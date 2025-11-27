УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12891 відвідувач онлайн
Новини Протиправні дії ТЦК Порушення ТЦК прав людини
5 798 94

Побив військовозобов’язаного під час медогляду: посадовцю ТЦК на Прикарпатті повідомлено про підозру

Посадовцю ТЦК на Прикарпатті повідомлено про підозру

Прокурори Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони повідомили про підозру заступнику начальника ТЦК, який під час медогляду жорстоко побив військовозобов’язаного.

Деталі слідства

За даними слідства, чоловіка разом з іншими громадянами направили до лікарні для проходження ВЛК, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Коли він відмовився від флюорографії, підполковник умисно наніс йому щонайменше п’ять ударів, прицільно в область паху.

У результаті потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, що вимагали хірургічного видалення одного з органів (орхіектомія).

Посадовцю повідомлено про підозру за перевищення влади в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. За клопотанням прокурорів суд взяв його під варту без права застави.

Наразі перевіряється можлива причетність до протиправних дій інших осіб, зокрема правоохоронців.

Також читайте: Підозру отримали учасники організованої групи за незаконний видобуток понад 15 тисяч тонн піску. ФОТОрепортаж

Автор: 

побиття (1069) Івано-Франківська область (1050) Офіс Генпрокурора (3919) ТЦК та СП (1195)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Один хєр служити не буде. Але ти раде що капець. Кончене
показати весь коментар
27.11.2025 13:34 Відповісти
+22
І чого ж то в нас епідемія СЗЧ? Чому такі проблеми з мобілізацією? Чому на нулі такий брак людей?
Ні в кого ніяких думок?
І ще, а хто ж то в нас має нести відповідальність за організацію і проведення мобілізації? Ну то таке, чисто риторично...
показати весь коментар
27.11.2025 13:26 Відповісти
+20
Загуглив що таке орхіектомія... Цей ТЦКун просто хворий закомплексований садист.
показати весь коментар
27.11.2025 13:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тяжкі тілесні - то серйозна стаття
показати весь коментар
27.11.2025 13:22 Відповісти
Загуглив що таке орхіектомія... Цей ТЦКун просто хворий закомплексований садист.
показати весь коментар
27.11.2025 13:27 Відповісти
Таке буде важко списати на класичну тцк-ашну "епілепсію"...
показати весь коментар
27.11.2025 13:31 Відповісти
Народився у неврожайний рік, не вродило в нього, звідси садиськи комплекси та заздрість до інших чоловіків.
показати весь коментар
27.11.2025 15:31 Відповісти
Зараз піде на угоду з слідством, маленькі діти, гарна характерна з місця "роботи", жменя медалів - а потім поїде цей тцкун на війну, з його званням буде робити те саме десь за 100 км від ЛБЗ.
показати весь коментар
27.11.2025 14:22 Відповісти
І чого ж то в нас епідемія СЗЧ? Чому такі проблеми з мобілізацією? Чому на нулі такий брак людей?
Ні в кого ніяких думок?
І ще, а хто ж то в нас має нести відповідальність за організацію і проведення мобілізації? Ну то таке, чисто риторично...
показати весь коментар
27.11.2025 13:26 Відповісти
Скрізь буряти(
показати весь коментар
27.11.2025 15:03 Відповісти
До дупи та ваша "підозра", проходили вже. Он сволота Борисов скільки часу над вашою підозрою насміхається?
показати весь коментар
27.11.2025 13:27 Відповісти
Ахвіцер. Високий чин. Це просто треш. І це не побив це покалічив.
показати весь коментар
27.11.2025 13:29 Відповісти
Вже уявляю покарання - виродка примусять виконувати подружні обов'язки мобілізованого?
показати весь коментар
27.11.2025 13:29 Відповісти
А потім кажуть - давайте тилових військовослужбовців в штурмові підрозділи, а звідси обмежених переведемо в ТЦК.
Ми, з нашими контузіями та протікаючими башнями, тих ухилянтів взагалі повбиваємо ))
Інша справа - якщо не воював, всю війну по тилам, в ТЦК - нефіг руки розпускати до тих алконавтів, що понабирали з-під генделиків.
Тому що такі ж самі.
показати весь коментар
27.11.2025 13:30 Відповісти
