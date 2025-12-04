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Новини Знущання в ЗСУ Порушення прав людини
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У деяких штурмових полках ЗСУ під час перевірки виявляли масові порушення прав військових, - Решетилова

зсу

Військова омбудсманка Ольга Решетилова заявила, що під час низки перевірок у деяких штурмових полках Збройних сил України виявили факти масових порушень прав військовослужбовців

Про це вона розповіла в інтерв'ю LB, передає Цензор.НЕТ.

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Порушення прав у війську

Вона розповіла, що до деяких полків вона приїздила із перевіркою. зокрема з президентською. В окремих частинах виявили "відвертий кримінал". 

  • Серед таких ознак омбудсманка назвала побиття, незаконне позбавлення волі, погрози життю і здоров’ю військовослужбовців і їхнім рідним.

За її словами, матеріали щодо інцидентів, що мають ознаки криміналу, передані правоохоронним органам, оскільки це вже не компетенція військового омбудсмана.

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"Далі м’яч на полі Офісу Генерального прокурора і правоохоронних органів. Я сподіваюся, що вони будуть у цьому розслідуванні доволі ефективними", - додала Решетилова.

Водночас омбудсманка уточнила, що це не стосується всіх штурмових полків — більшість ефективно виконують бойові завдання, однак є "окремі, яким здалося в якийсь момент, що вони безкарні".

Ефективність розслідування порушень

Вона додала, що зараз усе залежить від ефективності розслідування правоохоронців і того, наскільки швидко вони притягнуть винних командирів до відповідальності.

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Попри це, вона наголосила, що ці підрозділи демонструють високу ефективність на полі бою, втім це не звільняє від відповідальності за порушення прав військовослужбовців.

"Нам треба розуміти, що вони справді ефективні на полі бою. І їм ставлять задачі такого характеру, які виконати надзвичайно складно. Тому я не хотіла б, щоб через сказане повісили тавро на всі штурмові підрозділи. Одна річ — це ефективність, інша — це притягнути до відповідальності за порушення прав військовослужбовців", - резюмувала омбудсманка.

Автор: 

