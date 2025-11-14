Зеленский передал награды родным погибших Героев Украины и отметил военных. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский наградил орденами "Золотая Звезда" Героев Украины, передал награды родным погибших Героев и наградил украинских воинов другими государственными наградами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства передал родным погибших защитников ордена "Золотая Звезда".

Зеленский передал награды семь'ям

Звание Герой Украины удостоены посмертно:

  • Старший солдат Геннадий Афанасьев
  • Старший лейтенант Александр Бондаренко
  • Подполковник Сергей Кандыба (НГУ)
  • Доброволец Тарас Карпюк
  • Штаб-сержант Иван Кедик
  • Старший лейтенант Руслан Лукницкий
  • Солдат Николай Постовой
  • Матрос Олег Хомицкий

Читайте також: Ежемесячные выплаты семьям погибших Героев Украины вырастут с 1 до 1,5 минимальной зарплаты: Рада приняла закон


Также президент лично наградил "Золотой Звездой" Героя Украины, командира 39-й бригады тактической авиации полковника Александра Довгача.

Зеленский также вручил награду "Крест боевых заслуг" младшему сержанту Евгению Минженеру.

Читайте также: Погибшему фермеру из Херсонской области Гордиенко присвоено звание Героя Украины (посмертно), - указ президента

Кроме того, глава государства наградил воинов орденами Богдана Хмельницкого I и III степеней и "За мужество" I-III степеней.

награждение военных

+22
Головний корупціонер країни вручає медалі родичам загиблих і ніхто не відмовився. Країна хвора.
14.11.2025 20:44 Ответить
+13
О, нагородженням захопився! Вова в тебе земля горить від корупції в він нагороджує..
14.11.2025 20:40 Ответить
+10
Боневтік ще не втік слід за карслоном?
14.11.2025 20:40 Ответить
А що? У всьому винен В. Зеленський?! Щось тут 99% постів, що у всьому винен Зеленський. У мене вже складається враження, що він і ракети запускає по Україні і сам почав війну з росією і як буде-то росія - це пухнастий ведмедик і справа тільки в Зеленському. КДБ тут ні до чого, українські зрадники тут ні до чого і щось потенціал Росії в кілька разів більший... але, у всьому винен Зеленський. Напевно, що засрано в під'їзді - він теж вже винен.
14.11.2025 21:24 Ответить
14.11.2025 21:26 Ответить
Я при чому тут Росія? Ні при чому? У всьому винен один чоловік і це Зеленський?
Я не можу зрозуміти логіку вашого суспільства/натовпу: ворог - це росія. Але винен тільки Зеленський.
Ви хочете, щоб зараз були вибори? А якщо виграє російський кандидат, що тоді...?
14.11.2025 21:34 Ответить
О це солов'їним співом заспівав!
14.11.2025 21:42 Ответить
Да тут бутусяковые вонючки изощряются в скудоумии!..Ну, и, конечно, гнид пуйлососных под шумок этих порохато-барыжных недоумков налезло немало...
14.11.2025 21:58 Ответить
Ні, не тільки блазень обдовбаний у всьому винний. У його виборців і фанатів на руках крові українців не менше, ніж у хрипатого торчка і його кумира путіна. Щиро бажаю, щоб кожна ****, кожна смердюча тварина, яка голосувала за квартальну мерзоту, яка підтримує і молиться на підора гундосого, поховала своїх дітей, пройшла через те, через що пройшли і проходять сотні тисяч українців, чиїх дітей вбила гнида тупорила, граючись у "президента". Самому торчку хрипатому бажаю того ж.
15.11.2025 06:19 Ответить
Боневтік ще не втік слід за карслоном?
14.11.2025 20:40 Ответить
Скільки там платять в КДБ?
14.11.2025 21:43 Ответить
О, нагородженням захопився! Вова в тебе земля горить від корупції в він нагороджує..
14.11.2025 20:40 Ответить
Робить вигляд, ніби його скандал не стосується. Зелохам зайде.
14.11.2025 20:58 Ответить
Головний корупціонер країни вручає медалі родичам загиблих і ніхто не відмовився. Країна хвора.
14.11.2025 20:44 Ответить
Одна з відмінностей демократії від автократії полягає в тому, що в автократії дурням закривають рот, а в демократії будь-який ідіот може нести нісенітниці, навіть якщо це шкодить державі.
14.11.2025 21:39 Ответить
Вони за його голосували.
14.11.2025 22:07 Ответить
І що з того?
14.11.2025 22:11 Ответить
Ти не зрозумієш.
14.11.2025 22:24 Ответить
А міндічю забув?
14.11.2025 20:49 Ответить
Лицемір.
14.11.2025 20:57 Ответить
Хоч би хтось йому плюнув в морду.
14.11.2025 20:59 Ответить
За те, що вже +3,5 роки в Україні і не втік? «І в (ок, два-три) всьому винен одна людина...? А який відсоток українців були зрадниками…? Але значно легше все звалити на одну людину, яка не втекла, не здалася, не продала, не злякалася й досі тут.»
А ви де? В Італії? Багато допомагаєте...? Але в усьому винен Зеленський?
14.11.2025 21:28 Ответить
Сподіваюся, що це про путіна. Амінь.
14.11.2025 21:50 Ответить
Зелена мразота - по вуха в крові та лайні - така недоречна, так примітивна, така блюзнірська...
14.11.2025 21:04 Ответить
99%! Він же напав на росію! Росія тут ні до чого, у всьому винен Зеленський
14.11.2025 21:29 Ответить
В заголовку мітко зазначено - Верховний Передаст.
14.11.2025 21:06 Ответить
Головне, що справжні патріоти України в Канаді. Так?
14.11.2025 21:40 Ответить
тварь, медали должны были дырки в руках прожечь
14.11.2025 21:13 Ответить
Поки ми крадем, Ви воюйте! Ще тридцять тисяч потрібно!
14.11.2025 21:16 Ответить
Я в шоке от этой Зе шоблы... Ну що чекаєте? Або на пенсів знову вся надія? Але пенси цього .... не обирали, у них є мізки!
14.11.2025 21:30 Ответить
Во гнид порохож0пых набежало! Да, и пуйловони парашной немерено...
14.11.2025 21:48 Ответить
нічого не зрозуміло. Але дуже цікаво...
14.11.2025 21:51 Ответить
Да всё ты правильно понял!
14.11.2025 22:04 Ответить
. Приємного вам вечора.
14.11.2025 22:09 Ответить
Спасибо, и Вам не хворать...
14.11.2025 22:14 Ответить
И ещё: после нашей Победы- умница ЗЕ пойдёт на вторую каденцию и на выборах возьмёт как минимум те же 73%, но УЖЕ В ПЕРВОМ ТУРЕ! Так что- соски порохатого барыги- ВЕШАЙТЕСЬ! Ну, и пуйло ублюдка с собой не забудьте- вы с этой плешивой падалью-2 сапога пара!
14.11.2025 22:13 Ответить
p.s. не знаю почему, но цензор.нет прилепил мне бундесовый флажок?...Я вообще-то не против- классная страна, я в своё время там 3 года прожил... Но всё же истины ради- я 100%й УКРАИНЕЦ! Школу кончал, правда, не в неньке (но и НЕ в параше!!!), и укр. мовы там,конечно, не было, к сож. У меня нет с ней проблем, но писать, чтобы коверкать чудный язык не считаю для себя возможным...
14.11.2025 22:25 Ответить
можливо, ви використовуєте обхід блокування, якщо ви з України...
14.11.2025 23:47 Ответить
цинизм зашкаливает. ворует своими кошельками олигархами. и использует для пиара родных героев Украины. совести нету.
14.11.2025 22:37 Ответить
 
 