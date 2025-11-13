Мобілізація в Україні передбачає призов близько 30 тис. осіб щомісяця, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав питання розширення мобілізації одним із найскладніших для держави, армії та суспільства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо можливого збільшення мобілізації через тимчасові відступи на фронті, Зеленський зазначив:

"Питання про людей є найчутливішим і найскладнішим для мене, для солдатів, для людей, для суспільства і для партнерів".

Президент підкреслив, що чисельність української армії не можна порівнювати з російською через різницю в масштабах країн. Навіть якщо військові наполягають на збільшенні мобілізації, за його словами, потрібно враховувати економічну складову - люди працюють, платять податки, а ці кошти спрямовуються на оборону.

"Тому потрібно знайти баланс", - додав Зеленський.

Він зазначив, що зараз система мобілізації працює за рішенням армії, передбачаючи призов близько 30 тисяч осіб щомісяця. Президент також зауважив, що партнери України піднімають це питання, але вони "не перебувають на полі бою і не стикаються з реаліями, з якими зіштовхується країна".

А де баканов-гончарук-резніков-лисий з **************? Чому не у війську?!
13.11.2025 16:02 Відповісти
18-22 річних відпустив, сотні тисяч виїхали...
Але людей в піхоті не вистачає.
1,3 мільйона налічують сили оборони України.
Але людей на фронті не вистачає.
13.11.2025 16:06 Відповісти
"люди працюють, платять податки, а ці кошти спрямовуються на оборону" - на своїх "міндічів" ти їх спрямовуєш, падлюка.
13.11.2025 16:10 Відповісти
Цікаво подивитися на глядачів, що у залах сиділи до 2019 року та гигикали над своїм майбутнім.
13.11.2025 16:21 Відповісти
Берлинскую?
тобто срач не вивітривався і навітиь війна мозок не вправила
13.11.2025 23:00 Відповісти
і від вас все теж ж тi ми ж самими кацапнявими щями.
14.11.2025 01:05 Відповісти
а так це Україна напала на кацапію?
14.11.2025 01:07 Відповісти
Або кінчені партнери затулюють пельку або "висилають своїх мальчиків" як казала Мейр

Або кінчені партнери затулюють пельку або "висилають своїх мальчиків" як казала Мейр
13.11.2025 16:27 Відповісти
падлюка так легко вирішує великою кількістю людських життів як би розмова йшла про банки з пивом...
13.11.2025 16:28 Відповісти
І Сирський передбачає чергові фортеці.
13.11.2025 16:36 Відповісти
ну от, хай очолює штурмову бригаду з депутатів і міністрів, і ******** усі на фронт змивати свою ганьбу кров'ю, як слід робити під час війни. Все рівно для суспільства ця шобла уже повні нулі, їм не вірять. Як відправляти інших на війну, то вони можуть, хай йдуть самі і покажуть як треба воювати, керувати як слід державою вони не здатні.
13.11.2025 16:52 Відповісти
Розпочніть мобілізацію із закладів фахової передвищої та вищої освіти, де переховується сила-силенна 25+! Їх на заняттях місяцями немає! Особливо це явище квітне у невеличких регіональних (районних) коледжах малих містечок.
Там по документам- аншлаг, а по факту, - пусті аудиторії!
13.11.2025 16:55 Відповісти
Економічне бронювання )))
Багатовекторна - або через тису , або погранцям башляти, або групу купити, або порішать
13.11.2025 17:57 Відповісти
І що ти для цього зробив? . За мобілізацію відповідає Президент а не ЗСУ та ТЦК.
13.11.2025 17:02 Відповісти
13.11.2025 17:09 Відповісти
Пам'ятаю цей номер "Остап і Олекса геї-націоналісти" зараз якщо би таке в єфір виклали, у путріотів срака би згоріла вщент.
13.11.2025 17:57 Відповісти
Коли рабів почнете відпускати додому, скоти? 30 тис, мля. У вас одних СЗЧшників скоро буде сотня в місяць, а вони по 30 тис набирають. Навіть не набирають, а лише планують.
13.11.2025 17:11 Відповісти
Це по звітам !! В реалі більшість не доходить до в.ч. а тим більше до бою.
Той відкупився, той реально не придатний, той СЗЧ, той в дурку, той самостріл тощо тощо
13.11.2025 17:59 Відповісти
Цікаво мені,чи хоч частина писак,яка присутня тут тримали в руках автомат...🤣
13.11.2025 17:19 Відповісти
я б хотіла побачити, як наша вся еліта разом зі своїми синками, більшість яких звалила в Європу, а якщо й тут лишилась, то непогано прилаштувалась, от хотіла б побачити як ця "еліта" буде тримати в руках автомати на фронті в окопах. А то одним - мішки з грошима, а іншим - автомати. Нема мотивації, повністю зникла.
13.11.2025 17:26 Відповісти
Уже нет кого мобилизовать. Одни уехали, другие в "шоу",
у третьих деньги . Сын на фронте, самый молодой в подразделении-
-44 года., а платить за вывоз мусора государство требует.
13.11.2025 17:41 Відповісти
30 000 тисяч мобілізують, 20 000 СЗЧ. І цих втікачів уже немає ні на фронті, ні в економіці. Геніально налагоджена мобілізація.
13.11.2025 17:44 Відповісти
ОПГ "міндіч" ( картав-квартал)
13.11.2025 17:52 Відповісти
*** уж... Мда уж...
Такими темпами "кава в криму" буде потім.... Не при цьому людстві
13.11.2025 17:55 Відповісти
Так висмикнути 300 тисяч сзч с єкономіки , то ця сама єкономіка почне на ладан дихати ( і ніякі гроші заходу не допоможуть, які ще й розкрадуються),
13.11.2025 18:15 Відповісти
А куда они исчезают, я непонимаю - ни у кого нет запасов денег, что бы не работать и прятаться. Если их нет в армии и нет на работе и нет дома - то где все эти люди и за счет чего они живут?
13.11.2025 20:57 Відповісти
Треба всі районі ТЦК, хто не виконує план по бусифікаціі, відправляти всім складом на нуль.
13.11.2025 17:50 Відповісти
Який процент СЗЧ ??
13.11.2025 17:51 Відповісти
А куди, *****, діваються ці 30 тисяч?!
13.11.2025 17:54 Відповісти
так 26 000 сразу в СЗЧ йдуть
13.11.2025 18:08 Відповісти
Набрали 30к в місяць, 22 у пішло в сзч, потім знову набрали 30к в наступний місяць, 21 у нехай пішло в сзч, от і рахуйте 8000+9000=вже є 17к! Так що діло йде (сркзм) тільки через дупу все. ( З яких ще може половина в сзч вийти)
13.11.2025 18:17 Відповісти
миндича та цукерманів теж включи....
13.11.2025 18:07 Відповісти
Я буває приїжджаю в Київ приблизно о 6-й ранку: патрульних машин більше ніж цивільних
і кого вони охороняють? Самих від себе?

менти всі під присягою, навчені обходитись зі зброєю - майже готові солдати

але вони боронять правопорядок
дуже важлива місія двом здоровим мужикам міряти швидкість на трасі коли в країні війна
13.11.2025 18:22 Відповісти
Вавє свіжий текст принесли, прочитав, справу зроблено, залік
13.11.2025 18:57 Відповісти
Геть мудака!
13.11.2025 20:37 Відповісти
поц славік своє зробив - збив порошенка.
нормальна така криса....
13.11.2025 21:35 Відповісти
