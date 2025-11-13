Мобилизация в Украине предусматривает призыв около 30 тыс. человек ежемесячно, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский назвал вопрос расширения мобилизации одним из самых сложных для государства, армии и общества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Отвечая на вопрос журналиста о возможном увеличении мобилизации из-за временных отступлений на фронте, Зеленский отметил:
"Вопрос о людях является самым чувствительным и сложным для меня, для солдат, для людей, для общества и для партнеров".
Президент подчеркнул, что численность украинской армии нельзя сравнивать с российской из-за разницы в масштабах стран. Даже если военные настаивают на увеличении мобилизации, по его словам, нужно учитывать экономическую составляющую - люди работают, платят налоги, а эти средства направляются на оборону.
"Поэтому нужно найти баланс", - добавил Зеленский.
Он отметил, что сейчас система мобилизации работает по решению армии, предусматривая призыв около 30 тысяч человек ежемесячно. Президент также заметил, что партнеры Украины поднимают этот вопрос, но они "не находятся на поле боя и не сталкиваются с реалиями, с которыми сталкивается страна".
Он з ЗАЕС же не крадуть.
Тендери на закупівлю рукавичок, корму для риб...
Досі справно працюють та отримують зряплату адміністрації давно окупованих територій та підприємств.
Крадуть аж гай шумить!
Наслідки припинення мобілізації, сподіваюсь, зрозумілі.
Зайде русня, вона вижене всіх міндічеподібних, ото заживемо.
Тому що самая гуманная власть в мірє.
Хтось може б і пішов, а почитає - і не піде. А якщо мобілізують - то одразу втече.
Що русні й треба.
державумародерство буде відповідати та забезпечувати відкатікі а? Во тож бо і воно
Проголосують аж бігом, електорат блазня нікуди не зник.
Але людей в піхоті не вистачає.
1,3 мільйона налічують сили оборони України.
Але людей на фронті не вистачає.
Головне, що у Міндіча все добре. 😧
що місяця ????🤬🤬🤬
Але в нашому випадку Це Програш.
Потрібно воювати технологіями
Ракети, БПЛА і т.і.
На інше вони не здатні, не навчені і не вміють.
а відразу на верховного спригнув - вчитеся, салагі!
Або кінчені партнери затулюють пельку або "висилають своїх мальчиків" як казала Мейр
Там по документам- аншлаг, а по факту, - пусті аудиторії!