Зеленский наградил государственными наградами 162 военнослужащих, 72 из них - посмертно

Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами еще 162 военнослужащих, 72 из них – посмертно.

указ главы государства №878/2025 от 3 декабря.

Награды для защитников

Награды присуждены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Защитники получили:

ордены "За мужество" III степени и Даниила Галицкого,

медали "За военную службу Украине",

"За безупречную службу" III степени,

"Защитнику Отечества".

Награждение 4-го Павлоградского полка

Кроме того, президент наградил почетным знаком "За мужество и отвагу" 4-й Павлоградский полк Национальной гвардии Украины.

"С целью достойного чествования мужества и героизма, проявленных при защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины, постановляю: Наградить почетным знаком отличия "За мужество и отвагу" 4-й Павлоградский полк Национальной гвардии Украины", - говорится в указе №877/2025 от 3 декабря.

