Юрием Бондаренко, убитым во время проверки документов, простились во Львове. ФОТОрепортаж

Подозреваемый подтвердил, что нож, найденный на месте инцидента, принадлежит ему. На вопрос, именно ли он нанес ранение военному ТЦК, ответил: "Судя по всему, да".

Кедруку объявили подозрения по ч. 2 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 3 ст. 350 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное в связи с выполнением служебных обязанностей, повлекшее смерть потерпевшего).

Также смотрите: Мужчины напали на автомобиль ТЦК и помогли сбежать военнообязанному: пострадал военный терцентра. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Вечером 3 декабря во Львове во время проверки документов был смертельно ранен военнослужащего Галицко-Франковского РТЦК и СП.

Гражданин, который отказался представиться и вел себя агрессивно, нанес ножевой удар военнослужащему Юрию Бондаренко, повредив аорту. Пострадавший был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия медиков, от критической кровопотери умер. Еще один солдат получил удар по голове.

Читайте также: На Волыни толпа напала на автомобиль ТЦК и СП

Автор: 

Львов (4670) суд (24743) мера пресечения (648) ТЦК (1162) Львовская область (3207) Львовский район (256)
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Топ комментарии
+42
от тільки він вбив захисника України, а не москаля. Гірше за кацапських вошей тільки такі гніди, як він і ти
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05.12.2025 11:53 Ответить
+32
Боді - камери вже відмінили?
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05.12.2025 11:50 Ответить
+24
Ось і цікаві підробиці починаються, чекаємо на записи з бодікамер
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05.12.2025 11:52 Ответить
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Ну-ну...
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05.12.2025 12:34 Ответить
Вам ніхто не заважає вийти з таким плакатом, будете першим.
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05.12.2025 12:17 Ответить
Я не з таких.
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05.12.2025 12:20 Ответить
+
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05.12.2025 12:31 Ответить
Історія мутна,в дивлячись на тцкашників,нічого дивного.Через це що в Україні немає державного підходу до мобілізації,в усьому винні чиновники,але вони ні перед ким нічого не винні,тому армія і відступає
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05.12.2025 12:13 Ответить
Не потрібно винаходити велосипед. Все придумано, тільки виконувати потрібно. ЗАПИСИ. Закон зобов'язує. Якщо хлопець нападник - пожиттєве. Якщо підтвердиться груповий напад - но вибачте.
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05.12.2025 12:14 Ответить
Умышленное убийство при отягчающих остоятельствах. Это на высшую меру наказания тянет.
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05.12.2025 12:14 Ответить
Цього поки ще не скажуть вголос (а дехто взагалі то й скаже), але в свідомості багатьох українців люди вже поділені на людей (до яких можна застосовувати закони, правила моралі і смерть яких є трагедією й злочином) і на недолюдків, смерть чи каліцтво яких взагалі не є великою проблемою і не варто на цьому зосереджуватися. Все це в цілому дуже нагадує одну ідеологію однієї європейської країни у ХХ сторіччі.
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05.12.2025 12:33 Ответить
Не той випадок. Зовсім не той. Не ту людину цей вилупок вирішив вбити.
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05.12.2025 13:07 Ответить
Бреше, як зєля!
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05.12.2025 12:15 Ответить
Так наче ж бодікамери уже обовʼязкові, нє?
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05.12.2025 12:17 Ответить
Сумно що у всіх бідах в тебе винні ухилянти. Якщо є чим - подумай кому вигідно щоб військові ненавиділи своїх цивільних???
Звісно спалили склади з ракетами - винні ухилянти
Чонгар розмінували, мости не підірвали - винні ухилянти
Не підготували країну за 11 місяців до вторгнення - винні ухилянти
Продовжуй в тому ж дусі!
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05.12.2025 12:28 Ответить
Влада держави саботує виробництво зброї(мільйон дронів,3000 балістики)розкрадає гроші,наживаяється а потім тікає до Ізраїлю.Але от громадянин має бути жертовним.Я все розумію дуже прекрасно,для РФ наявність корупції в Україні дуже важливий чинник що послаблює обороноздатність країни.Але вибачте,громадяни не мають засобів побороти корупцію,бо держава забрала в громадян засоби силового примусу в обмін на те що їм буде гарантована безпека.Але як завжди-податки збираються і розкрадаються,а відповідальність за безпеку як завжди перекладається на плечі громадян.Бо це най нижча ланка в державному харчовому ланцюгу.
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05.12.2025 17:11 Ответить
Треба змусити захід ввести війська. За 4 роки це можна було зробити а не терпіти єрмака і зебіла.
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05.12.2025 12:28 Ответить
Ви хоч почитайте, скіко років загиблому.... "Старого воїна-ветерана...." Фляга свистить добряче
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05.12.2025 12:29 Ответить
Юрій Бондаренко (23.09.1988 - 04.12.2025). Уродженець міста Харків

