Военные не должны заниматься мобилизацией, системе нужна реформа, - Решетилова

Военнослужащие не должны непосредственно заниматься мобилизацией.

Об этом в Facebook сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова, передает Цензор.НЕТ.

Проблемы мобилизации

Решетилова, комментируя убийство военного ТЦК и ветерана АТО Юрия Бондаренко во Львове, отметила, что военнослужащие не должны заниматься непосредственной мобилизацией.

"Задача военных - формирование мобилизационного плана, постановка на учет, распределение личного состава.

Оповещением, доставкой, задержанием, привлечением к ответственности, пропагандой и формированием соответствующей информационной политики должны заниматься исполнительная власть, органы местного самоуправления, правоохранительные органы.

Когда все эти институты самоустранились и переложили ответственность на плечи тех, кто не имеет соответствующих возможностей, последствия были очевидны и прогнозируемы. Последствия уже наступили", - пояснила она.

Нужны изменения

По словам военного омбудсмена, нужна как реформа мобилизации от государства, так и борьба гражданского общества, медиа, сознательных граждан с нашествием невежества, безответственности и российского ИПСО.

"Искренние соболезнования родным и близким Юрия Бондаренко. Светлая память Воину. Я очень рассчитываю на справедливый суд для его убийцы, а также для нападавших на других военнослужащих ТЦК по всей стране", - добавила Решетилова.

Что предшествовало?

Вечером 3 декабря во Львове во время проверки документов смертельно ранили военнослужащего Галицко-Франковского РТЦК и СП.

Гражданин, который отказался представиться и вел себя агрессивно, нанес ножевой удар военнослужащему Юрию Бондаренко, повредив аорту. Пострадавший был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия медиков, от критической кровопотери скончался. Еще один солдат получил удар по голове.

Впоследствии подозреваемый Кедрук был взят под стражу на 60 суток.

