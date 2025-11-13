Зеленський відзначив державними нагородами 418 військовослужбовців, 127 - посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 418 військовослужбовців, з них 127 - посмертно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №844/2025.

Нагороди присвоєні за особисту мужність, проявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.

Серед відзнак:

  • "Хрест бойових заслуг";

  • ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького, княгині Ольги;

  • орден "За мужність";

  • медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни", "За врятоване життя".

Хай себе нагородить за художній пістьож про фламінги, роздеребанені гроші та згортання ракетної програми перед масштабним вторгненням.
13.11.2025 15:05 Відповісти
міндічу, ****, державну нагороду дай! Героя України, чи шо.
13.11.2025 15:05 Відповісти
Як взагалі можна брати щось з рук цього покидька
13.11.2025 15:34 Відповісти
 
 