Був учасником Антитерористичної операції у складі 16‑ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України.

Нагороджений відзнакою Начальника Генерального Штабу Збройних Сил України «Учасник АТО», медалями «Захисникам вітчизни» та «Ветеран війни».

Так - старий ветеран. Вік не має різниці. До речі - я теж старий ветеран.
А ти чмо диванне. "Schmuck vulgaris"
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05.12.2025 12:39 Ответить
Хамло, воно й в Африці хамло...
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05.12.2025 13:04 Ответить
а в якому це всесвіті 37 років вважається "старим"?

по всьому заходу України тепер там таких "ветеранів" сидять ВАГОНАМИ по райцентрах! тільки і шукають, якого би "селюка" зловити і відправити на забій кацапам....
ну і "ветерани" воювати, звичайно ж, не будуть! на війні і вбити можуть....
для чого воювати проти озброєних кацапів, які переважають українську армію буквально у всьому, якщо в рази легше зловити десь на заході України безправного селюка і відправити замість себе на забій!!!!
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06.12.2025 00:43 Ответить
16-та окрема механізована бригада розформована в 2006 році. Доброго ранку, пропагандисти))

Зараз прибіжить адмін видаляти правду)
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07.12.2025 05:12 Ответить
Не знаю, як кому, особисто зі свого досвіду, скажу з 2022 року їжджу іноді по Україні, по різних містах ну і звісно натрапляю на ТЦКшників чи спільні блокпости та патрулі з поліцаями і жодного разу мені не нахамили. Завжди чемно представлялися і чемно просили документи і бажали щасливої дороги ( побачивши бронь) і знаю історії купи ідіотів, які ховаються як звірі і сидять у дома, на таке кажу, в як же далі, якщо війна буде йти років двадцять і більше
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05.12.2025 12:24 Ответить
Усякі бувають. Мене одного разу у місті зупинив патруль, поліцейський і 2 тцк, усі троє накурені в гівно. Втікли, навіть документи не перевіривши, як тільки я телефон дістав, щоб зафільмувати таке чудо.
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05.12.2025 12:36 Ответить
То зніми з себе бронь і сам йди. Там все сам зрозумієш.
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05.12.2025 12:56 Ответить
Бачиш є багато але, по перше мені бронь дали не за красиві очі і не за хабар, по друге мені 50+ років, по третє я є обмежено придатними чи вірніше сказати придатним з обмеженнями, по четверте він мене як від фахівця користі більше у тилу, по п'яте плачу чималі податки з білої зарплати з яких утримують зокрема і військових. А ти мабуть з окопу пишеш, чи ховаєшся вдома чекаючи кацапів?
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05.12.2025 13:19 Ответить
А Ви добровільно, на контракт до ЗСУ пійдіть!
Зніміть бронь, вмовте лікарів на "придатність" та на Покровськ на "нуль"! Що, афедрон жим-жим?! Так отож, товариш політрук!
Сидіть та не пи...лікайте!
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05.12.2025 21:05 Ответить
Сиди у Латвії і не варнякай, щур і сцикун. На відміну від тебе, я не втік, а чесно працюю у важкий час у своїй країні, лінія фронту за 20 кілометрів біля мого міста. Приїжджай в Україну і йди на фронт ухилянт
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06.12.2025 08:19 Ответить
Про "віпіен" не знаву? "Запарожець -966" Ви наш, задньомоторний-задньоприводний!
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06.12.2025 17:17 Ответить
На хіба через віпіен сидиш на українському сайті, вивод очевидний, ти та гнида, яка на окупованій території працює на ворога гадячи у коментах на українських сайтах, мразоти ти.. бо у інших випадках віпіеном користуватись сенсу жодного немає
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07.12.2025 12:43 Ответить
Ахаха. Багато таких бронованих тут хейтили інших, а потім випадково втрачали бронювання і самі залягали. У вас просто "папірець" є і ви за ним просто ховаєтесь, як і прокурори-інваліди, депутати, судді, поліція і т.д.

