РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12243 посетителя онлайн
Новости Мобилизация в Украине
4 486 69

Мобилизация в Украине предусматривает призыв около 30 тыс. человек ежемесячно, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский назвал вопрос расширения мобилизации одним из самых сложных для государства, армии и общества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отвечая на вопрос журналиста о возможном увеличении мобилизации из-за временных отступлений на фронте, Зеленский отметил:

"Вопрос о людях является самым чувствительным и сложным для меня, для солдат, для людей, для общества и для партнеров".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский наградил государственными наградами 418 военнослужащих, 127 - посмертно

Президент подчеркнул, что численность украинской армии нельзя сравнивать с российской из-за разницы в масштабах стран. Даже если военные настаивают на увеличении мобилизации, по его словам, нужно учитывать экономическую составляющую - люди работают, платят налоги, а эти средства направляются на оборону.

"Поэтому нужно найти баланс", - добавил Зеленский.

Он отметил, что сейчас система мобилизации работает по решению армии, предусматривая призыв около 30 тысяч человек ежемесячно. Президент также заметил, что партнеры Украины поднимают этот вопрос, но они "не находятся на поле боя и не сталкиваются с реалиями, с которыми сталкивается страна".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц говорил с Зеленским о коррупции в энергетике и выезде мужчин. В Офисе президента об этом не упомянули

Автор: 

