РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9888 посетителей онлайн
Новости
3 325 43

"Слуга народа" Потураев: "Почти все видео о ТЦК — это дипфейки, созданные искусственным интеллектом"

Никита Потураев заявил, что большинство видео о мобилизации в Украине — это дипфейки

Россия продолжает массово создавать фейки о мобилизации.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что большинство видео в соцсетях, на которых якобы сотрудники ТЦК насильно задерживают граждан, являются подделками, созданными с помощью искусственного интеллекта, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Почти все такие видео - фейки. Или они сняты не в Украине, в частности на временно оккупированных территориях, или вообще созданы искусственным интеллектом. Это просто дипфейки", - отметил Потураев.

По словам депутата, общественные организации, которые мониторят информационное пространство, с применением инструментов ИИ проанализировали большой массив контента в соцсетях и выяснили, что подавляющее большинство таких роликов не имеет реальной подоплеки.

Также читайте: Отстранение Порошенко от заседаний ВР могут сократить до 3-х дней из-за реакции Европы, - "слуга народа" Потураев

Потураев отметил, что отдельные случаи нарушения законодательства со стороны работников ТЦК действительно случаются, и ответственные лица привлекаются к ответственности. Однако информационная кампания, развернутая в соцсетях, имеет признаки масштабного российского ИПСО.

"И россияне, и китайцы все активнее будут использовать искусственный интеллект для создания дипфейков. Но бороться с ними тоже можно только с помощью ИИ. В будущем именно искусственный интеллект сможет отличить правду от подделки", - добавил он.

Также читайте: ИИ-консультант в "Дії" самостоятельно обрабатывает 85% запросов, - Федоров

Автор: 

мобилизация (2930) искусственный интеллект (50) Потураев Никита (150) ТЦК (791)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
Найбільший діпфейк це сам Потураєв та вся слуганародная ЗЕлена шваль, на чолі з найвеличнішим потужним діпфейком
показать весь комментарий
24.10.2025 14:42 Ответить
+16
Особливо гарно в ші виходять жінки яеі звільняють затриманих.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:42 Ответить
+14
П...с и дол...б. А что это за "громадські організації, які моніторять інформаційний простір ", подробнее, плиз? У нас вся влада-дипфейк.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапьонок - жжот🤣🤣
показать весь комментарий
24.10.2025 14:41 Ответить
Божа роса...
показать весь комментарий
24.10.2025 14:41 Ответить
Особливо гарно в ші виходять жінки яеі звільняють затриманих.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:42 Ответить
Найбільший діпфейк це сам Потураєв та вся слуганародная ЗЕлена шваль, на чолі з найвеличнішим потужним діпфейком
показать весь комментарий
24.10.2025 14:42 Ответить
Лицемірний підар з команди зрадників зеленського-дєрмака! Це ваші недолугі закони і Конституція та Закон, створили тисячі таких "діпфейків"! Коли вже Верховну Раду замінить ШІ, толку буде більше!
показать весь комментарий
24.10.2025 14:59 Ответить
Мав на увазі Конституція та Закон НА ПАУЗІ!
показать весь комментарий
24.10.2025 15:01 Ответить
Н-да....
показать весь комментарий
24.10.2025 14:42 Ответить
Ідіот це м'яко для цього виродка.....
показать весь комментарий
24.10.2025 14:43 Ответить
вірю кожному слову Потураєва
показать весь комментарий
24.10.2025 14:43 Ответить
І кожному пуку
показать весь комментарий
24.10.2025 15:24 Ответить
П...с и дол...б. А что это за "громадські організації, які моніторять інформаційний простір ", подробнее, плиз? У нас вся влада-дипфейк.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:44 Ответить
Нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв розповів про своє поселення в готель в Трускавці і того, хто оплачує його проживання.

