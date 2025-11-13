Зеленський відзначив державними нагородами 418 військовослужбовців, 127 - посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 418 військовослужбовців, з них 127 - посмертно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №844/2025.

Нагороди присвоєні за особисту мужність, проявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.

Серед відзнак:

"Хрест бойових заслуг";

ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького, княгині Ольги;

орден "За мужність";

медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни", "За врятоване життя".

