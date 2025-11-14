2 182

Зеленський передав нагороди рідним загиблих Героїв України та відзначив військових. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський відзначив орденами "Золота Зірка" Героїв України, передав нагороди рідним загиблих Героїв і відзначив українських воїнів іншими державними нагородами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави передав рідним загиблих захисників ордени "Золота Зірка".

Зеленський передав нагороди сім'ям
Звання Герой України удостоєні посмертно:

  • Старший солдат Геннадій Афанасьєв
  • Старший лейтенант Олександр Бондаренко
  • Підполковник Сергій Кандиба (НГУ)
  • Доброволець Тарас Карпюк
  • Штаб-сержант Іван Кедик
  • Старший лейтенант Руслан Лукницький
  • Солдат Микола Постовой
  • Матрос Олег Хомицький

вручення нагород сім'ям

Також президент особисто відзначив "Золотою Зіркою" Героя України, командира 39-ї бригади тактичної авіації полковника Олександра Довгача.

Зеленський вручив нагороди

Зеленський також вручив відзнаку "Хрест бойових заслуг" молодшому сержанту Євгену Мінженеру.

Крім того, глава держави відзначив воїнів орденами Богдана Хмельницького І та ІІІ ступенів і "За мужність" I–ІІІ ступенів.

нагородження військових
Головний корупціонер країни вручає медалі родичам загиблих і ніхто не відмовився. Країна хвора.
14.11.2025 20:44 Відповісти
О, нагородженням захопився! Вова в тебе земля горить від корупції в він нагороджує..
14.11.2025 20:40 Відповісти
Боневтік ще не втік слід за карслоном?
14.11.2025 20:40 Відповісти
А що? У всьому винен В. Зеленський?! Щось тут 99% постів, що у всьому винен Зеленський. У мене вже складається враження, що він і ракети запускає по Україні і сам почав війну з росією і як буде-то росія - це пухнастий ведмедик і справа тільки в Зеленському. КДБ тут ні до чого, українські зрадники тут ні до чого і щось потенціал Росії в кілька разів більший... але, у всьому винен Зеленський. Напевно, що засрано в під'їзді - він теж вже винен.
14.11.2025 21:24 Відповісти
14.11.2025 21:26 Відповісти
Я не можу зрозуміти логіку вашого суспільства/натовпу: ворог - це росія. Але винен тільки Зеленський.
Ви хочете, щоб зараз були вибори? А якщо виграє російський кандидат, що тоді...?
14.11.2025 21:34 Відповісти
О це солов'їним співом заспівав!
14.11.2025 21:42 Відповісти
Да тут бутусяковые вонючки изощряются в скудоумии!..Ну, и, конечно, гнид пуйлососных под шумок этих порохато-барыжных недоумков налезло немало...
14.11.2025 21:58 Відповісти
Ні, не тільки блазень обдовбаний у всьому винний. У його виборців і фанатів на руках крові українців не менше, ніж у хрипатого торчка і його кумира путіна. Щиро бажаю, щоб кожна ****, кожна смердюча тварина, яка голосувала за квартальну мерзоту, яка підтримує і молиться на підора гундосого, поховала своїх дітей, пройшла через те, через що пройшли і проходять сотні тисяч українців, чиїх дітей вбила гнида тупорила, граючись у "президента". Самому торчку хрипатому бажаю того ж.
15.11.2025 06:19 Відповісти
Скільки там платять в КДБ?
О, нагородженням захопився! Вова в тебе земля горить від корупції в він нагороджує..
Робить вигляд, ніби його скандал не стосується. Зелохам зайде.
14.11.2025 20:58 Відповісти
Головний корупціонер країни вручає медалі родичам загиблих і ніхто не відмовився. Країна хвора.
Одна з відмінностей демократії від автократії полягає в тому, що в автократії дурням закривають рот, а в демократії будь-який ідіот може нести нісенітниці, навіть якщо це шкодить державі.
14.11.2025 21:39 Відповісти
Вони за його голосували.
14.11.2025 22:07 Відповісти
І що з того?
14.11.2025 22:11 Відповісти
Ти не зрозумієш.
14.11.2025 22:24 Відповісти
А міндічю забув?
14.11.2025 20:49 Відповісти
Лицемір.
14.11.2025 20:57 Відповісти
Хоч би хтось йому плюнув в морду.
14.11.2025 20:59 Відповісти
За те, що вже +3,5 роки в Україні і не втік? «І в (ок, два-три) всьому винен одна людина...? А який відсоток українців були зрадниками…? Але значно легше все звалити на одну людину, яка не втекла, не здалася, не продала, не злякалася й досі тут.»
А ви де? В Італії? Багато допомагаєте...? Але в усьому винен Зеленський?
14.11.2025 21:28 Відповісти
Сподіваюся, що це про путіна. Амінь.
14.11.2025 21:50 Відповісти
Зелена мразота - по вуха в крові та лайні - така недоречна, так примітивна, така блюзнірська...
14.11.2025 21:04 Відповісти
99%! Він же напав на росію! Росія тут ні до чого, у всьому винен Зеленський
14.11.2025 21:29 Відповісти
В заголовку мітко зазначено - Верховний Передаст.
14.11.2025 21:06 Відповісти
Головне, що справжні патріоти України в Канаді. Так?
14.11.2025 21:40 Відповісти
тварь, медали должны были дырки в руках прожечь
14.11.2025 21:13 Відповісти
Поки ми крадем, Ви воюйте! Ще тридцять тисяч потрібно!
14.11.2025 21:16 Відповісти
Я в шоке от этой Зе шоблы... Ну що чекаєте? Або на пенсів знову вся надія? Але пенси цього .... не обирали, у них є мізки!
14.11.2025 21:30 Відповісти
Во гнид порохож0пых набежало! Да, и пуйловони парашной немерено...
14.11.2025 21:48 Відповісти
нічого не зрозуміло. Але дуже цікаво...
14.11.2025 21:51 Відповісти
Да всё ты правильно понял!
14.11.2025 22:04 Відповісти
. Приємного вам вечора.
14.11.2025 22:09 Відповісти
Спасибо, и Вам не хворать...
14.11.2025 22:14 Відповісти
И ещё: после нашей Победы- умница ЗЕ пойдёт на вторую каденцию и на выборах возьмёт как минимум те же 73%, но УЖЕ В ПЕРВОМ ТУРЕ! Так что- соски порохатого барыги- ВЕШАЙТЕСЬ! Ну, и пуйло ублюдка с собой не забудьте- вы с этой плешивой падалью-2 сапога пара!
14.11.2025 22:13 Відповісти
p.s. не знаю почему, но цензор.нет прилепил мне бундесовый флажок?...Я вообще-то не против- классная страна, я в своё время там 3 года прожил... Но всё же истины ради- я 100%й УКРАИНЕЦ! Школу кончал, правда, не в неньке (но и НЕ в параше!!!), и укр. мовы там,конечно, не было, к сож. У меня нет с ней проблем, но писать, чтобы коверкать чудный язык не считаю для себя возможным...
14.11.2025 22:25 Відповісти
можливо, ви використовуєте обхід блокування, якщо ви з України...
14.11.2025 23:47 Відповісти
цинизм зашкаливает. ворует своими кошельками олигархами. и использует для пиара родных героев Украины. совести нету.
14.11.2025 22:37 Відповісти
 
 