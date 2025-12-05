РУС
Военные не должны заниматься мобилизацией, системе нужна реформа, - Решетилова

Решетилова говорит о необходимости реформы мобилизации

Военнослужащие не должны непосредственно заниматься мобилизацией. 

Об этом в Facebook сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова, передает Цензор.НЕТ.

Проблемы мобилизации

Решетилова, комментируя убийство военного ТЦК и ветерана АТО Юрия Бондаренко во Львове, отметила, что военнослужащие не должны заниматься непосредственной мобилизацией.

"Задача военных - формирование мобилизационного плана, постановка на учет, распределение личного состава.

Оповещением, доставкой, задержанием, привлечением к ответственности, пропагандой и формированием соответствующей информационной политики должны заниматься исполнительная власть, органы местного самоуправления, правоохранительные органы.

Когда все эти институты самоустранились и переложили ответственность на плечи тех, кто не имеет соответствующих возможностей, последствия были очевидны и прогнозируемы. Последствия уже наступили", - пояснила она.

Нужны изменения

По словам военного омбудсмена, нужна как реформа мобилизации от государства, так и борьба гражданского общества, медиа, сознательных граждан с нашествием невежества, безответственности и российского ИПСО.

"Искренние соболезнования родным и близким Юрия Бондаренко. Светлая память Воину. Я очень рассчитываю на справедливый суд для его убийцы, а также для нападавших на других военнослужащих ТЦК по всей стране", - добавила Решетилова.

Что предшествовало?

  • Вечером 3 декабря во Львове во время проверки документов смертельно ранили военнослужащего Галицко-Франковского РТЦК и СП.
  • Гражданин, который отказался представиться и вел себя агрессивно, нанес ножевой удар военнослужащему Юрию Бондаренко, повредив аорту. Пострадавший был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия медиков, от критической кровопотери скончался. Еще один солдат получил удар по голове.
  • Впоследствии подозреваемый Кедрук был взят под стражу на 60 суток.

Решетилова говорит о необходимости реформы мобилизации
+3
Дякую за захист тобі, захисник!!!
05.12.2025 15:29 Ответить
+1
Довелося, бо президент не дієздатний!
05.12.2025 15:23 Ответить
+1
Пусть занимается спецура, что бы сразу ухилесов растреливать нахер. Нет документов - пуля, нет ВОДа - пуля, преступник и в розыске - пуля. Все. Ну или пусть сразу ухилес морду в асфальт ложит и руки заспину. А потом отвести куда надо. И бензина меньше чем на целый бус тратить.
05.12.2025 15:23 Ответить
Довелося, бо президент не дієздатний!
05.12.2025 15:23 Ответить
Пусть занимается спецура, что бы сразу ухилесов растреливать нахер. Нет документов - пуля, нет ВОДа - пуля, преступник и в розыске - пуля. Все. Ну или пусть сразу ухилес морду в асфальт ложит и руки заспину. А потом отвести куда надо. И бензина меньше чем на целый бус тратить.
05.12.2025 15:23 Ответить
Дякую за захист тобі, захисник!!!
05.12.2025 15:29 Ответить
НКВС порівняно з тобою - божі одуванчіки. Всім по кулі в лоба
05.12.2025 15:33 Ответить
ну не буде кого мобілізувати прийдуть "божі одуванчіки" (с) і знайдуть ... звісно для своєї армії 🤔
05.12.2025 15:42 Ответить
Нехай займається спецура...аби тобі не довелося воювати.
05.12.2025 15:48 Ответить
Розстрілювати зразу не треба, а ось запровадити штрафні підрозділи було б доречно. Дуже простий підхід: замість того, щоб опинитися в нормальному підрозділі, у випадку ухилянством (або тим більше спробі втечі за кордон) опинишся в ненормальному (до речі, з вірогідністю загинути в кілька разів більшою).
05.12.2025 15:48 Ответить
Вже 100 разів про це говорили, але процес перейшов в бізнес, який ніхто ламати не хоче.
05.12.2025 15:24 Ответить
Поліція може відловлювати
05.12.2025 15:24 Ответить
не слабо в неї кукуха потекла.....
05.12.2025 15:26 Ответить
Прийміть своїм монобидлом в ВР закон щоб всі функції ТЦК виконувала поліція, таким чином народ не буде лякатися людей в пікселі (що дискредитує ставлення до армії) та одразу звільнить десятки тисяч ТЦКашників, яких можна використовувати в армії більш раціонально, ніж ганятися за людьми на бусах.
05.12.2025 15:29 Ответить
Схаменулися на 4 рік війни зараз пакують всіх без розбору, і інвалідів 2 групи , навіть з такими небезпечними хворобами як відкрита форма тубіка
05.12.2025 15:29 Ответить
ЗЕленському скажи.Бо від нього його законопроекта про мобілізацію так і не дочекались.
05.12.2025 15:39 Ответить
Ага, мобілізацією мають займатися ті, хто нічого в ній не розуміє. Звичайно, треба поширити підхід, який панує в інших сферах, на армію також.
05.12.2025 15:43 Ответить
Як можна реформувати те, чого офіційно не існує? Адже загальновідомо, що бусифікація - це російське іпсо, працівники тцк і мутні персонажі в балаклавах та мілітарному одязі не викрадають людей з вулиць, вони лише проводять заходи з оповіщення громадян, і, на прохання самих громадян, підвозять їх до тцк в якості надання соцпідтримки.
05.12.2025 15:46 Ответить
Так військові й не займаються мобілізацією - військові воюють на фронті.
05.12.2025 15:46 Ответить
 
 