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Робити штурмовиків із бусифікованих - це провальна ідея, - Ігор Луценко

Проблема мобілізації та СЗЧ в Україні: інтерв’ю Ігоря Луценка

Мобілізація має проводитися за принципом політичної доцільності.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів командир роти БпЛА, екснардеп Ігор Луценко.

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"Тобто всіх, хто більш-менш відомі - лідери суспільної думки, публіцисти, філософи, художники, поети, Топ-100 "Forbes" тощо швидко в армію. Акціонер ти? Молодець! Залишаєш своїх директорів, а сам йдеш воювати.

Такі люди – прекрасні організатори. Той же Павло Єлізаров – з бізнесу, Ігор Оболєнський – не найбільш військова людина, Андрій Білецький – без відповідної профільної освіти, але він – талант, який може створювати двіж!" - наголосив він.

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Іноземці у війську

За словами Луценка, можна було б "закрити всю піхоту" іноземцями.

"Кажуть, що у нас зараз середній показник – 15 бійців на кілометр. Множимо на тисячу - 15 тисяч. Ще на чотири – 60 тисяч, щоб була заміна, й вони встигали відпочивати, відновитися та навчатися. Набрати таку кількість іноземців дуже просто. Але у нас немає організації, котра за це відповідає.

Нам треба не Центр рекрутингу, а структура, яка повністю супроводжує все: від інтерв'ю кандидата до доставки цієї людини сюди. Тут має бути задіяна і цивільна частина, як-от МЗС, і військова. А сьогодні як? "Хартія" окремо набирає, Білецький та "Азов" теж. Бо вони змушені в цій анархії й відсутності держави займатися цим процесом", - пояснив військовий.

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СЗЧ

Проблему СЗЧ, вважає Луценко, можна було б вирішити, зокрема, завдяки цьому.

"Так, є питання щодо штурмів. Але ж і робити штурмовиків із бусифікованих – це провальна ідея. Мій друг Роман Стецюк за два тижні після БЗВП опинився на самому нулю, а менш, аніж за місяць, поїхав назад в тил, тому що зазнав поранення. Пощастило вижити, тому що поруч не розірвалися дрони. Далі госпіталь й списання.

Отака швидка військова "кар’єра". Ми маємо розуміти, що навіть якщо людина "супер Рембо", психологічно вона не готова до передової. Треба готувати, поступово її туди вводити. У Третього армійського корпусу й "Азову" це ж якось працює", - підсумував він

Повний текст інтерв'ю із колишнім нардепом, ветераном українсько-російської війни, командиром роти БПЛА Ігорем Луценком читайте за посиланням.

Читайте: У нас взагалі відсутнє таке поняття, як підготовка міст до оборони, - Ігор Луценко

Автор: 

мобілізація (3438) Луценко Ігор (191)
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Топ коментарі
+12
Сидіти за Х.З. скільки км від ЛБЗ та базікати вони можуть, а якщо базікати в унісон з командуванням то тебе помітять та підтягнуть на вищу посаду щоб ти втілював те що набазікав. В армії дурні просувається по службі найшвидше!
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25.11.2025 11:15 Відповісти
+8
Причини провалу мобілізації в Україні:

