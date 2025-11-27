РУС
Избил военнообязанного во время медосмотра: должностному лицу ТЦК на Прикарпатье сообщено о подозрении

Должностному лицу ТЦК в Прикарпатье сообщено о подозрении

Прокуроры Ивано-Франковской специализированной прокуратуры в сфере обороны сообщили о подозрении заместителю начальника ТЦК, который во время медосмотра жестоко избил военнообязанного.

Детали следствия

По данным следствия, мужчину вместе с другими гражданами направили в больницу для прохождения ВЛК, передает Цензор.НЕТ.

Когда он отказался от флюорографии, подполковник умышленно нанес ему не менее пяти ударов, прицельно в область паха.

В результате потерпевший получил тяжелые телесные повреждения, потребовавшие хирургического удаления одного из органов (орхиэктомия).

Чиновнику сообщено о подозрении в превышении власти в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия. По ходатайству прокуроров суд взял его под стражу без права залога.

В настоящее время проверяется возможная причастность к противоправным действиям других лиц, в частности правоохранителей.

+11
І чого ж то в нас епідемія СЗЧ? Чому такі проблеми з мобілізацією? Чому на нулі такий брак людей?
Ні в кого ніяких думок?
І ще, а хто ж то в нас має нести відповідальність за організацію і проведення мобілізації? Ну то таке, чисто риторично...
27.11.2025 13:26 Ответить
27.11.2025 13:26 Ответить
+9
може, пані теж піде в тцк, а потім на фронт? там вона побачить багато подібних персонажів, може їй теж щось видалять.
27.11.2025 13:34 Ответить
27.11.2025 13:34 Ответить
+8
Один хєр служити не буде. Але ти раде що капець. Кончене
27.11.2025 13:34 Ответить
27.11.2025 13:34 Ответить
Тяжкі тілесні - то серйозна стаття
27.11.2025 13:22 Ответить
27.11.2025 13:22 Ответить
Загуглив що таке орхіектомія... Цей ТЦКун просто хворий закомплексований садист.
27.11.2025 13:27 Ответить
27.11.2025 13:27 Ответить
Таке буде важко списати на класичну тцк-ашну "епілепсію"...
27.11.2025 13:31 Ответить
27.11.2025 13:31 Ответить
І чого ж то в нас епідемія СЗЧ? Чому такі проблеми з мобілізацією? Чому на нулі такий брак людей?
Ні в кого ніяких думок?
І ще, а хто ж то в нас має нести відповідальність за організацію і проведення мобілізації? Ну то таке, чисто риторично...
27.11.2025 13:26 Ответить
27.11.2025 13:26 Ответить
До дупи та ваша "підозра", проходили вже. Он сволота Борисов скільки часу над вашою підозрою насміхається?
27.11.2025 13:27 Ответить
27.11.2025 13:27 Ответить
Ахвіцер. Високий чин. Це просто треш. І це не побив це покалічив.
27.11.2025 13:29 Ответить
27.11.2025 13:29 Ответить
Вже уявляю покарання - виродка примусять виконувати подружні обов'язки мобілізованого?
27.11.2025 13:29 Ответить
27.11.2025 13:29 Ответить
А потім кажуть - давайте тилових військовослужбовців в штурмові підрозділи, а звідси обмежених переведемо в ТЦК.
Ми, з нашими контузіями та протікаючими башнями, тих ухилянтів взагалі повбиваємо ))
Інша справа - якщо не воював, всю війну по тилам, в ТЦК - нефіг руки розпускати до тих алконавтів, що понабирали з-під генделиків.
Тому що такі ж самі.
27.11.2025 13:30 Ответить
27.11.2025 13:30 Ответить
Це ******* полкован воно ніколи не воювало
27.11.2025 13:31 Ответить
27.11.2025 13:31 Ответить
Ага. Паркетний штафірка. Бачив таких.
27.11.2025 13:32 Ответить
