"Слуга народа" Потураев: "Почти все видео о ТЦК — это дипфейки, созданные искусственным интеллектом"

Россия продолжает массово создавать фейки о мобилизации.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что большинство видео в соцсетях, на которых якобы сотрудники ТЦК насильно задерживают граждан, являются подделками, созданными с помощью искусственного интеллекта, информирует Цензор.НЕТ.

"Почти все такие видео - фейки. Или они сняты не в Украине, в частности на временно оккупированных территориях, или вообще созданы искусственным интеллектом. Это просто дипфейки", - отметил Потураев.

По словам депутата, общественные организации, которые мониторят информационное пространство, с применением инструментов ИИ проанализировали большой массив контента в соцсетях и выяснили, что подавляющее большинство таких роликов не имеет реальной подоплеки.

Потураев отметил, что отдельные случаи нарушения законодательства со стороны работников ТЦК действительно случаются, и ответственные лица привлекаются к ответственности. Однако информационная кампания, развернутая в соцсетях, имеет признаки масштабного российского ИПСО.

"И россияне, и китайцы все активнее будут использовать искусственный интеллект для создания дипфейков. Но бороться с ними тоже можно только с помощью ИИ. В будущем именно искусственный интеллект сможет отличить правду от подделки", - добавил он.

