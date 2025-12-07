Проблеми з мобілізацією не виправдовують напади на військових ТЦК, - Решетилова

У процесі мобілізації в Україні було зроблено багато помилок, але ніщо не може виправдовувати напади на військових ТЦК.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх сімей Ольга Решетилова.

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Проблеми з мобілізацією є

"Очевидно, що проблеми з мобілізацією є, очевидно, що помилок в цьому процесі було нароблено доволі багато, але це не є виправданням нападам і вбивствам українських військовослужбовців, які виконують критично важливий для держави обов'язок", - наголосила вона.

Як зупинити напади на ТЦК

Стосовно того, як зупинити напади на ТЦК, Решетилова назвала це питання надзвичайно складним, бо ця проблема виникла не сьогодні, вона є задавненою (ці напади почалися ще у 2023 році).

"Очевидно, що ці суспільні настрої, які панують в окремих територіальних громадах, в тому числі підігріваються російським ІПСО, але насамперед це - відповідальність української держави і українського суспільства. Тому що ми вчасно не зупинили це, ми вчасно не дали оцінку цим нападам як правову, так і щодо морального осуду", - зауважила вона.

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Військова омбудсменка пояснила, що це перетворюється на затяжний соціальний конфлікт, з якого потрібно виходити із новим суспільним договором.

"Тому що одна частина суспільства воює, підтримує армію і максимально стримує ворога, інша частина суспільства ворогів шукає там, де до них легше дотягнутися. І зробили ворогів з ТЦК", - переконана військова омбудсманка.

Розділення ТЦК та СП

Щодо того, як виходити з цієї ситуації, Решетилова зазначила, що потрібна реформа процесу мобілізації і ТЦК як таких.

Вона повідомила, що уже наступного тижня буде проведено нараду щодо створення робочої групи для розділення ТЦК та СП.

"Тому що ненормально, коли одні й ті самі військовослужбовці займаються і процесом мобілізації, і підтримкою родин. Ми маємо це розділити від моменту сповіщення про втрату, від моменту поранення військовослужбовця. Соціальний супровід родини і військовослужбовця мають здійснювати абсолютно інші люди", - додала військова омбудсманка.

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