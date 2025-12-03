РУС
Новости Награждение военных ВСУ
Зеленский наградил государственными наградами 162 военнослужащих, 72 из них - посмертно

Зеленський

Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами еще 162 военнослужащих, 72 из них – посмертно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ главы государства №878/2025 от 3 декабря.

Награды для защитников 

Награды присуждены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Защитники получили:

  • ордены "За мужество" III степени и Даниила Галицкого,
  • медали "За военную службу Украине",
  • "За безупречную службу" III степени,
  • "Защитнику Отечества".

Награждение 4-го Павлоградского полка

Кроме того, президент наградил почетным знаком "За мужество и отвагу" 4-й Павлоградский полк Национальной гвардии Украины.

"С целью достойного чествования мужества и героизма, проявленных при защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины, постановляю: Наградить почетным знаком отличия "За мужество и отвагу" 4-й Павлоградский полк Национальной гвардии Украины", - говорится в указе №877/2025 от 3 декабря.

Автор: 

Зеленский Владимир (22819) награда (1875) военнослужащие (6420)
https://www.youtube.com/watch?v=qSK09h5Un2M

коротке ре(зЄ)зюме одкровень Юльки Мендель на каналі Залужного - на Першому Цифровому

Шо там погрози путіна Європі ?
Он Мендель боїться за своє життя ... Тепер зрозуміли чому Богуцька досі лиже Єрмаку?

Альооо вова ти чув до чтого тебе закликає Мендель
показать весь комментарий
03.12.2025 18:40 Ответить
"не на часі"
показать весь комментарий
03.12.2025 19:13 Ответить
Вічна памʼять загиблим! Здоровʼя пораненим і постраждалим! Але ці цифри опосередковано вказують на величезні втрати, які від нас приховують!
показать весь комментарий
03.12.2025 19:38 Ответить
 
 