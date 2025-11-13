Зеленський відзначив державними нагородами 418 військовослужбовців, 127 - посмертно
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 418 військовослужбовців, з них 127 - посмертно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №844/2025.
Нагороди присвоєні за особисту мужність, проявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.
Серед відзнак:
"Хрест бойових заслуг";
ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького, княгині Ольги;
орден "За мужність";
медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни", "За врятоване життя".
