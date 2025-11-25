Робити штурмовиків із бусифікованих - це провальна ідея, - Ігор Луценко
Мобілізація має проводитися за принципом політичної доцільності.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів командир роти БпЛА, екснардеп Ігор Луценко.
"Тобто всіх, хто більш-менш відомі - лідери суспільної думки, публіцисти, філософи, художники, поети, Топ-100 "Forbes" тощо швидко в армію. Акціонер ти? Молодець! Залишаєш своїх директорів, а сам йдеш воювати.
Такі люди – прекрасні організатори. Той же Павло Єлізаров – з бізнесу, Ігор Оболєнський – не найбільш військова людина, Андрій Білецький – без відповідної профільної освіти, але він – талант, який може створювати двіж!" - наголосив він.
Іноземці у війську
За словами Луценка, можна було б "закрити всю піхоту" іноземцями.
"Кажуть, що у нас зараз середній показник – 15 бійців на кілометр. Множимо на тисячу - 15 тисяч. Ще на чотири – 60 тисяч, щоб була заміна, й вони встигали відпочивати, відновитися та навчатися. Набрати таку кількість іноземців дуже просто. Але у нас немає організації, котра за це відповідає.
Нам треба не Центр рекрутингу, а структура, яка повністю супроводжує все: від інтерв'ю кандидата до доставки цієї людини сюди. Тут має бути задіяна і цивільна частина, як-от МЗС, і військова. А сьогодні як? "Хартія" окремо набирає, Білецький та "Азов" теж. Бо вони змушені в цій анархії й відсутності держави займатися цим процесом", - пояснив військовий.
СЗЧ
Проблему СЗЧ, вважає Луценко, можна було б вирішити, зокрема, завдяки цьому.
"Так, є питання щодо штурмів. Але ж і робити штурмовиків із бусифікованих – це провальна ідея. Мій друг Роман Стецюк за два тижні після БЗВП опинився на самому нулю, а менш, аніж за місяць, поїхав назад в тил, тому що зазнав поранення. Пощастило вижити, тому що поруч не розірвалися дрони. Далі госпіталь й списання.
Отака швидка військова "кар’єра". Ми маємо розуміти, що навіть якщо людина "супер Рембо", психологічно вона не готова до передової. Треба готувати, поступово її туди вводити. У Третього армійського корпусу й "Азову" це ж якось працює", - підсумував він
Повний текст інтерв'ю із колишнім нардепом, ветераном українсько-російської війни, командиром роти БПЛА Ігорем Луценком читайте за посиланням.
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Єдиним хто був поруч з солдатами це був Барна, тому в нього така участь як у багатьох воїнів, всі інші десь біля командування.
(ЛОХ- лицо обманутое хулиганом) - це так для твого розвітку.
як прийняли законодавство там і реалізують
А роблять,щоб що?
Які зараз "штурми"? Підрозділи по зачистці території - сапери, медики - після роботи роботизованих платформ та тотальному контролі повітря далеко попереду "штурмовиків.
Платите деньги штурмовикам как путин *****, не хотят за 100к, платите 200к, 300к.
И силовики, которых нужно призвать в первую очередь в штурмовики, если хотят!!
1. Відсутність лідерства з боку Президента (з великої літори на знак поваги до посади), як особи, яка прямо відповідає за мобілізацію в країні та правлячих (саме правлячих, а не опозиційних) еліт. Лідерство проявляється не в відосиках, а в прийнятті своєчасних та необхідних рішень, незалежно від того, як ці рішення впливатимуть на рейтинг.
2. Ставлення до мобілізованих як до "нескінченного ресурсу" з боку командування ЗСУ, особливо у перші роки війни. Існування недолугої системи "офіцерів запасу" вбило більше військовослужбовців, ніж Московія. Відсутність розуміння абсолютної цінності мобілізованих породжує низькоякісну підготовку з усіма наслідками та абсолютною безвідповідальністю командування.
3. Починаючи з 2022 року в країні створювався дискримінаційний підхід до мобілізованих: відсутність чітких строків служби; посилення покарання для солдат/сержантів; перешкоди переведення з сумнівних підрозділів; безкарність офіцерів, навіть за явно злочинні накази. Фактично, ми бачимо поступове перетворення ЗСУ в потяг в один кінець (200/300/СЗЧ)
4. Відсутність соціальної справедливості під час мобілізації. Уряд постійно розширює межі бронювання та відстрочок, дозволяє покидати країну найбільш продуктивному населенню, не створює передумови для популяризації служби в ЗСУ. Фактично, уряд взагалі не робить нічого для розвитку ЗСУ. Цей пункт дещо дублює п.1., але має відмінність: соціальна справедливість породжує рівновагу у соціальному договорі між владою та соціумом. А це в площині відповідальності виконавчої влади, як би смішно це не звучало.
Звісно, можна додати ще 5,10,20 пунктів. Можна звинувачувати населення, можна звинувачувати США, ЄС, Великобританію, але це не допоможе. Без перезавантаження влади, без кардинальної зміни управління ЗСУ ми неотримаємо ані кордонів 1991 року, ані позитивних змін на фронті.
У цей час рекламувати можливість долучитися до війська у інших країнах : Латинскої Америки, Африки. Там є люди що бажають заробити гроші військовою справою та розмовляють европейськими мовами.