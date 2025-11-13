Принудительная мобилизация военнообязанных - это закон, но не является нормой, - спикер Полтавского ТЦК Истомин

Принудительная доставка военнообязанных в ТЦК является законной. Хотя само явление является ненормальным, но это вынужденный шаг во время войны.

Об этом в интервью Главкому заявил спикер Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин, передает Цензор.НЕТ.

Принудительная мобилизация

"Знаю, что за эти слова снова получу порцию негатива, но скажу как есть: принудительная доставка военнообязанных – это законно. Это ненормальное явление для мирной страны, но вынужденный шаг в военное время", – отметил он.

Истомин напомнил, что в Украине есть добровольная служба по контракту и обязательная по мобилизации.

"Она должна была быть обязательной, но переросла в принудительную. Люди не хотят выполнять свой долг, и государство применяет принуждение. Если гражданин отказывается от обязательной службы, остается только принудительная доставка, которую выполняет полиция.

Это не означает, что его сразу мобилизуют. Часто бывает, что человека приводят в ТЦК, направляют на ВВК, а потом выясняется, что он имеет право на отсрочку, но не оформил документы. А потом появляются скандальные истории – "забрали с улицы", "призвали с отсрочкой" и т.д.", - добавил спикер.

Видео в сети

"Что касается самих видео, которые распространяются в сети. Каждый такой случай проверяется. Ролики "спускают" к нам старшие штабы или правоохранительные органы, чтобы выяснить, что именно произошло. Мы готовим объяснения, добавляем документы, а затем делаются выводы. Если выясняется, что что-то было незаконно – это уже компетенция правоохранителей.

Я к таким историям отношусь негативно. Это не то, как должна выглядеть мобилизация в цивилизованной стране. В идеале человек получил повестку, пришел в ТЦК – и все. Но когда не приходят, когда игнорируют закон, тогда остается только принудительный вариант. Ведь нашу цивилизованную страну до сих пор пытается захватить и уничтожить империалистическая Россия", – добавил Истомин.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что мобилизация в Украине предусматривает призыв около 30 тыс. человек ежемесячно.