Зеленский Владимир (22571) мобилизация (2954)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
А де баканов-гончарук-резніков-лисий з **************? Чому не у війську?!
показать весь комментарий
13.11.2025 16:02 Ответить
+8
"люди працюють, платять податки, а ці кошти спрямовуються на оборону" - на своїх "міндічів" ти їх спрямовуєш, падлюка.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:10 Ответить
+6
Раджу всім хто має мозок (а не телемарафон замість нього) задуматися над цим числом - 30 000 (щомісяця).
показать весь комментарий
13.11.2025 16:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мабуть, якщо віддати енергетику у власність русні, красти перестануть.
Он з ЗАЕС же не крадуть.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:09 Ответить
Що значить не крадуть? Ви полистайте інтернети, чимало цікавого знайдете.
Тендери на закупівлю рукавичок, корму для риб...
Досі справно працюють та отримують зряплату адміністрації давно окупованих територій та підприємств.
Крадуть аж гай шумить!
показать весь комментарий
13.11.2025 16:13 Ответить
Так вище натякають, що треба припинити мобілізацію "гоєв", щоб зєля припинив нарешті красти.
Наслідки припинення мобілізації, сподіваюсь, зрозумілі.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:14 Ответить
вище натякають, що якщо зеля хоче, щоб за нього воювали - то він повинен перестати красти, а ти падло зелене провокатор чому за зелю не воюєш?
показать весь комментарий
13.11.2025 16:35 Ответить
Покажіть мені хоч одного, хто саме за зєлю воює.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:37 Ответить
За зєлю ніхто не воює.
показать весь комментарий
13.11.2025 17:24 Ответить
Володя, яка, блін, мобілізація? Кого захищати? міндічеподібних?! Це дно , Володя, просто ДНО!!!
показать весь комментарий
13.11.2025 16:22 Ответить
Так, не треба мобілізації.
Зайде русня, вона вижене всіх міндічеподібних, ото заживемо.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:23 Ответить
Ця влада зламала життя мільйонам, а ти хотів відсидітись?
показать весь комментарий
13.11.2025 16:41 Ответить
Прийде інша влада, вона точно нікому нічого не зламає.
Тому що самая гуманная власть в мірє.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:44 Ответить
Ви в житті хоч комусь потрібний? Чи тільки тут пропаганду писати? ) Якщо самі в армію не збираєтеся, навіщо про це писати постійно? )) Кожна лбдина сама без вас розбереться
показать весь комментарий
13.11.2025 16:45 Ответить
Тому що купа інших тут пише, що нізащо не треба йти в армію.
Хтось може б і пішов, а почитає - і не піде. А якщо мобілізують - то одразу втече.
Що русні й треба.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:46 Ответить
Ну пишуть і що? Це їхнє діло. Ви ж не хочете в армію? Не хочете. Ото й не треба вказувати, що робити іншим
показать весь комментарий
13.11.2025 16:58 Ответить
А інші, значить, повинні мати змогу безперешкодно "допомагати людям розібратись, що їм ні за яких обставин не треба йти до армії".
показать весь комментарий
13.11.2025 17:00 Ответить
А де баканов-гончарук-резніков-лисий з **************? Чому не у війську?!
показать весь комментарий
13.11.2025 16:02 Ответить
Так ж комісованні та бронь мають. Хто за державу мародерство буде відповідати та забезпечувати відкатікі а? Во тож бо і воно
показать весь комментарий
13.11.2025 16:03 Ответить
Ну так знайди! Б-ять, ты його вже чотири роки шуканшь!
показать весь комментарий
13.11.2025 16:02 Ответить
Може він сподівається, що ті 100 тисяч мобресурсу 18-22 роки, яких він випустив з якихось лише йому відомих міркувань(насправді з метою піару і підвищення рейтингу) повернуться по першому свистку умовного воєнкома Борисова?
показать весь комментарий
13.11.2025 16:40 Ответить
" потрібно знайти баланс" по зеЛайнячі це " сойтись по середине",а за 4 роки повномаштабної ти мразота баланс не спромігся знайти?
показать весь комментарий
13.11.2025 16:03 Ответить
кочена мерзота, щоб ти та твої ви.....ля....ки зі скумбрією по 8 грн.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:03 Ответить
Рейтинг твій один дідько пішов під три чорти - давай вмикай ТЦК та СП в положення "безпрєдєл"
показать весь комментарий
13.11.2025 16:05 Ответить
вже,ще з місяць назад,іпсо посипало градом....
показать весь комментарий
13.11.2025 16:20 Ответить
А з них сзч 21 тисяча кожного місяця, ну і до сраки оті передбачення, коксонутий ти провалив мобілізацію разом с сирком і слабо це признати, за тебе вже точно ніхто не проголосує
показать весь комментарий
13.11.2025 16:05 Ответить
Про це на зе-марафоні розповідають? Так отож.
Проголосують аж бігом, електорат блазня нікуди не зник.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:15 Ответить
18-22 річних відпустив, сотні тисяч виїхали...
Але людей в піхоті не вистачає.
1,3 мільйона налічують сили оборони України.
Але людей на фронті не вистачає.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:06 Ответить
20 тис з яких, дякуючи тобі, тікають в сзч. Потужно, продовжуй в тому ж дусі.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:07 Ответить
Так а що чекати від чотириразового клоуна-хабарника-ухилянта? В політиці воно нуль без палички а все потужнічає на повні штани, який президент така і мобілізація (гівно)
показать весь комментарий
13.11.2025 16:10 Ответить
Саме про це повинні були думати виборці в 19, але вони голосували за... Голоборотька.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:16 Ответить
30 тисяч щомісяця, але на фронті нехватка людей.....
показать весь комментарий
13.11.2025 16:07 Ответить
Тому що сзч 22к+, загиблі, поранені, полонені.
Головне, що у Міндіча все добре. 😧
показать весь комментарий
13.11.2025 16:10 Ответить
Кругом вештаються мусора і тцк, знач на фронті все за планом.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:25 Ответить
Ну так нас же за довб@й@бів тримають: як би озвучували втрати, було б зрозуміло куди діваються люди. Радіють цьому всьому лише місцеві ПТСР-щики інваліди та пенсія, яка тут цілодобово сидить і "воює"
показать весь комментарий
13.11.2025 16:47 Ответить
Раджу всім хто має мозок (а не телемарафон замість нього) задуматися над цим числом - 30 000 (щомісяця).
показать весь комментарий
13.11.2025 16:08 Ответить
То що ж там такого? Ще років на 8 запросто вистачить.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:32 Ответить
Пиз"""а мобілізації вже як 1.5 року, яке розширення? Тупа совкова установка мобілізувати 30 тис кожен місяць не дивлячись ні на що, три дні назад за 1 (один!) день сзчснулись 9000 чоловік, об адекватності мобілізації речі навіть і не йде, бардак бардак і ще раз бардак.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:08 Ответить
Пруф?
показать весь комментарий
13.11.2025 16:27 Ответить
Рус-вєсна.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:32 Ответить
Чотириразовий ухилянт не перестає над нами насміхатися.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:08 Ответить
Тобто Ми Втрачаємо 30 тисяч людей
що місяця ????🤬🤬🤬
Але в нашому випадку Це Програш.
Потрібно воювати технологіями
Ракети, БПЛА і т.і.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:09 Ответить
Совкові генерали на чолі з сирським (прізвище м'ясник) вміють воювати тільки кількістю гарматного м'яса.
На інше вони не здатні, не навчені і не вміють.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:12 Ответить
Правильно! Фламінгами їх, фламінгами!
показать весь комментарий
13.11.2025 17:20 Ответить
"люди працюють, платять податки, а ці кошти спрямовуються на оборону" - на своїх "міндічів" ти їх спрямовуєш, падлюка.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:10 Ответить
!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
13.11.2025 16:12 Ответить
Не сприймайте будь-які цифри серйозно. Ніхто правду по мобілізації, втратах і СЗЧ не скаже. Може там все значно гірше, а може й навіть краще.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:10 Ответить
судячи з цифр сзч,мобілізації,базової кількості ЗСУ то цифри вбитих,поранених та зниклих з полоненими десь під 1,5 млн.....це було викладено інстітутом вивчення війни
показать весь комментарий
13.11.2025 16:26 Ответить
з яких 2/3 відразу йде у СЗЧ - зЕ - зЕфективність
показать весь комментарий
13.11.2025 16:11 Ответить
І номер один - чотирикратний ухилянт ЗЄ !!!
показать весь комментарий
13.11.2025 16:11 Ответить
Передбачувач, ля... На фронті дірки, інколи два бійця тримають оборону в півкілометра, резервів не вистачає, зброї не вистачає, *********** не поставляють. А Золоті унітази вже нема куди ставити. І постіно "Двушечка в Мовску ушла".
показать весь комментарий
13.11.2025 16:11 Ответить
Чому "полу"?
показать весь комментарий
13.11.2025 16:17 Ответить
Якщо деякі командири будуть відноститися до людей як до витратного матеріалу і не нести за це жодної відповідальності, то ніякого по 30 тис осіб не вистачить. А кількість СЗЧ кратно зросте. Бо в першу чергу поповнюють ті підрозділи, де люди як тонер для принтера.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:12 Ответить
Мобілізація це лакмусовий папірець який показує відношення влади до мобілізованих, дивлячись на цей скандал з міндичем (де оприлюднено тільки 5 відсотків, вишенька на торті думаю буде Оманські договорняки потужного в 20 році) сзч буде тільки збільшуватися, ніхто не хоче воювати за цю наскрізь корупційну владу
показать весь комментарий
13.11.2025 16:19 Ответить
всі - президенти як президенти і тільки наш 4 рази піхотинцем не схотів,
а відразу на верховного спригнув - вчитеся, салагі!
показать весь комментарий
13.11.2025 16:19 Ответить
Так шо ж ти, гнида міндіческая не займаєшся мобілізацією згідно обо'вязків передбачених Конституцією та іншими законами? І ти ж випустив з країни 18-24, тварюка. Може орденоносців кошевого з пікаловим мобілізуєшь, паскуда?
показать весь комментарий
13.11.2025 16:20 Ответить
Черговий "совок" вважає, що має право розпоряджатися чужими життями. Ідіть подивіться програму "Врємя" 🤣🤣
показать весь комментарий
13.11.2025 16:50 Ответить
Цікаво подивитися на глядачів, що у залах сиділи до 2019 року та гигикали над своїм майбутнім.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:21 Ответить
Эту мразь нужно срочно менять ! Долой президента -коррупционера! До полноценных выборов и .о .президента назначить либо Шабунина , либо Берлинскую ! Правительство клептократов тоже в отставку ! Кто-нибудь верит , что оно было не в теме , если его министрами являются креатуры Миндича ? Единственное , в новое правительство ни в коем случае нельзя допустить политиков из списков старых прожженных коррупционеров , как -то : порошенок-тимошенок тощо
показать весь комментарий
13.11.2025 16:21 Ответить
Президент також зауважив, що партнери України піднімають це питання Джерело: https://censor.net/ua/n3584900

