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Військовий ТЦК побив 56-річного львів’янина замість перевірки документів: отримав підозру, - ДБР

У Львові військовому ТЦК оголосили підозру в побитті 56-річного чоловіка

У Львові Державне бюро розслідувань повідомило про підозру військовослужбовцю районного ТЦК, який, за даними слідства, замість перевірки документів застосував фізичну силу до 56-річного львів’янина. Потерпілий зазнав травм.

Про це повідомили в Територіальному управлінні ДБР у Львові, інформує Цензор.НЕТ.

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Напад ТЦК на перехожого чоловіка та побиття

"За даними слідства, на перехожого чоловіка в одному районів Львова раптово накинулися кілька працівників ТЦК. Вони тримали його за руки, а один з них завдав сильного удару. Попри крик від болю потерпілого та зауваження перехожих, замість надання медичної допомоги, його силоміць затягнули у службовий автомобіль", - йдеться у повідомленні ДБР.

У пресслужбі зазначили, що "військовий ТЦК свідомо не увімкнув" портативний відеореєстратор, яким був забезпечений.

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Під час проходження ВЛК медики діагностували у потерпілого перелом лівого плеча, і лише після цього йому надали необхідну медичну допомогу.

Підозра військовому ТЦК

  • Дії військовослужбовця кваліфікували за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення влади та службових повноважень, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості.
  • Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

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побиття (1072) Львів (3290) ДБР (3962) підозра (1019) ТЦК та СП (1220)
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Топ коментарі
+19
Підозру, ПІДОЗРУ, ТРЯСЦЯ. А є хочь одна новина що тцкун на нарах за вбивство чи побиття?
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05.12.2025 16:34 Відповісти
+18
Так, і особливо у Львові. 56-60-річні ждуни завжди ввечері збираються, щоб побити ветеранів ТЦК.
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05.12.2025 16:46 Відповісти
+14
Чекаємо заяви речників військового командування про те що перейдені червоні лінії і здійснено провокаційно -диверсійну операцію проти військових - злочинець навмисне зламав собі плече для дискредитації ветерана .
А також чекаємо дописів відомих блохєрів проте як потерпілий військовослужбовець пожертвув 5000 доларів і своє авто . Ухилянтське ІПСО не пройде ...
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05.12.2025 16:41 Відповісти
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Мова не про об'єми, а про методи і організацію процесу...
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05.12.2025 17:33 Відповісти
А не можна інакше уже організувати, через шалену корупцію і бардак у нас демотивація тилу, а втрати великі, які необхідно поповняти, який ти інший спосіб пропунуєш?
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05.12.2025 17:37 Відповісти
Для початку повернути "тридцятку" і поширити бонуси контракту 18-24 на ВСІХ добровольців!
Потратити кошти на кешбек і Вовину тисячу на виплати за оформлення контракту. Минулої зими на це потратили 15 млрд гривень - за ці гроші можна було б видати виплати підйомних у розмірі 150 000 грн для 100 000 добровольців!

Потім змінити вік призову - оцей 56-річний з букетом вікових хвороб в армії нафіг не потрібен (читайте колонку Аліни Михайлової тут), треба призивати молодих хоча б з 20-22 років! Один молодий здоровий замінить 2-3 45-55-річних, які через хронічні хвороби або на тилових посадах сидять, або в госпіталях лежать на лікуванні.

Ну і дати гарантію добровольцям, що їх без їх згоди не переведуть в інший підрозділ і на іншу посаду.

Бо є люди, які ні за яких обставин не хочуть іти, але є і ті, хто піде за умови великих грошей чи адекватного ставлення до себе.
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05.12.2025 17:45 Відповісти
Люди потрібні тільки там, де втрати великі, а туди ніхто не хоче іти добровільно, призив 18-22 це білет в один кінець для держави, немає тоді змісту іти дальше.
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05.12.2025 18:32 Відповісти
Ну бо масштаб був зовсім інший. В 22-23 роках теж ніхто нікого не різав і не бив, вистачало добровольців. Але у кожному суспільстві процент добровольців, справжніх воїнів, обмежений.
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05.12.2025 17:29 Відповісти
Звісно, обмежений, але історичний досвід говорить нам, що в першу чергу мають призивати молодь, а не 56-річних... А у нас молодь за кордон випускають!

Не задумувалися над тим, що чимало "ухилянтів" - це саме мужики у віці 45+, яким уже здоров'я не дозволяє в окопах сидіти, а непридатними їх ніхто не визнає?
Призивали б молодь - відсоток людей із хронічними хворобами був би нижчим в рази...
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05.12.2025 17:37 Відповісти
Молоді у нас обмаль, була низька народжуваність в ті роки якщо ви за 18-24, плюс через тіктоки вони не дуже і будуть добре воювати, навіть фізика переважно слабка.

Через відсутність озброєння спалити молоде покоління, означає, що після війни на роки залишимось банановою республікою.
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05.12.2025 17:42 Відповісти
Молоде покоління ЗДОРОВІШЕ! Це є ключовим!

