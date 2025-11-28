Зеленский наградил государственными наградами 291 военнослужащего, 160 - посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами еще 291 военнослужащего, 160 из них - посмертно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №864/2025 от 27 ноября.
Награды присуждены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета, территориальной целостности Украины и самоотверженное выполнение воинского долга.
Защитники получили:
- ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого и "За мужество";
- медали "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества", "За спасенную жизнь".
Со списком награжденных можно ознакомиться здесь.
