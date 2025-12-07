Проблеми з мобілізацією не виправдовують напади на військових ТЦК, - Решетилова
У процесі мобілізації в Україні було зроблено багато помилок, але ніщо не може виправдовувати напади на військових ТЦК.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх сімей Ольга Решетилова.
Проблеми з мобілізацією є
"Очевидно, що проблеми з мобілізацією є, очевидно, що помилок в цьому процесі було нароблено доволі багато, але це не є виправданням нападам і вбивствам українських військовослужбовців, які виконують критично важливий для держави обов'язок", - наголосила вона.
Як зупинити напади на ТЦК
Стосовно того, як зупинити напади на ТЦК, Решетилова назвала це питання надзвичайно складним, бо ця проблема виникла не сьогодні, вона є задавненою (ці напади почалися ще у 2023 році).
"Очевидно, що ці суспільні настрої, які панують в окремих територіальних громадах, в тому числі підігріваються російським ІПСО, але насамперед це - відповідальність української держави і українського суспільства. Тому що ми вчасно не зупинили це, ми вчасно не дали оцінку цим нападам як правову, так і щодо морального осуду", - зауважила вона.
Військова омбудсменка пояснила, що це перетворюється на затяжний соціальний конфлікт, з якого потрібно виходити із новим суспільним договором.
"Тому що одна частина суспільства воює, підтримує армію і максимально стримує ворога, інша частина суспільства ворогів шукає там, де до них легше дотягнутися. І зробили ворогів з ТЦК", - переконана військова омбудсманка.
Розділення ТЦК та СП
Щодо того, як виходити з цієї ситуації, Решетилова зазначила, що потрібна реформа процесу мобілізації і ТЦК як таких.
Вона повідомила, що уже наступного тижня буде проведено нараду щодо створення робочої групи для розділення ТЦК та СП.
"Тому що ненормально, коли одні й ті самі військовослужбовці займаються і процесом мобілізації, і підтримкою родин. Ми маємо це розділити від моменту сповіщення про втрату, від моменту поранення військовослужбовця. Соціальний супровід родини і військовослужбовця мають здійснювати абсолютно інші люди", - додала військова омбудсманка.
Що передувало?
- Увечері 3 грудня у Львові під час перевірки документів смертельно поранили військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП.
- Громадянин, який відмовився представитися та поводився агресивно, завдав ножового удару військовослужбовцю Юрію Бондаренку, пошкодивши аорту. Потерпілий був доставлений до лікарні, де, попри зусилля медиків, від критичної крововтрати помер. Ще один солдат дістав удар у голову.
- Згодом підозрюваного Кедрука відправили під варту на 60 діб.
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