27.11.2025 13:32 Ответить
Ви з контузіями, та протікаючими башнями заслуговуєте на всіляку повагу від суспільства. Але прошу вас, на рахунок повбиваємо та решти маячні. Повага не дає вам право збиткуватися над людьми, а тим більше їх вбивати. Інакше ви нічим не відрізняєтесь від кацапів. Цей процес обов'язково працює в обидва боки. Башню поставлять на місце швидше найкращих клінік. Тож шануймося.
27.11.2025 13:59 Ответить
27.11.2025 13:59 Ответить
У ухілеса були яйка. У ухилеса нема яйка. Пошана підполковнику.відпустити,нагородити
27.11.2025 13:31 Ответить
27.11.2025 13:31 Ответить
Один хєр служити не буде. Але ти раде що капець. Кончене
27.11.2025 13:34 Ответить
27.11.2025 13:34 Ответить
може, пані теж піде в тцк, а потім на фронт? там вона побачить багато подібних персонажів, може їй теж щось видалять.
27.11.2025 13:34 Ответить
27.11.2025 13:34 Ответить
А їй нічого видаляти, матка давним давно вивалися разом з із жовчю, голова порожня...ну хіба що вуха та шнобель відрізати...
27.11.2025 13:42 Ответить
27.11.2025 13:42 Ответить
Принципово не пишу кацапською. Але ніякий інший ізик не призначений для висловлювання нецензурних думок. Ларисе заказать кобелей, б....ть, чтобы они ее хорошенько сделали... Але певен, що покаранням це не буде, бо й на прутня нікому не треба...
27.11.2025 14:03 Ответить
27.11.2025 14:03 Ответить
В якби на його місці був якийсь бурят?
27.11.2025 13:32 Ответить
27.11.2025 13:32 Ответить
А чим це кончений Ахвіцер краще бурята?
27.11.2025 13:35 Ответить
27.11.2025 13:35 Ответить
На місці бусифікованого? Тоді той заступник напудив би собі повний памперс і кричав би: це іпсо! Всюди вороже іпсо! Це не бурят, а діпфейк, його не існує!
27.11.2025 13:41 Ответить
27.11.2025 13:41 Ответить
посадовець ТЦК? а чого не війсковослужбовець, бо часная конторка?
оба яйца этому уроду разбить, а член гвоздями к входным дверям приколотить
27.11.2025 13:38 Ответить
27.11.2025 13:38 Ответить
А так воно і є Як народу то військовослужобець як по на роду то посадовець і тіпа "нєпріділах".
27.11.2025 13:41 Ответить
27.11.2025 13:41 Ответить
І відправлять цього довбня (Ахвіцера) на фронт і буде він командувати
27.11.2025 13:42 Ответить
27.11.2025 13:42 Ответить
Пошкодження державного майна. Погано, але не критично. У держави є ще.
27.11.2025 13:44 Ответить
27.11.2025 13:44 Ответить
Гідний вчинок справжнього чоловіка, що проводить мобілізацію - бити саме в пах. А то розказують тут, що в пах одні баби б'ють..
27.11.2025 13:45 Ответить
27.11.2025 13:45 Ответить
Чому цей йолоп не зробив собі знимок?
27.11.2025 13:45 Ответить
27.11.2025 13:45 Ответить
Чому ця жертва носила коротку спідницю?
27.11.2025 13:48 Ответить
27.11.2025 13:48 Ответить
А може він робив знімок пару місяців тому і не хтів лишній раз опромінюватись? Це до речі в хелсі можна перевірить. Це по-перше. По-друге якого *** тол під-палковнік взагалі робив в поліклініці? Зараз в ТЦК медоглядів немає, все на аутсорсі в поліклініках
27.11.2025 13:49 Ответить
27.11.2025 13:49 Ответить
ще цікаво, за які такі справи, цей садист отримав таке звання
27.11.2025 13:56 Ответить
27.11.2025 13:56 Ответить
Я два тижня тому проходив ВЛК для перебронювання, щоби було все чікі-пукі. Там в карточку з моїх слів записали, що я нещодавно робив флюрограму і ніхто нічого не перевіряв, бо там всім *****, і на аналізи *****, та і взагалі ***** - там всі придатні.