Могли б просто написати як ЧОЛОВІК: так у мене бронь і я не у війську.

Але ви легко можете звільнитися і тоді побачите всю вашу велич і як вас швидко загребуть.

Не треба тут кидати, що я краще в тилу, податки і т.д. В першу чергу ви не на фронті, бо бронь и працюєте ви виключно заради БРОНІ - ВСЕ. Інші хоч не прикриваються, а так і пишуть ПРАВДУ, що пішов на роботу з бронею, щоб не забрали.
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06.12.2025 12:40 Ответить
А чим ти кращий від ухилянтів те що бронь маєш? так само ухилянт тільки узаконений))) Як мене це вимахує, ти морального права не маєш когось засуджувати, мають тільки ті хто пройшов ЛБЗ.

Люди бувають різні, армія то зріз суспільства. Всяке буває особливо, коли попадаєш на колишніх правоохоронців вечером.

Але у даному випадку поліцейський мав бути з бодікамерою, вже як мінімум службова недбалість, а обвинувачений уже мав мотив тому що носив з собою саморобний ніж, тобто це вже не афект, який намір маєш при виготовленні такого ножа і носінню з собою.
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05.12.2025 13:18 Ответить
Краще тим, що я не ховаюсь і ніколи ні від кого не ховався, працюю і плачу податки, зокрема на армію..вище у коменті я все написав, в ухилятися ховаються і якщо воювати їм сцикотно, так вони і працювати не йдуть, вакансій офіційних з бронею повно
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05.12.2025 13:33 Ответить
Євген Кошовий також не ховається (мабуть бронь) та платить податки.
А вам вже теж орден дали, як Кошовому?
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05.12.2025 13:54 Ответить
До скоморохів жодного відношення не мав і не маю, на відміну від Кошового працюю у стратегічній галузі і на відміну від Кошового лінія фронту проходить у двадцяти кілометрах від мого Запоріжжя.. так що порівняння не коректне
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05.12.2025 14:14 Ответить
Тоді вибачаюсь. Не втримався, щоб не згадати того "орденоносця".
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05.12.2025 14:39 Ответить
Ти такий же ухилянт як і всі решта, просто ховаєшся за законом, от коли підеш у військо то тоді будеш мати якесь моральне право.

