Зеленский наградил государственными наградами 418 военнослужащих, 127 - посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами 418 военнослужащих, из них 127 - посмертно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №844/2025.

Награды присвоены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное выполнение воинского долга.

Среди наград:

  • "Крест боевых заслуг";

  • ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого, княгини Ольги;

  • орден "За мужество";

  • медали "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества", "За спасенную жизнь".

Автор: 

Зеленский Владимир (22571) награда (1870) военнослужащие (6399)
Хай себе нагородить за художній пістьож про фламінги, роздеребанені гроші та згортання ракетної програми перед масштабним вторгненням.
показать весь комментарий
13.11.2025 15:05 Ответить
міндічу, ****, державну нагороду дай! Героя України, чи шо.
показать весь комментарий
13.11.2025 15:05 Ответить
Як взагалі можна брати щось з рук цього покидька
показать весь комментарий
13.11.2025 15:34 Ответить
 
 