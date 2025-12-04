В некоторых штурмовых полках ВСУ во время проверки выявляли массовые нарушения прав военных, - Решетилова
Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что в ходе ряда проверок в некоторых штурмовых полках Вооруженных сил Украины выявлены факты массовых нарушений прав военнослужащих.
Об этом она рассказала в интервью LB, передает Цензор.НЕТ.
Нарушения прав в армии
Она рассказала, что в некоторые полки она приезжала с проверкой, в частности с президентской. В отдельных частях выявили "откровенный криминал".
- Среди таких признаков омбудсмен назвала избиения, незаконное лишение свободы, угрозы жизни и здоровью военнослужащих и их родных.
По ее словам, материалы по инцидентам, имеющим признаки криминала, переданы правоохранительным органам, поскольку это уже не компетенция военного омбудсмана.
"Далее мяч на поле Офиса Генерального прокурора и правоохранительных органов. Я надеюсь, что они будут в этом расследовании достаточно эффективными", - добавила Решетилова.
В то же время омбудсмен уточнила, что это не касается всех штурмовых полков – большинство эффективно выполняют боевые задачи, однако есть "отдельные, которым показалось в какой-то момент, что они безнаказанны".
Эффективность расследования нарушений
Она добавила, что сейчас все зависит от эффективности расследования правоохранителей и того, насколько быстро они привлекут виновных командиров к ответственности.
Несмотря на это, она подчеркнула, что эти подразделения демонстрируют высокую эффективность на поле боя, однако это не освобождает от ответственности за нарушение прав военнослужащих.
"Нам нужно понимать, что они действительно эффективны на поле боя. И им ставят задачи такого характера, которые выполнить чрезвычайно сложно. Поэтому я не хотела бы, чтобы из-за сказанного повесили клеймо на все штурмовые подразделения. Одно дело — это эффективность, другое — привлечь к ответственности за нарушение прав военнослужащих", — резюмировала омбудсмен.
За її словами, також мобілізовано: двох із вродженою глухотою, одного з відкритою формою туберкульозу, дуже багато людей - з алкогольним делірієм (психоз, повʼязаний зі зловживанням спиртного).
ТЦК привозять їх у бригади і кажуть: «Якщо цих доходяг не візьмете - потім х*й узагалі дамо вам людей», пише чиновниця. (с)
Хто така Ольга Решетилова?
Ще одна "яжемать"..
Залишалася б журналісткою, працювала б далі на російське ліберальне видання Грані.ру.
******побиття, незаконне позбавлення волі, погрози життю і здоров'ю військовослужбовців і їхнім рідним *****
Абсолютно нереально. Нереально з простої причини - тут в ЗСУ інший всесвіт, зовсім не схожий ні на що цивільне.
Перш за все - повна повага до оточуючих. Нема особливої різниці - солдат чи старший офіцер. Нема різниці - місяць служиш як примусово бусифікований чи на нулі безвилазно з 24.02.2022.
Причина проста - ми на війні. Усі від усіх залежать.
Ну, й крім того, у більшості з тими контузіями відбита кукуха. І усі озброєні.
Хто стане вчиняти якісь неправильні дії? Які погрози життю рідних?
Та ну нахрєн, дєвочка!!!!!
Сиди собі в теплому офісі уповноваженої та не суйся до дорослих хлопчиків.
В тебе для цього чоловік є.
- Шёл, споткнулся, упал, очнулся, гипс.
Ніби до цього ніхто не знав-ще одна з причин сзч.
Наприклад є солдат Петренко, який напивається раз на 3 дні. Його не можна посадити на губу, щоб на третій день зрозуміти, що у нього запій, і чи почнеться делірій. Бо це позбавлення волі без провини.
Відправити його на лікування напряму у наркодиспансер не можна - треба направлення психіатра з госпіталя. Але ж з бєлочкой туди доправити - ціла проблема.
І без його згоди не можна відправити.
І побити його не можна.
І ВСП не хоче задувать, бо портиться статистика (таке кажуть сержанти).
І безтолку задувать, коли йому на гроші нас-рать, аби знайти випити.
Отже армія безсила, і в тилових частинах жесть