Зеленский наградил государственными наградами 291 военнослужащего, 160 - посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами еще 291 военнослужащего, 160 из них - посмертно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №864/2025 от 27 ноября.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Награды присуждены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета, территориальной целостности Украины и самоотверженное выполнение воинского долга.

Защитники получили:

ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого и "За мужество";

медали "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества", "За спасенную жизнь".

Со списком награжденных можно ознакомиться здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский передал награды родным погибших Героев Украины и отметил военных. ФОТОрепортаж