Особливо смішно чути таке від тих хто закордон втік, або відкупили своїх дітей чи самі відкупились.
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05.12.2025 14:04 Ответить
З огляду на твої недолугі порівняння не сумніваюсь що у 2019 ти голуоосував за гнусавого блазня
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05.12.2025 14:16 Ответить
Які недолугі ухилянт, сам сциш у військо піти добровільно, сховався за бронню. І вважаєш себе героєм що платиш податків які навіть на день не вистачає для забезпечення одного військового на ЛБЗ. Герой...
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05.12.2025 14:43 Ответить
З окопу пишеш"херою"?
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05.12.2025 14:46 Ответить
О полилось гівн... іди дальше диван протирай платник податків, яких навіть на форму не вистачить.
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05.12.2025 14:58 Ответить
Гімно у тебе замість мізків , недолуге зелене сцикло
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05.12.2025 15:02 Ответить
Слухай щур вилізи уже нарешті з під спідниці і докажи свої слова на ділі.
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05.12.2025 15:07 Ответить
Приїжджай у Запоріжжя і ти у мене вдавишся щелепою зелена гнида
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05.12.2025 15:15 Ответить
Щур повір що для тебе буде все сумно, ****...ти в інтернеті то одне про свій героїзм, а реальність під спідницю швидко сховаєшся.
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05.12.2025 15:46 Ответить
Ти виродок- сцикливий мабуть з окопу пишеш гнида
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06.12.2025 08:21 Ответить
Ти навіть не осознаєш, який ти мудило. В твоїй області вже вороги, ти б мав перший брати автомат і захищати своє місто, а ти скциш сховався за бронню і ще втираєш тут якесь лайно.
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05.12.2025 16:00 Ответить
Гімно малолітнє вчи економіку, на одного воюйочого мають п'ять тиловиків працювати. Інакше це не працює, краще гнида напиши чим ти займаєшся під час війни, напевно у мамки під юбкою сидиш
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06.12.2025 08:25 Ответить
Я не був свідком події, не знаю чи працювали боді камери у тцкашників і поліцейського, який має право перевіряти документи, а не зграя невідомих людей в камуфляжі та балаклавах. Тому все з'ясує слідство. Якби я був на місці подіх, то коли з під'їхавшого бусика вискакує організована злочинна группа і без пояснень вчиняє проти мене насильницькі діх, то згідно Закону я маю праву на самозахист, всіми можливими способами. Тому хто прав, а зто винен тільки запис з бодикамер, а не свідчення присутніх тцкашників і поліціянтів, які є заінтересованими особами в данному випадку!
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05.12.2025 12:37 Ответить
Довічне підарасу!!!!!
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05.12.2025 12:53 Ответить
Це було би справедливо.
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05.12.2025 13:11 Ответить
******* як дише. Їго забивали?! А де побої?!
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05.12.2025 13:13 Ответить
Як на мене - все просто. Представники тцк не мають права затримувати буть кого, тому у группі оповіщення обов'язково пристуній поліцейський. Процес оповіщення обов1язково записується на бодікамеру.

Якщо у группі оповіщення не було поліцейського, і процес на бодікамеру не записувався, то було не оповіщення, а злочинна діяльність групи осіб. А оскільки учасники інциденту були знайомі ще до інциденту, підозрюю, що то було просто зведення якихось власних рахунків під приводом оповіщення.
Цікаво, чи був обвинувачений знайомий з дружинами когось із групи тцк, і чи мав з котроюсь із них статеві стосунки.
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05.12.2025 13:38 Ответить
А вже пояснили як під час "перевірки документів" ніж опинився всередині буса?
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05.12.2025 13:40 Ответить
Та то вже такі дрібниці...
Какаяразніца.
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05.12.2025 13:57 Ответить
Було так. тіпа тащили за руки за ноги в бусік. В попихах він випадково дістав ніж і випадково пирнув цкуна в пах. Я от наприклад не розумію як можна поранити людину в пах. це виключно случайно може тіко таке проізойти. а значіт нє віновєн
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06.12.2025 07:33 Ответить
Рафік нє вінауат вапше!
Не ясно, навіщо ніж діставав і застосовував.
Якщо була загроза життю, то де сліди побоїв? Від того, що "3-4 працівників у формі б'ють", слідів мало б бути дасить багато!
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05.12.2025 13:56 Ответить
Яна Зінкевич (Yana Zinkevych)https://www.facebook.com/yana.hospitallers
"Хочеться вірити, що Верховний Головнокомандувач у вечірньому зверненні прокоментує трагедію, яка сталася у Львові.