знущання (144) військовослужбовці (5236) ЗСУ (8843) Решетилова Кобилинська Ольга (89) Штурмові війська (17)
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Топ коментарі
+28
Ну так а как заставить воевать тех кого вы нахватали на улице и пинками загнали в бусы. Ну не платить же им. Других вариантов нет. Или они, после того как их тцк ногами поминают, вдруг должны обрести патриотизм и желание защищать страну? Либо мотивация, либо прикладом по голове. На мотивацию бюджета не выделено. Все в асфальт и бордюры ушло.
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04.12.2025 16:45 Відповісти
+15
Нажаль, це на фашистську рашистську федерацію вже схоже! Правда брехливий телемарафон говорить що таке тільки на росії є, а от ніт. Навіть тут приклад з проклятої рашки беремо.
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04.12.2025 16:49 Відповісти
+13
Туди часто попадають з влк "придатний до тилових частин...", і на них як мінімум давлять психологічно та морально принижуючи. Хоча й так ясно що такі люди в більшості не витягнуть штурми.
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04.12.2025 16:49 Відповісти
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Ну так а как заставить воевать тех кого вы нахватали на улице и пинками загнали в бусы. Ну не платить же им. Других вариантов нет. Или они, после того как их тцк ногами поминают, вдруг должны обрести патриотизм и желание защищать страну? Либо мотивация, либо прикладом по голове. На мотивацию бюджета не выделено. Все в асфальт и бордюры ушло.
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04.12.2025 16:45 Відповісти
Туди часто попадають з влк "придатний до тилових частин...", і на них як мінімум давлять психологічно та морально принижуючи. Хоча й так ясно що такі люди в більшості не витягнуть штурми.
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04.12.2025 16:49 Відповісти
Тому окремі штурмові війська нам не потрібні, це була ідіотська затея! Потрібно розформувати командування штурмових військ і направити військових з штурмових полків на поповнення бойових бригад які реально тримають фронт! А також нове поповнення потрібно направляти в першу чергу в бойові бригади які реально воюють!
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04.12.2025 18:15 Відповісти
Потрібно звільнити/розформувати тих хто віддав наказ для здійснення контрнаступів в 23-му та 24-му роках. Ті хто віддавав ці накази, чітко розуміли про кратно переваючу силу ворога. Проте, все рівно віддали наказ для наступу, замість того щоб укріпити оборону чи хоча б проаналізувати оборонні укріплення ворога, та в загальному оборонну спроможність ворога. В результаті безглуздих наказів, загинуло багато українців, які могли б тримати оборону деякий час і, могли б бути замінені іншими українцями, які б побачили що їх вважають за людей а, не за ресурс який можна кинути, вбити чи просто забити на них коли вони вже не потрібні. Мій знайомий, після поранення на сраній курщині, 5 місяців добивався виплат по пораненню. Чому ось така лажа і треш існує? Як можна звинувачувати в ухилянстві та сзч інших після таких дій влади?
І я навіть не згадав про те, що влада в бюджеті на 26-ий рік не заклала підняття зп військовим, ба більше. там діра в 300млрд, тобто посеред року знову будуть десь шукати гроші, чи знайдуть? Але знову підняла депутатам, бо бачте, зп депутата привʼязана до прожиткового мінімуму, а зп військового береться десь з неба.
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05.12.2025 02:20 Відповісти
Наказувати потрібно не за наступ, бо наступ це краща оборона. Наказувати потрібно за провал наступу, за тупі ідіотські прорахунки в наступальній операції. А люди гинуть постійно і тоді і зараз, тупих наказів вистачає на всіх.
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05.12.2025 09:09 Відповісти
Наступ є найкращою обороною тоді, коли це виправдано. Ти ж не полізеш битись проти чотирьох качків, коли між вами словесний конфлікт на грані бійки. Ні, звісно ти можеш, і можеш навіть завдати кілька ударів. Але по факту шансів в тебе мало, і результаті травматологія буде для тебе ще хорошим фінішем. В такому випадку, атака це найкращий варіант?
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05.12.2025 11:19 Відповісти
Я візьму пістолет, або автомат, або гранати, або гранатомет в залежності від ситуації. Але напад має відбутись якщо цього потребує ситуація. В ********* світі немає проблем зі зброєю, є проблеми тільки з ідіотами, які не вміють планувати бойові операції.
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05.12.2025 12:13 Відповісти
Будеш із собою в кіно чи макдональдс носити автомат, гранати і гранатомет? Камон. Приклад приводився для того, щоб показати що атака це не завжди правильне рішення.
Проти супротивника який в рази переважає у всіх аспектах, не можна халатно використовувати людей.
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05.12.2025 12:30 Відповісти
Питання тактики та стратегії це питання до штабів всіх рівнів. Кожна військова операція має ретельно готуватись фаховими командирами. Там де йде якісне планування, там є перемога. Там де планування робиться некваліфікованими командирами - там втрати і зірвані плани.
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05.12.2025 12:41 Відповісти
Тут повністю підтримую.
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05.12.2025 16:34 Відповісти
"Ну нє платіть же ім" - а ти в курсі скільки платять в ЗСУ?
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04.12.2025 17:01 Відповісти
ТЦК нещодавно «загребли» людину з пухлиною мозку та двох чоловіків із шизофренією: це абсолютний крик душі, на вулицях «пакують» усіх підряд, визнаючи придатними без ВЛК, - депутатка Київради Аліна Михайлова.

За її словами, також мобілізовано: двох із вродженою глухотою, одного з відкритою формою туберкульозу, дуже багато людей - з алкогольним делірієм (психоз, повʼязаний зі зловживанням спиртного).

