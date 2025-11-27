Избил военнообязанного во время медосмотра: должностному лицу ТЦК на Прикарпатье сообщено о подозрении
Прокуроры Ивано-Франковской специализированной прокуратуры в сфере обороны сообщили о подозрении заместителю начальника ТЦК, который во время медосмотра жестоко избил военнообязанного.
Детали следствия
По данным следствия, мужчину вместе с другими гражданами направили в больницу для прохождения ВЛК, передает Цензор.НЕТ.
Когда он отказался от флюорографии, подполковник умышленно нанес ему не менее пяти ударов, прицельно в область паха.
В результате потерпевший получил тяжелые телесные повреждения, потребовавшие хирургического удаления одного из органов (орхиэктомия).
Чиновнику сообщено о подозрении в превышении власти в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия. По ходатайству прокуроров суд взял его под стражу без права залога.
В настоящее время проверяется возможная причастность к противоправным действиям других лиц, в частности правоохранителей.
Ні в кого ніяких думок?
І ще, а хто ж то в нас має нести відповідальність за організацію і проведення мобілізації? Ну то таке, чисто риторично...
Ми, з нашими контузіями та протікаючими башнями, тих ухилянтів взагалі повбиваємо ))
Інша справа - якщо не воював, всю війну по тилам, в ТЦК - нефіг руки розпускати до тих алконавтів, що понабирали з-під генделиків.
Тому що такі ж самі.
оба яйца этому уроду разбить, а член гвоздями к входным дверям приколотить
П.С. я таки місяць назад робив флюрограму і здавав аналізи, чисто для себе, щоб дізнатись реальний стан здоровля
Цей випадок подібний до того, де добу тримали в бусі, а потім впав і проломив собі голову на парковці лікарні.
А коли горяче-круті ухилянти попадають в окупацію, їх всіх мовчки відправляють на м'ясний штурм. Вся крутість увядає, максиму на прощання промичать му-му і все.