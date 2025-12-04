В некоторых штурмовых полках ВСУ во время проверки выявляли массовые нарушения прав военных, - Решетилова

Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что в ходе ряда проверок в некоторых штурмовых полках Вооруженных сил Украины выявлены факты массовых нарушений прав военнослужащих.

Об этом она рассказала в интервью LB, передает Цензор.НЕТ.

Нарушения прав в армии

Она рассказала, что в некоторые полки она приезжала с проверкой, в частности с президентской. В отдельных частях выявили "откровенный криминал".

Среди таких признаков омбудсмен назвала избиения, незаконное лишение свободы, угрозы жизни и здоровью военнослужащих и их родных.

По ее словам, материалы по инцидентам, имеющим признаки криминала, переданы правоохранительным органам, поскольку это уже не компетенция военного омбудсмана.

"Далее мяч на поле Офиса Генерального прокурора и правоохранительных органов. Я надеюсь, что они будут в этом расследовании достаточно эффективными", - добавила Решетилова.

В то же время омбудсмен уточнила, что это не касается всех штурмовых полков – большинство эффективно выполняют боевые задачи, однако есть "отдельные, которым показалось в какой-то момент, что они безнаказанны".

Эффективность расследования нарушений

Она добавила, что сейчас все зависит от эффективности расследования правоохранителей и того, насколько быстро они привлекут виновных командиров к ответственности.

Несмотря на это, она подчеркнула, что эти подразделения демонстрируют высокую эффективность на поле боя, однако это не освобождает от ответственности за нарушение прав военнослужащих.

"Нам нужно понимать, что они действительно эффективны на поле боя. И им ставят задачи такого характера, которые выполнить чрезвычайно сложно. Поэтому я не хотела бы, чтобы из-за сказанного повесили клеймо на все штурмовые подразделения. Одно дело — это эффективность, другое — привлечь к ответственности за нарушение прав военнослужащих", — резюмировала омбудсмен.