РУС
Новости мобилизации
2 845 109

Принудительная мобилизация военнообязанных - это закон, но не является нормой, - спикер Полтавского ТЦК Истомин

Что говорят в ТЦК о принудительной мобилизации?

Принудительная доставка военнообязанных в ТЦК является законной. Хотя само явление является ненормальным, но это вынужденный шаг во время войны.

Об этом в интервью Главкому заявил спикер Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин, передает Цензор.НЕТ.

Принудительная мобилизация

"Знаю, что за эти слова снова получу порцию негатива, но скажу как есть: принудительная доставка военнообязанных – это законно. Это ненормальное явление для мирной страны, но вынужденный шаг в военное время", – отметил он.

Истомин напомнил, что в Украине есть добровольная служба по контракту и обязательная по мобилизации.

"Она должна была быть обязательной, но переросла в принудительную. Люди не хотят выполнять свой долг, и государство применяет принуждение. Если гражданин отказывается от обязательной службы, остается только принудительная доставка, которую выполняет полиция.

Это не означает, что его сразу мобилизуют. Часто бывает, что человека приводят в ТЦК, направляют на ВВК, а потом выясняется, что он имеет право на отсрочку, но не оформил документы. А потом появляются скандальные истории – "забрали с улицы", "призвали с отсрочкой" и т.д.", - добавил спикер.

Видео в сети

"Что касается самих видео, которые распространяются в сети. Каждый такой случай проверяется. Ролики "спускают" к нам старшие штабы или правоохранительные органы, чтобы выяснить, что именно произошло. Мы готовим объяснения, добавляем документы, а затем делаются выводы. Если выясняется, что что-то было незаконно – это уже компетенция правоохранителей.

Я к таким историям отношусь негативно. Это не то, как должна выглядеть мобилизация в цивилизованной стране. В идеале человек получил повестку, пришел в ТЦК – и все. Но когда не приходят, когда игнорируют закон, тогда остается только принудительный вариант. Ведь нашу цивилизованную страну до сих пор пытается захватить и уничтожить империалистическая Россия", – добавил Истомин.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что мобилизация в Украине предусматривает призыв около 30 тыс. человек ежемесячно.

Автор: 

Топ комментарии
+14
какая отвратительная рожа,......без ознак інтелекту,совісті,видно що не людина а паскуда....
13.11.2025 16:29 Ответить
+13
мобілізація - законна. ніхто й не каже що вона не законна.
незаконними є дії тцкашніків, після яких люди вмирають від епілепсії. і незаконним є ігнорування таких дій з боку лівоохоронних органів.
13.11.2025 16:30 Ответить
+13
Что-то вот этот "речник Полтавського ТЦК Істомін", с полуазиатским лицом, не сильно бежит защищать свою родину. С его должностью вполне справится человек, получивший ранения на фронте и неспособный воевать по состоянию здоровья. И таких военов в тылу как г..на, воевать они тоже, походу, не научены.
13.11.2025 16:45 Ответить
Це погано, тому що на всю країну у нас тільки 2 чоловіка з яйцями - ви і Женя Дикий.
13.11.2025 17:07 Ответить
В нас вже кожна жаба може коментувати та трактувати Конституцію. Країна мрій.....
13.11.2025 16:57 Ответить
Що таке норма ? В що таке закон ? В нашій країні нічого нема законного. Хіба у нас є війна ?
13.11.2025 17:05 Ответить
А цих примусово доставити до ТЦК не бажаєте ?
13.11.2025 17:11 Ответить
То не ухилянти, а емігранти і половина з них українським паспортом давно підтерлась. Для їх мобілізації законних підстав ще менше, чим для мобілізації Міндича.
13.11.2025 17:14 Ответить
от тільки статками вони володіють ТУТ , в Україні - і сукупність тих статків , певно , більше за держбюджет ... Але захищати свої статки вони , чомусь , не поспішають
13.11.2025 17:33 Ответить
то ти видно з 2014 року як син Порошенка теж воював?
13.11.2025 17:30 Ответить
В першу чергу повинні бути мобілізовані усі ті, хто 34 роки підряд, за роки незалежності країни, безбожно грабували державу. Це стосується усіх президентів і їх адміністрацій (чи то пак офісів), міністрів і депутатів з великою челяддю-прислугами із заступників та помічників, керівників обл-рай-адміністрацій, суддів, працівників спецслужб, директорів підприємств, закладів та інших чиновників усіх рангів. Нехай ідуть на передок фронту і захищають свої награбовані статки.
13.11.2025 17:32 Ответить
Та ніхто ж не проти, але це має робити поліція, а не ЗСУ. І доставляти до суду, а не до ТЦК.
13.11.2025 17:39 Ответить
