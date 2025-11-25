РУС
Делать штурмовиков из бусифицированных - это провальная идея, - Игорь Луценко

Проблема мобилизации и СЗЧ в Украине: интервью Игоря Луценко

Мобилизация должна проводиться по принципу политической целесообразности.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал командир роты БПЛА, экс-нардеп Игорь Луценко.

"То есть всех, кто более-менее известен – лидеры общественного мнения, публицисты, философы, художники, поэты, Топ-100 "Forbes" и т.д. быстро в армию. Акционер ты? Молодец! Оставляешь своих директоров, а сам идешь воевать.

Такие люди – прекрасные организаторы. Тот же Павел Елизаров – из бизнеса, Игорь Оболенский – не самый военный человек, Андрей Билецкий – без соответствующего профильного образования, но он – талант, который может создавать движ!" – подчеркнул он.

Иностранцы в армии

По словам Луценко, можно было бы "закрыть всю пехоту" иностранцами.

"Говорят, что у нас сейчас средний показатель – 15 бойцов на километр. Умножаем на тысячу – 15 тысяч. Еще на четыре – 60 тысяч, чтобы была замена, и они успевали отдыхать, восстанавливаться и учиться. Набрать такое количество иностранцев очень просто. Но у нас нет организации, которая за это отвечает.

Нам нужен не Центр рекрутинга, а структура, которая полностью сопровождает все: от интервью кандидата до доставки этого человека сюда. Здесь должна быть задействована и гражданская часть, такая как МИД, и военная. А сегодня как? "Хартия" отдельно набирает, Билецкий и "Азов" тоже. Потому что они вынуждены в этой анархии и отсутствии государства заниматься этим процессом", - пояснил военный.

СОЧ

Проблему СОЧ, считает Луценко, можно было бы решить, в частности, благодаря этому.

"Да, есть вопросы по штурмам. Но и делать штурмовиков из бусифицированных - это провальная идея. Мой друг Роман Стецюк через две недели после БЗВП оказался на самом нуле, а менее чем через месяц уехал обратно в тыл, потому что получил ранение. Повезло выжить, потому что рядом не разорвались дроны. Далее госпиталь и списание.

Такая быстрая военная "карьера". Мы должны понимать, что даже если человек "супер Рэмбо", психологически он не готов к передовой. Нужно готовить, постепенно его туда вводить. У Третьего армейского корпуса и "Азова" это же как-то работает", – подытожил он.

+8
Сидіти за Х.З. скільки км від ЛБЗ та базікати вони можуть, а якщо базікати в унісон з командуванням то тебе помітять та підтягнуть на вищу посаду щоб ти втілював те що набазікав. В армії дурні просувається по службі найшвидше!
показать весь комментарий
25.11.2025 11:15 Ответить
+3
Ще один капітан очевидність без конкретики
показать весь комментарий
25.11.2025 11:07 Ответить
+2
Так це єдина ціль м'ясника сирка він працює по канонам 40 з років, які дрони які технології?! Нахапали задешево "ресурс " 40-50-60 років і думають до кордонів 91 року дійти і Крим повернути, ну не дебіли?!
показать весь комментарий
25.11.2025 11:17 Ответить
