4 317 24

В некоторых штурмовых полках ВСУ во время проверки выявляли массовые нарушения прав военных, - Решетилова

зсу

Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что в ходе ряда проверок в некоторых штурмовых полках Вооруженных сил Украины выявлены факты массовых нарушений прав военнослужащих.

Об этом она рассказала в интервью LB, передает Цензор.НЕТ.

Нарушения прав в армии

Она рассказала, что в некоторые полки она приезжала с проверкой, в частности с президентской. В отдельных частях выявили "откровенный криминал". 

  • Среди таких признаков омбудсмен назвала избиения, незаконное лишение свободы, угрозы жизни и здоровью военнослужащих и их родных.

По ее словам, материалы по инцидентам, имеющим признаки криминала, переданы правоохранительным органам, поскольку это уже не компетенция военного омбудсмана.

"Далее мяч на поле Офиса Генерального прокурора и правоохранительных органов. Я надеюсь, что они будут в этом расследовании достаточно эффективными", - добавила Решетилова.

В то же время омбудсмен уточнила, что это не касается всех штурмовых полков – большинство эффективно выполняют боевые задачи, однако есть "отдельные, которым показалось в какой-то момент, что они безнаказанны".

Эффективность расследования нарушений

Она добавила, что сейчас все зависит от эффективности расследования правоохранителей и того, насколько быстро они привлекут виновных командиров к ответственности.

Несмотря на это, она подчеркнула, что эти подразделения демонстрируют высокую эффективность на поле боя, однако это не освобождает от ответственности за нарушение прав военнослужащих.

"Нам нужно понимать, что они действительно эффективны на поле боя. И им ставят задачи такого характера, которые выполнить чрезвычайно сложно. Поэтому я не хотела бы, чтобы из-за сказанного повесили клеймо на все штурмовые подразделения. Одно дело — это эффективность, другое — привлечь к ответственности за нарушение прав военнослужащих", — резюмировала омбудсмен.

Автор: 

издевательство (182) военнослужащие (6423) ВСУ (7145) Решетилова Ольга (67) Штурмовые войска (4)
+9
Ну так а как заставить воевать тех кого вы нахватали на улице и пинками загнали в бусы. Ну не платить же им. Других вариантов нет. Или они, после того как их тцк ногами поминают, вдруг должны обрести патриотизм и желание защищать страну? Либо мотивация, либо прикладом по голове. На мотивацию бюджета не выделено. Все в асфальт и бордюры ушло.
04.12.2025 16:45 Ответить
+4
Туди часто попадають з влк "придатний до тилових частин...", і на них як мінімум давлять психологічно та морально принижуючи. Хоча й так ясно що такі люди в більшості не витягнуть штурми.
04.12.2025 16:49 Ответить
+4
Нажаль, це на фашистську рашистську федерацію вже схоже! Правда брехливий телемарафон говорить що таке тільки на росії є, а от ніт. Навіть тут приклад з проклятої рашки беремо.
04.12.2025 16:49 Ответить
"Ну нє платіть же ім" - а ти в курсі скільки платять в ЗСУ?
04.12.2025 17:01 Ответить
ТЦК нещодавно «загребли» людину з пухлиною мозку та двох чоловіків із шизофренією: це абсолютний крик душі, на вулицях «пакують» усіх підряд, визнаючи придатними без ВЛК, - депутатка Київради Аліна Михайлова.

За її словами, також мобілізовано: двох із вродженою глухотою, одного з відкритою формою туберкульозу, дуже багато людей - з алкогольним делірієм (психоз, повʼязаний зі зловживанням спиртного).