Або кінчені партнери затулюють пельку або "висилають своїх мальчиків" як казала Мейр
показать весь комментарий
13.11.2025 16:27 Ответить
падлюка так легко вирішує великою кількістю людських життів як би розмова йшла про банки з пивом...
показать весь комментарий
13.11.2025 16:28 Ответить
І Сирський передбачає чергові фортеці.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:36 Ответить
ну от, хай очолює штурмову бригаду з депутатів і міністрів, і ******** усі на фронт змивати свою ганьбу кров'ю, як слід робити під час війни. Все рівно для суспільства ця шобла уже повні нулі, їм не вірять. Як відправляти інших на війну, то вони можуть, хай йдуть самі і покажуть як треба воювати, керувати як слід державою вони не здатні.
показать весь комментарий
13.11.2025 16:52 Ответить
Розпочніть мобілізацію із закладів фахової передвищої та вищої освіти, де переховується сила-силенна 25+! Їх на заняттях місяцями немає! Особливо це явище квітне у невеличких регіональних (районних) коледжах малих містечок.
Там по документам- аншлаг, а по факту, - пусті аудиторії!
показать весь комментарий
13.11.2025 16:55 Ответить
І що ти для цього зробив? . За мобілізацію відповідає Президент а не ЗСУ та ТЦК.
показать весь комментарий
13.11.2025 17:02 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2025 17:09 Ответить
Коли рабів почнете відпускати додому, скоти? 30 тис, мля. У вас одних СЗЧшників скоро буде сотня в місяць, а вони по 30 тис набирають. Навіть не набирають, а лише планують.
показать весь комментарий
13.11.2025 17:11 Ответить
Цікаво мені,чи хоч частина писак,яка присутня тут тримали в руках автомат...🤣
показать весь комментарий
13.11.2025 17:19 Ответить
я б хотіла побачити, як наша вся еліта разом зі своїми синками, більшість яких звалила в Європу, а якщо й тут лишилась, то непогано прилаштувалась, от хотіла б побачити як ця "еліта" буде тримати в руках автомати на фронті в окопах. А то одним - мішки з грошима, а іншим - автомати. Нема мотивації, повністю зникла.
показать весь комментарий
13.11.2025 17:26 Ответить
 
 