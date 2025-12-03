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Новини Відзначення нагородами військових ЗСУ
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Зеленський відзначив державними нагородами 162 військовослужбовців, 72 з них – посмертно

Зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 162 військовослужбовців, 72 з них – посмертно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на указ глави держави №878/2025 від 3 грудня.

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Нагороди для оборонців 

Нагороди призначені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

Захисники отримали:

  • ордени "За мужність" ІІІ ступеня і Данила Галицького,
  • медалі "За військову службу Україні",
  • "За бездоганну службу" ІІІ ступеня,
  • "Захиснику Вітчизни".

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Відзначення 4-го Павлоградського полку

Окрім цього, президент відзначив почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 4-й Павлоградський полк Національної гвардії України.

"З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, постановляю: Відзначити почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 4 Павлоградський полк Національної гвардії України", - сказано в указі  №877/2025 від 3 грудня.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28036) нагорода (1369) військовослужбовці (5231)
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https://www.youtube.com/watch?v=qSK09h5Un2M

коротке ре(зЄ)зюме одкровень Юльки Мендель на каналі Залужного - на Першому Цифровому

Шо там погрози путіна Європі ?
Он Мендель боїться за своє життя ... Тепер зрозуміли чому Богуцька досі лиже Єрмаку?

Альооо вова ти чув до чтого тебе закликає Мендель
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03.12.2025 18:40 Відповісти
"не на часі"
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03.12.2025 19:13 Відповісти
Вічна памʼять загиблим! Здоровʼя пораненим і постраждалим! Але ці цифри опосередковано вказують на величезні втрати, які від нас приховують!
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03.12.2025 19:38 Відповісти
 
 