ТЦК привозять їх у бригади і кажуть: «Якщо цих доходяг не візьмете - потім х*й узагалі дамо вам людей», пише чиновниця. (с)
04.12.2025 17:52 Ответить
І хто наказний,чи потрібно чекати півроку
04.12.2025 16:51 Ответить
не на часі
04.12.2025 17:06 Ответить
Це вона про той штурмовий полк XZY, в якому бійцям командири ламали кінцівки та кидали в яму?
04.12.2025 16:55 Ответить
Не, ну а что делать, если клоун приказ добром выполнять не хочет?
04.12.2025 17:04 Ответить
Власним прикладом показати, як це робиться.
показать весь комментарий
Шо за маячню я читаю?
Хто така Ольга Решетилова?
Ще одна "яжемать"..
Залишалася б журналісткою, працювала б далі на російське ліберальне видання Грані.ру.
******побиття, незаконне позбавлення волі, погрози життю і здоров'ю військовослужбовців і їхнім рідним *****
Абсолютно нереально. Нереально з простої причини - тут в ЗСУ інший всесвіт, зовсім не схожий ні на що цивільне.
Перш за все - повна повага до оточуючих. Нема особливої різниці - солдат чи старший офіцер. Нема різниці - місяць служиш як примусово бусифікований чи на нулі безвилазно з 24.02.2022.
Причина проста - ми на війні. Усі від усіх залежать.
Ну, й крім того, у більшості з тими контузіями відбита кукуха. І усі озброєні.
Хто стане вчиняти якісь неправильні дії? Які погрози життю рідних?
Та ну нахрєн, дєвочка!!!!!
Сиди собі в теплому офісі уповноваженої та не суйся до дорослих хлопчиків.
В тебе для цього чоловік є.
04.12.2025 17:06 Ответить
В якому підрозділі служете ?
показать весь комментарий
ОШБ
показать весь комментарий
Скалу знов стерли і покровськ просрали. Біжіть за медальками п.раси.
показать весь комментарий
Ця Ольга Рєшетілова відділяє ефективність військових підрозділів від захисту прав військовослужбовців.Вона не розуміє,що ці поняття пов"язані,причому обернено пропорційно.Тобто чим менше прав у військовослужбовців,тим більша ефективність їхніх дій.Іде війна,і тут право одне - померти за Україну,і обов"язок теж один - виконувати наказ командира.До того ж Рєшетілова досліджує взаємовідносини в найнижчих ланках військової структури,а той факт,що військами у нас до недавнього часу керував дрібний базарний торгаш Єрмак її якось не зацікавив.Та і те,що і тепер армією в цілому керує артист комічного жанру,а по психотипу боягуз і дезертир(це його єдиний військовий досвід - ухилянство від служби) її теж не інтересує.На останок нагадаю,що в москальській арміі нема такої посади - військовий омбудсмен,тому вона і наступає...на жаль...
04.12.2025 17:17 Ответить
- Солдат, что с рукой?
- Шёл, споткнулся, упал, очнулся, гипс.
04.12.2025 17:36 Ответить
Танунаху! Быть не может. ,В некоторых полках...,
04.12.2025 17:36 Ответить
Де перевіряла-там знайшла.
Ніби до цього ніхто не знав-ще одна з причин сзч.
показать весь комментарий
Розказую.
Наприклад є солдат Петренко, який напивається раз на 3 дні. Його не можна посадити на губу, щоб на третій день зрозуміти, що у нього запій, і чи почнеться делірій. Бо це позбавлення волі без провини.

Відправити його на лікування напряму у наркодиспансер не можна - треба направлення психіатра з госпіталя. Але ж з бєлочкой туди доправити - ціла проблема.

І без його згоди не можна відправити.

І побити його не можна.

І ВСП не хоче задувать, бо портиться статистика (таке кажуть сержанти).

І безтолку задувать, коли йому на гроші нас-рать, аби знайти випити.

Отже армія безсила, і в тилових частинах жесть
04.12.2025 17:42 Ответить
А є і інша історія: ппрсто прбори і ******* без причини. І давай ти не будеш розказувати, шо в СЗЧ за бабки не зодив, бо відпустку ніхтр не дає: карточку на стол і пішов собі у селл своє. Нема такого? Ага
показать весь комментарий
Цікаво. Чому ж у нас так почастішало СЗЧ…
показать весь комментарий
Ну так а ви думали тут благородні воїни? Мабуть не менше ніж у кацапів, які скидають відео з знущанням ваньок
показать весь комментарий
100% що там Скала фігурує.
показать весь комментарий
