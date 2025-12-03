Зеленський відзначив державними нагородами 162 військовослужбовців, 72 з них – посмертно
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 162 військовослужбовців, 72 з них – посмертно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на указ глави держави №878/2025 від 3 грудня.
Нагороди для оборонців
Нагороди призначені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.
Захисники отримали:
- ордени "За мужність" ІІІ ступеня і Данила Галицького,
- медалі "За військову службу Україні",
- "За бездоганну службу" ІІІ ступеня,
- "Захиснику Вітчизни".
Відзначення 4-го Павлоградського полку
Окрім цього, президент відзначив почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 4-й Павлоградський полк Національної гвардії України.
"З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, постановляю: Відзначити почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 4 Павлоградський полк Національної гвардії України", - сказано в указі №877/2025 від 3 грудня.
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коротке ре(зЄ)зюме одкровень Юльки Мендель на каналі Залужного - на Першому Цифровому
Шо там погрози путіна Європі ?
Он Мендель боїться за своє життя ... Тепер зрозуміли чому Богуцька досі лиже Єрмаку?
Альооо вова ти чув до чтого тебе закликає Мендель