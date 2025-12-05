Військовий ТЦК побив 56-річного львів’янина замість перевірки документів: отримав підозру, - ДБР
У Львові Державне бюро розслідувань повідомило про підозру військовослужбовцю районного ТЦК, який, за даними слідства, замість перевірки документів застосував фізичну силу до 56-річного львів’янина. Потерпілий зазнав травм.
Про це повідомили в Територіальному управлінні ДБР у Львові, інформує Цензор.НЕТ.
Напад ТЦК на перехожого чоловіка та побиття
"За даними слідства, на перехожого чоловіка в одному районів Львова раптово накинулися кілька працівників ТЦК. Вони тримали його за руки, а один з них завдав сильного удару. Попри крик від болю потерпілого та зауваження перехожих, замість надання медичної допомоги, його силоміць затягнули у службовий автомобіль", - йдеться у повідомленні ДБР.
У пресслужбі зазначили, що "військовий ТЦК свідомо не увімкнув" портативний відеореєстратор, яким був забезпечений.
Під час проходження ВЛК медики діагностували у потерпілого перелом лівого плеча, і лише після цього йому надали необхідну медичну допомогу.
Підозра військовому ТЦК
- Дії військовослужбовця кваліфікували за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення влади та службових повноважень, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості.
- Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.
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Потратити кошти на кешбек і Вовину тисячу на виплати за оформлення контракту. Минулої зими на це потратили 15 млрд гривень - за ці гроші можна було б видати виплати підйомних у розмірі 150 000 грн для 100 000 добровольців!
Потім змінити вік призову - оцей 56-річний з букетом вікових хвороб в армії нафіг не потрібен (читайте колонку Аліни Михайлової тут), треба призивати молодих хоча б з 20-22 років! Один молодий здоровий замінить 2-3 45-55-річних, які через хронічні хвороби або на тилових посадах сидять, або в госпіталях лежать на лікуванні.
Ну і дати гарантію добровольцям, що їх без їх згоди не переведуть в інший підрозділ і на іншу посаду.
Бо є люди, які ні за яких обставин не хочуть іти, але є і ті, хто піде за умови великих грошей чи адекватного ставлення до себе.
Не задумувалися над тим, що чимало "ухилянтів" - це саме мужики у віці 45+, яким уже здоров'я не дозволяє в окопах сидіти, а непридатними їх ніхто не визнає?
Призивали б молодь - відсоток людей із хронічними хворобами був би нижчим в рази...
Через відсутність озброєння спалити молоде покоління, означає, що після війни на роки залишимось банановою республікою.
І так, найнижча народжуваність була в 1998-2003 якраз, а хлопців 1998-2000- років народження аж бігом призивають. А от 18-20-річні - це народження 2005-2007 року, тоді був якраз скачок народжуваності, бо рівень життя виріс при Ющенку, ну і якраз в 2005 ввели виплати на народження дитини.
ти не правий, вони на звичайну з/п меншу за середню і без безкоштовного місця проживання (комуналку лише платити) не приїдуть, бо ціна білета, клімат. вони приїдуть якщо їх роботодавець завезе за власний кошт та облаштує хм місце проживання і частину коштів вони на Батьківщину відправлятимуть, таких бізнесів в Україні небагато є і більше нестане
А от відсоток здорових чоловіків якраз різний... А в армії ефективнішими будуть саме здорові!
вже могли набрати з молоді до 25 років саме туди
і ще за 3,5 років усіх заброньовах держслужбовців можна замінити, бо за цекй час вже нових студентів навчили і їм треба робочі місця, а держслужбовців на фронт,
щоб усі привелегіровані категорії відчули відповідлальність, а не лише крали гроші
Хто знає, це дійсно було чи знову ШІ лютує ???