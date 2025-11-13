Примусова мобілізація військовозобов’язаних - це законно, але не є нормою, - речник Полтавського ТЦК Істомін

Що кажуть у ТЦК про примусову мобілізацію?

Примусове доставлення військовозобов'язаних до ТЦК є законним. Хоча саме явище є ненормальним, але це вимушений крок під час війни.

Про це в інтерв'ю Главкому заявив речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін, передає Цензор.НЕТ.

Примусова мобілізація

"Знаю, що за ці слова знову отримаю порцію негативу, але скажу як є: примусове доставлення військовозобов’язаних – це законно. Це ненормальне явище для мирної країни, але вимушений крок у воєнний час", - зазначив він.

Істомін нагадав, що в Україні є добровільна служба за контрактом та обов'язкова за мобілізацією.

"Вона мала б бути обов’язковою, але вона переросла в примусову. Люди не хочуть виконувати свій обов’язок і держава застосовує примус. Якщо громадянин відмовляється від обов’язкової служби, залишається тільки примусове доставлення, яке виконує поліція.

Це не означає, що його одразу мобілізують. Часто буває, що людину приводять до ТЦК, її направляють на ВЛК, а потім з’ясовується, що особа має право на відстрочку, але не оформила документи. А потім з’являються скандальні історії – "забрали з вулиці", "призвали з відстрочкою" тощо", - додав речник.

Відео в мережі

"Щодо самих відео, які поширюються в мережі. Кожен такий випадок перевіряється. Ролики "спускають" до нас старші штаби, або правоохоронні органи, щоб з’ясувати, що саме сталося. Ми готуємо пояснення, додаємо документи, а потім робляться висновки. Якщо з’ясовується, що щось було незаконно – це вже компетенція правоохоронців.

Я до таких історій ставлюся негативно. Це не те, як мала б виглядати мобілізація у цивілізованій країні. В ідеалі людина отримала повістку, прийшла до ТЦК – і все. Але коли не приходять, коли ігнорують закон, тоді залишається тільки примусовий варіант. Адже нашу цивілізовану країну досі намагається захопити і знищити імперіалістична Росія", - додав Істомін.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що мобілізація в Україні передбачає призов близько 30 тис. осіб щомісяця.

Топ коментарі
+28
Что-то вот этот "речник Полтавського ТЦК Істомін", с полуазиатским лицом, не сильно бежит защищать свою родину. С его должностью вполне справится человек, получивший ранения на фронте и неспособный воевать по состоянию здоровья. И таких военов в тылу как г..на, воевать они тоже, походу, не научены.
13.11.2025 16:45 Відповісти
+25
мобілізація - законна. ніхто й не каже що вона не законна.
незаконними є дії тцкашніків, після яких люди вмирають від епілепсії. і незаконним є ігнорування таких дій з боку лівоохоронних органів.
13.11.2025 16:30 Відповісти
+21
Ухилянтське падло - це якраз про майора Істоміна. Він типовий "професійний військовий", котрий за 4 роки війну бачив тільки по шмарофону, займаючи посаду речника, на яку доцільніше було б призначити когось після важкого поранення. І таких "речників" там - дві третини тцк
13.11.2025 16:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Він вагітний від пана Пометуна, котрий призначений начальником Полтавського ТЦК зразу після того, як успішно справився з мобілізацією в Донецьку.
13.11.2025 16:59 Відповісти
........є добровільна служба за контрактом та обов'язкова за мобілізацією........

