Зеленский наградил государственными наградами 418 военнослужащих, 127 - посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами 418 военнослужащих, из них 127 - посмертно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №844/2025.
Награды присвоены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное выполнение воинского долга.
Среди наград:
-
"Крест боевых заслуг";
-
ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого, княгини Ольги;
-
орден "За мужество";
-
медали "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества", "За спасенную жизнь".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Luka Lukich #363772
показать весь комментарий13.11.2025 15:05 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
olko11 olko
показать весь комментарий13.11.2025 15:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Yurii #603620
показать весь комментарий13.11.2025 15:34 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль