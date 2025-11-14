Зеленский передал награды родным погибших Героев Украины и отметил военных. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский наградил орденами "Золотая Звезда" Героев Украины, передал награды родным погибших Героев и наградил украинских воинов другими государственными наградами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства передал родным погибших защитников ордена "Золотая Звезда".







Звание Герой Украины удостоены посмертно:

Старший солдат Геннадий Афанасьев

Старший лейтенант Александр Бондаренко

Подполковник Сергей Кандыба (НГУ)

Доброволец Тарас Карпюк

Штаб-сержант Иван Кедик

Старший лейтенант Руслан Лукницкий

Солдат Николай Постовой

Матрос Олег Хомицкий

Также президент лично наградил "Золотой Звездой" Героя Украины, командира 39-й бригады тактической авиации полковника Александра Довгача.

Зеленский также вручил награду "Крест боевых заслуг" младшему сержанту Евгению Минженеру.

Кроме того, глава государства наградил воинов орденами Богдана Хмельницкого I и III степеней и "За мужество" I-III степеней.





