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Новини Напад на ТЦК
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Проблеми з мобілізацією не виправдовують напади на військових ТЦК, - Решетилова

На Волині натовп напав на авто ТЦК

У процесі мобілізації в Україні було зроблено багато помилок, але ніщо не може виправдовувати напади на військових ТЦК.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх сімей Ольга Решетилова.

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Проблеми з мобілізацією є

"Очевидно, що проблеми з мобілізацією є, очевидно, що помилок в цьому процесі було нароблено доволі багато, але це не є виправданням нападам і вбивствам українських військовослужбовців, які виконують критично важливий для держави обов'язок", - наголосила вона.

Як зупинити напади на ТЦК

Стосовно того, як зупинити напади на ТЦК, Решетилова назвала це питання надзвичайно складним, бо ця проблема виникла не сьогодні, вона є задавненою (ці напади почалися ще у 2023 році).

"Очевидно, що ці суспільні настрої, які панують в окремих територіальних громадах, в тому числі підігріваються російським ІПСО, але насамперед це - відповідальність української держави і українського суспільства. Тому що ми вчасно не зупинили це, ми вчасно не дали оцінку цим нападам як правову, так і щодо морального осуду", - зауважила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовий ТЦК побив 56-річного львів’янина замість перевірки документів: отримав підозру, - ДБР

Військова омбудсменка пояснила, що це перетворюється на затяжний соціальний конфлікт, з якого потрібно виходити із новим суспільним договором.

"Тому що одна частина суспільства воює, підтримує армію і максимально стримує ворога, інша частина суспільства ворогів шукає там, де до них легше дотягнутися. І зробили ворогів з ТЦК", - переконана військова омбудсманка.

Розділення ТЦК та СП

Щодо того, як виходити з цієї ситуації, Решетилова зазначила, що потрібна реформа процесу мобілізації і ТЦК як таких.

Вона повідомила, що уже наступного тижня буде проведено нараду щодо створення робочої групи для розділення ТЦК та СП.

"Тому що ненормально, коли одні й ті самі військовослужбовці займаються і процесом мобілізації, і підтримкою родин. Ми маємо це розділити від моменту сповіщення про втрату, від моменту поранення військовослужбовця. Соціальний супровід родини і військовослужбовця мають здійснювати абсолютно інші люди", - додала військова омбудсманка.

Читайте: Військові не мають займатися мобілізацією, системі потрібна реформа, - Решетилова

Що передувало?

  • Увечері 3 грудня у Львові під час перевірки документів смертельно поранили військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП.
  • Громадянин, який відмовився представитися та поводився агресивно, завдав ножового удару військовослужбовцю Юрію Бондаренку, пошкодивши аорту. Потерпілий був доставлений до лікарні, де, попри зусилля медиків, від критичної крововтрати помер. Ще один солдат дістав удар у голову.
  • Згодом підозрюваного Кедрука відправили під варту на 60 діб.

Автор: 

Решетилова Кобилинська Ольга (89) ТЦК та СП (1224)
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Топ коментарі
+46
А що виправдовує напади ТЦК на цивільних?
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07.12.2025 15:02 Відповісти
+37
И ни слова что тцк должны работать согласно Закона, а не устраивать беспредел
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07.12.2025 15:04 Відповісти
+34
Тобто тцк можна бусярити простий люд в він не може захищатися? Зробіть нормальний рекрутинг з нормальними зарплатами і оце позорисько над якими навіть кацапня сміється зникне, тим більше ефективність від бусифікації десь на рівні 0.1 відсотка
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07.12.2025 15:05 Відповісти

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