Зеленський відзначив державними нагородами 162 військовослужбовців, 72 з них – посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 162 військовослужбовців, 72 з них – посмертно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на указ глави держави №878/2025 від 3 грудня.

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Нагороди для оборонців

Нагороди призначені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

Захисники отримали:

ордени "За мужність" ІІІ ступеня і Данила Галицького,

медалі "За військову службу Україні",

"За бездоганну службу" ІІІ ступеня,

"Захиснику Вітчизни".

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Відзначення 4-го Павлоградського полку

Окрім цього, президент відзначив почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 4-й Павлоградський полк Національної гвардії України.

"З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, постановляю: Відзначити почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 4 Павлоградський полк Національної гвардії України", - сказано в указі №877/2025 від 3 грудня.

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