ТЦК привозять їх у бригади і кажуть: «Якщо цих доходяг не візьмете - потім х*й узагалі дамо вам людей», пише чиновниця. (с)
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04.12.2025 17:52 Відповісти
Одна баба казала, що її племінника, дядька в ТЦК забрали….
Методичку зміни, очевідєц…
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04.12.2025 20:04 Відповісти
Всі претензії до депутатки...
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04.12.2025 20:05 Відповісти
Коли вже тебе з закордону привезуть, пенЗЄонера, сюди і добряче зроблять.... Як за......бав своїми опусами
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04.12.2025 23:05 Відповісти
"Вояко", тебе коли в Україні чекати чи тільки інших на смерть закликати? Такі історії вже кожен чув, багато самі стикалися чи родичі.
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04.12.2025 23:22 Відповісти
Баба тітки, чула від онуки її сестри, і не таке, що люди казали…
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04.12.2025 23:32 Відповісти
Ти звідки знаєш, троляко? Омбудсмени, депутати брешуть, а ти все знаєш, черговий офіцер, що наплював на присягу і втік, більшість просто хочуть вічної віни, щоб отримувати вічно соціалку, а такі як ти ходять зловтішатись.
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04.12.2025 23:49 Відповісти
Аліна Михайлова - українська волонтерка, офіцерка ЗСУ, активістка й політична діячка. Учасниця Революції гідності
Ще скажи, що вона працює на кремль.
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04.12.2025 23:52 Відповісти
Серед моїх родичів у жодного немає таких автомобілів, як у неї. А вони всі фронтовики з надбавками. Тільки тих надбавок сім'ї не бачать
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05.12.2025 08:35 Відповісти
Коли загинув Дмитро Коцюбайло, перше що ця особа зробила- побігла "віджимати" в рідних загиблого квартиру, яку той був отримав. Це, при тому, що вони не були навіть одружені, та, перед загибеллю Коцюбайла вже не мали стосунків. Це багато про що говорить.

