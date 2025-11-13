Зеленский наградил государственными наградами 418 военнослужащих, 127 - посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами 418 военнослужащих, из них 127 - посмертно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №844/2025.

Награды присвоены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное выполнение воинского долга.

Среди наград:

"Крест боевых заслуг";

ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого, княгини Ольги;

орден "За мужество";

медали "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества", "За спасенную жизнь".