Про це він повідомив в інтерв'ю журналістам у Трускавці, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я приїхав. Уткнувся в шлагбаум. Зрозумів, що я не знаю, як заїхати на парковку. Запаркував машину в нормальному місці. Пішов пішки в "Міротель". Прийшов, кажу:"У вас повинна бути на мене бронь". Вони кажуть є бронь. Взяв ключі. Виходжу (з готелю. - Ред.) і потрапляю на власний брифінг. Вже 15 камер, 30 журналістів. Я думав швидко прижену машину на парковку і піду гуляти. А ні", - розповів політик.
Потураєв запевнив, що він сам оплатить своє проживання в готелі.
"Я буду платити за номер. Я і вчора за себе у Львові платив", - зазначив "слуга народу" і розповів, що номер, в якому він оселився, коштує за добу "три з чимось". Джерело: https://censor.net/ua/v3291574
показать весь комментарий
24.10.2025 14:45 Ответить
А як він собі уявляє, хто б мав за нього платити? 🤔
показать весь комментарий
24.10.2025 14:59 Ответить
Чому вони нас сприймають за біомасу? Ми такі випадки щодня бачимо своїми очима. Які дип-фейки???
Я перестаю сміятися над подібними висловлюваннями з болотяної недокраїни. Наша влада в даному контексті не краща.
Вони лише забули що ми не рашка. І думаємо не телевізором
показать весь комментарий
24.10.2025 14:46 Ответить
Фейки фейками - але черг з бажаючих замінити хлопців на передку немає
показать весь комментарий
24.10.2025 14:46 Ответить
Чому нема? Є, і багато, мусора наприклад, все вміють навіть поводитися з вогнепальною зброєю, але чомусь не їдуть туди, бо мабуть ненавчені воювати, і мамині черешенькі.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:48 Ответить
Немае саме через деяких колінлпрострілювачів.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:51 Ответить
А то що пакують в буси щоденні відео це теж діпфейки? (Ото слово модне вивчили, в пахне совок совком) , а цкуни як завжди лагідні і пухнасті, на кого оця маячня розрахована?
показать весь комментарий
24.10.2025 14:46 Ответить
Суд: Постраждалий не довів, що мав череп до зустрічі з ТЦК
Закопати як ухилянта, зрадника.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:47 Ответить
Начтцк моего района что-то никак не привлекут к ответственности, хотя он регулярно инвалидов в ПЕХОТУ отправляет. Там правда заворачивают сразу, в частях такие проблемы не нужны
показать весь комментарий
24.10.2025 14:48 Ответить
Тоді виходить тцк це кацапська контора яка створена щоб дискредитувати зсу, бо такої кількості порушень прав людини нема ніде.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:49 Ответить
Це не той, що "анал-табу"?
показать весь комментарий
24.10.2025 14:49 Ответить
Не, то другой был. У этого не табу.
показать весь комментарий
24.10.2025 15:01 Ответить
Не діпфейки - це цінність людського життя в Україні, вірність європейських союзників і крах російської економіки в наступному році. А щодо ТЦК - це іпсо й діпфейки.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:50 Ответить
, телепен, якщо ці відео діпфейки, створені штучним інтелектом - чому тоді заводять Кримільни статті по цім відео ?

І чому адмін тут видалає усі коментарі под такими відео ?
показать весь комментарий
24.10.2025 14:52 Ответить
Вот же ж ган@он маланский.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:56 Ответить
Практически все кацапы которые тут пишут по украински про зраду, пораженчество и плохую мобилизацию используют ИИ. Если есть больше 2-3 абзацев текста это очень легко определяется. С помощью ИИ.
показать весь комментарий
24.10.2025 15:02 Ответить
Ти теж ИИ?
показать весь комментарий
24.10.2025 15:04 Ответить
Да вы мне льстите
показать весь комментарий
24.10.2025 15:39 Ответить
Він не був людиною з самого початку.
Мало хто звернув увагу на цей момент, але одного разу він проголосив з трибуни ВР що зелень прийшла до влади назавжди.
показать весь комментарий
24.10.2025 15:02 Ответить
Він же з 'обраних'. В 20-30 рр. минулого століття такі ж були. Загули.
показать весь комментарий
24.10.2025 16:02 Ответить
Ну так створіть сайт, де будуть викладатися ці діпфейки. З коментарями і поясненнями, що вони створені за допомогою ШІ. Бо так можна договоритися до того, що всі відео, де корупціонерів ловлять на гарячому, теж підробки. І судові вироки, відповідно, теж можна скасувати.
показать весь комментарий
24.10.2025 15:02 Ответить
Я б сказав навіть діпфаки. Ще й групові діпфаки.
показать весь комментарий
24.10.2025 15:03 Ответить
Видно йому вже сам Штучного Інтелект дроче прямо в сесійній залі не виходячі...
Козел смердючий...
показать весь комментарий
24.10.2025 15:03 Ответить
В ТОТ я ще можу повірити, а от в можливості ШІ робити подібні відеоролики-НІ. Нехай Пан сам спробує вмовити ШІ
показать весь комментарий
24.10.2025 15:06 Ответить
В Києві помер чоловік у ТЦК , тоже ШІ ?
показать весь комментарий
24.10.2025 15:11 Ответить
Помер чи допомогли померти?
показать весь комментарий
24.10.2025 15:25 Ответить
Ви вважаєте, що один той випадок підтверджує правдивість всіх кацапських вигадок про "страшні катування" в ТЦК?
показать весь комментарий
24.10.2025 15:50 Ответить
Ахахахахахах, это самое смешное и тупое заявление, которое я слышал за все свои 55 лет жизни. Они реально ржут над этим тупым стадом, которое голосовало за Зелупу и которое до сих пор его поддерживает.
показать весь комментарий
24.10.2025 15:14 Ответить
Я б дуже хотів побачити створеше ШІ відео, на якому цього вилупка сопчатку лупцюють юрбою, а потім вішають на каштані.
показать весь комментарий
24.10.2025 15:16 Ответить
Але вірунам секти "ворожого іпсо та постановки" його сцянина здається божественним нектаром.
показать весь комментарий
24.10.2025 15:26 Ответить
Потураев, ну ты и так не шибком умный , поэтому делать из себя полного кретина совсем не обязательно...
показать весь комментарий
24.10.2025 15:36 Ответить
Коли потураєва вже бусифікують ,?
показать весь комментарий
24.10.2025 16:02 Ответить
 
 