Фактично, вона зробила собі соціальний капітал на імені Дмитра, якого ж, потім, в підсумку, фактично, звела до могили (принаймні- додала Дмитрові відповідного прискорення) (я не буду зараз розповідати, як впливає на психологічний стан чоловіка роздрай у стосунках з жінкою, постійні скандали і т.д. - ті, хто з цим стикався, прекрасно розуміють). А зараз - вона вже активно будує собі політичну кар'єру на імені Дмитра.
Тому, не треба тут ліпити з неї "моральний авторитет". З того, як вона поставилася до загиблого та його сім'ї, чітко видно, що ця особа легко піде "по головах", і використає для цього будь-кого в будь-який спосіб.
Ну і плюс до того, її активні зв'язки з тим же таки Коломойським, або - "зеленим офісом". - Це не про якісь високі моральні принципи, як це нам намагаються тут подати - це про вигоду та гроші.
І, зрештою, особисто я б не здивувався, коли б ця особа мала інтерес і в росії також. І мені не треба розповідати, що вона - "волонтерка", "учасниця", "комсомолка" - чи ще хтось.
І як росія (та інші зацікавлені сторони) впроваджувала своїх агентів на Майдан - я про це обізнаний також, і прекрасно розумію, як все це робиться.
Там були ще цікаві історії, з тим же розколом батальона "Да-Вінчі", де вона також "відмітилась". Особисто я не можу сприймати її інакше, як дуже "мутну" особу, яка погрязла в інтригах, і яка, фактично, руйнує все, до чого має хоч якийсь дотик.
Відповідно, виходячи з того, як ви її захищаєте - я не можу інакше сприймати і вас.
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05.12.2025 10:01 Відповісти
особисто я б не здивувався - це не аргумент. Як вона його звела в могилу, коли він майже миттєво загинув від поранення, що було несумісним з життям? Несеш якусь маячню. А що вона не мала права на частину тих виплат, як вона була його дружиною? І якщо б працювала на зелених, навпаки, казала б, що все добре.
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05.12.2025 11:06 Відповісти
От ще що цікаво, яка паркетна падлюка оце вигадала - хапати хворих людей. І ще й щоб при цьому не воювали найбільш боєздатні і які давали присягу - заброньовані на 90% силовики, молоді відставники, охоронці під кожним деревом, офіцери, що можуть бути тільки великими командирами?
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05.12.2025 00:02 Відповісти
Нажаль, це на фашистську рашистську федерацію вже схоже! Правда брехливий телемарафон говорить що таке тільки на росії є, а от ніт. Навіть тут приклад з проклятої рашки беремо.
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04.12.2025 16:49 Відповісти
Кількість СЗЧ вказує на те, що вам до кацапів як до місяця раком.
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04.12.2025 20:58 Відповісти
І хто наказний,чи потрібно чекати півроку
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04.12.2025 16:51 Відповісти
не на часі
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04.12.2025 17:06 Відповісти
Це вона про той штурмовий полк XZY, в якому бійцям командири ламали кінцівки та кидали в яму?
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04.12.2025 16:55 Відповісти
Не, ну а что делать, если клоун приказ добром выполнять не хочет?
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04.12.2025 17:04 Відповісти
Власним прикладом показати, як це робиться.
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04.12.2025 17:59 Відповісти
Піти самому виконати, а не з джипів закликати
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05.12.2025 00:43 Відповісти
Шо за маячню я читаю?
Хто така Ольга Решетилова?
Ще одна "яжемать"..
Залишалася б журналісткою, працювала б далі на російське ліберальне видання Грані.ру.
******побиття, незаконне позбавлення волі, погрози життю і здоров'ю військовослужбовців і їхнім рідним *****
Абсолютно нереально. Нереально з простої причини - тут в ЗСУ інший всесвіт, зовсім не схожий ні на що цивільне.
Перш за все - повна повага до оточуючих. Нема особливої різниці - солдат чи старший офіцер. Нема різниці - місяць служиш як примусово бусифікований чи на нулі безвилазно з 24.02.2022.
Причина проста - ми на війні. Усі від усіх залежать.
Ну, й крім того, у більшості з тими контузіями відбита кукуха. І усі озброєні.
Хто стане вчиняти якісь неправильні дії? Які погрози життю рідних?
Та ну нахрєн, дєвочка!!!!!
Сиди собі в теплому офісі уповноваженої та не суйся до дорослих хлопчиків.
В тебе для цього чоловік є.
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04.12.2025 17:06 Відповісти
В якому підрозділі служете ?
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04.12.2025 17:11 Відповісти
ОШБ
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04.12.2025 17:18 Відповісти
скажи номер бригади і напрямок.
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05.12.2025 08:38 Відповісти
Буква "О" - нічого не каже, нє? Воїни, блін...
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05.12.2025 08:51 Відповісти
Це виняток,можливо, на м'ясокомбінатах так і є. Купа вже побратимів у сзч, 200і команди штурм, вихід в нікуди і т.п.
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04.12.2025 19:29 Відповісти
З жінкою навчися спілкуватись, мурло неосвічене
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04.12.2025 23:01 Відповісти
Взагалі-то, це військова омбудсменка. У вас, напевно, нормальний підрозділ, куди йдуть по рекрутингу? А є куди тягнуть силою хворих людей заради виконання плану і щоб самих не відправили, щоб потім з них знущатись.
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05.12.2025 00:41 Відповісти
Скалу знов стерли і покровськ просрали. Біжіть за медальками п.раси.
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04.12.2025 17:08 Відповісти
Ця Ольга Рєшетілова відділяє ефективність військових підрозділів від захисту прав військовослужбовців.Вона не розуміє,що ці поняття пов"язані,причому обернено пропорційно.Тобто чим менше прав у військовослужбовців,тим більша ефективність їхніх дій.Іде війна,і тут право одне - померти за Україну,і обов"язок теж один - виконувати наказ командира.До того ж Рєшетілова досліджує взаємовідносини в найнижчих ланках військової структури,а той факт,що військами у нас до недавнього часу керував дрібний базарний торгаш Єрмак її якось не зацікавив.Та і те,що і тепер армією в цілому керує артист комічного жанру,а по психотипу боягуз і дезертир(це його єдиний військовий досвід - ухилянство від служби) її теж не інтересує.На останок нагадаю,що в москальській арміі нема такої посади - військовий омбудсмен,тому вона і наступає...на жаль...
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04.12.2025 17:17 Відповісти
юрєц, а давай тебе відпи..м і відвезем на позицію де з попередніх двох ротацій вийшли лише 2-ва 300тих, якщо вийдеш то тоді подивимось що заспіваєш...
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04.12.2025 22:11 Відповісти
Жюков недороблений, медузу тобі до дупи! Шпрехбоцман обдовбаний
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04.12.2025 22:57 Відповісти
Сам би хотів там опинитись і сина свого туди? Чи тільки інших на катування і на смерть? Катування, корупція і бандитизм щоб і тобі додали мотивації! Накупили ксів, все заставлено джипами і женуть інших на смерть, ще й бандитизм схвалюють і нелюдське ставлення, отакі пости відбивають мотивацію у всіх! Бо захищати биків із ксівами, чиїми джипами все заставлено, і які ще й закликають катувати людей, не схоче ніхто!
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05.12.2025 00:37 Відповісти
- Солдат, что с рукой?
- Шёл, споткнулся, упал, очнулся, гипс.
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04.12.2025 17:36 Відповісти
Танунаху! Быть не может. ,В некоторых полках...,
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04.12.2025 17:36 Відповісти
Де перевіряла-там знайшла.
Ніби до цього ніхто не знав-ще одна з причин сзч.
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04.12.2025 17:40 Відповісти
Розказую.
Наприклад є солдат Петренко, який напивається раз на 3 дні. Його не можна посадити на губу, щоб на третій день зрозуміти, що у нього запій, і чи почнеться делірій. Бо це позбавлення волі без провини.

