"Слуга народа" Потураев: "Почти все видео о ТЦК — это дипфейки, созданные искусственным интеллектом"
Россия продолжает массово создавать фейки о мобилизации.
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что большинство видео в соцсетях, на которых якобы сотрудники ТЦК насильно задерживают граждан, являются подделками, созданными с помощью искусственного интеллекта, информирует Цензор.НЕТ.
"Почти все такие видео - фейки. Или они сняты не в Украине, в частности на временно оккупированных территориях, или вообще созданы искусственным интеллектом. Это просто дипфейки", - отметил Потураев.
По словам депутата, общественные организации, которые мониторят информационное пространство, с применением инструментов ИИ проанализировали большой массив контента в соцсетях и выяснили, что подавляющее большинство таких роликов не имеет реальной подоплеки.
Потураев отметил, что отдельные случаи нарушения законодательства со стороны работников ТЦК действительно случаются, и ответственные лица привлекаются к ответственности. Однако информационная кампания, развернутая в соцсетях, имеет признаки масштабного российского ИПСО.
"И россияне, и китайцы все активнее будут использовать искусственный интеллект для создания дипфейков. Но бороться с ними тоже можно только с помощью ИИ. В будущем именно искусственный интеллект сможет отличить правду от подделки", - добавил он.
Про це він повідомив в інтерв'ю журналістам у Трускавці, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я приїхав. Уткнувся в шлагбаум. Зрозумів, що я не знаю, як заїхати на парковку. Запаркував машину в нормальному місці. Пішов пішки в "Міротель". Прийшов, кажу:"У вас повинна бути на мене бронь". Вони кажуть є бронь. Взяв ключі. Виходжу (з готелю. - Ред.) і потрапляю на власний брифінг. Вже 15 камер, 30 журналістів. Я думав швидко прижену машину на парковку і піду гуляти. А ні", - розповів політик.
Потураєв запевнив, що він сам оплатить своє проживання в готелі.
"Я буду платити за номер. Я і вчора за себе у Львові платив", - зазначив "слуга народу" і розповів, що номер, в якому він оселився, коштує за добу "три з чимось". Джерело: https://censor.net/ua/v3291574
Я перестаю сміятися над подібними висловлюваннями з болотяної недокраїни. Наша влада в даному контексті не краща.
Вони лише забули що ми не рашка. І думаємо не телевізором
Закопати як ухилянта, зрадника.
І чому адмін тут видалає усі коментарі под такими відео ?
Мало хто звернув увагу на цей момент, але одного разу він проголосив з трибуни ВР що зелень прийшла до влади назавжди.
Козел смердючий...