Бо те, що у Львові зарізали військовослужбовця, ветерана АТО, - абсолютно не те саме, що «смертельно поранили працівника ТЦК», як це подала більшість медіа.

До журналістів і редакторів у мене претензій немає - їхня робота підбирати точні формулювання. Але не всі вміють бути професіоналами. Чомусь ніхто прямо не написав: у Львові зарізали військового.

А от до Президента в мене є конкретний запит. Саме він має пояснити своїм виборцям і всім, кому з цим вибором довелося змиритися, що це не просто особиста трагедія родини загиблого. Це трагедія державного масштабу.

УХИЛЯНТ ВБИВ ВІЙСЬКОВОГО.

І про цей розкол у суспільстві потрібно говорити вголос, а не робити вигляд, що міжусобиці.

Пане Президенте, ви маєте пояснити народу України просту річ:

вбивати свою армію, аби тільки самому не бути вбитим ворогом на фронті - означає допомагати ворогу прийти й убити всю вашу сім'ю, перед тим зґвалтувавши і старих, і дітей. Звірствам ворога немає межі. Все, що вони роблять з нашими бранцями у підвалах, вони принесуть у кожну українську хату.

Хто, як не Президент, має пояснити суспільству, хто такі ТЦК у країні, яка тримається за свою державність останніми силами?

Володимире Олександровичу, ви маєте висловити не лише співчуття родині загиблого, а й запевнити все військо, що їм безпечно повертатися в тил. Ви маєте запевнити кожного, хто носить із собою перцевий балончик «на випадок зустрічі з ТЦК», що на нього чекає найсуворіше покарання."
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05.12.2025 15:04 Ответить
ну по-перше від героя до покидька дорога досить коротка, згадайте надю савченко,
а по-друге навряд чи ветеран встиг представитись, тож вбивали його не як ветерана, для Григорія Кедрука він був одним із невідомих людей, які спричиняли проти нього протиправні дії (зі слів самого Кедрука)
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06.12.2025 12:40 Ответить
От ще одна інформація з культурної столиці України-https://censor.net/ua/news/3588888/u-lvovi-viyiskovomu-ttsk-povidomyly-pidozru-za-pobyttya-cholovika
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05.12.2025 17:03 Ответить
Військові не мають права обмежувати права громадян (сатття17 Конституціїї) . Якщо це були військові , то вони вони -злочинці, якщо якийсь не військові - то це ряжені аферисти , яки теж -злочинці. Хлопець рятував своє життя від нападу , він має на це повне право - стаття 27 Конституції, стаття 36 Крим.Кодексу України. Нехаай ці "військові" не порушують права громадян.
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05.12.2025 20:00 Ответить
і ще дати підозру поліцейським за бездіяльність
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06.12.2025 12:42 Ответить
Тількі поверненя смертної кари таким вилупкам та мародерам від влади може щось змінити..А ця мерзота неповинна ходити поземлі..
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05.12.2025 21:43 Ответить
Ніхто нікого не захищає. Почитай фейсбук і зрозумієш на чийому боці правда
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06.12.2025 07:30 Ответить
До вчорашнього на власні очі не бачив як пакують в бус. увімкають аварійку і пакують. за одно на всяк випадок запакували хлопця аутиста з района який просто дебіл і рішив пройти через тцкунов: між їх бусом і парканом. далі я його вже не побачив. тобто зразу + 2 надіюсь випустять. Я хоч і броньований в ту ****** лізти не став - пішов обхідними шляхами. через провулок. да і мені було важко. всетаки пятниця. тяжолі сумки з їдлом на вихідні
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06.12.2025 07:28 Ответить
дивуе кількість підорів які в коментах виправдовуют вбивцю. особливо які пишут під іноземними прапорами
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06.12.2025 10:59 Ответить
Про це попереджали-https://www.youtube.com/watch?v=qFfgxNzAngo
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08.12.2025 18:29 Ответить
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