Відправити його на лікування напряму у наркодиспансер не можна - треба направлення психіатра з госпіталя. Але ж з бєлочкой туди доправити - ціла проблема.

І без його згоди не можна відправити.

І побити його не можна.

І ВСП не хоче задувать, бо портиться статистика (таке кажуть сержанти).

І безтолку задувать, коли йому на гроші нас-рать, аби знайти випити.

Отже армія безсила, і в тилових частинах жесть
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04.12.2025 17:42 Відповісти
А є і інша історія: ппрсто прбори і ******* без причини. І давай ти не будеш розказувати, шо в СЗЧ за бабки не зодив, бо відпустку ніхтр не дає: карточку на стол і пішов собі у селл своє. Нема такого? Ага
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04.12.2025 17:47 Відповісти
Простіше кажучи, відповідальні особи поклали болт на свої прямі обов'язки. і намагаються зробити з алкоголіка Рембо методом тримання у ямі, замість того щоб просто визнати його непридатним для служби.
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04.12.2025 20:01 Відповісти
Він придатний. В умовах відсутності доступу до алкоголю. Треба вводити для таких напівтюремний режим: постійні перевірки драгером, копання укріплень для зальотників, за відмову від робот - швидкий суд і строк, виховна робота - https://t.me/tvereziZSU курси тверезого способу життя кожного вечора, витримка в ізоляторі.
Закони потрібні. А коли командування каже: бухайте тільки по вечорам і в мєру, то нічого не виходить. Просто міряться. А потім таке попадає на фронт, і є випадки просирання позицій та життя
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04.12.2025 21:37 Відповісти
ти що за товаріщами бєрією з сталіним заскучив????????????
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04.12.2025 22:20 Відповісти
Алкоголізм, на відміну від пияцтва - це хвороба. Лікувати хворих напівтюремним режимом - це дикунство. Закон, по якому хворі, наприклад, на ДЦП, мають мчати в штикову атаку більше говорить про ваше неадекватне сприйняття об'єктивної реальності, а не про їх небажання захищати країну. Можете всратись хоч плутонієм, але з гівна шкварок не роблять.
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04.12.2025 23:12 Відповісти
Відкрию секрет: лікування від алкопсихозу - це повністю тюремний режим в лікарні)))). Просто утримують без алкоголю, і чекають коли мозок сам прийде в норму. Можуть вітамінки поколоти. Все. Ліків від бажання пити не існує. Стан хвороби минає, настає фаза пристрасних бажань в пітєйних обставинах. І якщо немає тверезницької філософії, яка тепер буде його утримувати - він знов...
Отут саме головне починається - йому в башку вбили, що треба пити лише якісну отруту. І все по колу...

