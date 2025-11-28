Зеленський відзначив державними нагородами 291 військовослужбовця, 160 - посмертно
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 291 військовослужбовця, 160 з них - посмертно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №864/2025 від 27 листопада.
Нагороди призначені за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України та самовіддане виконання військового обов’язку.
Оборонці отримали:
- ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та "За мужність";
- медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни", "За врятоване життя".
Із списком нагороджених можна ознайомитись тут.
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Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар28.11.2025 09:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ярослав Викторович
показати весь коментар28.11.2025 09:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ПРОСТО Я #478954
показати весь коментар28.11.2025 10:11 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Ukrainian Tarot
показати весь коментар28.11.2025 11:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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