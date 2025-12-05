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Новини Напад на ТЦК Мобілізація в Україні
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Військові не мають займатися мобілізацією, системі потрібна реформа, - Решетилова

Решетилова каже про необхідність реформи мобілізації

Військовослужбовці не мають безпосередньо займатися мобілізацією. 

Про це у Фейсбуці повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова, передає Цензор.НЕТ.

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Проблеми мобілізації

Решетилова, коментуючи вбивство військового ТЦК та ветерана АТО Юрія Бондаренка у Львові, зазначила, що військовослужбовці не повинні займатися безпосередньою мобілізацією.

"Завдання військових - формування мобілізаційного плану, постановка на облік, розподіл особового складу.

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Оповіщенням, доставленням, затриманням, притягненням до відповідальності, пропагандою і формуванням відповідної інформаційної політики має займатися виконавча влада, органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи.

Коли всі ці інституції самоусунулись і переклали відповідальність на плечі тих, хто не має відповідної спроможності, наслідки були очевидні і прогнозовані. Наслідки уже настали", - пояснила вона.

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Потрібні зміни

За словами військової омбудсменки, потрібна як реформа мобілізації від держави, так і боротьба громадянського суспільства, медіа, свідомих громадян з навалою невігластва, безвідповідальності і російського ІПСО.

"Щирі співчуття рідним і близьким Юрія Бондаренка. Світла пам’ять Воїну. Я дуже розраховую на справедливий суд для його вбивці, а також для нападників на інших військовослужбовців ТЦК по всій країні", - додала Решетилова.

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Що передувало?

  • Увечері 3 грудня у Львові під час перевірки документів смертельно поранили військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП.
  • Громадянин, який відмовився представитися та поводився агресивно, завдав ножового удару військовослужбовцю Юрію Бондаренку, пошкодивши аорту. Потерпілий був доставлений до лікарні, де, попри зусилля медиків, від критичної крововтрати помер. Ще один солдат отримав удар у голову.
  • Згодом підозрюваного Кедрука відправили під варту на 60 діб.

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Решетилова каже про необхідність реформи мобілізації
Решетилова каже про необхідність реформи мобілізації

Автор: 

мобілізація (3452) Решетилова Кобилинська Ольга (89) ТЦК та СП (1220)
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Топ коментарі
+17
Прийміть своїм монобидлом в ВР закон щоб всі функції ТЦК виконувала поліція, таким чином народ не буде лякатися людей в пікселі (що дискредитує ставлення до армії) та одразу звільнить десятки тисяч ТЦКашників, яких можна використовувати в армії більш раціонально, ніж ганятися за людьми на бусах.
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05.12.2025 15:29 Відповісти
+15
НКВС порівняно з тобою - божі одуванчіки. Всім по кулі в лоба
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05.12.2025 15:33 Відповісти
+15
Як можна реформувати те, чого офіційно не існує? Адже загальновідомо, що бусифікація - це російське іпсо, працівники тцк і мутні персонажі в балаклавах та мілітарному одязі не викрадають людей з вулиць, вони лише проводять заходи з оповіщення громадян, і, на прохання самих громадян, підвозять їх до тцк в якості надання соцпідтримки.
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05.12.2025 15:46 Відповісти
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Не минуло й п'яти років війни, як розумні думки полізли в голову
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05.12.2025 21:57 Відповісти
У нас весь час збільшують штат СБУ, поліції. Хочуть вже в десятки тисяч українських шкіл, щоби був поліцейський, чи кілька (+ ще тисяч 50 штат, якщо не більше) - і на це гроші є. Так само, як і на металошукачі, камери чи автозаки. І всі вони при гарному споруджені, на крутезних авто (коли військові збирають донати на старі "корчі"), здорові, молоді вгодовані лобані - натурально "термінатори". Плюс - купа усілякої "охорони". https://youtu.be/f7mfd3BaTCw?si=jvPYKyzR-st7gUsY Купа "тітушні" в балаклавах, які разом з тими ж військовими (котрі в тилу), рейдерять бізнес. Купа "тцк"-шників, які ніколи не були на фронті.
Але хочуть при тому - хапати звичайних цивільних, на котрих тримається забезпечення і країни, і військових, і тих же "силовиків". Ну, воно ж цинніше - послати на нуль інженера чи кваліфікованого робітника, а не здорового молодого у формі, котрий бюджет не наповнює, але тільки з його споживає.
Ми ж не на фронт працюємо (фронт лише грабуємо), а на побудову поліцейської держави - тюрми. Так же ж?

Або, ще краще - послати туд, "служити" - інвалідів. Але не прокурорів, які купили собі - а звичайних. Кого вже трусили та перевіряли по кілька разів.
Ось, будь-ласка, щойно зареєстрували новий занопроект в Раді, # 14239. В якому йдеться що, мовляв, не треба щоб служили 1 та 2 група (3-а "випадає"). - Це сотні тисяч людей, які, попри інвалідність, здебільшого мають фах та працюють. Наповнюють бюджет (1 та значною мірою 2 група, часто непрацездатні).

