Зеленський передав нагороди рідним загиблих Героїв України та відзначив військових. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський відзначив орденами "Золота Зірка" Героїв України, передав нагороди рідним загиблих Героїв і відзначив українських воїнів іншими державними нагородами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави передав рідним загиблих захисників ордени "Золота Зірка".







Звання Герой України удостоєні посмертно:

Старший солдат Геннадій Афанасьєв

Старший лейтенант Олександр Бондаренко

Підполковник Сергій Кандиба (НГУ)

Доброволець Тарас Карпюк

Штаб-сержант Іван Кедик

Старший лейтенант Руслан Лукницький

Солдат Микола Постовой

Матрос Олег Хомицький

Також президент особисто відзначив "Золотою Зіркою" Героя України, командира 39-ї бригади тактичної авіації полковника Олександра Довгача.

Зеленський також вручив відзнаку "Хрест бойових заслуг" молодшому сержанту Євгену Мінженеру.

Крім того, глава держави відзначив воїнів орденами Богдана Хмельницького І та ІІІ ступенів і "За мужність" I–ІІІ ступенів.





