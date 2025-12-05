Військовий ТЦК побив 56-річного львів’янина замість перевірки документів: отримав підозру, - ДБР

У Львові Державне бюро розслідувань повідомило про підозру військовослужбовцю районного ТЦК, який, за даними слідства, замість перевірки документів застосував фізичну силу до 56-річного львів’янина. Потерпілий зазнав травм.

Про це повідомили в Територіальному управлінні ДБР у Львові, інформує Цензор.НЕТ.

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Напад ТЦК на перехожого чоловіка та побиття

"За даними слідства, на перехожого чоловіка в одному районів Львова раптово накинулися кілька працівників ТЦК. Вони тримали його за руки, а один з них завдав сильного удару. Попри крик від болю потерпілого та зауваження перехожих, замість надання медичної допомоги, його силоміць затягнули у службовий автомобіль", - йдеться у повідомленні ДБР.

У пресслужбі зазначили, що "військовий ТЦК свідомо не увімкнув" портативний відеореєстратор, яким був забезпечений.

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Під час проходження ВЛК медики діагностували у потерпілого перелом лівого плеча, і лише після цього йому надали необхідну медичну допомогу.

Підозра військовому ТЦК

Дії військовослужбовця кваліфікували за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення влади та службових повноважень, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

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