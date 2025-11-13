Мобилизация в Украине предусматривает призыв около 30 тыс. человек ежемесячно, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский назвал вопрос расширения мобилизации одним из самых сложных для государства, армии и общества.

Отвечая на вопрос журналиста о возможном увеличении мобилизации из-за временных отступлений на фронте, Зеленский отметил:

"Вопрос о людях является самым чувствительным и сложным для меня, для солдат, для людей, для общества и для партнеров".

Президент подчеркнул, что численность украинской армии нельзя сравнивать с российской из-за разницы в масштабах стран. Даже если военные настаивают на увеличении мобилизации, по его словам, нужно учитывать экономическую составляющую - люди работают, платят налоги, а эти средства направляются на оборону.

"Поэтому нужно найти баланс", - добавил Зеленский.

Он отметил, что сейчас система мобилизации работает по решению армии, предусматривая призыв около 30 тысяч человек ежемесячно. Президент также заметил, что партнеры Украины поднимают этот вопрос, но они "не находятся на поле боя и не сталкиваются с реалиями, с которыми сталкивается страна".