Це ******* полкован воно ніколи не воювало
показати весь коментар
27.11.2025 13:31 Відповісти
Ага. Паркетний штафірка. Бачив таких.
показати весь коментар
27.11.2025 13:32 Відповісти
Ви з контузіями, та протікаючими башнями заслуговуєте на всіляку повагу від суспільства. Але прошу вас, на рахунок повбиваємо та решти маячні. Повага не дає вам право збиткуватися над людьми, а тим більше їх вбивати. Інакше ви нічим не відрізняєтесь від кацапів. Цей процес обов'язково працює в обидва боки. Башню поставлять на місце швидше найкращих клінік. Тож шануймося.
показати весь коментар
27.11.2025 13:59 Відповісти
Вислів: "А ти Там був?" вже лунає з алкохлебал вояк яки приїздять у відпустки або списаних. Так що все тільки починається....
показати весь коментар
27.11.2025 14:28 Відповісти
У ухілеса були яйка. У ухилеса нема яйка. Пошана підполковнику.відпустити,нагородити
показати весь коментар
27.11.2025 13:31 Відповісти
Один хєр служити не буде. Але ти раде що капець. Кончене
показати весь коментар
27.11.2025 13:34 Відповісти
може, пані теж піде в тцк, а потім на фронт? там вона побачить багато подібних персонажів, може їй теж щось видалять.
показати весь коментар
27.11.2025 13:34 Відповісти
А їй нічого видаляти, матка давним давно вивалися разом з із жовчю, голова порожня...ну хіба що вуха та шнобель відрізати...
показати весь коментар
27.11.2025 13:42 Відповісти
Принципово не пишу кацапською. Але ніякий інший ізик не призначений для висловлювання нецензурних думок. Ларисе заказать кобелей, б....ть, чтобы они ее хорошенько сделали... Але певен, що покаранням це не буде, бо й на прутня нікому не треба...
показати весь коментар
27.11.2025 14:03 Відповісти
Прошу вибачення за свій попередній коментар. Кобєлі навіть за великі гроші відмовились. Зволіли сказати, що власний ...... не за звалищі знайшли.
показати весь коментар
27.11.2025 14:12 Відповісти
1 грудь - 2 груді
показати весь коментар
27.11.2025 15:30 Відповісти
А чим це кончений Ахвіцер краще бурята?
показати весь коментар
27.11.2025 13:35 Відповісти
На місці бусифікованого? Тоді той заступник напудив би собі повний памперс і кричав би: це іпсо! Всюди вороже іпсо! Це не бурят, а діпфейк, його не існує!
показати весь коментар
27.11.2025 13:41 Відповісти
посадовець ТЦК? а чого не війсковослужбовець, бо часная конторка?
оба яйца этому уроду разбить, а член гвоздями к входным дверям приколотить
показати весь коментар
27.11.2025 13:38 Відповісти
А так воно і є Як народу то військовослужобець як по на роду то посадовець і тіпа "нєпріділах".
показати весь коментар
27.11.2025 13:41 Відповісти
І відправлять цього довбня (Ахвіцера) на фронт і буде він командувати
показати весь коментар
27.11.2025 13:42 Відповісти
Неможливо "разбіть" і "пріолотить" те, чого не існує. В нього і не було їх ніколи.
показати весь коментар
27.11.2025 14:53 Відповісти
Тцк це контора-промежность (між п**дою і сракою)
показати весь коментар
27.11.2025 15:26 Відповісти
Пошкодження державного майна. Погано, але не критично. У держави є ще.
показати весь коментар
27.11.2025 13:44 Відповісти
Гідний вчинок справжнього чоловіка, що проводить мобілізацію - бити саме в пах. А то розказують тут, що в пах одні баби б'ють..
показати весь коментар
27.11.2025 13:45 Відповісти
Чому цей йолоп не зробив собі знимок?
показати весь коментар
27.11.2025 13:45 Відповісти
Чому ця жертва носила коротку спідницю?
показати весь коментар
27.11.2025 13:48 Відповісти
А може він робив знімок пару місяців тому і не хтів лишній раз опромінюватись? Це до речі в хелсі можна перевірить. Це по-перше. По-друге якого *** тол під-палковнік взагалі робив в поліклініці? Зараз в ТЦК медоглядів немає, все на аутсорсі в поліклініках
показати весь коментар
27.11.2025 13:49 Відповісти
ще цікаво, за які такі справи, цей садист отримав таке звання
показати весь коментар
27.11.2025 13:56 Відповісти
Я два тижня тому проходив ВЛК для перебронювання, щоби було все чікі-пукі. Там в карточку з моїх слів записали, що я нещодавно робив флюрограму і ніхто нічого не перевіряв, бо там всім *****, і на аналізи *****, та і взагалі ***** - там всі придатні.

