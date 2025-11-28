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Новини Відзначення нагородами військових ЗСУ
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Зеленський відзначив державними нагородами 291 військовослужбовця, 160 - посмертно

Державні нагороди для українських героїв: указ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами  ще 291 військовослужбовця, 160 з них - посмертно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №864/2025 від 27 листопада.

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Нагороди призначені за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України та самовіддане виконання військового обов’язку.

Оборонці отримали:

  • ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та "За мужність";
  • медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни", "За врятоване життя".

Із списком нагороджених можна ознайомитись тут.

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Зеленський Володимир (28000) нагорода (1367) військовослужбовці (5206)
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Одного дня хочу почути про посмертні нагороди зе!, дєрмака, сирка, і всього кварталу95 - всілякі кравцйі, сибіги..
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28.11.2025 09:01 Відповісти
Зе, вали к ***... матері!
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28.11.2025 09:38 Відповісти
****.....посмертно нагороди замість зброї та екіпіровки.....а самі гроші сумками.....гніди зелені....
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28.11.2025 10:11 Відповісти
Поки ішак обдовбаний валяється в бункері, канцелярія нагороджує
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28.11.2025 11:28 Відповісти
 
 