1. Відсутність лідерства з боку Президента (з великої літори на знак поваги до посади), як особи, яка прямо відповідає за мобілізацію в країні та правлячих (саме правлячих, а не опозиційних) еліт. Лідерство проявляється не в відосиках, а в прийнятті своєчасних та необхідних рішень, незалежно від того, як ці рішення впливатимуть на рейтинг.
2. Ставлення до мобілізованих як до "нескінченного ресурсу" з боку командування ЗСУ, особливо у перші роки війни. Існування недолугої системи "офіцерів запасу" вбило більше військовослужбовців, ніж Московія. Відсутність розуміння абсолютної цінності мобілізованих породжує низькоякісну підготовку з усіма наслідками та абсолютною безвідповідальністю командування.
3. Починаючи з 2022 року в країні створювався дискримінаційний підхід до мобілізованих: відсутність чітких строків служби; посилення покарання для солдат/сержантів; перешкоди переведення з сумнівних підрозділів; безкарність офіцерів, навіть за явно злочинні накази. Фактично, ми бачимо поступове перетворення ЗСУ в потяг в один кінець (200/300/СЗЧ)
4. Відсутність соціальної справедливості під час мобілізації. Уряд постійно розширює межі бронювання та відстрочок, дозволяє покидати країну найбільш продуктивному населенню, не створює передумови для популяризації служби в ЗСУ. Фактично, уряд взагалі не робить нічого для розвитку ЗСУ. Цей пункт дещо дублює п.1., але має відмінність: соціальна справедливість породжує рівновагу у соціальному договорі між владою та соціумом. А це в площині відповідальності виконавчої влади, як би смішно це не звучало.