П.С. я таки місяць назад робив флюрограму і здавав аналізи, чисто для себе, щоб дізнатись реальний стан здоровля
показати весь коментар
27.11.2025 13:59 Відповісти
Ви фартовий, міг пан офіцер прийти й орхієктомію безкоштовно зробити...
показати весь коментар
27.11.2025 14:05 Відповісти
Evgeniy Marushchak -а ви думали, що підполковники в Армії квіточки збирають і віночки вьють?
показати весь коментар
27.11.2025 14:03 Відповісти
я взагалі не розумію, нащо військові в тцк, паперці перекладати та перевіряти і цивільні жінки можуть, а такі потужні офіцери потрібні на фронті.
показати весь коментар
27.11.2025 14:06 Відповісти
90% працівників будь якого ТЦК - жінки у предпенсійному віці.
показати весь коментар
27.11.2025 14:11 Відповісти
не знаю щодо 90%, в моєму тцк було дофіга бугаїв, які ненароджені для війни, а відправляти інших можуть.
показати весь коментар
27.11.2025 14:20 Відповісти
В нашому районному ТЦК практично всі - ветерани війни.
показати весь коментар
27.11.2025 14:24 Відповісти
Такі потужні не народжені для цього. Вони тільки конвоєм можуть бути на експрес ВЛК.
показати весь коментар
27.11.2025 14:14 Відповісти
Медогляди в лікарнях, але забусярених незаконно позбавляють волі отакі персонажі, бо діє повна безкарність.
Цей випадок подібний до того, де добу тримали в бусі, а потім впав і проломив собі голову на парковці лікарні.
показати весь коментар
27.11.2025 14:12 Відповісти
Бусифіцируют ухилянтів. Наголосував поприколу за клоунів - прийди добровільно до ТЦК для виправлення помилки.
показати весь коментар
27.11.2025 14:15 Відповісти
В принципі всі все розуміють, що це все перетворили на треш. Щось кудись пропали апологети цього свавілля. Да і фіг з ними. Сподіваюся після війни всі ці персони отримають вироки і стануть персонами нон-грата за кордоном. Можна трішечки помріяти. Хоча хз як зміниться влада і як повернеться колесо історії. Кати Другої світової теж вважали, що вхопили Бога за бороду
показати весь коментар
27.11.2025 13:46 Відповісти
Нинішні ухилянти теж не сахар. Прибігають до ТЦК з ножами, топорами, молотками, рушницями. Коли ти кожен день бачиш таке-нерви можуть не витримати. Всі такігорячі і круті стали.
А коли горяче-круті ухилянти попадають в окупацію, їх всіх мовчки відправляють на м'ясний штурм. Вся крутість увядає, максиму на прощання промичать му-му і все.
показати весь коментар
27.11.2025 14:10 Відповісти
Щодо вашого останнього твердження. Пару днів назад на телемарафоне заявили протилежне.
показати весь коментар
27.11.2025 14:21 Відповісти
Не дивлюсь телевізор з квітня 2022 р.
показати весь коментар
27.11.2025 14:27 Відповісти
Так ось там авторитетно заявили, що ніякої насильницької мобілізації на ТОТ нема. Всі громадяни України, які воюють проти України могли виїхати. Але пішли за довгим рубльом. Я аж *****, коли таке почув.

