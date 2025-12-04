У деяких штурмових полках ЗСУ під час перевірки виявляли масові порушення прав військових, - Решетилова
Військова омбудсманка Ольга Решетилова заявила, що під час низки перевірок у деяких штурмових полках Збройних сил України виявили факти масових порушень прав військовослужбовців
Про це вона розповіла в інтерв'ю LB, передає Цензор.НЕТ.
Порушення прав у війську
Вона розповіла, що до деяких полків вона приїздила із перевіркою. зокрема з президентською. В окремих частинах виявили "відвертий кримінал".
- Серед таких ознак омбудсманка назвала побиття, незаконне позбавлення волі, погрози життю і здоров’ю військовослужбовців і їхнім рідним.
За її словами, матеріали щодо інцидентів, що мають ознаки криміналу, передані правоохоронним органам, оскільки це вже не компетенція військового омбудсмана.
"Далі м’яч на полі Офісу Генерального прокурора і правоохоронних органів. Я сподіваюся, що вони будуть у цьому розслідуванні доволі ефективними", - додала Решетилова.
Водночас омбудсманка уточнила, що це не стосується всіх штурмових полків — більшість ефективно виконують бойові завдання, однак є "окремі, яким здалося в якийсь момент, що вони безкарні".
Ефективність розслідування порушень
Вона додала, що зараз усе залежить від ефективності розслідування правоохоронців і того, наскільки швидко вони притягнуть винних командирів до відповідальності.
Попри це, вона наголосила, що ці підрозділи демонструють високу ефективність на полі бою, втім це не звільняє від відповідальності за порушення прав військовослужбовців.
"Нам треба розуміти, що вони справді ефективні на полі бою. І їм ставлять задачі такого характеру, які виконати надзвичайно складно. Тому я не хотіла б, щоб через сказане повісили тавро на всі штурмові підрозділи. Одна річ — це ефективність, інша — це притягнути до відповідальності за порушення прав військовослужбовців", - резюмувала омбудсманка.
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І я навіть не згадав про те, що влада в бюджеті на 26-ий рік не заклала підняття зп військовим, ба більше. там діра в 300млрд, тобто посеред року знову будуть десь шукати гроші, чи знайдуть? Але знову підняла депутатам, бо бачте, зп депутата привʼязана до прожиткового мінімуму, а зп військового береться десь з неба.
Проти супротивника який в рази переважає у всіх аспектах, не можна халатно використовувати людей.
За її словами, також мобілізовано: двох із вродженою глухотою, одного з відкритою формою туберкульозу, дуже багато людей - з алкогольним делірієм (психоз, повʼязаний зі зловживанням спиртного).
ТЦК привозять їх у бригади і кажуть: «Якщо цих доходяг не візьмете - потім х*й узагалі дамо вам людей», пише чиновниця. (с)
Методичку зміни, очевідєц…
Ще скажи, що вона працює на кремль.
Фактично, вона зробила собі соціальний капітал на імені Дмитра, якого ж, потім, в підсумку, фактично, звела до могили (принаймні- додала Дмитрові відповідного прискорення) (я не буду зараз розповідати, як впливає на психологічний стан чоловіка роздрай у стосунках з жінкою, постійні скандали і т.д. - ті, хто з цим стикався, прекрасно розуміють). А зараз - вона вже активно будує собі політичну кар'єру на імені Дмитра.
Тому, не треба тут ліпити з неї "моральний авторитет". З того, як вона поставилася до загиблого та його сім'ї, чітко видно, що ця особа легко піде "по головах", і використає для цього будь-кого в будь-який спосіб.
Ну і плюс до того, її активні зв'язки з тим же таки Коломойським, або - "зеленим офісом". - Це не про якісь високі моральні принципи, як це нам намагаються тут подати - це про вигоду та гроші.
І, зрештою, особисто я б не здивувався, коли б ця особа мала інтерес і в росії також. І мені не треба розповідати, що вона - "волонтерка", "учасниця", "комсомолка" - чи ще хтось.
І як росія (та інші зацікавлені сторони) впроваджувала своїх агентів на Майдан - я про це обізнаний також, і прекрасно розумію, як все це робиться.
Там були ще цікаві історії, з тим же розколом батальона "Да-Вінчі", де вона також "відмітилась". Особисто я не можу сприймати її інакше, як дуже "мутну" особу, яка погрязла в інтригах, і яка, фактично, руйнує все, до чого має хоч якийсь дотик.
Відповідно, виходячи з того, як ви її захищаєте - я не можу інакше сприймати і вас.
Хто така Ольга Решетилова?
Ще одна "яжемать"..
Залишалася б журналісткою, працювала б далі на російське ліберальне видання Грані.ру.
******побиття, незаконне позбавлення волі, погрози життю і здоров'ю військовослужбовців і їхнім рідним *****
Абсолютно нереально. Нереально з простої причини - тут в ЗСУ інший всесвіт, зовсім не схожий ні на що цивільне.
Перш за все - повна повага до оточуючих. Нема особливої різниці - солдат чи старший офіцер. Нема різниці - місяць служиш як примусово бусифікований чи на нулі безвилазно з 24.02.2022.
Причина проста - ми на війні. Усі від усіх залежать.
Ну, й крім того, у більшості з тими контузіями відбита кукуха. І усі озброєні.
Хто стане вчиняти якісь неправильні дії? Які погрози життю рідних?
Та ну нахрєн, дєвочка!!!!!
Сиди собі в теплому офісі уповноваженої та не суйся до дорослих хлопчиків.
В тебе для цього чоловік є.
- Шёл, споткнулся, упал, очнулся, гипс.
Ніби до цього ніхто не знав-ще одна з причин сзч.