А як йому придбати тую філософію в армії, коли сержанти вимагають пити. Тільки після п'яти вечора.
Я непогано знаю предмет
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05.12.2025 14:23 Відповісти
Відкрию секрет навзаєм: ви плутаєте тюремний режим з режимом ізоляції на стаціонарному лікуванні. Від бажання пити пігулок звичайно не існує, але існують седативні препарати, котрі у цей період призначаються для полегшення симптомів психозу.

А в контексті нашого діалогу алкопсихоз у мобілізованого однозначно виникає в результаті синдрому відміни і свідчить лише про одне: людина непридатна для військової служби і потребує стаціонарного лікування, а не напівтюремного протизаконного утримання в армії і постійних продувок драгерами в якості підтримуючої терапій .

По факту ви пропонуєте просто катувати хворих на алкоголізм людей, поки вони або не помруть чи покінчать з собою, або не станеться чудо, і вони перетворяться на Джона Рембо у вишиванці.
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05.12.2025 14:57 Відповісти
А як було без седативних засобів до цього? Мозок сам здатен вилізти з ями (здебільшого).
Але якщо всіх алкоголіків уберігати від болю, то вони не заплатять за своє задоволення стражданням. Шанси щось зрзуміти зменшаться.
Я б дозволив ізолювати у самих частинах. Немає там нічого страшного.
І на другий тиждень вже б примусим читати книги АА, та начитував би матеріали курсу тверезого способу життя.
Наприклад https://t.me/tvereziZSU таке
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05.12.2025 20:06 Відповісти
До цього, це коли саме? У середньовіччі таку людину під час приступу легко могли порахувати одержимим дияволом і спалити на найближчому багатті. В СРСР існувала гарна школа примусової каральної психіатрічної медицини, один укол - і ти тиждень ходиш під себе та пускаєш слину.

Я б взагалі заборонив мобілізовувати алкоголіків, а замість них мобілізовував би лікарів влк, котрі визнають алкоголіка чи наркомана придатним. У нас війна, на хвилиночку, в армю потрібні здорові і адекватні солдати прямо зараз, а лікувати алкоголізм - це не компетенція армії.
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05.12.2025 20:46 Відповісти
До появи седативних засобів. Давайте без фанатизму.

Доречи, якщо сказати, що алкоголіків не візьмуть в армію, тоді знаєте скільки алкоголіків з'явиться?

Алкоголік і наркоман за місяць відновлюють свій фізичний та психічний стан. Чого їх не використовувати за належних умов? На сьогодні примус є всюди - від мобілізації, до приказу йти в бій. Приказ - це і є примус. Чого не можна примусово ізолювати від генделика біля тилової частини?
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06.12.2025 18:33 Відповісти
Ок, давайте без фанатизму.
Алкоголізм визнано хворобою у 1952му році, до цього він не лікувався, а карався, зазвичай примусовим утриманням в психіатричних лікарнях.
Лікування фізичних наслідків алкоголізму чи наркоманії займає від півроку, психологічної підтримки алкоголік чи наркоман потребує до кінця життя. Якщо ви вмієте лікувати ці хвороби за місяць, можете сміливо написати Папі Римському, щоб визнав вас святим.

Люди, з вадами чи без - це не речі, з чого ви взяли що у вас взагалі є право їх якось використовувати? Бо так в талмуді написано? Так у тому талмуді 200 років тому було написано, що право першої шлюбної ночі з вашою дружиною належить не вам а вашому пану.

Примус - це для тварин, якщо ви тварина і вас влаштовує подібна ситуація - прапор вам в руки.
А людей прийнято переконувати та вмотивовувати власним прикладом і належною оплатою ризику.