Зараз шукаю пруф. Якщо знайду викладу, а ні то я піздабол
показати весь коментар
27.11.2025 14:30 Відповісти
https://youtu.be/t1vn8LI0MTw?t=6015 ОСЬ ПРУФ, ЦЕ БУЛО СКЛАДНО, АЛЕ Я ЗНАЙШОВ
показати весь коментар
27.11.2025 14:41 Відповісти
https://youtu.be/t1vn8LI0MTw?t=6004 ВАМ НЕ ПОЧУЛОСЯ - ДИВИТИСЬ ЗВІДСИ
показати весь коментар
27.11.2025 14:43 Відповісти
Звичайна пропагандистська постановка з мосфільму.
показати весь коментар
27.11.2025 15:20 Відповісти
Так зламати життя тутешнім "поженуть штурмувати Варшаву".
показати весь коментар
27.11.2025 15:56 Відповісти
Нацисти россії знімають багато дивних пропагандистських відосиків. Вони розраховані на дурнів, і дурні завжди на них ведутся.
показати весь коментар
28.11.2025 12:00 Відповісти
Прошу пана - то пан з тцкукнських чи з тих, хто всіх мовчки відправляє всіх на м'ясний штурм а йому на прощання мичать му-му? В обох випадках - гарного прутня Вам у писок. Та щоб їли й не зляпало.
показати весь коментар
27.11.2025 14:28 Відповісти
а є варіанти чого "ухилянти" так роблять? чи причинно-наслідковий звязок ні ні? А чому в СВЧ ходять? нє? це не то саме? ну ок
показати весь коментар
27.11.2025 15:19 Відповісти
Я думаю на кожного людолова є досье і дані де вони живуть, їм життя не буде
показати весь коментар
27.11.2025 15:28 Відповісти
Хотів навчить як родіну любіть, але як тепер любіть родіну без яєчка ?
показати весь коментар
27.11.2025 13:47 Відповісти
Батьківщина сама тебе полюбить, для цього потрібні інші частини тіла.
показати весь коментар
27.11.2025 13:53 Відповісти
Крэйда Гібсон -це плата за дурість на голосуванні 2019. Дурість завжди дуже дорога.
показати весь коментар
27.11.2025 14:05 Відповісти
А тепер поясни - яке відношення , цей підполковник , має до якогось голосування ...?
показати весь коментар
27.11.2025 14:29 Відповісти
Якби не дурацький вибір 2019, підполковник на дачі вирощував би суниці тихо і мирно, і не спілкувався би з різномантіннними психично не врівноваженими ухилянтами.
показати весь коментар
27.11.2025 15:25 Відповісти
Ухилянтьзрадник і бити то саме найменше що з ними робить а треба вішать а родини на болота через мінні поля те що захищає їх таке саме
показати весь коментар
27.11.2025 13:51 Відповісти
пан шиз чому не на фронті?
показати весь коментар
27.11.2025 13:55 Відповісти
Дякую за захист, воїне
показати весь коментар
27.11.2025 13:55 Відповісти
Трошки вище писав коментар про повагу. Взаємну. Бо те, що ви пишете, воно працює в обидва боки. Зара всі на нервах. Якщо свистить фляга, лікують за хвилини, краще будь яких закордонних клінік. Башту поставлять на місце за хвилину. Будете повноцінним членом суспільства.
показати весь коментар
27.11.2025 14:20 Відповісти
ти до лікаря звертався?
показати весь коментар
27.11.2025 15:18 Відповісти
Отрабатував прийому ного-пашного боя і німного пірістарался. панять і прастіть. хтів боказать як нада бить буряйтов
показати весь коментар
27.11.2025 13:51 Відповісти
Треба було б дати потерпілому залізного прута і можливість безкарно нанести цьому садисту 5 ударів у відповідь куди завгодно, думаю так буде справедливо.
показати весь коментар
27.11.2025 14:29 Відповісти
Кампанія влади проти мобілізації продовжується (
показати весь коментар
27.11.2025 14:37 Відповісти
Не пощастило чоловіку. Лише одне яєчко довелося видалити. Аби два- то став би непридатним до служби і поїхав додому до дружини....
показати весь коментар
27.11.2025 14:45 Відповісти
глаза тебе выколоть, чтоб дружына тебя любила...
показати весь коментар
27.11.2025 14:51 Відповісти
А ви не переймайтеся так. Той чолов'яга ще цюцюрком вам око виб'є. А мудрі люди добавлять. А от імпотенція, в тому числі моральна, невиліковна.
показати весь коментар
27.11.2025 15:05 Відповісти
Чоловіком я його не назвав би. Раніше. А тепер так і поготів. Взагалі, він не постраждав, я вважаю. У таких основний статевий орган- дупа.
показати весь коментар
27.11.2025 17:15 Відповісти
Готуйтеся - якщо країна не зміниться - так само тцкашна тітушня з мусорнею ( не плутати з окремими порядними копами ) буде калічити і бити ногами ветеранів війни... Бо в країні патріотичних гасел - де люди лише ресурс ,для чиновників-силовиків -мародерів - по іншому бути не може ....
показати весь коментар
27.11.2025 14:47 Відповісти
споримо палкашу нічого не буде: у нас у званні не понижують. Відправлять на фронт. А там від буде печінки вже дідам відбивати. І все . А через півроку спишеться у запас за станом здоровя, адже має звязки. ЗАнавєс
показати весь коментар
27.11.2025 15:17 Відповісти
А ботів Єрмаківських нагнали. Прсто ОПа. Шо такоє, по Міндічі та здачі України вже все відстарочили, тепер захист ТЦК віпрацьовуємо? Чьото я сумніваюся, шо пацани на увалі тут хірньою страдають
показати весь коментар
27.11.2025 15:20 Відповісти
До цього часу вважаю, що ТЦКуни є гопники і ніякі не військовослужбовці. Тому, якщо засадити йому носака з розмаху по його хворій башкі при самообороні, то це буде нормально
показати весь коментар
27.11.2025 15:22 Відповісти
Оце кадирівцім розповіси, коли вони за тобою прийдуть
показати весь коментар
27.11.2025 15:33 Відповісти
А ще й дивуються чому така кількість сзч...це навіть гірше за совок , махровий бандитизм
показати весь коментар
27.11.2025 15:24 Відповісти
https://www.instagram.com/nezlamni_kozaki/reel/DRbukBfDVAA/ ❗️В мережі опублікували відео, як чоловік підірвав гранату в дворі Приморського ТЦК та СП в Одесі

Novit enim Dominus qui sunt eius.
показати весь коментар
27.11.2025 15:25 Відповісти
Нічого йому не буде.
показати весь коментар
27.11.2025 15:27 Відповісти
тому підору тцкашному теж треба яйця відрізати, щоб справедливо було
показати весь коментар
27.11.2025 15:41 Відповісти
 
 