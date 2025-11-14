Зеленский передал награды родным погибших Героев Украины и отметил военных. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Владимир Зеленский наградил орденами "Золотая Звезда" Героев Украины, передал награды родным погибших Героев и наградил украинских воинов другими государственными наградами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства передал родным погибших защитников ордена "Золотая Звезда".
Звание Герой Украины удостоены посмертно:
- Старший солдат Геннадий Афанасьев
- Старший лейтенант Александр Бондаренко
- Подполковник Сергей Кандыба (НГУ)
- Доброволец Тарас Карпюк
- Штаб-сержант Иван Кедик
- Старший лейтенант Руслан Лукницкий
- Солдат Николай Постовой
- Матрос Олег Хомицкий
Также президент лично наградил "Золотой Звездой" Героя Украины, командира 39-й бригады тактической авиации полковника Александра Довгача.
Зеленский также вручил награду "Крест боевых заслуг" младшему сержанту Евгению Минженеру.
Кроме того, глава государства наградил воинов орденами Богдана Хмельницкого I и III степеней и "За мужество" I-III степеней.
Николай Влад
14.11.2025 20:44
Vasya #607130
14.11.2025 20:40
YU ST
14.11.2025 20:40
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я не можу зрозуміти логіку вашого суспільства/натовпу: ворог - це росія. Але винен тільки Зеленський.
Ви хочете, щоб зараз були вибори? А якщо виграє російський кандидат, що тоді...?
А ви де? В Італії? Багато допомагаєте...? Але в усьому винен Зеленський?