Наприклад є солдат Петренко, який напивається раз на 3 дні. Його не можна посадити на губу, щоб на третій день зрозуміти, що у нього запій, і чи почнеться делірій. Бо це позбавлення волі без провини.
Відправити його на лікування напряму у наркодиспансер не можна - треба направлення психіатра з госпіталя. Але ж з бєлочкой туди доправити - ціла проблема.
І без його згоди не можна відправити.
І побити його не можна.
І ВСП не хоче задувать, бо портиться статистика (таке кажуть сержанти).
І безтолку задувать, коли йому на гроші нас-рать, аби знайти випити.
Отже армія безсила, і в тилових частинах жесть
Закони потрібні. А коли командування каже: бухайте тільки по вечорам і в мєру, то нічого не виходить. Просто міряться. А потім таке попадає на фронт, і є випадки просирання позицій та життя
Отут саме головне починається - йому в башку вбили, що треба пити лише якісну отруту. І все по колу...
А як йому придбати тую філософію в армії, коли сержанти вимагають пити. Тільки після п'яти вечора.
Я непогано знаю предмет
А в контексті нашого діалогу алкопсихоз у мобілізованого однозначно виникає в результаті синдрому відміни і свідчить лише про одне: людина непридатна для військової служби і потребує стаціонарного лікування, а не напівтюремного протизаконного утримання в армії і постійних продувок драгерами в якості підтримуючої терапій .
По факту ви пропонуєте просто катувати хворих на алкоголізм людей, поки вони або не помруть чи покінчать з собою, або не станеться чудо, і вони перетворяться на Джона Рембо у вишиванці.
Але якщо всіх алкоголіків уберігати від болю, то вони не заплатять за своє задоволення стражданням. Шанси щось зрзуміти зменшаться.
Я б дозволив ізолювати у самих частинах. Немає там нічого страшного.
І на другий тиждень вже б примусим читати книги АА, та начитував би матеріали курсу тверезого способу життя.
Наприклад https://t.me/tvereziZSU таке
Я б взагалі заборонив мобілізовувати алкоголіків, а замість них мобілізовував би лікарів влк, котрі визнають алкоголіка чи наркомана придатним. У нас війна, на хвилиночку, в армю потрібні здорові і адекватні солдати прямо зараз, а лікувати алкоголізм - це не компетенція армії.
Доречи, якщо сказати, що алкоголіків не візьмуть в армію, тоді знаєте скільки алкоголіків з'явиться?
Алкоголік і наркоман за місяць відновлюють свій фізичний та психічний стан. Чого їх не використовувати за належних умов? На сьогодні примус є всюди - від мобілізації, до приказу йти в бій. Приказ - це і є примус. Чого не можна примусово ізолювати від генделика біля тилової частини?
Алкоголізм визнано хворобою у 1952му році, до цього він не лікувався, а карався, зазвичай примусовим утриманням в психіатричних лікарнях.
Лікування фізичних наслідків алкоголізму чи наркоманії займає від півроку, психологічної підтримки алкоголік чи наркоман потребує до кінця життя. Якщо ви вмієте лікувати ці хвороби за місяць, можете сміливо написати Папі Римському, щоб визнав вас святим.
Люди, з вадами чи без - це не речі, з чого ви взяли що у вас взагалі є право їх якось використовувати? Бо так в талмуді написано? Так у тому талмуді 200 років тому було написано, що право першої шлюбної ночі з вашою дружиною належить не вам а вашому пану.
Примус - це для тварин, якщо ви тварина і вас влаштовує подібна ситуація - прапор вам в руки.
А людей прийнято переконувати та вмотивовувати власним прикладом і належною оплатою ризику.
Тому на людей і не діють тези про "воювати будуть всі", які зазвичай проголошують ті, у кого різноманітних броней та відстрочок більше, чим на собаці бліх, і хто якщо і буде воювати, то максимум за якийсь санаторій у Конче-Заспі. Це навіть у кінці 20го століття спрацьовувало вже через раз.
Лікування від алкопсихозу - це завжди примус. Нікого не випустили з наркодиспансера по першому ж запиту. Попадають туди не по примусу, окрім несвідомому стані, але потім - читий примус.
В армії теж можна наказати п'яниці сидіти у ізоляторі, і поставити солдата, що перешкоджатиме його виходу, поки той "самолікується" (бо потрібні нейромедіатори і біохімія мозку самі відновлюються).
Чи може солдат без наслідків порушити цей приказ? Може. І відразу такого у ВСП і уголовка.))))
Оце повага до особистості.
Я з частини пишу толивої єслішо, і бачу всю імпотентність армії
Всі давно вже звикли, що є лише обов'язки!
Бо цього хотіло 74,3% так званих виборців z-еленського.
Тепер, щоб народитись, прожити більш-менш достойно, та померти не в злиднях, повинні попередні покоління накопичувати кошти для своїх дітей, онуків, праонуків.
А інакше - хоч будь генієм та 5 наукових ступенів май, здохнеш у злиднях й ні ким в Україні.
"Тилові патріоти " звикли все своє життя міряти московськими мірками - бо є по суті тим самим совком. Ніколи не чув від "тилових патріотів " - закликів до створення армії ізраїльського зразка. Ні для них це не можливо - тільки підсраковий чобіт камандіра -начальника , тільки знущання і насилля , тільки перетворення солдата на раба - всі ці московитські якості армії - здаються їм рідними ,близькими і єдиноправильними... А права людини - для них страшний сон - бо вони не знають можна по іншому взаємодіяти..
Це вже справжній бандитизм!
Совдепія на болоті ******, продовжує свою пропаганду, гадячи всьому Світу!