Тому на людей і не діють тези про "воювати будуть всі", які зазвичай проголошують ті, у кого різноманітних броней та відстрочок більше, чим на собаці бліх, і хто якщо і буде воювати, то максимум за якийсь санаторій у Конче-Заспі. Це навіть у кінці 20го століття спрацьовувало вже через раз.
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06.12.2025 19:31 Відповісти
Побалакайте з наркологами. Я маю досвід спілкування з ними. Вони вам розкажуть, що алкогольна наркотична ломка в найтяжчих випадках біля місяця (+-). Не проблема "вилікувати" тіло. Проблема витравити з мозку впевненість, що можна пити технічну наркотичну речовину. Це питання світогляду та переконань. Які програми підтримки це виправлять? Це не лікується, бо бажання отримати алкогольне задоволення - це не хвороба. Це манія, намагання повторити те, що приносить задоволення. А життєві звички - це виправляється лише добровільним підкоренням людини певній філософії (читайте 12 кроків з книги АА, хоча там і використовується педагогічний прийом, коли доводиться, що алкоголізм - хвороба - це для того, щоб людину струснути та подвигнути на заняття собою. А лікування - духовними вправами. Такими як розмови з іншими алкоголіками, та моральний самоаналіз. Доречи ефективніше методики немає. Наркологи звідти намагаються брати і внушати на співбесідах з пацієнтами).

Лікування від алкопсихозу - це завжди примус. Нікого не випустили з наркодиспансера по першому ж запиту. Попадають туди не по примусу, окрім несвідомому стані, але потім - читий примус.

В армії теж можна наказати п'яниці сидіти у ізоляторі, і поставити солдата, що перешкоджатиме його виходу, поки той "самолікується" (бо потрібні нейромедіатори і біохімія мозку самі відновлюються).
Чи може солдат без наслідків порушити цей приказ? Може. І відразу такого у ВСП і уголовка.))))
Оце повага до особистості.
Я з частини пишу толивої єслішо, і бачу всю імпотентність армії
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06.12.2025 21:19 Відповісти
Ну а придатність по канонам ВЛК імені Крупи, це вже навіть не внутрішній український, а загальноєвропейський мем. У мене родичів життя по всій Європі розкидало (не ухилянти, виїхали ще до того, як ви мастурбувати навчились), можете мені вірити.
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04.12.2025 23:15 Відповісти
І шизіка так треба лікувати і навіть пухлину мозку? А як неадекват всіх там покладе? Знову ніхто не буде відповідати і ці кляті хабарники влкшники будуть продовжувати робити те ж саме?
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05.12.2025 00:32 Відповісти
Ти сам де воюєш? Колись бачив алкаша? З порушеною координацією, алкогольною деменцією і цирозом.
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05.12.2025 00:33 Відповісти
У тилових частинах запойних десь 1 на 50, а тих, хто побухує і просирає наряд - бл. 10
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05.12.2025 20:07 Відповісти
Цікаво. Чому ж у нас так почастішало СЗЧ…
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04.12.2025 17:45 Відповісти
Ловля дала себе знати
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04.12.2025 20:59 Відповісти
Ну так а ви думали тут благородні воїни? Мабуть не менше ніж у кацапів, які скидають відео з знущанням ваньок
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04.12.2025 17:55 Відповісти
То ти готовий, щоб з тебе чи твого сина знущались тільки через те, що кацапи теж зі своїх знущаються? То ми за що воюємо - щоб бути як вони?
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05.12.2025 00:29 Відповісти
100% що там Скала фігурує.
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04.12.2025 17:57 Відповісти
Під час війни повинна бути залізна дисципліна, і суворі покарання, інакше буде піпец в армії. А всіляким решетиловим меньше носа свого пхати, а більше допомогати ЗСУ.
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04.12.2025 18:43 Відповісти
Має бути ЗАКОННЕ суворе покарання, а не бухий полковник доклепався до солдата, бо какарда нє свєркає, і кинув його на яму, поки солдат не скине йому зі своєї зп на опохмел.
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04.12.2025 20:12 Відповісти
Не залізна дисципліна, в згідно статутів, законодавства і конституції. В першу чергу це стосується генералів, полковників, майорів. Особисто я знаю як давав бойове розпорядження тво командувача сухопутних військ для всіх ок, а ок південь наприклад хєр клало на того тво командувача. Хєр ложив комбриг кум сирського взагалі на будь яких генералів. То з якого дива солдат має виконувати накази гімна полковника якщо той полковник не виконує накази генерала. Зараз полковники комбриги якщо уходять із своєї посади, то тихцем втікають як шакали. Побухають побистрячку і шухєр. Тобто нездатні в очі глянути будь якому солдату. Кожен здає справи бригади у гіршому становищі ніж приймав. Яка з бєздарним гімном може бути дисципліна? Офіцери в п'янках, безпрєдєлє і корупції. Сзч масове. І буде ще більше. З такими штабами нехай воюють клоуни з кварталу. Ха ха ха.
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04.12.2025 21:49 Відповісти
Побиття і катування і дідівщина мають бути? Ти сам де воюєш? Хотів би опинитись в такій бригаді?
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04.12.2025 23:17 Відповісти
А в Україні, виявляється є таке поняття як права!?
Всі давно вже звикли, що є лише обов'язки!
Бо цього хотіло 74,3% так званих виборців z-еленського.
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04.12.2025 19:07 Відповісти
Це в точку. Цементується корупційний феодалізм, де проста людина не має жодного права, де нема такого поняття як справедливий суд чи доступна медична допомога, як записано в Конституції, де президент відкрито підтримує корупцію, де не воюють ті, хто давав присягу, заброньовані 90-100% силовиків, де в ЗСУ лише 1 із 40 молодих відставників (середній вік таких відставників 45-47 років), де більшість офіцерів вічно чекають воса, а здорові бики охоронці стоять і охороняють дерева в містах, не кажучи вже про чинуш та їхніх дітей, а в той же час на вулицях хапають хворих людей.
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04.12.2025 23:18 Відповісти
Україна ще з 2012 року нагадувала класичний феодальний анклав, територію де термін ЗАКОН не мав жодного значення, бо все вирішували кланові договорняки, а з приходом z-ережиму, це закріпилось та з кожним місяцем зміцнюється.
Тепер, щоб народитись, прожити більш-менш достойно, та померти не в злиднях, повинні попередні покоління накопичувати кошти для своїх дітей, онуків, праонуків.
А інакше - хоч будь генієм та 5 наукових ступенів май, здохнеш у злиднях й ні ким в Україні.
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05.12.2025 06:00 Відповісти
вийна е вийна як прийдуть кацапи то ци правдо люби в перших рядах повтикають а мабуть першими будуть кацапам сраку лизати
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04.12.2025 19:21 Відповісти
Якщо й будуть лизати, то тільки після вас. У вас, як у ветерана битви з шкіряним і зеленим драконами, є пільга - лизати кацапам сраку поза чергою.
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04.12.2025 20:05 Відповісти
"заградотряди" вже тренуються?
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04.12.2025 20:24 Відповісти
Чекаємо завивання тилових патріотів ,що якщо буряти прийдуть ,то й не таке буде .

