Військові не мають займатися мобілізацією, системі потрібна реформа, - Решетилова
Військовослужбовці не мають безпосередньо займатися мобілізацією.
Про це у Фейсбуці повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова, передає Цензор.НЕТ.
Проблеми мобілізації
Решетилова, коментуючи вбивство військового ТЦК та ветерана АТО Юрія Бондаренка у Львові, зазначила, що військовослужбовці не повинні займатися безпосередньою мобілізацією.
"Завдання військових - формування мобілізаційного плану, постановка на облік, розподіл особового складу.
Оповіщенням, доставленням, затриманням, притягненням до відповідальності, пропагандою і формуванням відповідної інформаційної політики має займатися виконавча влада, органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи.
Коли всі ці інституції самоусунулись і переклали відповідальність на плечі тих, хто не має відповідної спроможності, наслідки були очевидні і прогнозовані. Наслідки уже настали", - пояснила вона.
Потрібні зміни
За словами військової омбудсменки, потрібна як реформа мобілізації від держави, так і боротьба громадянського суспільства, медіа, свідомих громадян з навалою невігластва, безвідповідальності і російського ІПСО.
"Щирі співчуття рідним і близьким Юрія Бондаренка. Світла пам’ять Воїну. Я дуже розраховую на справедливий суд для його вбивці, а також для нападників на інших військовослужбовців ТЦК по всій країні", - додала Решетилова.
Що передувало?
- Увечері 3 грудня у Львові під час перевірки документів смертельно поранили військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП.
- Громадянин, який відмовився представитися та поводився агресивно, завдав ножового удару військовослужбовцю Юрію Бондаренку, пошкодивши аорту. Потерпілий був доставлений до лікарні, де, попри зусилля медиків, від критичної крововтрати помер. Ще один солдат отримав удар у голову.
- Згодом підозрюваного Кедрука відправили під варту на 60 діб.
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Але хочуть при тому - хапати звичайних цивільних, на котрих тримається забезпечення і країни, і військових, і тих же "силовиків". Ну, воно ж цинніше - послати на нуль інженера чи кваліфікованого робітника, а не здорового молодого у формі, котрий бюджет не наповнює, але тільки з його споживає.
Ми ж не на фронт працюємо (фронт лише грабуємо), а на побудову поліцейської держави - тюрми. Так же ж?
Або, ще краще - послати туд, "служити" - інвалідів. Але не прокурорів, які купили собі - а звичайних. Кого вже трусили та перевіряли по кілька разів.
Ось, будь-ласка, щойно зареєстрували новий занопроект в Раді, # 14239. В якому йдеться що, мовляв, не треба щоб служили 1 та 2 група (3-а "випадає"). - Це сотні тисяч людей, які, попри інвалідність, здебільшого мають фах та працюють. Наповнюють бюджет (1 та значною мірою 2 група, часто непрацездатні).
От заберіть їх з економіки та відправьте служити - людей, яким, часто, потрібен режим, відповідне лікування, харчування, нормований графік роботи, відпочинку. Відправтьте їх кудись в сраку, в холод, без нормального режиму та сну - скільки вони там прослужать, перш ніж перетворяться на фактичних інвалідів вже 1 та 2 групи (котрі лише потребують грошей на утримання, а самі вже утримувати нікого не можуть)? Або взагалі, після цього - швидко "склеять ласти"?
Тобто, від них, по факту, не буде великої користі в армії - самі проблеми.
Але ту користь, часто чималу, яку вони приносили в тилу (це сотні тисяч працівників) - її теж вже не буде.
Це просто підрив економіки й, відповідно підрив боєздатності. Це - відвертий саботаж.
Але, ось це, синхронно з'явилося - щойно, нам почали розповідати, що от, мовляв- треба "змінювати мобілізацію".
І при тому - ані пари з вуст про покарання корупціонерів, які розкрадають на армії, нічого. Ані пари з вуст, https://youtu.be/YSb2DhoJUtY?si=Ef3Mx0Et29OmRi_8 про заборону військовим купляти дрони.
Навіщо? Ми ж закидаємо усіх "м'ясом", правильно ж?
І коли це все, в черговий раз активізувалося? - правильно, коли Україну, в черговий раз почали пресувати щодо капітуляції.
Бо потрібно деморалізувати - і військових, і цивільних. Щоб були згодні на будь-які умови росіян.
І от тут же, синхронно, прямо зараз, на тому ж таки "Цензорі" - просто сонми ботів, які розповідають, що, мовляв, здайтеся росіянам та віддайте, все що вони просять, то "збережете країну, мовляв". Відверто брешуть. Бо росіянам потрібна вся Україна, і без українців. Але ніт - купа таких же "ботів" (та корисних ідіотів) ставлять їм "лайки".
Це прямо заборонено Конституцією України.
Єдині органи, які можуть це робити, - це органи правопорядку: Національна поліція, Державна прикордонна служба, Національна гвардія.
Застосовувати фізичну силу працівники ТЦК і СП не мають права.
Саме приміщення ТЦК і СП не мають права. не можуть доставляти людей для затримання.
Там люди не можуть перебувати кілька діб без можливості елементарно зателефонувати своїм рідним та близьким. І працівники будь-яких органів влади не мають повноважень забирати особисті речі, наприклад, мобільні телефони, і не надавати можливості дзвонити рідним, близьким", - повідомив Лубинець.
уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.
Щойно я повноцінну підготовку відтарабанив командиром навчального взводу на БЗВП. Кадри в моєму взводі були різні, в т ч багато бусифікованих. Я щодня вислухував від мобілізованих доволі різкі заяви і дуже гострі питання.
І от згадайте. Я ремствував, що в нас неправильний народ, який не хоче захищати Україну? Я закликав когось відстрілювати?
Ні. Я вирішував проблеми моїх курсантів - наскільки вистачало сил. Я навчав їх всьому, що умію і що знаю.
Ще я з людьми, мобілізованими щойно - говорив. Багато. Я розповідав їм про те що СЗЧ - шлях у нікуди і пояснював чому. Я розповілав їм про фронт. Я казав як поводитися в тих чи інших ситуаціях - аби вижити. Які правила виконувати обов'язково, а що - міф. Ділився фронтовими лайфхаками...
У мене думки не виникало "відстрілювати" когось. Бо горе нам, якщо українці почнуть убивати українців.
Але ж то - я. Я ж порохобот. Я ж "втік з фронту бо знайшов тепле місце з підвищеною ЗП". Я ж "став як ка...п". Саме це мені розповідають прихильники діючої влади.
Оті самі прихильники, у яких в зриві мобілізації винні самі українці, а не влада, в якої бусифікація - реальнсть. А хто не хоче бусифікуватися - тих вони ладні відстрілювати - як більшовицький заградзагін.
Справді! Нащо реформа мобілізації? Нащо поліпшувати табори БЗВП? Нащо збирати кадри інструкторів, здатних навчати, а не гиркати? Нащо все це, якщо можна звинуватити у всьому народ і закликати "відстрілювати"?
Цікаво, прихильники чинної влади самі розуміють ЩО заявляють?
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