2 470 38

"Слуга народу" Потураєв: "Майже всі відео з ТЦК - це діпфейки, створені штучним інтелектом"

Микита Потураєв заявив, що більшість відео про мобілізацію в Україні — це діпфейки

Росія продовжує масово створювати фейки про мобілізацію.

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що більшість відео в соцмережах, на яких нібито співробітники ТЦК насильно затримують громадян, є підробками, створеними за допомогою штучного інтелекту, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже всі такі відео - фейки. Або вони зняті не в Україні, зокрема на тимчасово окупованих територіях, або взагалі створені штучним інтелектом. Це просто діпфейки", - зазначив Потураєв.

За словами депутата, громадські організації, які моніторять інформаційний простір, із застосуванням інструментів ШІ проаналізували великий масив контенту у соцмережах і з’ясували, що переважна більшість таких роликів не має реального підґрунтя.

 Потураєв наголосив, що окремі випадки порушення законодавства з боку працівників ТЦК справді трапляються, і відповідальні особи притягуються до відповідальності. Однак інформаційна кампанія, розгорнута в соцмережах, має ознаки масштабного російського ІПСО.

"І росіяни, і китайці дедалі активніше використовуватимуть штучний інтелект для створення діпфейків. Але боротися з ними теж можна лише за допомогою ШІ. У майбутньому саме штучний інтелект зможе відрізнити правду від підробки", — додав він.

мобілізація (3255) штучний інтелект (381) Потураєв Микита (146) ТЦК та СП (844)
Топ коментарі
+16
Найбільший діпфейк це сам Потураєв та вся слуганародная ЗЕлена шваль, на чолі з найвеличнішим потужним діпфейком
24.10.2025 14:42 Відповісти
+9
Особливо гарно в ші виходять жінки яеі звільняють затриманих.
24.10.2025 14:42 Відповісти
+9
П...с и дол...б. А что это за "громадські організації, які моніторять інформаційний простір ", подробнее, плиз? У нас вся влада-дипфейк.
24.10.2025 14:44 Відповісти
Кацапьонок - жжот🤣🤣
24.10.2025 14:41 Відповісти
Божа роса...
24.10.2025 14:41 Відповісти
Особливо гарно в ші виходять жінки яеі звільняють затриманих.
24.10.2025 14:42 Відповісти
Найбільший діпфейк це сам Потураєв та вся слуганародная ЗЕлена шваль, на чолі з найвеличнішим потужним діпфейком
24.10.2025 14:42 Відповісти
Лицемірний підар з команди зрадників зеленського-дєрмака! Це ваші недолугі закони і Конституція та Закон, створили тисячі таких "діпфейків"! Коли вже Верховну Раду замінить ШІ, толку буде більше!
24.10.2025 14:59 Відповісти
Мав на увазі Конституція та Закон НА ПАУЗІ!
24.10.2025 15:01 Відповісти
Н-да....
24.10.2025 14:42 Відповісти
Ідіот це м'яко для цього виродка.....
24.10.2025 14:43 Відповісти
вірю кожному слову Потураєва
24.10.2025 14:43 Відповісти
І кожному пуку
24.10.2025 15:24 Відповісти
П...с и дол...б. А что это за "громадські організації, які моніторять інформаційний простір ", подробнее, плиз? У нас вся влада-дипфейк.
24.10.2025 14:44 Відповісти
Нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв розповів про своє поселення в готель в Трускавці і того, хто оплачує його проживання.

