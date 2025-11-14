Зеленський передав нагороди рідним загиблих Героїв України та відзначив військових. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський відзначив орденами "Золота Зірка" Героїв України, передав нагороди рідним загиблих Героїв і відзначив українських воїнів іншими державними нагородами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Глава держави передав рідним загиблих захисників ордени "Золота Зірка".
Звання Герой України удостоєні посмертно:
- Старший солдат Геннадій Афанасьєв
- Старший лейтенант Олександр Бондаренко
- Підполковник Сергій Кандиба (НГУ)
- Доброволець Тарас Карпюк
- Штаб-сержант Іван Кедик
- Старший лейтенант Руслан Лукницький
- Солдат Микола Постовой
- Матрос Олег Хомицький
Також президент особисто відзначив "Золотою Зіркою" Героя України, командира 39-ї бригади тактичної авіації полковника Олександра Довгача.
Зеленський також вручив відзнаку "Хрест бойових заслуг" молодшому сержанту Євгену Мінженеру.
Крім того, глава держави відзначив воїнів орденами Богдана Хмельницького І та ІІІ ступенів і "За мужність" I–ІІІ ступенів.
Я не можу зрозуміти логіку вашого суспільства/натовпу: ворог - це росія. Але винен тільки Зеленський.
Ви хочете, щоб зараз були вибори? А якщо виграє російський кандидат, що тоді...?
А ви де? В Італії? Багато допомагаєте...? Але в усьому винен Зеленський?