Побив військовозобов’язаного під час медогляду: посадовцю ТЦК на Прикарпатті повідомлено про підозру
Прокурори Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони повідомили про підозру заступнику начальника ТЦК, який під час медогляду жорстоко побив військовозобов’язаного.
Деталі слідства
За даними слідства, чоловіка разом з іншими громадянами направили до лікарні для проходження ВЛК, передає Цензор.НЕТ.
Коли він відмовився від флюорографії, підполковник умисно наніс йому щонайменше п’ять ударів, прицільно в область паху.
У результаті потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, що вимагали хірургічного видалення одного з органів (орхіектомія).
Посадовцю повідомлено про підозру за перевищення влади в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. За клопотанням прокурорів суд взяв його під варту без права застави.
Наразі перевіряється можлива причетність до протиправних дій інших осіб, зокрема правоохоронців.
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Ні в кого ніяких думок?
І ще, а хто ж то в нас має нести відповідальність за організацію і проведення мобілізації? Ну то таке, чисто риторично...
Ми, з нашими контузіями та протікаючими башнями, тих ухилянтів взагалі повбиваємо ))
Інша справа - якщо не воював, всю війну по тилам, в ТЦК - нефіг руки розпускати до тих алконавтів, що понабирали з-під генделиків.
Тому що такі ж самі.
оба яйца этому уроду разбить, а член гвоздями к входным дверям приколотить
П.С. я таки місяць назад робив флюрограму і здавав аналізи, чисто для себе, щоб дізнатись реальний стан здоровля
Цей випадок подібний до того, де добу тримали в бусі, а потім впав і проломив собі голову на парковці лікарні.
А коли горяче-круті ухилянти попадають в окупацію, їх всіх мовчки відправляють на м'ясний штурм. Вся крутість увядає, максиму на прощання промичать му-му і все.
Зараз шукаю пруф. Якщо знайду викладу, а ні то я піздабол
Novit enim Dominus qui sunt eius.