Ще є добровільна за мобілізацією, але то для чоловіків з яйцями. До містечкових ухілесів, що сидять в коментарях, воно не стосується.
13.11.2025 16:56 Відповісти
А 95 анал чи батальон Монако це стосується?
13.11.2025 16:57 Відповісти
Ви, ***, цікаві.
Тобто, хай підори вб'ють тебе, твою жінку, твоїх дітей, хай заберуть твою землю, але захищатися підеш, поки не підуть ті зелені плісняви, діти депутатів і прокурори.
Так?
13.11.2025 17:00 Відповісти
Ні. Багато ждунів. Ці дебіли реально думають що кацапи їм добро несуть.
13.11.2025 17:03 Відповісти
А землю ( и то что в ней) уже забрала влада и олигархи. Или вы до сих пор наивно верите, что природные ресурсы, согласно Конституции Украины, принадлежат народу?
13.11.2025 17:06 Відповісти
Це ти цікавий, жирні мусора, прокурори судді депутати в тилу жирують і як ось це "монголоподібне" речником, можуть не йти в простий люд обов'язково? Ти цей , чи хрестик одінь чи штани зніми хоч...
13.11.2025 17:23 Відповісти
Ще один виліз. А у відмазаної п/братії нема жінок, дітей і землі? Чи їх повинні чорнороби захищати? Чому ти родилось нікчемним рабом?
13.11.2025 19:52 Відповісти
Їх не які закони не стосуються .
13.11.2025 17:06 Відповісти
Це погано, тому що на всю країну у нас тільки 2 чоловіка з яйцями - ви і Женя Дикий.
13.11.2025 17:07 Відповісти
В нас вже кожна жаба може коментувати та трактувати Конституцію. Країна мрій.....
13.11.2025 16:57 Відповісти
Що таке норма ? В що таке закон ? В нашій країні нічого нема законного. Хіба у нас є війна ?
13.11.2025 17:05 Відповісти
А цих примусово доставити до ТЦК не бажаєте ?
13.11.2025 17:11 Відповісти
То не ухилянти, а емігранти і половина з них українським паспортом давно підтерлась. Для їх мобілізації законних підстав ще менше, чим для мобілізації Міндича.
13.11.2025 17:14 Відповісти
то ти видно з 2014 року як син Порошенка теж воював?
13.11.2025 17:30 Відповісти
так не воює. знятий по інвалідності з військового обліку. ну а тепер за тебе візьмемось. що ти там,сцикун? де воював, де отримав поранення? чи на гражданці на пляшку присів зі своїми друганам уклоністами?
13.11.2025 19:23 Відповісти
в мене проблемне має. а в тебе вже почались.
13.11.2025 20:10 Відповісти
Адвокат Порошенків каже, що син Порошенка знятий з обліку в зв'язку з виїздом за кордон, а не по інвалідності, а Печерський тцк каже, що він по фінансовій частині воював, а не на позиціях. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cg5y151vdr9o
13.11.2025 22:04 Відповісти
В першу чергу повинні бути мобілізовані усі ті, хто 34 роки підряд, за роки незалежності країни, безбожно грабували державу. Це стосується усіх президентів і їх адміністрацій (чи то пак офісів), міністрів і депутатів з великою челяддю-прислугами із заступників та помічників, керівників обл-рай-адміністрацій, суддів, працівників спецслужб, директорів підприємств, закладів та інших чиновників усіх рангів. Нехай ідуть на передок фронту і захищають свої награбовані статки.
13.11.2025 17:32 Відповісти
Та ніхто ж не проти, але це має робити поліція, а не ЗСУ. І доставляти до суду, а не до ТЦК.
13.11.2025 17:39 Відповісти
100%
13.11.2025 19:37 Відповісти
Все дуже просто: ментів майже 500 тисяч, ТЦКунів приблизно 200 тисяч… На блокпостах стоять по 10 а іноді по 30 здорових мужиків зі зброєю і пробують мобілізувати діда віком за 50

якщо поставити в стрій половину ментів і ТЦКунів, то піхоти точно вистачить (хоча половина з них буде СЗЧ)
13.11.2025 17:59 Відповісти
Скажіть на якому конкретно блокпосту стоять 30 здорових мужиків зі зброєю. Ну хоч би 10 одразу. Просто ні разу не бачив за ці роки. Аж цікаво стало.
13.11.2025 18:40 Відповісти
Выйди из дома пенсия)) многое увидишь если по стране покатаешься)))
13.11.2025 19:27 Відповісти
Шановний речнику! Припиніть продукувати інформаційний непотріб. Ви особисто пов'язували свое життя (сподіваюсь свідомо) з військовою службою. Тож припиніть писанину і займіться своїми ПРЯМИМИ обов'язками. Цілий речник у званні майора це трохи занадто. Ніщо не мотивує людей так, як особистий приклад. Ознак непридатності не видно (окрім легкої форми хитрозробленості). Але за новими медичними документами то не перешкода.
13.11.2025 18:28 Відповісти
Хорошо отмазываться и прикрываться законом когда это удобно твоей жопе)) а то, что мусора должны были всем скопом идти на фронт и в начале войны для них спец законопроект ввели который разрешил бронировать под 90% об этом гос твари почему-то упоминать не любят. Эх...
13.11.2025 19:25 Відповісти
Стаття 29.
Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом...
13.11.2025 19:33 Відповісти
Пояснить, для чего , щоб рахувати людей на районі потрібен цілий полковник. У медзакладах значно більше людей, е теж сами чоловіки, плюс жінки , бабці та дітлахи. Але нема льгот, зарплати, та почестей. Також немає 50% знижки на квартплату.
13.11.2025 20:18 Відповісти
в чяс ******* існує.
13.11.2025 22:05 Відповісти
*** тих кацапняйвих піймеш - то вони сцаря пушкой аурори свергають.
а то моляться на свергнутоґо - дикі люде...
13.11.2025 22:02 Відповісти
З точки зору законодавства цей чоловік несе повну нісенітницю. Військова і трудова повинність - мода тоталітарних комуністичних смітників. Ми живемо при капіталізмі, де всі відносини переведені на договірну основу. Держава - це фірма, взаємні обов'язки фізичної особи з якою можливі лише через правочин, який є добровільним і письмовим.
13.11.2025 22:24 Відповісти
Закон, в я кому нація меншає а ресурсами користуються іноземці. Тоді примушувати це лагідна форма відносин між обдуреними і розумними крадіями законних цитат.
14.11.2025 06:50 Відповісти
