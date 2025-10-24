"Слуга народу" Потураєв: "Майже всі відео з ТЦК - це діпфейки, створені штучним інтелектом"
Росія продовжує масово створювати фейки про мобілізацію.
Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що більшість відео в соцмережах, на яких нібито співробітники ТЦК насильно затримують громадян, є підробками, створеними за допомогою штучного інтелекту, інформує Цензор.НЕТ.
"Майже всі такі відео - фейки. Або вони зняті не в Україні, зокрема на тимчасово окупованих територіях, або взагалі створені штучним інтелектом. Це просто діпфейки", - зазначив Потураєв.
За словами депутата, громадські організації, які моніторять інформаційний простір, із застосуванням інструментів ШІ проаналізували великий масив контенту у соцмережах і з’ясували, що переважна більшість таких роликів не має реального підґрунтя.
Потураєв наголосив, що окремі випадки порушення законодавства з боку працівників ТЦК справді трапляються, і відповідальні особи притягуються до відповідальності. Однак інформаційна кампанія, розгорнута в соцмережах, має ознаки масштабного російського ІПСО.
"І росіяни, і китайці дедалі активніше використовуватимуть штучний інтелект для створення діпфейків. Але боротися з ними теж можна лише за допомогою ШІ. У майбутньому саме штучний інтелект зможе відрізнити правду від підробки", — додав він.
Про це він повідомив в інтерв'ю журналістам у Трускавці, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я приїхав. Уткнувся в шлагбаум. Зрозумів, що я не знаю, як заїхати на парковку. Запаркував машину в нормальному місці. Пішов пішки в "Міротель". Прийшов, кажу:"У вас повинна бути на мене бронь". Вони кажуть є бронь. Взяв ключі. Виходжу (з готелю. - Ред.) і потрапляю на власний брифінг. Вже 15 камер, 30 журналістів. Я думав швидко прижену машину на парковку і піду гуляти. А ні", - розповів політик.
Потураєв запевнив, що він сам оплатить своє проживання в готелі.
"Я буду платити за номер. Я і вчора за себе у Львові платив", - зазначив "слуга народу" і розповів, що номер, в якому він оселився, коштує за добу "три з чимось". Джерело: https://censor.net/ua/v3291574
Я перестаю сміятися над подібними висловлюваннями з болотяної недокраїни. Наша влада в даному контексті не краща.
Вони лише забули що ми не рашка. І думаємо не телевізором
Закопати як ухилянта, зрадника.
І чому адмін тут видалає усі коментарі под такими відео ?
Мало хто звернув увагу на цей момент, але одного разу він проголосив з трибуни ВР що зелень прийшла до влади назавжди.
Козел смердючий...