П.С. я таки місяць назад робив флюрограму і здавав аналізи, чисто для себе, щоб дізнатись реальний стан здоровля
27.11.2025 13:59 Ответить
27.11.2025 13:59 Ответить
Ви фартовий, міг пан офіцер прийти й орхієктомію безкоштовно зробити...
27.11.2025 14:05 Ответить
27.11.2025 14:05 Ответить
Evgeniy Marushchak -а ви думали, що підполковники в Армії квіточки збирають і віночки вьють?
27.11.2025 14:03 Ответить
27.11.2025 14:03 Ответить
я взагалі не розумію, нащо військові в тцк, паперці перекладати та перевіряти і цивільні жінки можуть, а такі потужні офіцери потрібні на фронті.
27.11.2025 14:06 Ответить
27.11.2025 14:06 Ответить
90% працівників будь якого ТЦК - жінки у предпенсійному віці.
27.11.2025 14:11 Ответить
27.11.2025 14:11 Ответить
Медогляди в лікарнях, але забусярених незаконно позбавляють волі отакі персонажі, бо діє повна безкарність.
Цей випадок подібний до того, де добу тримали в бусі, а потім впав і проломив собі голову на парковці лікарні.
27.11.2025 14:12 Ответить
27.11.2025 14:12 Ответить
В принципі всі все розуміють, що це все перетворили на треш. Щось кудись пропали апологети цього свавілля. Да і фіг з ними. Сподіваюся після війни всі ці персони отримають вироки і стануть персонами нон-грата за кордоном. Можна трішечки помріяти. Хоча хз як зміниться влада і як повернеться колесо історії. Кати Другої світової теж вважали, що вхопили Бога за бороду
27.11.2025 13:46 Ответить
27.11.2025 13:46 Ответить
Нинішні ухилянти теж не сахар. Прибігають до ТЦК з ножами, топорами, молотками, рушницями. Коли ти кожен день бачиш таке-нерви можуть не витримати. Всі такігорячі і круті стали.
А коли горяче-круті ухилянти попадають в окупацію, їх всіх мовчки відправляють на м'ясний штурм. Вся крутість увядає, максиму на прощання промичать му-му і все.
27.11.2025 14:10 Ответить
27.11.2025 14:10 Ответить
Хотів навчить як родіну любіть, але як тепер любіть родіну без яєчка ?
27.11.2025 13:47 Ответить
27.11.2025 13:47 Ответить
Батьківщина сама тебе полюбить, для цього потрібні інші частини тіла.
27.11.2025 13:53 Ответить
27.11.2025 13:53 Ответить
Крэйда Гібсон -це плата за дурість на голосуванні 2019. Дурість завжди дуже дорога.
27.11.2025 14:05 Ответить
27.11.2025 14:05 Ответить
Тяжкі тілесні які призвели до видалення яєчок судячі з мед опису . Таким буряти та інші з мордору нещодавно страждали.
27.11.2025 13:49 Ответить
27.11.2025 13:49 Ответить
Ухилянтьзрадник і бити то саме найменше що з ними робить а треба вішать а родини на болота через мінні поля те що захищає їх таке саме
27.11.2025 13:51 Ответить
27.11.2025 13:51 Ответить
пан шиз чому не на фронті?
27.11.2025 13:55 Ответить
27.11.2025 13:55 Ответить
Дякую за захист, воїне
27.11.2025 13:55 Ответить
27.11.2025 13:55 Ответить
Отрабатував прийому ного-пашного боя і німного пірістарался. панять і прастіть. хтів боказать як нада бить буряйтов
27.11.2025 13:51 Ответить
27.11.2025 13:51 Ответить
 
 