Звісно, можна додати ще 5,10,20 пунктів. Можна звинувачувати населення, можна звинувачувати США, ЄС, Великобританію, але це не допоможе. Без перезавантаження влади, без кардинальної зміни управління ЗСУ ми неотримаємо ані кордонів 1991 року, ані позитивних змін на фронті.
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25.11.2025 12:35 Відповісти
+5
Ще один капітан очевидність без конкретики
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25.11.2025 11:07 Відповісти
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Ще один капітан очевидність без конкретики
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25.11.2025 11:07 Відповісти
а був ще хтось перед тим? я якось пропустив. не нагадаєте?
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25.11.2025 11:09 Відповісти
Сидіти за Х.З. скільки км від ЛБЗ та базікати вони можуть, а якщо базікати в унісон з командуванням то тебе помітять та підтягнуть на вищу посаду щоб ти втілював те що набазікав. В армії дурні просувається по службі найшвидше!
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25.11.2025 11:15 Відповісти
командир роти бпла сидить хз де?
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25.11.2025 11:36 Відповісти
Так.
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25.11.2025 11:45 Відповісти
нуну
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25.11.2025 12:34 Відповісти
А ти хто по вос?Де служив/воював?Напевно штурмовик? Тільки штурмовики/піхота вважають всіх інших тиловиками.
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25.11.2025 11:57 Відповісти
Луценко у 2014 добровольцем поїхав на Схід і був у першому Азов(чорні чоловічки),вже будучи депутатом не раз їздив двіжувать під Широкіно,з 22 брав участь у боях під Ірпінем,Гостомелем,був у Харківській області,під Бахмутом і Вугледаром у складі БРАГ 72 ОМБР.Де був ти щоб базікать?
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25.11.2025 11:50 Відповісти
Поїхав, був, їздив, - це все ні про що!
Єдиним хто був поруч з солдатами це був Барна, тому в нього така участь як у багатьох воїнів, всі інші десь біля командування.
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25.11.2025 11:58 Відповісти
У цивільних лохів існує якась дурнувата думка-хто не загинув на війни,значить не воював.А воювать-це тільки стрілять з автомата з окопа.Роберт Мадяр Броуді зараз командувач СБС,а був сержантом в Тро.Він теж не воював.
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25.11.2025 12:11 Відповісти
Ти голова уважно прочитай заголовок!!!, - мова про штурмовиків, до чого тут командувачи СБС.
(ЛОХ- лицо обманутое хулиганом) - це так для твого розвітку.
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25.11.2025 12:21 Відповісти
Тебе точно ******** обманули.На війні раптово можеш перетворитись з водія,дронщика,мінометники,ремонтника,кухаря і т.д. у піхоту і навпаки.Тому всі проходять бзвп.Зараз часто перед дронщиками і мінометниками піхоти немає взагалі.Хоч би не плів про що уявлення не маєш.
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25.11.2025 12:38 Відповісти
Воював/служив ти правильно пишеш, тому ті хто своїмі діями знищує ворога воює, всі інші служать. Ти голова де служиш, кому каву робиш, НШ, начальнику служби ПММ, на автівці волонтерський штабних дівчат возиш по посилки та пиццу ?
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25.11.2025 12:28 Відповісти
На продскладі відїдався,поки ти героїчно обороняв Ужгородський район.Вос 143.
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25.11.2025 12:45 Відповісти
Аааа ти сержант с ЗМЗ мінбатр. це ти здаєш в місцеві крамниці харчі які мають бути у хлопців на позициях?, скільки відправив до дому тушняка, сухпаїв?, від смузі з сухпаїв ще хлебало не треснуло?
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25.11.2025 13:51 Відповісти
ААА,тебе обманули ********,не читав наказ 317 і не розумієш що таке ВОС 143. Я доречі тушонку не їм взагалі.З літа 22.Я тоді був у Лисичанську,а ти воював з зеленим змієм,в Ужгородському котлі.Дякую за захист.
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25.11.2025 14:49 Відповісти
Ти ж сам написав що на складі хлебало відїдав, ти там розберись з своєю особистітю а то схоже що в тебе DID. До речі поки ти тушняки здавав літом 22 по крамницях, я вже лежав з пораненнями в Полтавському шпиталі. А тим часом хлопці з мого підрозділу, з таким самим ВОС який ти вказав цілодобово крили Світлодарськ та Миронівський, по 20-25 "абортів" за сутки. Бачу в тебе багато вільного часу на балаканину в інтернеті, не витрачай його марно, зроби каву НШ або "мазаних" звози за відправленням до НП.
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25.11.2025 16:04 Відповісти
Бачу в тебе теж часу нівроку,казки в інтернетах складать. Поки ми тримали посадки під Лисичанським НПЗ,а у кінці літа валили по ДАП,ти у Ужгородському котлі героїчно боровся з похміллям.Мобілізували вперше ще у 15, 22 вдруге.Це тобі для розуміння.Каву зробиш сам начальству,раз при штабі штани протираєш.Я вже цивільний в запасі.
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25.11.2025 22:01 Відповісти
В мене часу багато тому що я вже не в в війську як три роки, а ось в тебе багато тому що ти до війська маєш таке саме відношення як морська свинка до моря. По ДАПу він валив !!!! В штані ти собі валити тільки можеш.
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26.11.2025 21:34 Відповісти
Когось мобілізували в 15, та забусярили в 22, а я добровільно з січня 2015. Так що вояка вгамуй таланти, те що ти хаваєш я вже висрав пару-трійку років тому.
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26.11.2025 21:38 Відповісти
Це для тебе служба почалася з 22 року, на той час я вже був ГСР, та 5 рочків як в ЗСУ, - це тобі так для розуміння з кім ти спілкуєшся.
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25.11.2025 16:07 Відповісти
Я з 2015 в піхоті (ВОС-100???), багато де був, бачив, теж міг би написати собі в Wikipedia гарну біографію щоб таки як ти читали та захоплювались але не вважаю за потрібне. Не робить собi з командирів ідолів!
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25.11.2025 12:08 Відповісти