От заберіть їх з економіки та відправьте служити - людей, яким, часто, потрібен режим, відповідне лікування, харчування, нормований графік роботи, відпочинку. Відправтьте їх кудись в сраку, в холод, без нормального режиму та сну - скільки вони там прослужать, перш ніж перетворяться на фактичних інвалідів вже 1 та 2 групи (котрі лише потребують грошей на утримання, а самі вже утримувати нікого не можуть)? Або взагалі, після цього - швидко "склеять ласти"?

Тобто, від них, по факту, не буде великої користі в армії - самі проблеми.
Але ту користь, часто чималу, яку вони приносили в тилу (це сотні тисяч працівників) - її теж вже не буде.
Це просто підрив економіки й, відповідно підрив боєздатності. Це - відвертий саботаж.

Але, ось це, синхронно з'явилося - щойно, нам почали розповідати, що от, мовляв- треба "змінювати мобілізацію".

І при тому - ані пари з вуст про покарання корупціонерів, які розкрадають на армії, нічого. Ані пари з вуст, https://youtu.be/YSb2DhoJUtY?si=Ef3Mx0Et29OmRi_8 про заборону військовим купляти дрони.

Навіщо? Ми ж закидаємо усіх "м'ясом", правильно ж?

І коли це все, в черговий раз активізувалося? - правильно, коли Україну, в черговий раз почали пресувати щодо капітуляції.
Бо потрібно деморалізувати - і військових, і цивільних. Щоб були згодні на будь-які умови росіян.

І от тут же, синхронно, прямо зараз, на тому ж таки "Цензорі" - просто сонми ботів, які розповідають, що, мовляв, здайтеся росіянам та віддайте, все що вони просять, то "збережете країну, мовляв". Відверто брешуть. Бо росіянам потрібна вся Україна, і без українців. Але ніт - купа таких же "ботів" (та корисних ідіотів) ставлять їм "лайки".
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05.12.2025 22:27 Відповісти
Це вже крик душі! Але до цієї влади вурдалаків не доходить, мабуть, вона боїться власного народу більше ніж зовнішнього агресора.
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05.12.2025 23:36 Відповісти
в жидо-кацапів і чекістів-сатаністів все по плану!
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06.12.2025 00:26 Відповісти
"У нас військові не мають права перевіряти документи громадян України.

Це прямо заборонено Конституцією України.

Єдині органи, які можуть це робити, - це органи правопорядку: Національна поліція, Державна прикордонна служба, Національна гвардія.

Застосовувати фізичну силу працівники ТЦК і СП не мають права.

Саме приміщення ТЦК і СП не мають права. не можуть доставляти людей для затримання.

Там люди не можуть перебувати кілька діб без можливості елементарно зателефонувати своїм рідним та близьким. І працівники будь-яких органів влади не мають повноважень забирати особисті речі, наприклад, мобільні телефони, і не надавати можливості дзвонити рідним, близьким", - повідомив Лубинець.

уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.
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06.12.2025 01:23 Відповісти
якась тупа дупа знає краще за військових
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06.12.2025 01:26 Відповісти
Амбітні і дуже патріотичні прихильники влади познайомляться з народом, згодним слухняно виконувати їхні бажання...

Щойно я повноцінну підготовку відтарабанив командиром навчального взводу на БЗВП. Кадри в моєму взводі були різні, в т ч багато бусифікованих. Я щодня вислухував від мобілізованих доволі різкі заяви і дуже гострі питання.

І от згадайте. Я ремствував, що в нас неправильний народ, який не хоче захищати Україну? Я закликав когось відстрілювати?

Ні. Я вирішував проблеми моїх курсантів - наскільки вистачало сил. Я навчав їх всьому, що умію і що знаю.

Ще я з людьми, мобілізованими щойно - говорив. Багато. Я розповідав їм про те що СЗЧ - шлях у нікуди і пояснював чому. Я розповілав їм про фронт. Я казав як поводитися в тих чи інших ситуаціях - аби вижити. Які правила виконувати обов'язково, а що - міф. Ділився фронтовими лайфхаками...

У мене думки не виникало "відстрілювати" когось. Бо горе нам, якщо українці почнуть убивати українців.

Але ж то - я. Я ж порохобот. Я ж "втік з фронту бо знайшов тепле місце з підвищеною ЗП". Я ж "став як ка...п". Саме це мені розповідають прихильники діючої влади.

Оті самі прихильники, у яких в зриві мобілізації винні самі українці, а не влада, в якої бусифікація - реальнсть. А хто не хоче бусифікуватися - тих вони ладні відстрілювати - як більшовицький заградзагін.

Справді! Нащо реформа мобілізації? Нащо поліпшувати табори БЗВП? Нащо збирати кадри інструкторів, здатних навчати, а не гиркати? Нащо все це, якщо можна звинуватити у всьому народ і закликати "відстрілювати"?

Цікаво, прихильники чинної влади самі розуміють ЩО заявляють?

https://t.me/dragonspech/9564
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06.12.2025 20:16 Відповісти
Саме накруте ,наприймає недолуге а тоді шукають щось
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19.01.2026 12:28 Відповісти
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