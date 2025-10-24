"Слуга народу" Потураєв: "Майже всі відео з ТЦК - це діпфейки, створені штучним інтелектом"

Росія продовжує масово створювати фейки про мобілізацію.

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що більшість відео в соцмережах, на яких нібито співробітники ТЦК насильно затримують громадян, є підробками, створеними за допомогою штучного інтелекту, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже всі такі відео - фейки. Або вони зняті не в Україні, зокрема на тимчасово окупованих територіях, або взагалі створені штучним інтелектом. Це просто діпфейки", - зазначив Потураєв.

За словами депутата, громадські організації, які моніторять інформаційний простір, із застосуванням інструментів ШІ проаналізували великий масив контенту у соцмережах і з’ясували, що переважна більшість таких роликів не має реального підґрунтя.

Потураєв наголосив, що окремі випадки порушення законодавства з боку працівників ТЦК справді трапляються, і відповідальні особи притягуються до відповідальності. Однак інформаційна кампанія, розгорнута в соцмережах, має ознаки масштабного російського ІПСО.

"І росіяни, і китайці дедалі активніше використовуватимуть штучний інтелект для створення діпфейків. Але боротися з ними теж можна лише за допомогою ШІ. У майбутньому саме штучний інтелект зможе відрізнити правду від підробки", — додав він.

