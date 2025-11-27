Побив військовозобов’язаного під час медогляду: посадовцю ТЦК на Прикарпатті повідомлено про підозру

Прокурори Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони повідомили про підозру заступнику начальника ТЦК, який під час медогляду жорстоко побив військовозобов’язаного.

Деталі слідства

За даними слідства, чоловіка разом з іншими громадянами направили до лікарні для проходження ВЛК, передає Цензор.НЕТ.

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Коли він відмовився від флюорографії, підполковник умисно наніс йому щонайменше п’ять ударів, прицільно в область паху.

У результаті потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, що вимагали хірургічного видалення одного з органів (орхіектомія).

Посадовцю повідомлено про підозру за перевищення влади в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. За клопотанням прокурорів суд взяв його під варту без права застави.

Наразі перевіряється можлива причетність до протиправних дій інших осіб, зокрема правоохоронців.

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