Мобілізація в Україні передбачає призов близько 30 тис. осіб щомісяця, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав питання розширення мобілізації одним із найскладніших для держави, армії та суспільства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо можливого збільшення мобілізації через тимчасові відступи на фронті, Зеленський зазначив:

"Питання про людей є найчутливішим і найскладнішим для мене, для солдатів, для людей, для суспільства і для партнерів".

Президент підкреслив, що чисельність української армії не можна порівнювати з російською через різницю в масштабах країн. Навіть якщо військові наполягають на збільшенні мобілізації, за його словами, потрібно враховувати економічну складову - люди працюють, платять податки, а ці кошти спрямовуються на оборону.

"Тому потрібно знайти баланс", - додав Зеленський.

Він зазначив, що зараз система мобілізації працює за рішенням армії, передбачаючи призов близько 30 тисяч осіб щомісяця. Президент також зауважив, що партнери України піднімають це питання, але вони "не перебувають на полі бою і не стикаються з реаліями, з якими зіштовхується країна".