Про це він повідомив в інтерв'ю журналістам у Трускавці, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я приїхав. Уткнувся в шлагбаум. Зрозумів, що я не знаю, як заїхати на парковку. Запаркував машину в нормальному місці. Пішов пішки в "Міротель". Прийшов, кажу:"У вас повинна бути на мене бронь". Вони кажуть є бронь. Взяв ключі. Виходжу (з готелю. - Ред.) і потрапляю на власний брифінг. Вже 15 камер, 30 журналістів. Я думав швидко прижену машину на парковку і піду гуляти. А ні", - розповів політик.
Потураєв запевнив, що він сам оплатить своє проживання в готелі.
"Я буду платити за номер. Я і вчора за себе у Львові платив", - зазначив "слуга народу" і розповів, що номер, в якому він оселився, коштує за добу "три з чимось". Джерело: https://censor.net/ua/v3291574
24.10.2025 14:45 Відповісти
А як він собі уявляє, хто б мав за нього платити? 🤔
24.10.2025 14:59 Відповісти
Чому вони нас сприймають за біомасу? Ми такі випадки щодня бачимо своїми очима. Які дип-фейки???
Я перестаю сміятися над подібними висловлюваннями з болотяної недокраїни. Наша влада в даному контексті не краща.
Вони лише забули що ми не рашка. І думаємо не телевізором
24.10.2025 14:46 Відповісти
Фейки фейками - але черг з бажаючих замінити хлопців на передку немає
24.10.2025 14:46 Відповісти
Чому нема? Є, і багато, мусора наприклад, все вміють навіть поводитися з вогнепальною зброєю, але чомусь не їдуть туди, бо мабуть ненавчені воювати, і мамині черешенькі.
24.10.2025 14:48 Відповісти
Немае саме через деяких колінлпрострілювачів.
24.10.2025 14:51 Відповісти
А то що пакують в буси щоденні відео це теж діпфейки? (Ото слово модне вивчили, в пахне совок совком) , а цкуни як завжди лагідні і пухнасті, на кого оця маячня розрахована?
24.10.2025 14:46 Відповісти
Суд: Постраждалий не довів, що мав череп до зустрічі з ТЦК
Закопати як ухилянта, зрадника.
24.10.2025 14:47 Відповісти
Начтцк моего района что-то никак не привлекут к ответственности, хотя он регулярно инвалидов в ПЕХОТУ отправляет. Там правда заворачивают сразу, в частях такие проблемы не нужны
24.10.2025 14:48 Відповісти
Тоді виходить тцк це кацапська контора яка створена щоб дискредитувати зсу, бо такої кількості порушень прав людини нема ніде.
24.10.2025 14:49 Відповісти
Це не той, що "анал-табу"?
24.10.2025 14:49 Відповісти
Не, то другой был. У этого не табу.
24.10.2025 15:01 Відповісти
Не діпфейки - це цінність людського життя в Україні, вірність європейських союзників і крах російської економіки в наступному році. А щодо ТЦК - це іпсо й діпфейки.
24.10.2025 14:50 Відповісти
, телепен, якщо ці відео діпфейки, створені штучним інтелектом - чому тоді заводять Кримільни статті по цім відео ?

І чому адмін тут видалає усі коментарі под такими відео ?
24.10.2025 14:52 Відповісти
Вот же ж ган@он маланский.
24.10.2025 14:56 Відповісти
Практически все кацапы которые тут пишут по украински про зраду, пораженчество и плохую мобилизацию используют ИИ. Если есть больше 2-3 абзацев текста это очень легко определяется. С помощью ИИ.
24.10.2025 15:02 Відповісти
Ти теж ИИ?
24.10.2025 15:04 Відповісти
Він не був людиною з самого початку.
Мало хто звернув увагу на цей момент, але одного разу він проголосив з трибуни ВР що зелень прийшла до влади назавжди.
24.10.2025 15:02 Відповісти
Ну так створіть сайт, де будуть викладатися ці діпфейки. З коментарями і поясненнями, що вони створені за допомогою ШІ. Бо так можна договоритися до того, що всі відео, де корупціонерів ловлять на гарячому, теж підробки. І судові вироки, відповідно, теж можна скасувати.
24.10.2025 15:02 Відповісти
Я б сказав навіть діпфаки. Ще й групові діпфаки.
24.10.2025 15:03 Відповісти
Видно йому вже сам Штучного Інтелект дроче прямо в сесійній залі не виходячі...
Козел смердючий...
24.10.2025 15:03 Відповісти
В ТОТ я ще можу повірити, а от в можливості ШІ робити подібні відеоролики-НІ. Нехай Пан сам спробує вмовити ШІ
24.10.2025 15:06 Відповісти
В Києві помер чоловік у ТЦК , тоже ШІ ?
24.10.2025 15:11 Відповісти
Помер чи допомогли померти?
показати весь коментар
24.10.2025 15:25 Відповісти
Ахахахахахах, это самое смешное и тупое заявление, которое я слышал за все свои 55 лет жизни. Они реально ржут над этим тупым стадом, которое голосовало за Зелупу и которое до сих пор его поддерживает.
24.10.2025 15:14 Відповісти
Я б дуже хотів побачити створеше ШІ відео, на якому цього вилупка сопчатку лупцюють юрбою, а потім вішають на каштані.
24.10.2025 15:16 Відповісти
Але вірунам секти "ворожого іпсо та постановки" його сцянина здається божественним нектаром.
24.10.2025 15:26 Відповісти
 
 