Зеленський відзначив державними нагородами 291 військовослужбовця, 160 - посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 291 військовослужбовця, 160 з них - посмертно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №864/2025 від 27 листопада.

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Нагороди призначені за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України та самовіддане виконання військового обов’язку.

Оборонці отримали:

ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та "За мужність";

медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни", "За врятоване життя".

Із списком нагороджених можна ознайомитись тут.

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