"Тилові патріоти " звикли все своє життя міряти московськими мірками - бо є по суті тим самим совком. Ніколи не чув від "тилових патріотів " - закликів до створення армії ізраїльського зразка. Ні для них це не можливо - тільки підсраковий чобіт камандіра -начальника , тільки знущання і насилля , тільки перетворення солдата на раба - всі ці московитські якості армії - здаються їм рідними ,близькими і єдиноправильними... А права людини - для них страшний сон - бо вони не знають можна по іншому взаємодіяти..
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04.12.2025 20:49 Відповісти
Серед таких ознак омбудсманка назвала побиття, незаконне позбавлення волі, погрози життю і здоров'ю військовослужбовців і їхнім рідним.

Це вже справжній бандитизм!
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04.12.2025 23:23 Відповісти
Забули ще вимагання, он в Сопіна, якого в Києві вбили, кажуть, вимагали гроші.
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04.12.2025 23:24 Відповісти
Нехай мене забанять, але як це відбувається масово, та ще й з хапання хворих людей, і в найближчий час не почати масово і показово за це карати, то це буде програна для нас війна!
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04.12.2025 23:58 Відповісти
Як рясно, ********* запарєбрікавиє гадять, по команді СтарШога!!
Совдепія на болоті ******, продовжує свою пропаганду, гадячи всьому Світу!
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05.12.2025 00:30 Відповісти
Чого втік, приїжджай боротися іх ***********
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05.12.2025 11:07 Відповісти
 
 