І так, найнижча народжуваність була в 1998-2003 якраз, а хлопців 1998-2000- років народження аж бігом призивають. А от 18-20-річні - це народження 2005-2007 року, тоді був якраз скачок народжуваності, бо рівень життя виріс при Ющенку, ну і якраз в 2005 ввели виплати на народження дитини.
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05.12.2025 17:49 Відповісти
Ти їх бачив отих 18-20 річних, там дунути боїшся щоб нічого не зламати. Які з них воїни.
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05.12.2025 18:30 Відповісти
Після війни ми в будь-якоу разі будемо банановою республікою (а якщо казати правду, то вже нею є), бо 1) всі більш-менш притомні виїдуть 2) повернуться тільки старі, ліниві та нездари 3) завезуть мільйони африканської та арабської бідноти 4) економіка зірветься в прірву, оскільки жоден притомний іноземний інвестор грошей нам не дасть, зважаючи на всі ризики, а ЄС просто так шалені гроші на розкрадання корупціонерам теж давати не буде 5) критично погіршиться криміногенна ситуація після повернення великої кількості психічно травмованих ветеранів.
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05.12.2025 17:55 Відповісти
завезуть мільйони бідноти

ти не правий, вони на звичайну з/п меншу за середню і без безкоштовного місця проживання (комуналку лише платити) не приїдуть, бо ціна білета, клімат. вони приїдуть якщо їх роботодавець завезе за власний кошт та облаштує хм місце проживання і частину коштів вони на Батьківщину відправлятимуть, таких бізнесів в Україні небагато є і більше нестане
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06.12.2025 21:26 Відповісти
Та при чому тут молодь? Різниці немає, молодий-старий. Відсоток бойових чоловіків, які за своїм темпераментом і в бійку влізуть і в смертельний бій підуть, приблизно однаковий у будь-якому віці. Якщо чоловік пацифіст по своїй суті, то він підніме руки в гору і здасться при мінімальному ризику смерті, навіть розуміючи, що його зараз розстріляють. останній наш ресурс, це силовики, які працювали чи працюють зараз. Також ще зеки, якщо з ними правильно попрацювати психологам. Все. Більше нічим крити.
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05.12.2025 17:48 Відповісти
З молоді можна якихось пару тисяч таких войовничих наскубти але це крапля в морі. Всі інші це просто м'ясо, яке буде собою ловити ворожі дрони. Якщо вас це влаштовує...
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05.12.2025 17:53 Відповісти
Ну ви самі пишете, що відсоток бойових чоловіків, які за своїм темпераментом і в бійку влізуть і в смертельний бій підуть, приблизно однаковий у будь-якому віці...

А от відсоток здорових чоловіків якраз різний... А в армії ефективнішими будуть саме здорові!
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05.12.2025 18:01 Відповісти
Все одно це дуже мало. Особливо це нічого не дасть.
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05.12.2025 18:05 Відповісти
Це все одно краще, ніж призивати 50-річних гіпертоніків, діабетиків, язвенніків і тд...
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05.12.2025 18:08 Відповісти
Не знаю, чим краще, що спочатку вб'ють молодих, а потім старих, а не навпаки. Зміна доданків не призводить до іншої суми. Краще би відкрили кордони не тільки для молодих, а для всіх. Так можна було б більше окремих людей врятувати. Але комусь це невигідно. Хтось хоче знищення українців під нуль.
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05.12.2025 18:24 Відповісти
якраз молодь і повинна воювати !!! Нєхєр деградувати і розважатися в тг. Хай на собі відчують ВІДПОВІДАЛЬНІСТь за Країну
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05.12.2025 19:56 Відповісти
і особливо заброньована поліція на 90%,
вже могли набрати з молоді до 25 років саме туди
і ще за 3,5 років усіх заброньовах держслужбовців можна замінити, бо за цекй час вже нових студентів навчили і їм треба робочі місця, а держслужбовців на фронт,

щоб усі привелегіровані категорії відчули відповідлальність, а не лише крали гроші
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06.12.2025 21:30 Відповісти
тож можна цілком впевнено сказати що цей тцкашник співучасник нещодавнього вбивства іншого працівника ТЦК у Львові
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05.12.2025 17:51 Відповісти
Блін ... виходить що так..
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05.12.2025 19:55 Відповісти
Якщо б громадянина у доволі поважному віці не побив герой із ТЦК, його ю побили буряти!
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05.12.2025 18:23 Відповісти
Зараз лента ФБ завалена сльозними прощаваннями з військовим одним. Фронтовик пишуть, зарізали на роботі в тцк.
Хто знає, це дійсно було чи знову ШІ лютує ???
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05.12.2025 19:53 Відповісти
Та то наймані актори з мосфільма, не інакше.
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05.12.2025 20:32 Відповісти
Вороже ІПСО, потрібно бути обережним
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07.12.2025 22:16 Відповісти
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