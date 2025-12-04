У деяких штурмових полках ЗСУ під час перевірки виявляли масові порушення прав військових, - Решетилова

Військова омбудсманка Ольга Решетилова заявила, що під час низки перевірок у деяких штурмових полках Збройних сил України виявили факти масових порушень прав військовослужбовців

Про це вона розповіла в інтерв'ю LB, передає Цензор.НЕТ.

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Порушення прав у війську

Вона розповіла, що до деяких полків вона приїздила із перевіркою. зокрема з президентською. В окремих частинах виявили "відвертий кримінал".

Серед таких ознак омбудсманка назвала побиття, незаконне позбавлення волі, погрози життю і здоров’ю військовослужбовців і їхнім рідним.

За її словами, матеріали щодо інцидентів, що мають ознаки криміналу, передані правоохоронним органам, оскільки це вже не компетенція військового омбудсмана.

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"Далі м’яч на полі Офісу Генерального прокурора і правоохоронних органів. Я сподіваюся, що вони будуть у цьому розслідуванні доволі ефективними", - додала Решетилова.

Водночас омбудсманка уточнила, що це не стосується всіх штурмових полків — більшість ефективно виконують бойові завдання, однак є "окремі, яким здалося в якийсь момент, що вони безкарні".

Ефективність розслідування порушень

Вона додала, що зараз усе залежить від ефективності розслідування правоохоронців і того, наскільки швидко вони притягнуть винних командирів до відповідальності.

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Попри це, вона наголосила, що ці підрозділи демонструють високу ефективність на полі бою, втім це не звільняє від відповідальності за порушення прав військовослужбовців.

"Нам треба розуміти, що вони справді ефективні на полі бою. І їм ставлять задачі такого характеру, які виконати надзвичайно складно. Тому я не хотіла б, щоб через сказане повісили тавро на всі штурмові підрозділи. Одна річ — це ефективність, інша — це притягнути до відповідальності за порушення прав військовослужбовців", - резюмувала омбудсманка.