Що?З 15 в піхоті і живий?Почитай що тут дебіли пишуть.Раз живий,значить не воював,а сидів писарем у штабі,або на продсклад охороняв під Ужгородом.Бо диванні лохи знають точно,всіх бусифікують і посилають на другий день служби на м'ясо.Не знаю хто зараз Луценко за званням і посадою,а починав простим солдатом.Хоча міг би спокійно виїхать.В нього є і зв'язки і можливості.Я ніяку вікі не читав,знаю від людей які з ним воювали.
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25.11.2025 12:26 Відповісти
Я вже написав що не треба з командирів робити ідолів! Хто воює ті в окопах!
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25.11.2025 12:37 Відповісти
у вікіпедії без джерел біографію не напишеш - перевірять і викинуть як непідтверджену фуйню.
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25.11.2025 12:51 Відповісти
У вікіпедії можна написати що хоч, достовірність інформації у Вікіпедії перевіряється товариством добровольців у всьому світі , ти коли з груби злізло?
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25.11.2025 13:37 Відповісти
чмо горбате - ти вже пробував написати у вікіпедії ахінею? от спробуй - а тоді 3.14ди. пішов назад за пічку; розцвіркався молокососяра. І ше - саме на добровольцях і волонтерах тримається фронт. Чи ти на зарплаті тут?
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26.11.2025 08:33 Відповісти
Ємеля я у війську з січня 2015 року не треба мені розповідати що і як на фррнті, ттилапоть залізай на грубу та сиди там мовчки, вас лаптеногих по всьому світу розвелося як вошів, кохаєте свою Россію з за кордону а повертатися на болота не плануєте. згинь нечість.
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26.11.2025 09:41 Відповісти
ПТН ХЙЛ? Чий Крим? Як правильно - іміграція чи еміграція?
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26.11.2025 09:45 Відповісти
Втік за пАребрік сиди тихо а то депортують! Москаль молись на *****. Не лізь в теми де ти тямиш як свиня в апельсинах.
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26.11.2025 17:58 Відповісти
мені чому бачиться що хтось тут такий зсушник як трумп родом з Полісся.
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26.11.2025 18:24 Відповісти
З тебе такий трумп як з мого яух молоток.Сиди на грубі тихенько читай що дядьки пишуть
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26.11.2025 18:37 Відповісти
*** собі у тебе самовелич. ну тебе до дідька
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27.11.2025 08:16 Відповісти
Якщо щось бачиться ходи по РПЦ там тобі росіянськи попи налагодять мозок.😎
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26.11.2025 18:40 Відповісти
"середній показник - 15 бійців на кілометр. На тисячу км - 15 тисяч" - а де ще мільйон мобілізованих?
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25.11.2025 11:10 Відповісти
мобілізують тих, хто придатний до тилу, їм не можна на передову і причин для звільнення теж нема.
як прийняли законодавство там і реалізують
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25.11.2025 13:55 Відповісти
А скільки це поступово... 3...6....9місяців???
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25.11.2025 11:12 Відповісти
Хіба вони цього не розуміють.
А роблять,щоб що?
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25.11.2025 11:14 Відповісти
Якщо метою є рішуча перемога, то може ідея й провальна. А якщо метою є якогомога довше бути в процесі "триматися", то ідея цілком нормальна, не гірша за інші.
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25.11.2025 11:14 Відповісти
зараз якраз бусифіковані і воюють, хто йшов сам до війська в більшості вже в сирій земельці
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25.11.2025 11:15 Відповісти
Так це єдина ціль м'ясника сирка він працює по канонам 40 з років, які дрони які технології?! Нахапали задешево "ресурс " 40-50-60 років і думають до кордонів 91 року дійти і Крим повернути, ну не дебіли?!
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25.11.2025 11:17 Відповісти
Товаришу Луценко, як людина - тренована три місяці штурмувати окопи та споруди - може бути психологічно готова не доїхати в перший день навіть до того окопа, ні разу не вистрілити і прийняти дрон в голову?
Які зараз "штурми"? Підрозділи по зачистці території - сапери, медики - після роботи роботизованих платформ та тотальному контролі повітря далеко попереду "штурмовиків.
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25.11.2025 11:27 Відповісти
"Такі люди - прекрасні організатори" - якою б не була ефективною в своїй роботі людина в цивільному житті, на фронті не дасть наш совдепівського штибу генералітет їй бути такою ж ефективною. Про реформи ЗСУ згідно стандартів НАТО навіть говорити бояться, не те що їх проводити, що автор демонструє своєю статею.
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25.11.2025 11:28 Відповісти
І хто готуватиме цю людину - " поступово" ?, москворотий інструктор матершинник з рідкою пацанячою бородкою в Гончаоівському? Потрібно погодитись що взяли нас всіх як кажуть москалі - " тепленькими", коли ще був час, потрібно було вибудовувати кадрову мобілізаційну політику, а не займатися генеральським марнославством, шляпососи вас вздрючили полковнічими понтами, запізно пити баржомі та шукати відповідальних.
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25.11.2025 11:39 Відповісти
За гондур треба відразу після учебки убд давати, там у них втрат більше ніж на декотрих секторах на нулю
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25.11.2025 11:56 Відповісти
Саме для цього і з'явилась насильницька бусифікація
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25.11.2025 11:54 Відповісти
За это 3 года назад все говорили и, вот опять!!
Платите деньги штурмовикам как путин *****, не хотят за 100к, платите 200к, 300к.
И силовики, которых нужно призвать в первую очередь в штурмовики, если хотят!!
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25.11.2025 11:58 Відповісти
Навіщо мінту ваші 300к. Він собі в тилу - в теплі добрі - наколядує 100к. А зараз час косити бабло. І срака ціла і плюшки в перспективі.
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25.11.2025 13:02 Відповісти
з закордону залучати бажаючих за гроші, вони є
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25.11.2025 13:56 Відповісти
З самого початку виборів Зеленського 2019 була провальною ідеєю у всьому.
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25.11.2025 12:34 Відповісти
Причини провалу мобілізації в Україні:

1. Відсутність лідерства з боку Президента (з великої літори на знак поваги до посади), як особи, яка прямо відповідає за мобілізацію в країні та правлячих (саме правлячих, а не опозиційних) еліт. Лідерство проявляється не в відосиках, а в прийнятті своєчасних та необхідних рішень, незалежно від того, як ці рішення впливатимуть на рейтинг.
2. Ставлення до мобілізованих як до "нескінченного ресурсу" з боку командування ЗСУ, особливо у перші роки війни. Існування недолугої системи "офіцерів запасу" вбило більше військовослужбовців, ніж Московія. Відсутність розуміння абсолютної цінності мобілізованих породжує низькоякісну підготовку з усіма наслідками та абсолютною безвідповідальністю командування.
3. Починаючи з 2022 року в країні створювався дискримінаційний підхід до мобілізованих: відсутність чітких строків служби; посилення покарання для солдат/сержантів; перешкоди переведення з сумнівних підрозділів; безкарність офіцерів, навіть за явно злочинні накази. Фактично, ми бачимо поступове перетворення ЗСУ в потяг в один кінець (200/300/СЗЧ)
4. Відсутність соціальної справедливості під час мобілізації. Уряд постійно розширює межі бронювання та відстрочок, дозволяє покидати країну найбільш продуктивному населенню, не створює передумови для популяризації служби в ЗСУ. Фактично, уряд взагалі не робить нічого для розвитку ЗСУ. Цей пункт дещо дублює п.1., але має відмінність: соціальна справедливість породжує рівновагу у соціальному договорі між владою та соціумом. А це в площині відповідальності виконавчої влади, як би смішно це не звучало.

Звісно, можна додати ще 5,10,20 пунктів. Можна звинувачувати населення, можна звинувачувати США, ЄС, Великобританію, але це не допоможе. Без перезавантаження влади, без кардинальної зміни управління ЗСУ ми неотримаємо ані кордонів 1991 року, ані позитивних змін на фронті.
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25.11.2025 12:35 Відповісти
Зняти бронювання з держслужбовців та поліції і планово направляти їх на навчання.
У цей час рекламувати можливість долучитися до війська у інших країнах : Латинскої Америки, Африки. Там є люди що бажають заробити гроші військовою справою та розмовляють европейськими мовами.
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25.11.2025 14:01 Відповісти
мы для нашего руководства не люди, мы для них боевая еденица, не более
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25.11.2025 19:13 Відповісти
 
 