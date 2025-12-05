Військові не мають займатися мобілізацією, системі потрібна реформа, - Решетилова

Військовослужбовці не мають безпосередньо займатися мобілізацією.

Про це у Фейсбуці повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова, передає Цензор.НЕТ.

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Проблеми мобілізації

Решетилова, коментуючи вбивство військового ТЦК та ветерана АТО Юрія Бондаренка у Львові, зазначила, що військовослужбовці не повинні займатися безпосередньою мобілізацією.

"Завдання військових - формування мобілізаційного плану, постановка на облік, розподіл особового складу.

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Оповіщенням, доставленням, затриманням, притягненням до відповідальності, пропагандою і формуванням відповідної інформаційної політики має займатися виконавча влада, органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи.

Коли всі ці інституції самоусунулись і переклали відповідальність на плечі тих, хто не має відповідної спроможності, наслідки були очевидні і прогнозовані. Наслідки уже настали", - пояснила вона.

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Потрібні зміни

За словами військової омбудсменки, потрібна як реформа мобілізації від держави, так і боротьба громадянського суспільства, медіа, свідомих громадян з навалою невігластва, безвідповідальності і російського ІПСО.

"Щирі співчуття рідним і близьким Юрія Бондаренка. Світла пам’ять Воїну. Я дуже розраховую на справедливий суд для його вбивці, а також для нападників на інших військовослужбовців ТЦК по всій країні", - додала Решетилова.

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Що передувало?

Увечері 3 грудня у Львові під час перевірки документів смертельно поранили військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП.

Громадянин, який відмовився представитися та поводився агресивно, завдав ножового удару військовослужбовцю Юрію Бондаренку, пошкодивши аорту. Потерпілий був доставлений до лікарні, де, попри зусилля медиків, від критичної крововтрати помер. Ще один солдат отримав удар у голову.

Згодом підозрюваного Кедрука відправили під варту на 60 діб .

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