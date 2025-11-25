Робити штурмовиків із бусифікованих - це провальна ідея, - Ігор Луценко

Мобілізація має проводитися за принципом політичної доцільності.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів командир роти БпЛА, екснардеп Ігор Луценко.

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"Тобто всіх, хто більш-менш відомі - лідери суспільної думки, публіцисти, філософи, художники, поети, Топ-100 "Forbes" тощо швидко в армію. Акціонер ти? Молодець! Залишаєш своїх директорів, а сам йдеш воювати.

Такі люди – прекрасні організатори. Той же Павло Єлізаров – з бізнесу, Ігор Оболєнський – не найбільш військова людина, Андрій Білецький – без відповідної профільної освіти, але він – талант, який може створювати двіж!" - наголосив він.

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Іноземці у війську

За словами Луценка, можна було б "закрити всю піхоту" іноземцями.

"Кажуть, що у нас зараз середній показник – 15 бійців на кілометр. Множимо на тисячу - 15 тисяч. Ще на чотири – 60 тисяч, щоб була заміна, й вони встигали відпочивати, відновитися та навчатися. Набрати таку кількість іноземців дуже просто. Але у нас немає організації, котра за це відповідає.

Нам треба не Центр рекрутингу, а структура, яка повністю супроводжує все: від інтерв'ю кандидата до доставки цієї людини сюди. Тут має бути задіяна і цивільна частина, як-от МЗС, і військова. А сьогодні як? "Хартія" окремо набирає, Білецький та "Азов" теж. Бо вони змушені в цій анархії й відсутності держави займатися цим процесом", - пояснив військовий.

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СЗЧ

Проблему СЗЧ, вважає Луценко, можна було б вирішити, зокрема, завдяки цьому.

"Так, є питання щодо штурмів. Але ж і робити штурмовиків із бусифікованих – це провальна ідея. Мій друг Роман Стецюк за два тижні після БЗВП опинився на самому нулю, а менш, аніж за місяць, поїхав назад в тил, тому що зазнав поранення. Пощастило вижити, тому що поруч не розірвалися дрони. Далі госпіталь й списання.

Отака швидка військова "кар’єра". Ми маємо розуміти, що навіть якщо людина "супер Рембо", психологічно вона не готова до передової. Треба готувати, поступово її туди вводити. У Третього армійського корпусу й "Азову" це ж якось працює", - підсумував він

Повний текст інтерв'ю із колишнім нардепом, ветераном українсько-російської війни, командиром роти БПЛА Ігорем Луценком читайте за посиланням.

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