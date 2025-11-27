Избил военнообязанного во время медосмотра: должностному лицу ТЦК на Прикарпатье сообщено о подозрении

Прокуроры Ивано-Франковской специализированной прокуратуры в сфере обороны сообщили о подозрении заместителю начальника ТЦК, который во время медосмотра жестоко избил военнообязанного.

Детали следствия

По данным следствия, мужчину вместе с другими гражданами направили в больницу для прохождения ВЛК, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Когда он отказался от флюорографии, подполковник умышленно нанес ему не менее пяти ударов, прицельно в область паха.

В результате потерпевший получил тяжелые телесные повреждения, потребовавшие хирургического удаления одного из органов (орхиэктомия).

Чиновнику сообщено о подозрении в превышении власти в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия. По ходатайству прокуроров суд взял его под стражу без права залога.

В настоящее время проверяется возможная причастность к противоправным действиям других лиц, в частности правоохранителей.

Читайте также: Подозрение получили участники организованной группы за незаконную добычу более 15 тысяч тонн песка. ФОТОрепортаж