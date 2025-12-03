Зеленский наградил государственными наградами 162 военнослужащих, 72 из них - посмертно
Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами еще 162 военнослужащих, 72 из них – посмертно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ главы государства №878/2025 от 3 декабря.
Награды для защитников
Награды присуждены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.
Защитники получили:
- ордены "За мужество" III степени и Даниила Галицкого,
- медали "За военную службу Украине",
- "За безупречную службу" III степени,
- "Защитнику Отечества".
Награждение 4-го Павлоградского полка
Кроме того, президент наградил почетным знаком "За мужество и отвагу" 4-й Павлоградский полк Национальной гвардии Украины.
"С целью достойного чествования мужества и героизма, проявленных при защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины, постановляю: Наградить почетным знаком отличия "За мужество и отвагу" 4-й Павлоградский полк Национальной гвардии Украины", - говорится в указе №877/2025 от 3 декабря.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
коротке ре(зЄ)зюме одкровень Юльки Мендель на каналі Залужного - на Першому Цифровому
Шо там погрози путіна Європі ?
Он Мендель боїться за своє життя ... Тепер зрозуміли чому Богуцька досі лиже Єрмаку?
Альооо вова ти чув до чтого тебе закликає Мендель