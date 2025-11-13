Примусова мобілізація військовозобов’язаних - це законно, але не є нормою, - речник Полтавського ТЦК Істомін

Примусове доставлення військовозобов'язаних до ТЦК є законним. Хоча саме явище є ненормальним, але це вимушений крок під час війни.

Про це в інтерв'ю Главкому заявив речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Примусова мобілізація

"Знаю, що за ці слова знову отримаю порцію негативу, але скажу як є: примусове доставлення військовозобов’язаних – це законно. Це ненормальне явище для мирної країни, але вимушений крок у воєнний час", - зазначив він.

Істомін нагадав, що в Україні є добровільна служба за контрактом та обов'язкова за мобілізацією.

Також читайте: 19 тис. проваджень щодо ухилення від мобілізації зареєстровано: вироків у рази менше, - ЗМІ

"Вона мала б бути обов’язковою, але вона переросла в примусову. Люди не хочуть виконувати свій обов’язок і держава застосовує примус. Якщо громадянин відмовляється від обов’язкової служби, залишається тільки примусове доставлення, яке виконує поліція.

Це не означає, що його одразу мобілізують. Часто буває, що людину приводять до ТЦК, її направляють на ВЛК, а потім з’ясовується, що особа має право на відстрочку, але не оформила документи. А потім з’являються скандальні історії – "забрали з вулиці", "призвали з відстрочкою" тощо", - додав речник.

Також дивіться: Четверо військовослужбовців ТЦК спостерігають, як їх колега проводить "заходи оповіщення" у Харкові і лупцює чоловіка у цивільному. ВIДЕО

Відео в мережі

"Щодо самих відео, які поширюються в мережі. Кожен такий випадок перевіряється. Ролики "спускають" до нас старші штаби, або правоохоронні органи, щоб з’ясувати, що саме сталося. Ми готуємо пояснення, додаємо документи, а потім робляться висновки. Якщо з’ясовується, що щось було незаконно – це вже компетенція правоохоронців.

Я до таких історій ставлюся негативно. Це не те, як мала б виглядати мобілізація у цивілізованій країні. В ідеалі людина отримала повістку, прийшла до ТЦК – і все. Але коли не приходять, коли ігнорують закон, тоді залишається тільки примусовий варіант. Адже нашу цивілізовану країну досі намагається захопити і знищити імперіалістична Росія", - додав Істомін.

Читайте: "Слуга народу" Потураєв: "Майже всі відео з ТЦК - це діпфейки, створені штучним інтелектом"

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що мобілізація в Україні передбачає призов близько 30 тис. осіб щомісяця.